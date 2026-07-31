22 истории о семейных реликвиях, пропитанных ароматом прошлого и бабушкиным теплом

Все, что мы получаем в наследство от родных людей, хранит в себе частичку их тепла и любви — будь это украшение, полученное в подарок от ласковой бабушки, набор столовых приборов, передаваемый из поколения в поколение, или набор хрустальных салатниц, в которых чувствуется вкус к жизни и праздничное настроение. Такие вещи становятся настоящей семейной реликвией и напоминают о счастье общения с дорогими людьми.

«Бабушка подарила мне шкатулку. Среди украшений лежала рассыпавшаяся нить коралловых бус. Старомодные — такие уже не носят. Но было жалко просто бросить в дальний ящик, так что отнесла их дизайнеру»

«Когда я вернулась, то пришла в восторг! Меня ждали стильный двухрядный чокер и браслет. Теперь я почти не снимаю этот комплект летом. От него исходит такое тепло, будто это оберег от бабушки».

«Мой 135-летний кактус зацвел. Это наша семейная реликвия. Рядом стул и банан, чтобы оценить его размеры»

У моей бабушки была традиция: каждой новорожденной девочке в семье она дарила золотой перстень. Маме моей досталось кольцо с рубином, сестре — с горным хрусталем, мне — с красным аметистом. И вроде все с толстыми золотыми дужками, довольно грубовато исполненные, и не очень-то красивые, но эти кольца до сих пор хранятся в нашей семье. Они дороги сердцу и даже на ощупь теплые. © hildablack / Pikabu Tatiana Hramova только что Храните их! Ответить

«Получил в наследство дом, обустраивал его и решил выставить на всеобщее обозрение семейную реликвию — памятную тарелку»

«Ее мои предки изготовили в 1897 году в честь 50-летия правления королевы Виктории. И вот огорчение — фотография моих родителей упала со стены и опрокинула ее».

Я думала, что всякие сервизы — это хлам, а я бунтарка, и вообще все повыкидываю, как вырасту. А теперь спустя годы наворачиваю мимозу из тяжеленных толстых хрустальных салатниц, пью из хрустальных стаканов. И пусть это немного отдает мещанством, но с теплотой смотрю на те вещи, которые бабуля на себе тащила за тридевять земель в Лиски, хранила, заставляла меня намывать их от пыли. Ведь вряд ли я бы когда-нибудь купила себе хрустальных салатниц, скорее, приобрела бы миску из дымчатого стекла из ближайшего супермаркета. © Ashurah / Pikabu

«Мой дядя отвез меня на свадьбу на семейном автомобиле, которому больше 100 лет, но тот до сих пор на ходу — оригинальном форде 1914 года выпуска»

У меня тоже есть свой артефакт. Это косынка. Обычная ситцевая косынка производства 70-х. В нее меня пеленали, когда я родилась, потом в детстве надевали мне под зимнюю шапку, зимы были суровые. А на косынке — вышитые руками бабушки мои инициалы. Дальше бабушка ее и носила. А из-за ее привычки подтягивать кончики на косынке появились потертости. Бабушки давно уже нет, мне самой уже за 40, но готовлю я только в ней и ни на что не променяю. © MOPE37 / Pikabu Евгений Молотов только что Сначала не понял, как она готовит в косынке 😁 Ответить

«Моя прабабушка была изысканной женщиной. Нижнее кольцо в стиле ар-деко — одно из ее изделий, которое моя тетя подарила мне на свадьбу. Оно из платины с бриллиантами и синтетическим сапфиром»

«Эти браслеты я надела на свою свадьбу. Они передаются из поколения в поколение, начиная от прабабушки»

«А этот кулон дедушка подарил бабушке на свадьбу»

На 35-летие брата папа подарил ему автомобиль, подержанный, но в хорошем состоянии. Через 3 года исполнилось 35 мне, а отец вручил мне коробку с пуговицами, которые он коллекционировал, а я любила в детстве разбирать. Было слегка обидно, но у папы глаза были такие добрые, такие любящие, что коробку я взяла. Да и дорога она была мне по детским воспоминаниям, решила, что еще, может, детям передам. А спустя месяца 2 как-то собираюсь на работу, смотрю: а пуговицы на блузке не хватает. Стала искать подходящую в коробке. Открыла, роюсь и нахожу бархатный мешочек, смотрю и глазам своим не верю: там золотой перстень с сапфиром, тот самый, о котором я своему мужу все уши прожужжала, а он посчитал это расточительством и подарил вместо него телефон новый. И внутри записка на открытке: «Доченька, твой муж сказал, что ты мечтала об этом кольце с сапфиром. Не могу его винить, что он не купил тебе его: оно ой какое недешевое. Да я и сам, наверное, лучше купил бы что-то тебе более практичное, но не могу не исполнить твою мечту. Носи его, не снимая, и пусть оно каждый день приносит тебе радость». ADME Мелла только что Опять кольцо в пуговицы спрятали... Ответить

«Мне повезло получить в наследство этот мельничный жернов. Мой отец-фермер перевез его в наш дом 20 лет назад. А сейчас мы переезжаем на 640 км в новый дом, и я в замешательстве: что с ним делать?»

