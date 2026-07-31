22 истории о семейных реликвиях, пропитанных ароматом прошлого и бабушкиным теплом
Все, что мы получаем в наследство от родных людей, хранит в себе частичку их тепла и любви — будь это украшение, полученное в подарок от ласковой бабушки, набор столовых приборов, передаваемый из поколения в поколение, или набор хрустальных салатниц, в которых чувствуется вкус к жизни и праздничное настроение. Такие вещи становятся настоящей семейной реликвией и напоминают о счастье общения с дорогими людьми.
«Бабушка подарила мне шкатулку. Среди украшений лежала рассыпавшаяся нить коралловых бус. Старомодные — такие уже не носят. Но было жалко просто бросить в дальний ящик, так что отнесла их дизайнеру»
«Когда я вернулась, то пришла в восторг! Меня ждали стильный двухрядный чокер и браслет. Теперь я почти не снимаю этот комплект летом. От него исходит такое тепло, будто это оберег от бабушки».
«Мой 135-летний кактус зацвел. Это наша семейная реликвия. Рядом стул и банан, чтобы оценить его размеры»
- У моей бабушки была традиция: каждой новорожденной девочке в семье она дарила золотой перстень. Маме моей досталось кольцо с рубином, сестре — с горным хрусталем, мне — с красным аметистом. И вроде все с толстыми золотыми дужками, довольно грубовато исполненные, и не очень-то красивые, но эти кольца до сих пор хранятся в нашей семье. Они дороги сердцу и даже на ощупь теплые.
«Получил в наследство дом, обустраивал его и решил выставить на всеобщее обозрение семейную реликвию — памятную тарелку»
«Ее мои предки изготовили в 1897 году в честь 50-летия правления королевы Виктории. И вот огорчение — фотография моих родителей упала со стены и опрокинула ее».
- Я думала, что всякие сервизы — это хлам, а я бунтарка, и вообще все повыкидываю, как вырасту. А теперь спустя годы наворачиваю мимозу из тяжеленных толстых хрустальных салатниц, пью из хрустальных стаканов. И пусть это немного отдает мещанством, но с теплотой смотрю на те вещи, которые бабуля на себе тащила за тридевять земель в Лиски, хранила, заставляла меня намывать их от пыли. Ведь вряд ли я бы когда-нибудь купила себе хрустальных салатниц, скорее, приобрела бы миску из дымчатого стекла из ближайшего супермаркета.
«Мой дядя отвез меня на свадьбу на семейном автомобиле, которому больше 100 лет, но тот до сих пор на ходу — оригинальном форде 1914 года выпуска»
- У меня тоже есть свой артефакт. Это косынка. Обычная ситцевая косынка производства 70-х. В нее меня пеленали, когда я родилась, потом в детстве надевали мне под зимнюю шапку, зимы были суровые. А на косынке — вышитые руками бабушки мои инициалы. Дальше бабушка ее и носила. А из-за ее привычки подтягивать кончики на косынке появились потертости. Бабушки давно уже нет, мне самой уже за 40, но готовлю я только в ней и ни на что не променяю.
«Моя прабабушка была изысканной женщиной. Нижнее кольцо в стиле ар-деко — одно из ее изделий, которое моя тетя подарила мне на свадьбу. Оно из платины с бриллиантами и синтетическим сапфиром»
«Эти браслеты я надела на свою свадьбу. Они передаются из поколения в поколение, начиная от прабабушки»
«А этот кулон дедушка подарил бабушке на свадьбу»
- На 35-летие брата папа подарил ему автомобиль, подержанный, но в хорошем состоянии. Через 3 года исполнилось 35 мне, а отец вручил мне коробку с пуговицами, которые он коллекционировал, а я любила в детстве разбирать. Было слегка обидно, но у папы глаза были такие добрые, такие любящие, что коробку я взяла. Да и дорога она была мне по детским воспоминаниям, решила, что еще, может, детям передам. А спустя месяца 2 как-то собираюсь на работу, смотрю: а пуговицы на блузке не хватает. Стала искать подходящую в коробке. Открыла, роюсь и нахожу бархатный мешочек, смотрю и глазам своим не верю: там золотой перстень с сапфиром, тот самый, о котором я своему мужу все уши прожужжала, а он посчитал это расточительством и подарил вместо него телефон новый. И внутри записка на открытке: «Доченька, твой муж сказал, что ты мечтала об этом кольце с сапфиром. Не могу его винить, что он не купил тебе его: оно ой какое недешевое. Да я и сам, наверное, лучше купил бы что-то тебе более практичное, но не могу не исполнить твою мечту. Носи его, не снимая, и пусть оно каждый день приносит тебе радость».
«Мне повезло получить в наследство этот мельничный жернов. Мой отец-фермер перевез его в наш дом 20 лет назад. А сейчас мы переезжаем на 640 км в новый дом, и я в замешательстве: что с ним делать?»
Можно позвонить, кто ведёт передачу,, заброшенная Россия, он собирает такое.
