ура! новое слово "фря" – спесивый, заносчивый, капризный!
только не могу понять, что из этого сюда подходит🤔
14 жизненных комиксов о колоритных соседях, которых легко встретить в деревне или на дачном участке
Дача и деревня — это особый мир с душевными буднями и теплыми вечерами, где есть место и простому труду, и заслуженному отдыху. За соседним забором всегда найдутся колоритные местные жители, которые порой подкидывают больше сюжетов, чем любая комедия. Тут годами спорят из-за малины, мастерят невероятные вещи из всякого хлама, обсуждают местные новости и, конечно, помогают друг другу. Мы собрали забавные и очень узнаваемые типажи, благодаря которым обычная загородная жизнь порой напоминает целый комедийный сериал.
Деревенские кумушки
ура! новое слово "фря" – спесивый, заносчивый, капризный!
В каждом СНТ или деревне всегда найдутся соседки, которые знают все и про всех. И, конечно, с радостью сообщат окружающим о том, у кого «слишком короткие шорты» или «слишком дорогая машина», приукрасив свои рассказы от души.
Первый парень на деревне
"–...Хочешь большой, но чистой любви?
— Да кто ж её не хочет…
— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?
— Отчего ж не прийти? Приду. Только уж и Вы приходите. А то вон сударь тоже позвал, а опосля испугался.
— А она не одна придёт, она с кузнецом придёт.
— С каким кузнецом?
— С дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца, кузнец наш.
— А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, лошадь, что ли? Зачем нам кузнец?
— Благословлять. Вы же предложение изволите делать…
— Так, свободна. Ступай. Не видишь, играем."🤣🤣🤣
Местный сердцеед, который в молодости кружил девушкам головы озорной улыбкой, давно женат, и чубчик на его голове уже не такой залихватский, а привычка очаровывать красавиц у него осталась. Приходится жене порой возвращать его с неба на землю.
Соседка с гостинцами
вчера смотрела в зеркало (в которой раз). вроде одета как всегда, на рожу румяна и весела . но вот соседи всем домом как сговорились меня кормить . ежевика. малина, клубника, зелени мешок , огурцы, помидоры, кабачки . что ни день, звонок в дверь-"берите, пожалуйста, у нас лишние". меня терзают смутные сомнения. я причины не понимаю. ведь до этого лета у нас ровные отношения на стадии -здравствуйте -до свидания.
У увлеченной огородницы не бывает «парочки огурчиков»: если уж уродились, то осчастливит всех — семью, соседей, коллег и просто тех, кто под руку подвернулся. Вот что значит настоящий талант!
Хозяин дачного государства
Решать организационные вопросы — дело сложное и не всегда благодарное: у соседей всегда найдется ворох вопросов и претензий. А началось все наверняка с того, что кто-то однажды согласился «немного помочь с делами СНТ». Эх, непросто быть местной знаменитостью!
Королева шести соток
В каждом дачном поселке или деревне есть образцовый участок, просто загляденье! Зелень рядочками, лоснящиеся гладкие помидоры, огурцы такие, что хоть сейчас на выставку, а газон идеальный, травинка к травинке! И как только хозяйке-перфекционистке такое удается?
Заклятые соседи
Некоторые соседи могут лет 20 не здороваться из-за того, что кто-то когда-то съел пару ягодок с соседского куста малины, но все равно в курсе, что происходит друг у друга за высоким забором. Они годами выясняют, кто что поставил, посадил, передвинул или сделал «не так», и каждый искренне уверен: проблема в соседе.
Деревенский Кулибин
- Дед собрал снегоуборник из велосипеда и стиралки.
- И как это работает?
- Снег на полном ходу стирает
Из того, что сломалось, мастер на все руки обязательно сконструирует что-нибудь новое. Ему бесполезно предлагать выкинуть сломанную стиралку или старый мотор: любая ненужная железяка получает второй шанс.
Сосед без границ
Для такого соседа забор — вещь чисто декоративная, а все инструменты по умолчанию становятся «нашими». Он искренне не понимает, зачем каждый раз спрашивать разрешения: свои ведь люди, вернет... когда-нибудь.
Зачинщик дачной моды
Сначала над его участком дружно посмеиваются, мол, что это он притащил, вкопал, воткнул и понастроил, а потом проходит пара лет, и глядишь, такие же лебеди, фонарики и теплицы начинают появляться и у других соседей.
Хозяин зоопарка
Я одна не слышала про бродячих коз и кур, нуждающихся в том, чтобы их приютили?... 🤔
В СНТ или в деревне всегда найдется добряк, который приютит всех — и козочку, и курочку, и собачку, и котика. Живности у него с каждым годом все больше, соседи ворчат, а он только пожимает плечами, мол, ну а куда их теперь девать — свои же.
Хранительница секретных рецептов
Среди соседок обязательно есть такая хозяйка: ее соленья-варенья хвалят годами, а рецепты безуспешно пытаются повторить. Но точных пропорций от нее не дождешься: «Все как обычно, на глаз». И попробуй потом сделай так же.
Дачный богач
Хорошо, если он "добродушный... искренне не понимает" . Пришлось с такими пообщаться. Обычно те, у кого ворота сами открываются и кто по Турциям катается, самые завистливые люди.
Такой сосед есть почти в каждом поселке — у него самый ладный дом, самая большая машина и самая модная газонокосилка. Новости о его покупках среди соседей разносятся со скоростью света, и пока кое-кто поджимает губы, рассматривая его участок, вполне добродушный «богач» искренне не понимает, из-за чего столько шума.
Коллекционер полезного хлама
Волшебные чертоги коллекционера всякого «ненужного» добра не нравятся только его супруге, а вот остальные соседи не прочь забежать к нему, если нужен какой-то переходник, моток провода, брусок или странная гайка. Найдется, не сомневайтесь!
Жаворонок с перфоратором
Лежу я на шезлонге, в стакане лимонад.
Сирень благоухает, кузнечики звенят.
Петуньи и ромашки, ильский аромат.
Но тут сосед с рассвета заводит агрегат.
У соседа мотоблок — тр-тр — в семь утра,
а мне бы тишины чуток. А тут опять война.
Дача — не колхоз. Ведь лежи и отдыхай.
Хватит уже биться за щедрый урожай.
Но мой сосед по даче — сплошная суета.
То косит, то копает, то пилит, как маньяк.
А я хочу природы и внутренний баланс.
С утра ревёт косилка, потом стучит забор.
Живёт сосед на даче, как будто он шахтёр....
Все знакомы с тем самым дачником, для которого 7 утра — уже середина дня. Пока все только переворачиваются на другой бок, он возвещает о себе рассветным жужжанием циркулярки или бодрым стуком молотка и искренне удивляется: «А что такого-то?»