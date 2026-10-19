19 фото и историй из офиса, которые наполнены юмором в рабочем чате и хорошим настроением
Думаете, что офисная жизнь проходит в отчетах, совещаниях и дедлайнах? Отнюдь нет! В любой компании полно своих непредсказуемых моментов, за которые каждый достоин звания «работник года». Соревнования бумажных самолетиков, случайно отправленный список покупок в рабочий чат, курьезы с кофемашиной — это еще цветочки... Для многих сотрудников работа как праздник, где можно отдохнуть от домашнего быта и посекретничать с коллегами за обедом. А кому-то посчастливилось получить в подарок целый урожай овощей и фруктов от своего шефа!
- Моя девушка привыкла приезжать на работу вовремя и пораньше. Но в последнее время как ни приедет, офис еще закрыт, и она вынуждена ждать на улице (так как офис открывают только ее коллеги, у которых есть ключи). Любимая негодует, набирает всех, чтобы узнать, где они, а те отвечают, что уже подъезжают и скоро будут. И вот во время одного из таких ожиданий девушка гуляла по дворику перед офисом и заметила машину одной из коллег неподалеку. Подходит ближе и останавливается в изумлении. Там все ее коллеги устроили мини-караоке в машине и песни весело поют, подпевая в телефоны вместо микрофонов. Как только девушку заметили, замолчали, и потом такие: «Обещаем делиться обедом месяц, только шефу не говори, что тут было!»
- Устроился на работу технологом. В должностных был пункт о неразглашении процессов и прочего добра — ну, такое много где бывает. В первый же день на компьютере вижу папку: «Не открывать!» Месяца три думал об этом. Набрался смелости, открываю папку, а там обычный вордовский файл «Не открывать.doc». Еще неделю мне потребовалось, чтобы побороть сомнения, но любопытство взяло свое!.. Открываю... Внутри большими буквами и жирно было написано: «Не открывать». Оказалось, это шаблон таблички, которую распечатывали и вешали на вентили, чтобы их собственно... не открывали!
- Как-то зашла в буфет на работе. Там наш айтишник пытался разобраться с кофемашиной. Негодует, что есть только режимы «капучино» и «латте», а он хочет молока налить. Вижу, он серьезно задумался над этим. Я тогда молча беру пакет молока, наливаю ему в стакан и спрашиваю: «Достаточно?» Его выражение лица надо было видеть!
«Сотрудник из офиса заказал лестницу для объекта из нашего управления. Вот что ему доставили»
- Я — единственный мужчина в коллективе, где работают одни девушки. Поэтому мужской туалет был в моем полном распоряжении. Как-то на день рождения я получил от коллег просто офигенный сюрприз! Они взяли и заменили табличку «М» на мою именную — «Серега». Честно говоря, за все свои 25 лет я ни разу на праздник не получал подарка круче, чем собственный туалет в офисе!
- Когда-то давно, когда о «1С» еще никто не слышал, мой друг написал для одной фирмы программу, которая помогала оформлять платежки. Там надо было указывать сумму прописью. Друг сам написал функцию для преобразования чисел в слова, но разбираться с квинтиллионами ему не очень хотелось. Поэтому после определенного астрономического значения программа вместо суммы выдавала «дофига». Все работало на ура, пока однажды у кого-то из бухгалтеров не залипла клавиша. Лишние нули никто не заметил, и на бумажном документе осталась надпись: «дофига рублей 00 копеек». Благо ошибку заметили до отправки в банк. Бухгалтерам знатно досталось, а функцию «дофига» так и оставили в программе — мало ли что!
«Работаю в офисе. Прихожу сегодня на смену, а на моем столе такой рисунок лежит (правда, так и не понял, кто это нарисован)»
- Я как-то в рабочий чат вместо семейного отправила список покупок для брата. Внизу там была приписка: «Мася, не забудь укропчик!» Заметила не сразу, все коллеги успели ознакомиться и потом интересовались, что я приготовила из купленных продуктов, положила ли укропчик и т. д.
