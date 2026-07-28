17 светлых фото и историй о семьях, в которых смех звучит громче свиста чайника, а дни наполнены маленькими радостями
Маленькие радости в виде долгожданного подарка от мамы, шутки и искренний смех в семье, оплошности и милые привычки близких, о которых потом весело вспоминать, — все это признаки здоровых отношений с родными. Только в семье мамы, папы, бабушки и дедушки могут порой ворчать и капризничать, но всегда встречать с любовью и поддержкой. И об этом следующие душевные фото и истории.
«Мама через друга, который ездил домой в Астраханскую область, передала мне подарок. Я ее просил, мол, ничего не надо, только салатик сделай. Банка показалась мне легкой. Вот такой „салатик“ был внутри»
«Вот так мой папуля сфоткал меня в Мачу-Пикчу»
«Я, мои братья и мама в День матери. Она заявила, что ей уже надоели наши постоянные шутки и смех в ее праздник»
«Я в детстве неловко себя чувствовала, когда папа носил сумку мамы. Но это так мило: прошли годы, а они до сих пор гуляют под ручку, а папа все так же заботливо носит сумочку на себе»
Папа старался, но вышло как вышло
- Моя дочка нарисовала рисунок и была в таком восторге, что решила показать свой шедевр мне. Ну я и ляпнул: «Малышка, ты великолепно нарисовала щенка!» И тут громом с ясного неба прозвучал ответ: «Это не щенок, это котенок!»
Кто-то сказал:
Нужно поставить памятник из золота в полный рост тому, кто сумеет объяснить компьютеру, чем кошка отличается от собаки!
Это я к тому, что детский рисунок вполне мог быть таким, что не отличишь кошку от собаки.
«Вот так я ем сладости при детях»
Когда муж и жена — одного поля ягоды
- На работе все достало, дома бардак, муж обычно не помогает толком, вот и рванула с подружками в кафе развеяться. Вернулась, а муж прибрался дома, сварил макароны и оплатил коммуналку с моей карты — той, на которой я коплю деньги. Я говорю: «Дорогой, ты ничего не перепутал? А он: «У нас же общий бюджет». Тогда я сделала ход конем и оплатила себе путевку с его карты. Тогда он всполошился. В итоге долгих разговоров объяснила, что давно коплю себе на путешествие. Он как-то даже смутился: «Я даже не знал, мог бы тоже вложиться, для тебя не жалко же!» В общем, посмеялись, помирились, а следующий отпуск решили планировать вместе.
«Попросила отца посидеть днем с внучкой. Захожу в комнату, а там вот такая картина»
«Вот что мама подруги придумала для кота, который обожает сидеть на коленях»
Когда свекровь — святая простота
- Мой день рождения, суета, я уже торопливо заканчиваю макияж — ждем гостей. Вдруг — звонок, свекровь купила 3 кило картошки в магазине и не может донести! На минуточку —жили в разных концах города и машины у нас не было. Муж вызывает такси, мчится на другой конец города, чтобы отнести маме 3 кг картохи домой! Маме надо помогать, я не спорю, но зачем делать так, не понимаю.
Я тоже свекровь дважды, но прежде о чем то просить сыновей всегда звоню невесткам, спрашиваю о планах, можно ли на часок ( денек) привлечь к делам, приглашаю приехать вместе. Никогда не отказывали, хотя и прошу не часто. А поступаю так вот почему : однажды перед Рождеством ждали в гости подругу с племянником из другого города, должны были за ними приехать на вокзал и вдруг звонок мужу от свекрови " Сделай мне, сынок, на Рождество подарок, приедь, выбей на снегу паласы и дорожку, я уже все свернула, жду тебя" Поехал. Подруга с ребенком терпеливо дождалась когда за ними приедут. Я не против помощи, но можно было предварительно согласовать день, время. Нехорошо так поступать, ведь взрослый человек, все понимает.
«Я попросила маму взять мне помидоров. Она притарабанила 9-килограммовую коробку. Кажется, я теперь целую вечность буду готовить томатную пасту и томатный соус»
Для начала я бы их ел, как не в себя, пока не надоедят. Это долго. Я их люблю очень. Можно и мне такую коробку? 😁
«Вот так мы убираем листву с племянником и собакой»
Еноты спешат на помощь
- Дочурка пришла из школы вся в пятнах. А у меня и так день непростой был. Уже собиралась провести воспитательную беседу, как прибежал муж, а в руках у него — моя косметичка! И заявляет: «Милая, мы сейчас все исправим, не переживай». Пошептались они о чем-то с дочерью и пошли в комнату. Стою — и вдруг вижу: эти двое появляются в дверях с полосками на щеках и заявляют: «Мы еноты! Вмиг приведем в порядок все вещи, бежим в ванную». И они действительно перестирали всякие носочки, школьную форму в порядок привели. И даже мое настроение заметно поправили: давно так не смеялась.
«У мамули ну очень крутой коврик для мышки»
Финансовое воспитание от мамы
- Маленькая дочь уснула на руках, я прошу сынишку: «Динь, поставь мой телефон на зарядку, пожалуйста». А он и выдает, мол, с тебя, мам, 10 рублей за зарядку. Ну я и не растерялась, сказала ему, мол, тогда с тебя 300 рублей за обед. А он: «А-а-а, так вот как это работает!»
«Мой отец повесил новую занавеску для душа, я в замешательстве, как на нее реагировать»
«Дедуле 91 год, и он предложил махнуться кепками для кадра. Говорит: «Хочу выглядеть так же модно, как ты!»
Так деду черная шапка больше подходит к черному костюму.
А девушке наоборот, белая шапка подходит к платью.
Воспоминания о каких забавных или милых моментах, связанных с вашей семьей, храните вы? Расскажите об этом, а заодно посмотрите другие статьи о семье.