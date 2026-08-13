14 жизненных комиксов о колоритных соседях, которых легко встретить в деревне или на дачном участке

"–...Хочешь большой, но чистой любви?

— Да кто ж её не хочет…

— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?

— Отчего ж не прийти? Приду. Только уж и Вы приходите. А то вон сударь тоже позвал, а опосля испугался.

— А она не одна придёт, она с кузнецом придёт.

— С каким кузнецом?

— С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.

— А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?

— Благословлять. Вы же предложение изволите делать…

— Так, свободна. Ступай. Не видишь, играем."🤣🤣🤣