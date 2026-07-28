17 светлых фото и историй о семьях, в которых смех звучит громче свиста чайника, а дни наполнены маленькими радостями

Я тоже свекровь дважды, но прежде о чем то просить сыновей всегда звоню невесткам, спрашиваю о планах, можно ли на часок ( денек) привлечь к делам, приглашаю приехать вместе. Никогда не отказывали, хотя и прошу не часто. А поступаю так вот почему : однажды перед Рождеством ждали в гости подругу с племянником из другого города, должны были за ними приехать на вокзал и вдруг звонок мужу от свекрови " Сделай мне, сынок, на Рождество подарок, приедь, выбей на снегу паласы и дорожку, я уже все свернула, жду тебя" Поехал. Подруга с ребенком терпеливо дождалась когда за ними приедут. Я не против помощи, но можно было предварительно согласовать день, время. Нехорошо так поступать, ведь взрослый человек, все понимает.