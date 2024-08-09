17 историй с дач, где страсти кипят, как вишневое варенье в тазу
Для одних людей дача — это шашлыки у бассейна, для других — бесконечные грядки с колорадским жуком. В нагрузку к вышеперечисленному обычно идут хитрые соседи и полные сюрпризов родственники. Так что скучать на этом клочке земли просто некогда, вне зависимости от того, растет ли на нем только газон или целое поле кабачков. И истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.
- Обожаю свою свекровь — шикарная женщина! Были на даче, собирали яблоки. Муж ушел в гараж, мастерил приспособление для снятия яблок — накручивал бутылку на длинную палку. Мы со свекровью ждать не стали — полезли на дерево. Муж это увидел и как заорет: «Слезайте быстрее! А вдруг соседи увидят? Две женщины на дерево вылезли! Неподобающе себя ведете!» Не успела я ему и слова сказать, как свекровь выдала: «Пусть они думают все, что захотят. Никто не может запретить женщине делать то, что ее душа пожелает!» © Мамдаринка / VK
- У тестя дача есть, но без баньки. Пару лет уговаривал его построить и вот дожал: решено было ставить большую баньку на нашу огромную семью (18 человек родни). Чтобы не изобретать велосипед в виде плана постройки, надумали пройтись по соседским баням, глянуть, какие косяки бывают, что хорошо, что плохо. Кину клич в чат, мол, так и так, хотим посетить ваши бани с таким-то целями. Ради такого дела я выбил отпуск и уехал на 2 недели к тестю на дачу. Что могу сказать, соседи у него лучшие. «Глянуть баньку» по-соседски — значит ее посетить, со всеми вытекающими. Нас хватило на 6 дней и 6 бань — это четверть от тех, кто нас к себе звал. Перед остальными пришлось извиняться, мол, здоровья на всех не хватает. Два дня потом в себя приходили. Тяжелый вышел отпуск. © user5303501 / Pikabu
- Когда мы купили домик в деревне, то приезжали первое время только по выходным, и я все время удивлялась, почему нет клубники. Кустики на грядке пышные, здоровые, усыпаны цветом, а ягод нет. А потом как-то случился отпуск, муж в воскресенье уехал в город, а я осталась. И вот, на следующий день, с утречка, сижу себе такая на качелях, со всех сторон прикрытых кустами черноплодки, кофеек попиваю, книжечку почитываю. И вдруг вижу, как две соседские внучки-первоклассницы раздвигают доски в заборе между нашими огородами, пролезают к нам и направляются к клубнике; рвут ягоды, паразитки, и лопают. Меня не заметили, потому что все время на свой дом оглядывались, чтобы их дед не спалил. Сдала их деду с потрохами. Одна из девчонок, более бойкая, мне еще и выговорила, мол, нам бабка с дедом дома не разрешают клубнику жрать, на варенье берегут, а ты вот жадная! Ну, там дед правильный, воспитательные работы провел. Приходили потом, извинялись. Угостила их клубникой и мороженым — дети ж. Теперь уж выросли большие, приезжают редко, но всегда забегают поздороваться. © Damov / Pikabu
- Сын недавно учудил. Отдыхали на даче у друзей, и он попросился сходить в магазин за мороженым. Дали денежку и отпустили. Он не вернулся спустя 15 минут, полчаса и даже час. Забили тревогу. Местность неизвестная, сами понимаете. Оббежали с мужем всех соседей, были в магазине. Я в слезах и панике не знала, что и думать. Вдруг украли? Или сбила машина? Оказывается, он познакомился с ребятами постарше и они пошли купаться на речку. Хотелось прибить его от злости! И при этом расцеловать от радости, что живой. © Мамдаринка / VK
- Идем всей семьей, вчетвером, по дачному поселку: мы с мужем и дети-подростки. Вдруг из-за угла выскакивает кавказская овчарка и с рычанием несется на нас. А собака, надо сказать, очень красивая. И мы, хором, восхищенно: «Какая красавица!» Собака затормозила, остановилась, посмотрела озадаченно. Мы продолжили с ней разговаривать и комплиментами осыпать. А потом собака помялась-помялась да и ушла за тот же угол, откуда выскочила. © Chiffa98 / Pikabu
- Недавно подруга пригласила меня с мужем на дачу. Она сказала, что сделает пару салатов и запеченную картошку, меня попросила купить курицу и мясо на шашлыки. Я сразу предупредила, что мясо — дело дорогое, она сказала, мол, потом разберемся. Подразумевалось, что будем скидываться. Плюс я еще торт состряпала.
