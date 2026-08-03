18 светлых историй о папах, чья забота чувствуется в каждой мелочи

на самом деле папа поступил капец как грамотно, встал на сторону сына. а дома уже, если надо, можно и про границы юмора спокойно пошептаться)) я ппроосто уверена, что сын это на всю жизнь запо,нил!



представляю лицо завуча в этот момент! 15 лет они такого не видели, а тут пришел папа и признал в карикатурах реализм 😂 сыну безумно повезло с отцом



но вообще, если рисунки реально так похожи, надо парню срочно хужожественную школу подбирать или в сатиру уходить талант-то че терять)) 🎨🖌️✨