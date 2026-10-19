19 фото и историй из офиса, которые наполнены юмором в рабочем чате и хорошим настроением

Рабочие будни бывают не такими скучными, как может показаться. А если еще и коллектив с юмором, то тогда вообще работа пойдет как по маслу. Именно поэтому нам так нравится ходить в офис — за новой порцией веселых историй и вкусного кофе с печеньками!

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