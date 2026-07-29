15 светлых историй о людях, для которых маленький поступок стал началом большой дружбы

Большие истории и правда часто начинаются с маленьких шагов. Глядя на такие истории, понимаешь: мир держится не на громких словах, а на людях, которым не все равно. На тех, кто не пройдет мимо сломавшейся машины, заметит грустный взгляд в книжном или просто скажет: «Давай дружить».

А как началась ваша самая крепкая дружба? Помните тот самый маленький случай, с которого все закрутилось? Расскажите в комментариях.

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