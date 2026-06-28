16 светлых историй о мамах, чье чувство юмора и любовь греют сильнее июльского солнышка
Горячие пирожки только-только из духовки, теплые объятия при встрече и самые мягкие в мире ладони, которые согревают лучше июльского солнышка. Всю эту любовь и маленькие радости дарит нам мама. Именно ее трогательная поддержка и забота помогает преодолеть любые препятствия на пути, а улыбка — развеять даже самые темные тучи и сделать день светлее.
- Мама мечтает меня выдать замуж. Поехали в Турцию, ну она и присмотрела себе в компании молодых турок «зятя». Подходит и на английском что-то пытается ему сказать. Тот не понимает, просит друга перевести, потом смеется, хватает маму на руки и как давай ее кружить! Оказалось, он давно заметил, что она на него смотрит, и подумал, что эта эффектная женщина хочет с ним познакомиться. Когда ему объяснили, что она, вообще-то, меня сватала, он извинился и сказал, что его сердце уже занято моей мамой. В общем, все обернули в шутку, посмеялись, поболтали.
- Выписываюсь я из роддома с ребенком на руках и с двумя большими пакетами, в которых постельное белье, вещи для малыша, подгузники и всякое другое, натасканное за неделю в роддом. Мама делала мне передачи. В палату не пускали, и обратно посуду не вернуть, поэтому еду она передавала не в контейнерах, а в банках, для надежности. Так вот, встречают меня муж с цветами, фотограф, счастливые родственники, а мама тихо меня спрашивает: «Банки забрала?»
Какие банки, у неё такая радость, счастье,, отдали хоть банки, и у меня заберите, бред!!!!!
- Мои родители жили в селе. Мама к вечеру шла из магазина и на автостанции увидела плачущую девушку. Оказалось, она приехала к парню, с которым познакомилась в городе, хотела сделать сюрприз. А парень-то женат оказался. Возвращаться домой в город поздно, автобус будет только завтра. Матушка, естественно, забрала девушку домой, накормила, напоила. Сначала они пели, потом смеялись. Утром она проводила почти счастливого человека домой.
«Я живу в другой стране. Мама приехала в гости и привезла мне гостинцев. Я, конечно, скучаю по некоторым продуктам, но не на столько же».
- Когда мне было 3 года, мама купила очень красивый оранжевый шарик. Мы пошли гулять, и я взяла его с собой на улицу. По пути домой начался сильный ветер, я случайно выпустила шарик из рук. Он полетел. Мама мгновенно сказала мне стоять на месте, а сама побежала спасать тот шарик. Она не успела, но этот поступок я запомнила на всю жизнь. Вспоминаю его с теплотой. Потом она купила мне новый шарик, еще лучше прежнего.
- Мама — это человек, который прекрасно знает твои предпочтения в еде. И неважно, нравится ли тебе эта еда или нет. Приехал домой и такой диалог между мной и мамой состоялся:
— На, ешь, ты это любишь.
— Мам, но я это вовсе не люблю.
— Нет, любишь.
Лучше, как с моей мамой, говорю по телефону, ой, вот бы завтра окрошки когда приедем к вам... Мама отвечает, что уже готово и стоит в холодильнике ❤️
- Удивился, почему кот не встречает. Обычно он узнает меня по шагам на лестнице, и я, вставляя ключ в замок, уже слышу, как он топочет по коридору к двери. Вошел и понял. Моя мама его «воспитывала», и он не мог ее прервать. Кузя лежал на холодильнике и внимательно слушал маму, стоящую спиной ко мне. Меня он удостоил лишь коротким взглядом, потом посмотрел вниз, где у окна была рассыпана земля и лежал цветочный горшок, и снова уставился моей маме в глаза, внимая ее словам:
— Кузенька! — мама поднялась на носочки, чтобы его погладить, — зачем же ты свалил горшок? Сейчас приедет Витя, я все ему расскажу! Я убралась к его приезду, чтобы он порадовался, что у нас порядок, а ты так набезобразничал! Ты же хороший! Мы тебя любим! Ты же понимаешь свою вину? Понимаешь, конечно! Сам пришел ко мне, потрогал меня лапками, позвал на кухню. Ты больше не будешь так делать? Конечно, не будешь.
