20 питомцев, которые понимают хозяев без единого слова

У владельцев кошек и собак есть одна общая тайна: в какой-то момент мы начинаем ловить себя на мысли, что нас прекрасно понимают безо всякого перевода на собаче-кошачий язык. Один вздох — и питомец уже знает, что ты устал, расстроен или хочешь тишины. Мы собрали здесь теплые и милые случаи, когда связь между человеком и домашним животным чувствовалась особенно ясно — и читая их, на душе сразу становится не в пример уютнее и радостнее.