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18 светлых историй о папах, чья забота чувствуется в каждой мелочи
Многие папы не всегда могут выразить свои чувства в словах. Но мы чувствуем их заботу через поступки. Чаще — это машина, заранее очищенная от снега, косички перед школой, мандаринка без кожуры. Вроде мелочи, но именно они потом вспоминаются годами. Здесь 18 душевных, светлых историй о папах, которые не всегда говорили о любви вслух, зато умели показать ее так, что сердце до сих пор теплеет.
- Мама уехала в командировку, и папе пришлось неделю собирать меня в школу. С едой и уроками он справлялся бодро, а вот косички сначала выходили такие, будто их плел ветер. Я ворчала, он сопел и каждое утро начинал заново. А потом я случайно увидела в истории браузера: «как заплести две ровные косы ребенку». К концу недели у меня были почти идеальные косички, а папа ходил с видом человека, который защитил диплом по парикмахерскому искусству. На школьном фото того года я сижу с двумя аккуратными косами и помню, кто их сделал.
- Папа готовил рыбу в маринаде, в густом томатном соусе. Мама потом рассказала, как он суетился перед моим днём рождения: «Надо рыбу сделать, Ленка её любит». Прошло больше двадцати лет. Ленка помнит. И очень скучает по папе.
Ну хорошо, что помнит, а то мой папа каждый раз: "В смысле ты говядину не ешь? С каких это пор?" - Примерно всегда, папа, примерно всегда
Автор и ее папа в далеком 1989-ом
- Вызвали в школу — сын рисует карикатуры на учителей и директора. Муж приходит, а там целый педсовет возмущенных преподавателей. Протягивают блокнот, завуч распинается, мол, за 15 лет в школе никогда такого не видели. Муж глянул мельком на рисунок и выдал: «Позвольте, но ведь очень похоже, какие же это карикатуры, это портреты». Сын остался доволен, что его не поругали.
на самом деле папа поступил капец как грамотно, встал на сторону сына. а дома уже, если надо, можно и про границы юмора спокойно пошептаться)) я ппроосто уверена, что сын это на всю жизнь запо,нил!
представляю лицо завуча в этот момент! 15 лет они такого не видели, а тут пришел папа и признал в карикатурах реализм 😂 сыну безумно повезло с отцом
но вообще, если рисунки реально так похожи, надо парню срочно хужожественную школу подбирать или в сатиру уходить талант-то че терять)) 🎨🖌️✨
- Мы с папой живем в разных странах. Однажды муж получает от него сообщение: «Привет, Антон. Это дочке на цветочки к празднику. Купи, пожалуйста. И скажи, что это от меня».
Отец автора был за 200 км, но все равно созвонился с ее женихом по видео и помог выбрать букет.
Из чего делают сейчас вот такие розовые обертки, как на цветах на фото? Мне подарили в такой же обертке, но выглядит как-то не очень...
- Была я маленькая. У папы был день рождения, а подписывать открытки я не умела. Попросила папу. В итоге, мы сидели на кухне, он мне диктовал слова. В конце я дописала и подарила ему. А папа потом так удивился, сказал, что неожиданно.
Представляю) Я так делала для мамы и сестры, создавала из картонок разные открыточки, а они мне помогали. Потом я дарила им.
- В детстве я терпеть не могла холодные варежки. Зимой вечно приходила с прогулки, бросала их на батарею и забывала, а утром они то мокрые, то колом стоят. Папа сначала ворчал, что я растяпа, а потом однажды я заметила: каждое утро мои варежки лежат на табуретке у двери — сухие, теплые, вывернутые как надо. Он вставал раньше всех, проверял их и иногда даже грел на батарее перед моим выходом. Тогда мне казалось, что это просто удобно. А сейчас понимаю: папина любовь иногда выглядит как теплые варежки в морозное утро.
