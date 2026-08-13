27 уютных балконов, которые люди превратили в место для простых радостей

Балкон часто остается забытым углом квартиры: там сушат белье, хранят старые коробки и вещи, которые вроде бы жалко выбросить. Но иногда эти несколько метров превращаются в любимое место дома: с цветами, мягким креслом, чашкой чая и видом на закат. Именно в таких небольших уютных уголках порой рождается самое настоящее, простое счастье.

Здесь кот, цветы и кресло явно нашли друг друга

Тут так и просится чайник, плед и разговоры до темноты

Хорошо продумано для уютных вечеров. И в кафе не надо, есть «свое собственное»

Решила обновить балкон: места — два шага, зато мечта большая: столик, цветы, пуфик. Пришел маляр, симпатяга еще тот, прям Бред Питт какой-то. Я то чай ему предложу, то лимонад, то торт принесу — ноль внимания... Уже решила, что проиграла балкону. И тут он снимает перчатки, достает из кармана листок и говорит: «Я тут набросал, где лучше поставить столик и куда повесить цветы. Если вы не против, то потом можем и вместе проверить, удобно ли там пить кофе». ADME Устрица Омара только что Он хотел убедиться, что ему не показалось 😅 А то знаем мы эти намеки. Ответить

Сразу видно, что к преображению этого балкона причастна рука художника

© boysenberryblues / Reddit Ellie только что Я рисовать не умею, но в этой комнате так и хочется встать к мольберту и взять в руки кисть ❤️ Ответить

Закрытый балкон, который легко заменит маленькую гостиную

Личный маленький сад автора

Мы с мужем долго спорили, нужен ли нам столик на балконе. Он говорил: «Там и так не развернуться», я отвечала: «Зато можно пить чай как люди». В итоге нашли складной столик, прикрутили к стене, повесили гирлянду и поставили один стул. Второй просто не влез. Первый вечер мы пили чай по очереди: один сидит, второй стоит у двери и комментирует закат. Смешно, но с тех пор это наше любимое место. Если дома назревает разговор, мы говорим: «Пойдем в кафе?», и идем на балкон. Кафе, конечно, тесное, зато свое, с видом на соседскую березу и честным домашним печеньем. ADME Ника_А только что Какое печенье является "честным"?)) Ответить

Вот где слово «отдохнуть» сразу становится понятнее

Котей явно считает, что хозяева обустроили это место специально для него

Решила превратить балкон-кладовку в место для кофе: вынесла коробки, позвала мастера снять старую вагонку. Он снял последнюю доску, позвал меня и протянул мне маленькую жестяную коробку: «Кажется, это вам оставили». Я открыла ее и обалдела. Там был пакетик семян, засушенная лаванда и записка: «Когда-нибудь тут снова будут цветы». Мастер улыбнулся: «Ну что, выполняем?» Через неделю на балконе стоял столик, пахла мята, а коробка заняла почетное место на полке. ADME Ника_А только что А лаванду куда дели?) Ответить

Маленький балкон, где выжали уют из каждого сантиметра

Эта лоджия почти 20 лет жила в режиме «ну когда-нибудь дойдут руки». Сначала квартира принадлежала отцу автора, потом досталась ему, и первое время балкон его тоже не особенно беспокоил.

Но однажды мысль щелкнула: шесть квадратных метров просто пропадают. Для небольшой квартиры это же почти отдельная комната. Я накопил денег, признал, что сам с ремонтом не герой, нанял мастеров и на неделю съехал из квартиры. Вернулся, а там уже не заброшенный угол, а аккуратное светлое пространство, где наконец хочется не хранить старые вещи, а жить. © NikolaiListopad / Pikabu

Балкон, где хочется сидеть даже без особого повода

Не знаю, кому как, но питомцам тут точно все понравилось

Иногда шесть квадратных метров могут стать почти отдельной комнатой

Хрущевский балкон, который получил газон, гирлянду и собственное летнее настроение. Пес, видимо, тоже доволен

У нас балкон много лет был местом ссылки для всего, что «пока жалко выбросить»: старые ведра, коробки, сушилка, сломанный стул. Однажды я психанула, все вынесла, постелила деревянную плитку, поставила кресло с подушкой и пару горшков с цветами. Думала, вечером сяду там с кофе и буду наслаждаться новой жизнью. Но первым балкон оценил кот. Он торжественно запрыгнул в кресло, лег ровно по центру и всем видом показал: «Спасибо, вы наконец сделали мне летнюю резиденцию». Теперь я выхожу туда с чашкой, а он смотрит на меня так, будто я пришла в гости без приглашения. ADME Ника_А только что У меня всю жизнь балконы служат местом для сбора всякой рухляди, я очень мечтаю наконец о балконе, на котором можно уютно выпить кофе Ответить

Кажется, кот оценил на 10/10

Балкон, где хочется сидеть даже без особого повода

Работаю удаленно, и в какой-то момент квартира стала казаться офисом без выхода: ноутбук на кухне, звонки в спальне, дедлайны даже рядом с чайником. Тогда я решила отвоевать у хлама балкон. Вытащила коробки, повесила полку, поставила маленький столик, пару растений и старое кресло, которое все собирались выбросить. Теперь у меня свой уголок. ADME Ellie только что У моей мамы застекленный балкон с видом на сосны. Она его так облагородила классно и утеплила, когда приезжаю и мне нужно поработать, всегда там обосновываюсь - так уютно ❤️ Ответить

Здесь чай, кажется, станет вкуснее

Орхидеи здесь явно чувствуют себя как дома

orchideens Ellie только что Обожаю комнатные цветы, которые цветут, а не просто стоят зелеными в горшках Ответить

Когда закончил украшать балкон и сам в него немного влюбился

Кусочек тропического леса среди городской суеты

Балкон, где можно на минуту забыть, что за стеной обычная квартира

genial.psy

Из старого угла — в маленький отпуск на каждый вечер

nika_galitskaya Ellie только что Тут как-то не хватает уюта Ответить