- У меня есть подруга, которая в детстве любила пересказывать мои секреты всем вокруг. Мы до сих пор общаемся с ней и даже работаем вместе. Недавно я решила, что пора добиваться повышения на работе. Я призналась подружке, что ходила на курсы повышения квалификации, где мне предложили должность повыше и зарплату побольше. На следующий день весь офис, включая самого начальника, был уже об этом в курсе. А спустя полчаса босс позвал меня к себе и предложил мне повышение с прибавкой к зарплате. Ну, подружка, молодец!
- Моя коллега по работе решила уволиться. Мы всем коллективом захотели ее поддержать. Она пошла к начальнику, а он у нас мужчина суровый. Проходит 10 минут, затем 20 — из кабинета ни единого звука. Мы звоним ей, но она не берет трубку. В конце концов решаемся сами зайти под каким-то предлогом. Открываю дверь и застываю на месте. Представьте себе: начальник слезу пустил, расстроился из-за ухода сотрудницы. А она гладит его по плечу и утешает. Чего-чего, а такого еще не видела никогда!
«Моего коллегу поздравили с прошедшим днем рождения»
- Нам на работе девушки устроили некие соревнования. Одним из заданий был конкурс на самый дальний полет бумажного самолетика. Парни тут же принялись собирать свои модели: одни делали длинные и узкие крылья, другие — широкие. Кто-то додумался смастерить вытянутые самолетики, кто-то — почти квадратной формы. Летали они все по-разному, но без выдающихся успехов и рекордов. Тут заходит начальник отдела разработки и уточняет у девушек, которые все это организовали, а есть ли требования к форме самолета. Те ответили, что нет. Тогда он взял лист бумаги, скомкал его в шарик и запустил дальше всех. Так он и стал победителем конкурса.
- На одном из моих прежних мест работы перед выдачей зарплаты были неполадки в бухгалтерии. Вызвали молодого айтишника, он полдня там провозился. Вечером к нему заглянула кадровичка с актом об отсутствии на рабочем месте. Парень возмущается, поясняя, что он в соседнем кабинете чинил технику. Но та дама отнекивается, мол, два раза заходила, а его на месте не видела. Герой уже ходил к начальнику разбираться, но все без толку. Тут спустя время, айтишнику звонит та самая кадровичка, жалуясь, что принтер не печатает. Парень говорит, чтоб принесла ему и он посмотрит у себя, так как не хочет каждый раз объяснительные писать за выходы из кабинета. В итоге на собрании в офисе решили, что айтишник не обязан постоянно сидеть у себя в кабинете. Акт признали перегибом, и с тех пор все работали дружно и счастливо!
«Коллега принесла в офис свой укулеле, чтобы каждый мог сыграть и отдохнуть после работы»
- Я — начальник снабжения на заводе. Гендиректор дал странное задание: перемерить длину трех килограммов гвоздей для склада, а потом сделать сравнительную таблицу, подтверждающую, что все гвозди соответствуют стандартам качества. Я уже хотела передать задание менеджеру, но не тут-то было. Оказывается, лично мне было поручено все проверить на складе линейкой.
«Менеджер подарил мне сегодня такой урожай, который он сам вырастил»
- Как-то заехали с моей коллегой по работе в кафе. Я себе взял порцию сырников. Предложил ей — она не захотела. Приехали на работу. Грею себе сырники, налил кофе, сажусь поесть. На запах появляется моя коллега, восхищаясь моими сырниками и намекая, чтоб я с ней тоже поделился. Я напомнил, что она сказала, что не хочет их. На что она заявила, что тогда не хотела, а хочет теперь.
«Настоящие офисные акулы»
- У нас на работе есть попугай, который всегда сообщает, сколько минут осталось до конца рабочего дня. «До свободы полчаса! До свободы 20 минут!» — тараторит без умолку. Сначала это немного надоедало, потом уже привыкли и всегда с радостью ожидали его сигналов. Пока в один день шеф не спалил это дело и не забрал попугая себе в кабинет. Теперь он у начальника вместо секретаря и всех вызывает в кабинет или на совещание, когда нужно. А однажды попугайчик вообще выдал: «Шефу скучно, поехали в аквапарк! В аквапарк!»
Рабочие будни бывают не такими скучными, как может показаться. А если еще и коллектив с юмором, то тогда вообще работа пойдет как по маслу. Именно поэтому нам так нравится ходить в офис — за новой порцией веселых историй и вкусного кофе с печеньками!
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