17 кадров осени из разных уголков страны, где у каждого региона свой запах и свой урожай

Золотая листва в Карелии, багряные сопки в Якутии, бабочки в Питере или переменчивая погода на Дальнем Востоке — в каждом уголке страны осень может выглядеть по-разному. Но ею всегда хочется любоваться, правда ведь? Ее очарование становится ничуть не меньше из-за неожиданностей в виде октябрьского снега, который в этом году внезапно выпал на Урале. И мы уверены, что после поездки в любой из этих регионов вы привезете еще и занятные истории — прямо как путешественники из бонуса к этой статье.