- Когда я была маленькая, мама подарила мне медальон, который принадлежал бабушке. А я испортила его. А потом увидела, как наша соседка сажает семена в землю и выращивает овощи, подумала и посадила мамин медальон. Через несколько дней мама вспомнила о своем медальоне и спросила меня, где он. Я сказала ей, что я расколола его и поэтому посадила, чтобы вырастить новый. Она сказала, что с медальонами так не работает. Тогда я повела ее на место, куда посадила медальон, и мы выкопали его лопатой. Мама увидела его и расплакалась: «Это все, что у меня осталось от моей мамы». Я обняла ее за шею и попросила прощения. А мама сказала, что она сама виновата, не следовало мне так рано доверять фамильные реликвии.
«А это моя драгоценность. Когда я была маленькая, я завидовала родителям, так как мне не давали этими вилками пользоваться. Хотя ими одно удовольствие соскребать жареную картошечку с чугунной сковородки»
«Этим вилкам скоро исполнится 100 лет, и они принадлежали еще моим прадеду и прабабушке. Их было 6, но моя бабушка со своим братом поделили поровну. Эти вилки были в Пингише, Архангельская область, затем на Новой Земле, потом опять вернулись в Пингишу. И они словно связывают меня со всей семьей».
«Кольцо, которое мой свекор разработал и подарил моей свекрови, когда та родила сына — моего мужа — в 1966 году. Впоследствии оно досталось мне»
«Больше всего я дорожу вот этой серебряной чайной ложкой. Она лет 40 назад досталась мне от бабушки, а той — от прабабушки и так далее»
«Лет тридцать назад она сломалась посередине, и для спайки мы отдали серебряное кольцо с аметистом, которое я нашел на улице. Надеюсь дожить до 200-летия семейной реликвии».
- Я ем только своей личной десертной ложкой с ягодками и своей особой вилкой с простеньким узором. Остальные приборы я тоже люблю, но к этим у меня особое отношение. Я их из дома притащила в общагу, потом по съемному жилью таскала, сейчас в своей квартире — и не дай бог потерять. Всем накрою стол одинаково, но у меня будет своя ложка и своя вилка. Муж раньше по невнимательности клал мне другие приборы. Смерив его взглядом, шла за своими. Он мне такой заявлял: «Это вот прям важно?» А я ему: «Да, блин, важно, я этими приборами пользуюсь с тех пор, как начала есть, я их дольше тебя знаю».
«Мама много вышивала, и в детстве мои игрушки жили в окружении ее салфеток и картин. Многие ее работы растерялись, но вот этот полевой букет всегда со мной, а ему больше 70 лет»
«Сатин выцвел, мулине потускнело. Но этот незатейливый вышитый букетик мне по-прежнему нравится — он напоминает о маме и возвращает в детство».
- Когда мне было 14 лет, мама взяла меня с собой в поездку в старое семейное поместье. Дом там был построен в 1849 году, и в нем жили двоюродный брат с женой, и они совсем не интересовались историей семьи. Зато я была в восторге. И когда мы уезжали, жена моего двоюродного брата дала нам большой пакет, полный старых семейных бумаг — писем, квитанций. И вот сижу я, перебираю их и вдруг нахожу среди хрупких, рассыпающихся в труху писем большой кусок пергамента с толстой круглой печатью. Это была первая дарственная от короля Георга III, пожаловавшего моим предкам земли в далеком 1765 году. Это был самый крутой исторический артефакт, который я когда-либо находила. Не сказать, что мне очень нужен был этот кусочек пергамента, но я его очень ценю и когда-нибудь я передам своим детям.
«Семейная реликвия — мой браслет из 14-каратного золота»
- У меня есть вязальный крючок, который выточил дедушка для бабушки. Когда я научилась вязать, бабушка отдала его мне. Самый лучший из всех, что у меня были, не цепляет даже шелк. Дедушки не стало еще до моего рождения, и все, что есть у меня от него, — это форма подбородка и этот самый крючок.
«Я между делом упомянул, что увлекся часами, и папа подарил мне семейную реликвию — дедушкины часы»
- Приехали с мужем в гости на недельку к моей маме, решили пойти в лес за грибами. Взяли нашего старого пса Дружка с собой. Дружок все время носился, что-то вынюхивал. Вдруг начал яростно рыть под старой корягой. Я подошла, чтобы оттащить — думала, там нора с кроликами или лисами — а он уже вытащил какую-то старую дырявую тряпку. Разворачиваю, а там — старый медальон с инициалами. Я аж подпрыгнула: те же буквы, что на брошке моей бабушки! Приехали домой, показала маме, она аж глазам своим не поверила. Начала снимки искать старые бабушкины в альбоме, и да, посмотрели по фоткам, оказалось, это медальон, который бабушка потеряла лет 40 назад в том самом лесу.
Украшения, подаренные мамой или бабушкой, часы, врученные папой сыну, или дядин автомобиль — все это объединяет одно — семейные ценности. Фото и истории о них вы можете найти и в этой статье: