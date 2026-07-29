А мне хорошо в России. Я много работаю, не ленюсь, неплохо зарабатываю, даже хватает на небольшие путешествия по стране и ближайшее Зарубежье
15 светлых историй о людях, для которых маленький поступок стал началом большой дружбы
Иногда настоящая дружба начинается с сущей мелочи: случайного вопроса, чашки горячего шоколада или детского рисунка, подсунутого соседу под дверь. Герои этих историй просто вовремя заметили чужое одиночество, предложили помощь или первыми заговорили. А спустя годы поняли: тот случайный знакомый стал близким другом, который не раз поддерживал их в трудную минуту и оставался рядом, что бы ни случилось.
- Переехала в чужую страну: язык знала на уровне двух слов, в магазине объяснялась жестами, а домой шла с ощущением, что я тут лишняя. Но однажды продавщица в булочной сделала то, после чего я перестала чувствовать себя одинокой. Она стала меня потихоньку учить языку: покажет батон — «ба-тон», повторю правильно — хлопает в ладоши, как ребенку. Смешно, а я к ней шла как к другу. На самом деле все ее родные переехали, а она осталась одна. Вот так и нашли друг друга две одинокие души. Через год болтала свободно, а она потом плакала у меня на свадьбе.
- Когда училась в университете, у меня в общаге была соседка. Мы постоянно ругались, спорили и цепляли друг друга по мелочам. А потом я сломала ногу. Поехать домой не могла, так как я из интерната, а первое время просто валялась в общаге. И что вы думаете? Все мои «друзья» от меня отвернулись, и только эта соседка ухаживала за мной, готовила еду и на себя, и на меня, помогала со стиркой и уборкой. Так мы и подружились. И она, и я замужем, у нас свои семьи, но наша дружба длится уже 11 лет. Она ни разу меня не подвела. Она — мой самый настоящий друг.
- Сосед из квартиры напротив был бирюком, каких поискать: вечно один, вечно ворчит, все его сторонились. А мой семилетний сын ни с того ни с сего взялся подсовывать ему под дверь свои рисунки. Просто так, от чистого сердца. Сначала дед их выбрасывал. Потом, как я случайно узнала, стал аккуратно складывать на холодильник. А спустя полгода я застала во дворе картину: сидят вдвоем на лавочке, и этот грозный ворчун терпеливо учит мелкого играть в шахматы. Выяснилось, что своих внуков у него нет, дети далеко, а тут появился «свой» человечек. Теперь он нам как родной.
Как узнал,что выбрасывал? Как подсунуть рисунок под металлическую дверь?
- Я одна воспитываю двоих детей, и эта неделя выдалась просто ненормальной: оба заболели, я тоже свалилась, на работе завал, питалась на бегу. Вчера возвращаюсь домой и вижу у двери контейнер. Внутри — домашний суп, свежий хлеб и записка: «Услышала, что малыши приболели. Приготовила с запасом. Контейнер возвращать не нужно». Подпись: «Квартира 4B». А я даже не знаю, кто там живёт — может, пару раз видела в подъезде и всё. Села прямо на пол на кухне и расплакалась над этим супом. Потому что это была первая нормальная еда за несколько дней, которую мне не пришлось ни заказывать, ни разогревать на бегу. А утром у двери стоял ещё один контейнер — с печеньем и запиской: «Для детей, когда им станет лучше. И, кстати, вы отлично справляетесь». Я до сих пор не знаю, как выглядит человек из 4B. Но как только выдохну, обязательно постучусь и нормально поблагодарю. Иногда самый маленький жест попадает прямо в сердце, особенно когда ты еле держишься.