В пятницу приезжаем на дачу. Я везу торт, фрукты, мясо для шашлыков и две курицы. Смотрим на стол: стоит нарезка из сыра и колбасы, салат из огурцов и помидоров с чесноком и еще какой-то из банки фасоли и сухариков. Мужчины пошли мясо готовить и запекать картошку. Подруга даже не заикнулась про то, чтобы отдать деньги, которые я потратила на стол, да и когда уезжали, ничего нам с собой не предложила, хотя много чего оставалось. Звоню ей на следующий день, мол, я забыла отдать тебе чеки на продукты. Она удивленно: «Какие чеки? Зачем?» Я: «Посчитать, кто сколько потратил». Она весело отвечает: «Да ладно тебе! Я совсем ничего не потратила. Мне денег не нужно!» Я там и присела... Говорю: «Ты ведь понимаешь, это я много денег на стол потратила?» Но она в шутку перевела, сказала, что и у нее примерно столько же вышло, не надо мелочиться, сейчас все дорого. Что дорого? Помидоры и банка фасоли с сырной нарезкой? Кило картошки? Разве это сравнимо с тем, что покупала я? К тому же обе курицы и мясо с арбузом и фруктами, да и тортик мы оставили им. Осадок на душе остался такой, будто меня развели. Даже не знаю, как с ней общаться после этого. © Sin Psychology / VK
Про собаку повеселило. Так и представила эту картину...Собака такая: кто красивая? Я? Прям красивая, да? Ой, ну что ж я тогда кусаться-то собралась, сразу же видно - хорошие же люди...
- Я купила дачу и наслаждалась природой. А потом ко мне начали ездить друзья, причем таская с собой незнакомых людей сомнительной внешности. Один раз подруга позвонила, мол, хочет приехать, а я соврала, что не дома и выключила телефон. Так она с какими-то людьми приперлась, они перелезли через забор всем табором, сломали штакетник, а я все это время сидела дома, так как было стыдно выходить. В своем же доме. А иногда друзья привозили детей, которые крушили все вокруг, но их родители говорили только: «Ну это же дети!...» А потом меня прорвало, я высказала все, что о них думаю. Друзья обиделись, гордо удалились со словами: «Вот и сиди теперь одна в своем чистом доме!» И теперь я одна в чистом доме, без нервотрепок и любящих посвинячить «друзей». © Елена / ADME
- У знакомых странная соседка на даче: она поставила на своей территории высокий стул так, чтобы был максимальный обзор на участок знакомых, и целыми днями сидела и наблюдала, что они делают. Ну и комментировала все, что видит. Потом начала предъявлять претензии, что и сажают-то они все неправильно, и в купальниках нельзя по участку ходить — ей смотреть неприятно. Знакомые в ответ на это поставили глухой забор высотой 2.5 метра со стороны этой соседки. Не знаю, чем дело закончилось, но, думаю, та соседка это так не оставит. © Мама Дорогая / ADME
- Я считаю своего мужа очень умным человеком. Он учился в одном из лучших вузов, долго и успешно занимается сложной работой, связанной с электроникой, да и вообще во многом он хорошо ориентируется. Возможно, именно по этой причине он временами страшно тупит в очевидных вещах. Привожу пример: прошлой весной он хотел посадить подсолнухи у нас на даче, но ни один из них не взошел. Ломал голову, покупал удобрения, читал форумы, но так и не понял, что семечки нужно покупать не в магазине, потому что там они продаются уже пожаренными... © Мамдаринка / VK
Читаю про быдлодрузей во второй раз и как и в первый сильно сомнительно, что у приличного, тактичного человека такие френды. Или что раньше они были другими