Мама все ему объясняла, как надо! Она до 82 лет работала в школе. Помню услышанную когда-то от нее фразу: «Детей надо воспитывать через позитив!» Это значит, что ребенку нельзя говорить: «Вечно у тебя все не так!» А надо: «Ты же умеешь быть хорошим!» Сейчас Кузя слушал ее очень внимательно, Он все понимал! Понимал, что землю сейчас соберут с пола, горшок вернут на подоконник, и он сможет опять его свалить.
Поставьте уже Кузе пластиковый горшок с искусственным цветком и пусть он его роняет, сколько хочет)
- Мой первый день в общаге, вдали от дома и родителей, дался мне очень непросто. Девочка я тихая, домашняя, и такая смена обстановки радости не вызвала. Ждала вечер, чтобы скорее уснуть и утром бежать на занятия. Просыпаюсь от маминого голоса: «Вставай, зайка, проспишь учебу. Хорошего дня». Спросонья не могу понять, что происходит, помню же, что я в общаге, но откуда тут мама?! Спустя пару минут поняла, что мама записала мне вместо будильника свой голос. Даже на расстоянии у нее получилось передать мне свою любовь.
- Маме 71 год, и она первый раз в жизни попросила меня научить ее чему-то в телефоне. Говорит: «Хочу сама фотографировать и сразу вам отправлять, чтоб не ждать». Мы сидели часа 3. Она записывала в тетрадку. Прямо пошагово. Я раз 10 показывала одно и то же, она каждый раз кивала и записывала. На следующий день мне в 8 утра приходит фото. Окно. Просто окно с занавеской и светом. Подпись: «Проверяю». Потом еще одно — кот на диване. Потом закат с балкона. Теперь каждый день приходит по несколько штук. Огород, суп в кастрюле, папины тапки у двери. Ничего особенного. Но я смотрю на эти фотки и думаю: вот она, ее жизнь. И она теперь меня туда пускает.
«Мои родители уехали из города на несколько дней, поэтому я приехала присмотреть за их собаками. Мама прислала мне список блюд и попросила выбрать несколько. Те, что я выбрала, она приготовила и оставила для меня в холодильнике. На все 5 дней, пока я здесь буду. Помимо кучи вкусняшек, которыми она меня балует. Приятно, когда о тебе так заботятся».
- Как-то в детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях, конечно же, я усердно рисовала красками на холсте и выполняла нужные задания, но дома обычный холст казался мне очень скучным, поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и дорисовывала туда всякие орнаменты. Когда мама это увидела, она не стала меня ругать. Она с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что это ее дочь такая талантливая. Тогда этот мамин поступок очень меня воодушевил, и поэтому я делала все, чтобы стать дизайнером. Сейчас у меня много разных высокопоставленных клиентов, но для меня навсегда останется самой большой гордостью мой первый и самый важный клиент — моя мама.
- Моя мама — гениальная женщина! Дочь несколько дней провела у нее, потом вернулась и начала меня упрашивать играть в какие-то «Камни». Я без понятия, что это за игра, перепробовала все варианты, но все не то. Позвонила маме узнать правила и услышала: «Надо просто лечь на пол и лежать так как можно дольше».
Моя подруга рассказывала:когда её дочки были маленькими, она их оставляла со своей старенькой бабушкой. Дочки полюбили игру в старушек :сидели или лежали часами и охали и кряхтели, когда вставали.
«Я очень переживала из-за картины, которую сделала для мамы на День матери, но она тут же повесила ее в гостиной и теперь фотографирует, чтобы отправить друзьям. Я даже чуток всплакнула».
- В детстве мама постоянно шила мне одежду. Денег на обновки не хватало, поэтому она изготовляла мне новые наряды своими руками. Я так комплексовала, что как только появилась возможность, пошла работать, чтобы покупать себе вещи в магазинах. Стала одеваться как хотела. Но прошло много лет, и отношение к этому в корне поменялось. Теперь я сама прошу маму сшить мне что-то. Ведь такого точно ни у кого не будет. Да и руки у нее золотые, мамины вещи гораздо качественнее всяких тряпок из массмаркета. Понадобилось вырасти, чтобы понять всю ценность ее стараний. Люблю мамулю.
