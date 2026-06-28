16 светлых историй о мамах, чье чувство юмора и любовь греют сильнее июльского солнышка

«Мои родители уехали из города на несколько дней, поэтому я приехала присмотреть за их собаками. Мама прислала мне список блюд и попросила выбрать несколько. Те, что я выбрала, она приготовила и оставила для меня в холодильнике. На все 5 дней, пока я здесь буду. Помимо кучи вкусняшек, которыми она меня балует. Приятно, когда о тебе так заботятся».