Когда я была маленькая, мама подарила мне медальон, который принадлежал бабушке. А я испортила его. А потом увидела, как наша соседка сажает семена в землю и выращивает овощи, подумала и посадила мамин медальон. Через несколько дней мама вспомнила о своем медальоне и спросила меня, где он. Я сказала ей, что я расколола его и поэтому посадила, чтобы вырастить новый. Она сказала, что с медальонами так не работает. Тогда я повела ее на место, куда посадила медальон, и мы выкопали его лопатой. Мама увидела его и расплакалась: «Это все, что у меня осталось от моей мамы». Я обняла ее за шею и попросила прощения. А мама сказала, что она сама виновата, не следовало мне так рано доверять фамильные реликвии. © Trudy Terry / Quora

«А это моя драгоценность. Когда я была маленькая, я завидовала родителям, так как мне не давали этими вилками пользоваться. Хотя ими одно удовольствие соскребать жареную картошечку с чугунной сковородки»

«Этим вилкам скоро исполнится 100 лет, и они принадлежали еще моим прадеду и прабабушке. Их было 6, но моя бабушка со своим братом поделили поровну. Эти вилки были в Пингише, Архангельская область, затем на Новой Земле, потом опять вернулись в Пингишу. И они словно связывают меня со всей семьей».

«Кольцо, которое мой свекор разработал и подарил моей свекрови, когда та родила сына — моего мужа — в 1966 году. Впоследствии оно досталось мне»

«Больше всего я дорожу вот этой серебряной чайной ложкой. Она лет 40 назад досталась мне от бабушки, а той — от прабабушки и так далее»

«Лет тридцать назад она сломалась посередине, и для спайки мы отдали серебряное кольцо с аметистом, которое я нашел на улице. Надеюсь дожить до 200-летия семейной реликвии».

Я ем только своей личной десертной ложкой с ягодками и своей особой вилкой с простеньким узором. Остальные приборы я тоже люблю, но к этим у меня особое отношение. Я их из дома притащила в общагу, потом по съемному жилью таскала, сейчас в своей квартире — и не дай бог потерять. Всем накрою стол одинаково, но у меня будет своя ложка и своя вилка. Муж раньше по невнимательности клал мне другие приборы. Смерив его взглядом, шла за своими. Он мне такой заявлял: «Это вот прям важно?» А я ему: «Да, блин, важно, я этими приборами пользуюсь с тех пор, как начала есть, я их дольше тебя знаю». © xenon3019 / Pikabu

«Мама много вышивала, и в детстве мои игрушки жили в окружении ее салфеток и картин. Многие ее работы растерялись, но вот этот полевой букет всегда со мной, а ему больше 70 лет»

«Сатин выцвел, мулине потускнело. Но этот незатейливый вышитый букетик мне по-прежнему нравится — он напоминает о маме и возвращает в детство».

Когда мне было 14 лет, мама взяла меня с собой в поездку в старое семейное поместье. Дом там был построен в 1849 году, и в нем жили двоюродный брат с женой, и они совсем не интересовались историей семьи. Зато я была в восторге. И когда мы уезжали, жена моего двоюродного брата дала нам большой пакет, полный старых семейных бумаг — писем, квитанций. И вот сижу я, перебираю их и вдруг нахожу среди хрупких, рассыпающихся в труху писем большой кусок пергамента с толстой круглой печатью. Это была первая дарственная от короля Георга III, пожаловавшего моим предкам земли в далеком 1765 году. Это был самый крутой исторический артефакт, который я когда-либо находила. Не сказать, что мне очень нужен был этот кусочек пергамента, но я его очень ценю и когда-нибудь я передам своим детям. © Lori Jones / Quora

«Семейная реликвия — мой браслет из 14-каратного золота»

У меня есть вязальный крючок, который выточил дедушка для бабушки. Когда я научилась вязать, бабушка отдала его мне. Самый лучший из всех, что у меня были, не цепляет даже шелк. Дедушки не стало еще до моего рождения, и все, что есть у меня от него, — это форма подбородка и этот самый крючок. © LadyMinas / Pikabu

«Я между делом упомянул, что увлекся часами, и папа подарил мне семейную реликвию — дедушкины часы»

Приехали с мужем в гости на недельку к моей маме, решили пойти в лес за грибами. Взяли нашего старого пса Дружка с собой. Дружок все время носился, что-то вынюхивал. Вдруг начал яростно рыть под старой корягой. Я подошла, чтобы оттащить — думала, там нора с кроликами или лисами — а он уже вытащил какую-то старую дырявую тряпку. Разворачиваю, а там — старый медальон с инициалами. Я аж подпрыгнула: те же буквы, что на брошке моей бабушки! Приехали домой, показала маме, она аж глазам своим не поверила. Начала снимки искать старые бабушкины в альбоме, и да, посмотрели по фоткам, оказалось, это медальон, который бабушка потеряла лет 40 назад в том самом лесу. ADME