- Мне 54, папе через месяц исполнится 88. Каждый раз, когда я еду на работу, он приходит почистить мне машину от снега. Иногда появляется и вечером, с лопатой, расчистить место у дома, чтобы дочка смогла поставить машину. И стоит, охраняет место, пока я не приеду.
Мило, конечно, но я не понимаю людей, которые охраняют кому-то место на парковке. Это же общая территория - кто первей приехал, того и тапки. А то если я с утра, мужу буду место занимать, чтоб он после работы вечером приехал - разве это кому-то понравится?
Видно, что у отца выдался довольно активный денек
- Мне лет под 30 было уже, замужем, жила отдельно. У папы была традиция привозить мне с дачи первую сирень. Как-то звонит на работу, просит спуститься на минутку. Был на даче, нарвал сирени, вручил мне букет с шоколадкой и поехал дальше по своим делам. Я себя такой маленькой и любимой почувствовала в этот момент.
«Я неважно себя чувствовала, и папа сказал, что ненадолго уедет. Это фото он мне прислал, когда возвращался домой с вкусняшками и игрой, на которую я копила деньги»
- Вчера приехала к родителям, ситуация: папа готовит мясо по-французски и салат, мама сидит рядом со мной на диване. Мама: «Хочешь кофе? Вкусный, со сливками». Я: «Давай!» Мама: «Отец, сделай нам кофе. Вкусный, со сливками». Папа делает. Я сижу и думаю о своих требованиях к мужчинам: ну да, теперь мне все понятно. Кстати, салат и мясо по тарелкам разложил нам тоже папа, а потом еще и мандаринку мне почистил.
А если бы мама готовила и мясо, и салат, а папа с дивана велел ей еще и кофе приготовить? Думаю, тут бы никто не стал молчать. Надо же как-то делить обязанности, а не на одного скидывать
На фото 1985 года — папа с сыном. На кадре из 2025-го — тот же папа, но уже с внуком
- Мой папа был выдумщиком. Придумал, что все мои игрушки ночью уходят спать в телевизор. Помню, я так хотела увидеть это, но все равно засыпала. Как-то незаметно положил во время прогулки по лесу пирожок на пенек, а мне сказал, что лесовик принес. Я верила, мне так нравились его рассказы.
- Когда я заканчивала смену в 22:00, папа уже стоял под офисом и ждал меня, чтобы проводить до дома. А с утра звонил, чтобы я работу не проспала. После работы виделись каждый день, гуляли, пили кофе и болтали часами. Скучаю сильно...
- В политех я не поступил: не хватило полбалла. Вернулся домой, сказал маме, что отдал документы в техникум, туда меня брали, и лег спать. Позже пришел отец, и я услышал, как мама тихо говорит ему: «Юр, Коля не прошел по конкурсу». Повисла пауза. А потом отец ответил: «Надя, не дави на него. Я за него спокоен. Захочет вуз закончить — закончит. Ему сейчас и так непросто, 17 лет всего. Пусть сам решит». Университет я все-таки закончил, просто позже: сначала был техникум, потом завод, потом заочное. Спасибо, батя, что тогда не подгонял. Я это запомнил.
Это не батя, а уникум какой-то.. Чаще родители считали, что если не поступил - все, ты никто. Мне моя мама постоянно говорит, мол вот ты молодец, "выучилась" - а на самом деле мне эта вышка помогла ровно ничем в моем будущем
Это папа автора, кто не хотел никаких питомцев дома
Аааа! Как мне это знакомо! Мои родители тоже говорили:"Никаких животных в доме"! А потом я принесла попугая, и они просто в него влюбились, настолько, что потом сами купили Ричарду пару 😂
- Мы с женой и дочкой часто летаем отдыхать. Три-четыре часа в самолете для энергичного ребенка — то еще испытание, так что мы берем раскраски, книжки, наклейки и чистый лист А4. Примерно к середине полета, когда мультики и раскраски уже исчерпали себя, я вдруг «вспоминаю»: мы же забыли нарисовать открытку капитану и его команде. Дочка радостно включается, а я сразу подаю идею, что открытка должна быть очень аккуратной. На это уходит ровно час и десять минут. После приземления мы торжественно дарим рисунок стюардессе.