- Переехала в другую страну, все друзья остались на другом континенте. Сижу в кафе одна, работаю, даже не замечаю, как пролетает время. Очнулась уже вечером: за весь день — два кофе и бутерброд, съеденный еще в полдень. Подходит официант и говорит: «Ваш счет уже оплачен». Я оглядываюсь: в этом городе не знаю никого, кроме арендодателя. Оказалось, счет закрыл бармен: двумя днями раньше я дала ему мелочь на проездной, когда он в ливень опаздывал на автобус, а деньги были на карте, и он не мог их снять. Он потом взял для нас чай, подсел на минутку, мы разговорились, и так у меня появился первый друг в новом городе.
- Зашла в книжный магазин просто походить между полками и взять кофе. И вдруг слышу громкий вздох. До этого было так тихо, что я вздрогнула. Оборачиваюсь: на полу сидит женщина с книгой, смотрит на меня и выдаёт: «Ого, какие у вас волосы!» Разговорились, пошутили, и как-то сразу стало легко, будто мы давно знакомы. Пришлось ненадолго отойти, и я прям испугалась, что она уйдёт. Вернулась, а она там, и разговор продолжился, будто я никуда не отходила. Обменялись контактами. Потом я долго выбирала идеальный мем для первого сообщения: начинать переписку — отдельный стресс. Так затянула, что она написала первой. Самое милое: мы обе потом рассказывали своим — примерно одно и то же: «Кажется, я сегодня завела подругу».
- Я думаю, что у каждого в жизни есть такие поступки, которые они никогда не смогут забыть. Для меня таким является поступок моих друзей, с которыми я часто тусил в юности. Совсем молодые тогда были, лет по 17. И вот мы вместе сидели у меня дома, ели, общались, и бабушка моя рассказала о том, что мечтает последний раз побывать на море. Я еще вовсе юнец, подрабатывал, но денег много не было, не смог бы сам исполнить мечту бабули. А вот друзья у меня золотые. Они все лето откладывали небольшие суммы, чтобы в конце августа отдать деньги мне. Бабушка плакала, еле-еле уговорили ее поехать с подругой тогда на море. Спустя полгода ее не стало, но каждый день до этого говорила, что мы исполнили мечту всей ее жизни!
Моей внучке через 3 года 17, мне будет только 65.Ну как- то рановато бабушка прибралась.
- Сломался на трассе: машина не ехала, связи не было, я просто стоял с телефоном в руке и «ждал чуда». Остановился дед на «Жигулях», молча посмотрел на меня, потом на машину и достал трос. Мы два часа провозились под капотом, потом он налил мне чаю из термоса и достал бутерброды, будто так и надо. Взял мой номер и велел написать, как доеду. Я написал. Потом он позвонил узнать, всё ли в порядке. Потом я позвонил ему на день рождения — случайно узнал дату из разговора. Так и повелось. Уже восемь лет перезваниваемся, иногда встречаемся. Он говорит, что я ему как внук. А я думаю, что лучшие люди встречаются не там, где ищешь, а там, где ломаешься.
Хорошая фраза:
"...лучшие люди встречаются не там, где ищешь, а там, где ломаешься".
- Взрослому человеку подружиться бывает сложнее, чем ребенку. Но мне в 35 повезло. Забираю дочку из сада, выходим за калитку, и тут ко мне решительным шагом подходит мама ее одногруппницы. Без лишних вступлений смотрит на меня и выдает: «Слушай, давай дружить? Наши девчонки ладят, мы рядом живем». Я от такой прямоты сначала опешила, но согласилась. Мы действительно крепко сдружились на много лет. Сейчас общаемся реже, потому что разъехались по разным городам, но до сих пор тепло списываемся. Самое смешное выяснилось позже. Когда мы уже вовсю дружили, я спросила, что вообще сподвигло ее на такой прямой и смелый шаг. Ответ меня покорил: «Да я просто за всеми наблюдала. Из всей группы родителей ты одна нормальной показалась!»
