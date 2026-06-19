14 официантов, у которых что ни смена — готовый сценарий для комедийного фильма
Кто из нас не любит проводить уютные вечера в любимом кафе, наблюдая за суетой вокруг? Но по ту сторону ресторанного меню кипит совсем другая, удивительная жизнь. Герои нашей подборки на собственном опыте знают, что обычная смена в общепите — это калейдоскоп, в котором каждый день случаются маленькие радости, забавные просьбы или трогательные моменты.
- Работаю в дешевой забегаловке. Вчера пришел мужик: золотая цепочка, пальцы веером. Докопался, что у него в стакане лед тает — это мы специально его напитки разбавляем. Грозился в потребнадзор жаловаться. Ну я и прикололась — взяла, да предложила ему выловить остатки льда ложкой и тщательно просушить их салфеткой. Мужик растерянно захлопнул рот, а перед уходом даже оставил ей чаевые.
- Работала официантом. Часто приходила семейная пара с дочкой. Заказывали стандартно, и часто случайно выпадало обслуживать их мне. Познакомились с ними, заобщались. Приходят в другой раз — вижу, девочка чем-то расстроена. Пыталась узнать, что случилось, но она не отвечала. После ужина вынесла ей десерт со свечой и сказала: «Задуй свечу, и пусть все плохое улетучится». Она так и сделала, сразу повеселела. Родители были в восторге.
Позже они еще раз пришли ко мне, даже просили меня у хостес. Мама спрашивает, как у меня дела. Говорю: «Вот в этом месяце замуж вышла», — и показываю кольцо. Как они за меня радовались... Пожелали столько хорошего, сколько иногда и родственники не желают.
Потом ушли, я дорабатываю смену, и уже перед закрытием они возвращаются. У папы в руках огромный букет цветов.
Меня срочно вызывает менеджер ко входу — боюсь представить, что случилось. Бегу, а тут такое. Я остаток смены проходила со слезами на глазах. Цветы очень долго стояли, а этот момент помню до сих пор.
Ресторанное искусство
- В годы работы официанткой у меня был просто тарантиновский диалог:
— А из чего картофельные шарики?
— Из картофеля.
— А они как что?
— Как шарики.
После этого я ушла работать на кухню.
А надо было фантазию проявить: божественный шарикообразный картофельный вкус переплетается с диковинными вопросами и создает неповторимую атмосфЭру праздника, который навсегда останется с вами...
- Работала в заведении, где были ресторан и модный лаундж для посиделок. Аудитория в основном молодежная. Однажды пришел мужчина возраста моих родителей. Заказывал банкет на день рождения. Был в трениках с вытянутыми коленками. Когда начал выбирать меню, я просто консультировала и записывала, уже мысленно думая, что он передумает, услышав итоговую сумму. Но он не передумал. На самом дне рождения среди подарков ему принесли золотой слиток размером с кирпич — в бархатной коробке и со специальной перчаткой, чтобы не заляпать золотишко. Не судите по одежке.
Ты можешь не носить брендовые и люксовые вещи, но выглядеть опрятно это норма
- К нам в кофейню пришла на свидание девушка — она была нашей постоянной посетительницей, и сильно нравилась мне. Сидит, пьет кофе, минут через 20 заходит тот, кого она ждала. Смотрит на нее буквально секунду, разворачивается и просто уходит. Она, конечно, расстроенная, почти в слезах. Я хотел подойти и успокоить, но позвали другие столики. Через время вижу — к ней подсел другой парень, они пообщались и ушли вместе. Это было два года назад. А сейчас они женятся.
«Официант с чувством юмора»
- Я как-то обслуживал столик, который стоял рядом с большими растениями. Возвращаюсь с напитками — а людей, которые сидели там, нет. Ничего не понимаю, заглядываю за горшки, и вижу их — сидят и прячутся. Женщина подзывает и шепотом спрашивает: «Отсюда есть другой выход? Там возле выхода сидит его жена». Другой выход у нас был, но я сказал, что нет. Так что они пошли к выходу, и тут их заметили. Я решил не оставаться зрителем и ушел на кухню.
