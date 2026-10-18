17 кадров осени из разных уголков страны, где у каждого региона свой запах и свой урожай
Золотая листва в Карелии, багряные сопки в Якутии, бабочки в Питере или переменчивая погода на Дальнем Востоке — в каждом уголке страны осень может выглядеть по-разному. Но ею всегда хочется любоваться, правда ведь? Ее очарование становится ничуть не меньше из-за неожиданностей в виде октябрьского снега, который в этом году внезапно выпал на Урале. И мы уверены, что после поездки в любой из этих регионов вы привезете еще и занятные истории — прямо как путешественники из бонуса к этой статье.
Собака Чуча вытащила хозяина на прогулку в осенний лес
«Чучина удача поперла прям с утра. Сначала, впервые с начала октября, выпросила кусочек сыра. А потом случилось что-то невообразимое. Чуче дали облизать тарелку, из которой ели творог. В общем собака в себя поверила и потащила меня в лес. Сегодня мы там увидели черного дятла. Что интересно, сидел он все время молча. Хотя, как и всякий дятел, поорать он может будь здоров», — рассказывает хозяин Чучи.
В Питере осенью — совершенно особая атмосфера
Автор этого фото советует путешественникам заглянуть в несколько садов на Фонтанке. В одном из них обитает питерский ангел, которого местные жители слегка утеплили перед осенними заморозками.
А еще в осеннем Санкт-Петербурге открываются невероятные по красоте виды
«Летом в Питер поехать не удалось, и поездка была перенесена аж на октябрь. Каково же было мое удивление, когда город встретил нас дружелюбно и настолько лучезарно, что я даже начала любить осень. А еще здесь самый вкусный кофе», — рассказывает путешественница, которая приехала сюда из Калуги.
В огородах и садах еще есть чем заняться. И иногда у дачников появляются вот такие помощники
Мы всей редакцией думали: уснул ли этот котейка, пригревшись на солнышке, или он пристально следит за ходом осенне-полевых работ. А вы как считаете?
На Урале в начале этого октября уже выпал первый снег
Местная жительница показала свое фото на фоне заснеженных деревьев и подписала его: «В Магнитогорске сегодня вот такое утро».
Путешественник отправился осенью на север Якутии, и ему повезло встретить белого оленя
«В старину бы сказали: «Белый олень! Давайте построим на этом месте город». А сейчас: «О! Белый олень. Прикольно», — улыбнулся один из пользователей, увидевших это фото.
Осенью на поле можно увидеть забавные рулоны из сена
Автор этой фотографии проезжал мимо поля со скошенной травой. «Похоже на осенние роллы», — улыбнулся он.
Осенней ночью в Ивановской области можно увидеть вот такую красоту
Достаточно только выехать за город, как перед вам откроется совершенно невероятное звездное небо. В мегаполисе, пожалуй, такое вряд ли увидишь — слишком уж много огней вокруг.
А это деревенская осень. Село Ярское в Томской области
Только посмотрите, как облака отражаются в озерной глади! Нам кажется, что это одно из самых атмосферных фото.
И еще немного осенних отражений. На этот раз — из Мурманска
«Свет. Отражения. Просто вечер, когда город еще не отпустил осень», — говорит фотохудожник.
Просто осенняя бабочка из Санкт-Петербурга
«Она сама залетела ко мне на лоджию. Сфоткал ее на телефон. И да, дело было осенью — в октябре», — рассказал удивленный мужчина.
Созревшая осенью калина может пригодиться в зимние дни. И не только для красивых букетов
Некоторые хозяева используют эти красные ягоды в качестве подкормки для птиц. «Заготавливаю калину с осени и даю курам. Они потом яйца несут всю зиму», — говорит владелец домашнего подворья.
Жена автора этого фото увлеклась выращиванием тыквы. Вот один из ее осенних урожаев
«В этом году тыквы уродилось где-то с тонну», — рассказывает муж огородницы.
На Дальнем Востоке осень может закончиться за считаные минуты
«Это вечер и утро на рыбалке с сыном в октябре уже не помню какого года», — говорит автор фотографий.
Турист прогулялся по Воронежским сопкам под Хабаровском и увидел, как дерево «заползает» на гору
Кое-кому фотография напомнила кадр из «Властелина колец», где главные герои прятались от назгула. Правда же, дерево чем-то похоже на то, что в фильме? «Под ним сидят хоббиты», — прокомментировал этот пост один из пользователей.
Ничего лишнего: лиса, осень, Карелия
«Позирует! Год богатый на лис, вот и мне повезло встретить свою», — улыбается путешественница, которая сделала эту фотографию.
На фотографии — поселок Железнодорожный. «Всего 80 км от Калининграда, и вы в гостях у сказки», — говорит туристка
В поселке, по ее словам, сохранились кварталы исторической застройки. А на фото — замок Гердауэн, который был построен тевтонскими рыцарями в 1315 году.
Бонус: немного осенних историй
- Впервые в жизни приехала в Калининград. Красота, золотая осень. Иду по набережной, веду рукой по перилам, любуюсь. И вдруг — раз! — мои пальцы натыкаются на что-то непонятное. Я аж взвизгнула, как в детстве. А как глянула — расхохоталась. Это же знаменитый калининградский хомлин! Таких крошечных фигурок много по всему городу разбросано, а этот на перилах моста угнездился. Кто-то ему даже на шею крошечный разноцветный шарфик намотал. Октябрь все-таки.
- Муж уболтал меня сходить вместе в осенний поход. Ладно, я всегда на Уральские горы хотела осенью посмотреть. Доехали мы на машине до Таганая, а дальше по тропам пошли. Красота, вокруг никого. И вдруг я подпрыгиваю. Из-за дерева на меня внимательно смотрит рыжая белочка. Увидела, что я на нее внимание обратила, перескочила со ствола на ветку и пониже спустилась. Тут подходит муж и смеется: «Я про нее слышал. Она быстро сообразила, что у туристов можно еду выпрашивать, вот у тропы и дежурит».
Отпуск осенью — отличный повод побывать в самых красивых местах родного края. Вот, например, 25 человек, которые отправились в такое путешествие и теперь сияют от счастья.