- После переезда дочь никак не могла привыкнуть к новому двору: детей стеснялась, гулять не хотела. А потом вдруг вернулась сияющая и заявила: «Мам, я тут подружилась. Только он не ребенок и не разговаривает». Я насторожилась, выглянула в окно и увидела, как она сидит у подъезда рядом с огромной овчаркой дворника и что-то серьезно ей рассказывает. Пес важно слушал, а рядом стоял дворник и делал вид, что просто метет дорожку. Выяснилось, дочь каждое утро здоровалась с псом, а тот стал ждать ее у подъезда и тащить к ней свой мячик.
Ой, я в детстве была довольно-таки закрытым ребенком, но у меня была любимая овчарка Лайза, с которой я любила разговаривать. Она очень внимательно меня слушала и будто бы понимала... Надеюсь, ей не грустно на радуге..
- Я познакомился со своим лучшим другом во время отбора в школьную футбольную команду в 1968 году. На одной из тренировок мы с ним поругались — толкались и кричали друг на друга — и тренер отправил нас бегать штрафные круги. После этого изматывающего забега мы и стали друзьями.
Для моих детей он — дядя, а внуки и даже правнучка его просто обожают.
/тренер отправил нас бегать штрафные круги. После этого изматывающего забега мы и стали друзьями./
Подружились на почве общей ненависти к тренеру? ))
- Когда я поступила в университет, мне казалось, что все уже друг друга знают и дружат. Все, кроме меня. Но на пятый день занятий рядом со мной села девушка с ярко-зелеными наушниками. На перерыве она наклонилась ко мне и сказала: «Знаешь, у нас здесь должно быть кафе, где продают лучший горячий шоколад в мире. Пойдем попробуем?» Я стеснялась, но мы пошли. С тех пор мы с ней вместе открываем все вокруг, ищем лучшие места нового города. У нас целый список традиций: от совместных завтраков перед экзаменами, до спонтанных пикников. Оказалось, что самая крепкая дружба начинается с горячего шоколада и пары смелых слов.
- Я встретила свою лучшую подругу во время вечеринки. У нас была чисто женская посиделка с несколькими дамами. Так вот, там была одна девушка, с которой мы раньше пересекались всего пару раз и не были особо знакомы. Она целый час прождала меня, чтобы мы вместе могли уехать на такси. Просто чтобы убедиться, что я доберусь до дома в целости и сохранности. Мы с ней разболтались и оказалось, что у нас много общего. В итоге мы стали лучшими подругами, ведь нельзя упускать человека, который искренне о тебе заботится.
- Моя мама приехала на сессию в столицу, предварительно договорившись пожить у сводного брата, а брат не пустил. Ну так себе родственник оказался, бабушка потом ему разнос устроила. С общежитием не сразу срасталось, и сидела мама на вокзале, еле соображала от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «Девушка, с вами все в порядке? Может, помощь какая нужна?» И привела ее себе в маленькую квартирку с мужем и ребенком.
Лет 40 дружат.
- Я нашла свою лучшую подругу в колледже. Я общаюсь с ней чаще, чем виделась с бывшим парнем! А ведь я просто была новенькой в группе и подошла к ее парте с вопросом: «Я не помешаю?». Так и началась наша дружба.
Я пришла на самую первую пару в универе. Все места уже были заняты, но оставалось местечко рядом с одной девушкой. Тоже спросила разрешения подсесть. В общем, дружим с ней уже 10 лет!
Большие истории и правда часто начинаются с маленьких шагов. Глядя на такие истории, понимаешь: мир держится не на громких словах, а на людях, которым не все равно. На тех, кто не пройдет мимо сломавшейся машины, заметит грустный взгляд в книжном или просто скажет: «Давай дружить».
А как началась ваша самая крепкая дружба? Помните тот самый маленький случай, с которого все закрутилось? Расскажите в комментариях.
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Комментарии
8/7 в пользу читателей и комментаторов АДМЕ.
8 историй из 15 - наши!
У меня тоже есть подруги ещё с института, который закончили в 1974 году.Сейчас в разных странах живём, но всегда есть о чем поговорить или написать.