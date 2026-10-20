15+ осенних сюжетов из провинции, где яблоки раздают ведрами, а новости узнают на остановке

Я выросла в маленьком городе на Южном Урале и всегда удивлялась, как здесь новости разлетаются быстрее ветра: стоит кому-то что-то узнать, и через пару часов об этом уже знают почти все. Со временем я поняла, что за этим стоит не только любопытство, но и особая близость людей друг к другу. Помню, как однажды зимой я заболела, а через неделю соседка принесла мне ярко-зеленые варежки, которые связала специально для меня — чтобы руки не мерзли. Наверное, в этом и есть очарование маленьких городов — здесь трудно остаться незамеченным, зато почти невозможно почувствовать себя одиноким.