Автор рассказывает, что перед ее рождением папа пошел в переход у Центрального рынка и срисовал там зайца. Его копия потом висела над ее кроваткой все детство. А теперь тот самый заяц, уже потрепанный временем, встречает ее в переходе родного города.
- В детстве я занималась велоспортом, а тренером у меня был папа. Он сам был спортсменом и каждый раз, когда я падала духом, умел сказать что-то такое, после чего снова хотелось ехать. У нас в школе были заезды, но без деления на мальчиков и девочек. Первым всегда приезжал Глеб, второй — я, третьей — Аня. И так раз за разом. Однажды мне стало так жалко Аню и так надоела эта предсказуемая тройка, что на финише я не стала бороться за свое обычное второе место. Доехала третьей и была рада: Аня наконец-то поднялась выше. Никто ничего не понял. Только папа. Уже много лет спустя я рассматривала его медали, и он вдруг сказал, что тогда сразу догадался: я уступила место специально. Я спросила, почему он не рассердился. А папа ответил: «Потому что иногда победа — это совсем не про первое место». С тех пор я хорошо помню: папа учил меня не только крутить педали и держаться на трассе. Он учил понимать, что иногда победа — это не медаль, а человек рядом, которому ты дал шанс почувствовать себя сильнее.
Отец построил это для котенка дочери. Пока она на работе, они — лучшие друзья
- Когда я переехала в первую съемную квартиру, папа только буркнул: «Ну смотри сама». Через неделю звонит: «Вечером будь дома, к тебе приедет важный человек». Я напряглась: какой еще человек? В семь звонок в дверь. На пороге курьер с огромным ящиком, а на нем наклейка папиным почерком: «Набор самостоятельной женщины». Внутри лежали отвертки, фонарик, запасные батарейки, удлинитель, маленький молоток и шоколадка. А сверху записка: «Ты справишься со всем сама. Но пусть у тебя будет чем». Я сидела на полу среди этих отверток и понимала: папа просто не умеет говорить «скучаю», зато умеет собирать коробку, от которой тепло на душе.
- Сейчас чистила зубы, и тут папа зашел в ванную, вздохнул и сказал: «Дочь, ты уже совсем взрослая. Кажется, пора рассказать тебе правду». У меня щетка чуть из рук не выпала: думаю, какую еще семейную тайну он сейчас откроет? А папа выдержал паузу и выдал: «Когда тебе было 9 лет, мама отругала тебя за мороженое из морозилки. Так вот, его съел я». Расхохотался и вышел, оставив меня переваривать это признание спустя столько лет.
Папа автора отправляет ей такие фотографии, когда ее нет дома. Это ее любимый пес.
- Утром мама позвала меня: «Посмотри, кто к нам приехал!» Я открыла дверь и остолбенела. В детстве я больше всего на свете мечтала о собственных деревянных санках, как в фильмах, а в этот Новый год мечтала, чтобы папа успел приехать. И вот на пороге стоял папа, который был в далекой командировке, и мама говорила, что он не успеет к празднику. А в его руках были самые настоящие, пахнущие деревом, красивые санки. Оказалось, он сорвался в путь на последнем рейсе, чтобы успеть, а потом искал мастерскую, где ему сделали те самые сани моей мечты.
Иногда форма отличного папы — это дочкина сумка с Эльзой за плечами и вид человека, которому вообще не стыдно.
- Смотрели «Звездный путь» с папой. А когда он учил меня возиться с его джипом, то делал вид, будто мы ремонтируем не машину, а наш космический корабль. Он заранее позаботился о том, чтобы в 16 лет у меня появился похожий джип — и чтобы я уже знала, как с ним обращаться. Папа умел превращать обычные дела в игру и незаметно учил меня полезным вещам.
А что вы помните о заботе своего папы? Пишите в комментариях, такие истории читаем с особым теплом.
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