- В детстве мама всегда говорила: «Ешь, я не хочу», и оставляла мне последний кусок. Пирога, шоколадки, чего угодно. А я верил. Прошли годы. Теперь у меня свои дети. И вот сижу, смотрю, как они делят пиццу, и говорю то же самое: «Берите, я не хочу». Хотя на самом деле очень даже хочу. И тут до меня дошло, что мама ведь тоже хотела.
«У моей мамы есть чувство юмора. Я потеряла пару дней назад иголку, сегодня нашла это».
- Пару лет назад подруга мамы пригласила ее и заодно меня на свадьбу дочери. На свадьбе был дресс-код: гостей просили прийти в одежде розового цвета. Ну откуда у меня, работника автосервиса, розовые шмотки? Да и у мамы не нашлось, поехали покупать. Чтобы найти мне рубашку, пришлось побегать. И вот мы уже в самом последнем бутике. Мать ищет мне рубашку, а я лениво рассматриваю джинсы, потеряв всякий интерес к объекту первоначального поиска. Со стороны могло показаться, что мы два отдельных покупателя. К маме подходит продавец:
— Что ищете?
— А у вас есть розовая рубашка на большого мальчика?
— А сколько лет мальчику?
— Женя, сколько тебе лет, все время забываю?
Взглянув на меня, бородатого, двухметрового, 30-летнего мужика, она не сдержала смех. А рубашка, которую я надевал всего раз, так и висит в моем шкафу, но напоминает не о свадьбе чужих мне людей, а о маме.
- Моя мама в меня душу вложила. Я ходила в музыкальную школу, и мне это действительно нравилось. Мама была в восторге от того, как я играю, учила со мной сольфеджио и музыкальную литературу, но никогда не заставляла что-то делать против воли. Однако я любила заниматься, поэтому с малых лет начала ездить на разные конкурсы. Мама — мой самый преданный фанат. Помню, на первом конкурсе я запнулась и с перепугу забыла ноты. Она поддерживала меня, успокаивала. Когда я решила продолжать обучение в этой сфере, она была всеми руками за, говорила, что я могу не беспокоиться, заниматься, она будет все оплачивать. Сегодня я стала полноценным членом оркестра. Первый концерт. Очень волнуюсь, но знаю: мама всегда со мной. Уже 3 года она мой ангел-хранитель. Жаль, что я не могу сказать ей это лично, но верю, что она меня слышит: «Это для тебя, мамочка!»
Красивый, нежный букет из необычных цветов. Гвоздички, пионы и слева, на заднем плане, не смогла определить.
«Моя мама услышала, что я плачу, и купила мне цветы. Я сильно переживала из-за школы и предстоящих экзаменов, и это меня очень подбодрило».
- У меня мама — огонь. Мне нужны были профессиональные классические музыканты для исследования. Так вот, у нее есть знакомая, которая в театре вроде бы играет, и у той есть такие знакомые музыканты. Мама хотела ей позвонить, но поняла, что потеряла ее номер телефона. И сейчас она нашла какой-то буклет с какого-то спектакля из какого-то театра. Позвонила по первому попавшемуся телефону, потому что имя, которому принадлежал номер, было схоже с именем ее знакомой. Мама, не особо дожидаясь активной реакции на другом конце провода, выдала ей всю суть, что ей нужно, до какого срока и все такое. Ответил ей вообще незнакомый и, видимо, ничего не понимающий женский голос. Она сказала, что сейчас нет пока что возможности, у нее сейчас выпуск, но сегодня вечером она обязательно доберется до компьютера и всем своим музыкантам разошлет эту анкету.
В общем, оказывается, мама позвонила режиссеру, довольно значимому человеку, женщине, которую она вообще не знает и никогда с ней не виделась. И у той вообще не возникло никаких подозрений, никаких вопросов, она просто сказала, что подгонит музыкантов.
С таким же успехом мама могла бы мне Мариинку всю собрать.
- Прибирали с мамой на кухне после ужина. Я мыла посуду, она прятала продукты в холодильник. Я уже почти закончила, поворачиваюсь, а на плите стоит сковородка. Мама, увидев мое замешательство, говорит: «Блин, еще и сковородка. А давай ее зальем водой, скажем, что она откисает, а завтра папа помоет?» Обожаю свою маму.