- Работаю в ресторане. Когда только пришла туда, был очень тяжелый период адаптации к коллективу. И вот коллега, чтобы меня подбодрить, говорит: «Видишь того парня? Один из лучших официантов сейчас. Так вот, когда он еще стажировался, его попросили убрать стол — то есть грязную посуду со стола. А он взял стол и понес».
- Работал в маленькой закусочной. К нам каждый день приходил один мужик. Всегда заказывал одно и то же — порцию фри, в которой было ровно 13 штучек. Если фришек было больше или меньше, он вежливо просил переделать. А однажды одна палочка в его порции была намного меньше остальных, так он вернул тарелку и попросил переделать, со словами, что здесь 12 с половиной картошек фри. Он оставлял хорошие чаевые, так что мы относились к этому спокойно.
«Мой друг пожаловался официанту, что в его воде нет лимона»
- Расскажу самую необычную и одновременно интересную ситуацию. К нам пришла пара с собственным чайным сервизом. Спросили, хочу ли научиться проводить чайные церемонии. Кроме них, у меня был всего один столик, так что я согласился — узнал, под каким углом нужно держать чайник, как правильно наливать чай через кусочек сахара и еще много таких штук. Я все усвоил и дальше обслуживал их именно так, и каждый раз, когда я к ним подходил обновить напитки, мне давали щедрые чаевые. А после их ухода менеджер вручил мне конверт. Внутри оказалось еще больше денег, визитка и записка, в которой пара благодарила меня за все — оказывается они во многих дорогих ресторанах хотели такое провернуть, но никто не соглашался.
- Был у меня столик — 20 человек, все в костюмах, видно, что при деньгах. Счет вышел на крупную сумму. Один из них протягивает карту, я иду к терминалу. Возвращаюсь и говорю: «На карте недостаточно средств». Стол затих и с любопытством уставился на нас. Выдержав паузу я выдаю: «С 1 апреля». Оглушающий смех и половина суммы в качестве чаевых для меня.
- Моя мама невероятно редко бывала в каких-то заведениях, поэтому я решил вывести ее в люди. Сидим в шикарном ресторане, подходит официант: «Добрый день, меня зовут Геннадий, и сегодня я ваш официант». Начинает сервировать стол, раскладывать приборы и салфетки, даже колени нам накрыл. В какой-то момент мама не выдерживает и говорит: «Слушай, Гоша, мы сами справимся. Иди отдохни или другим чем-нибудь займись».
«Я попросил официанта разделить счет на троих. Вот, что он мне принес»
- Работаю в престижном ресторане. На закрытое празднество пришли две женщины в одинаковых платьях. Одна из них подзывает и предлагает круглую сумму за то, чтобы я каким-нибудь способом испортил платье другой. Знала бы она, что полчаса назад вторая барышня шепнула мне такое же предложение, но за сумму в два раза больше.
- Устроился официантом. Вчера в наше кафе пришла жена, заказала кофе и эклер. Общение с клиентами, друзьями и родственниками у нас не одобряется, даже когда посетителей нет, поэтому она надолго не задержалась. Пока я обслуживал другой столик, она оставила деньги за счет и ушла. Когда относил деньги в кассу, увидел, что жена оставила мне крупную сумму в виде чаевых. А потом позвонила и говорит: «Если на работе будет удачный день, то с тебя суши и цветы». Вот такая у меня понимающая жена.
- Пришла большая компания. Все прошло отлично: гости хорошо посидели, а в конце поблагодарили и оставили хорошие чаевые. У нас было принято забирать чаевые уже после ухода гостей. И вот один из гостей решил задержаться и забрать общие чаевые себе. При этом прекрасно видел, что я все заметил, прошел мимо и только усмехнулся. А что я? Догнал его у выхода и при всех громко говорю: «Простите, вы сдачу забирали и мелочь обронили. Вот, держите». До сих пор помню выражения лиц его друзей. Сначала недоумение, а потом постепенно пришло понимание того, что произошло. В итоге они заставили его вернуть деньги. А я с некоторым удовольствием наблюдал, как потом на улице ему объясняли, что так поступать не стоит.
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