- Как у всех людей бывает — я влюбилась, бонжур-амур-лямур-тужур, и вот уже живем вместе с будущим мужем в моей квартире. И тут он говорит такой: «Поехали на дачу: шашлыков пожуем, заодно с моей мамой и сестрой познакомишься». Я, наивная сибирская девочка, губу раскатала, уши навострила, волосы распустила, макияж нанесла, сбегала в магазин и купила фирменные спортивные штанишки — в общем, выложилась по полной, чтобы произвести впечатление. Короче, приезжаем на дачу и... идем копать картошку! Не, ну а что — женщину в хозяйство привел, надо использовать. Позже я мужа спросила: «А ты не мог меня домой пригласить к маме, чайку попить, тортик погрызть?» Ответ меня убил: «Я в туалете ремонт не доделал, стеснялся, думал, ты меня безруким сочтешь!» Логично. И да, шашлыки все-таки на даче пожевали — после копания картохи. © Мамдаринка / VK
- На одной из двух дач родителей я не появлялась больше года. Еду и думаю: там сорнячок подергаю, там цветочки посажу, там куст выкопаю — план есть. Приезжаю, а теплица стоит в противоположной стороне огорода, половины плодовых деревьев нет, перед домом вообще газон обустроили... Но домик вроде наш. Ушла в домик, поставила чайник. Сижу, пью чай и слышу на улице какой-то кипишь. Через несколько секунд входит в дом мужик, за ним двое детей, женщина и собакен мелкий. Мужик мне:
— Вы кто?
— А вы кто?
— Владелец дачи, купили несколько месяцев назад. Что вы делаете на моем участке?
Я молчу. Звоню мамане:
— Мам, а почему не сказали, что продали дачу?
— Да даже не подумали, что ты вспомнишь о ней. Просто не сказали, ничего криминального же не произошло.
— Да как сказать...
В общем, все разрешилось хорошо, новоиспеченные дачники оказались адекватными людьми. Участок даже преобразился. © Shrewmouse / Pikabu
А чего муж не мог сам картоху выкопать, непременно жену надо припахать? Да и кто ей мешал отказаться
- Купил машину чернозема, выгрузил перед забором снаружи, накрыл пленкой, ушел за мотоблоком, развозить по саду удобрение. Тут смотрю: две тетушки мой чернозем ведрами в мешки грузят. Я говорю: «У вас наличные или переводом?» А они мне нагло так выдают, мол, все, что не за забором, можно брать без спроса. Такой порядок, дескать, всегда был. Я не стал ругаться, а просто крикнул: «Дорогая! У тебя чернозем воруют!» Супруга у меня мелкая, но злая. Вылетела суровым шпицем со двора, за 10 секунд всех облаяла, мешки из машины выкинула, ведра грязные внутрь закинула, багажником хлопнула, орет: «А теперь марш отсюда!» Те хлоп-хлоп глазами, мол, мешки верните! А она им: «Фиг вам — это компенсация!» Те сели и мигом уехали. © MarauderCrew / Pikabu
- Полюбила своего мужа за то, что он у меня был упрямым и настойчивым! Учились в одном университете. Я ему нравилась, а он мне сначала не очень. Но его это не останавливало. Однажды даже подошел ко мне с прямым предложением пойти на свидание, но я его отшила. Затем он спросил, мол, а что мне сделать, чтобы ты на меня обратила внимание. Я без особого подтекста сказала: «Приезжай ко мне на дачу и вскопай грядки! Там с тобой и встретимся вне универа!» Этот гений узнал у моих подруг местонахождение моей дачи, приехал туда летом и вскопал все грядки! Я вышла в обед из дома и офигела, когда увидела его! Так и поняла, что есть в нем какой-то стержень! © Мамдаринка / VK
- Коллега купил дачу. Ездил туда с женой по вечерам, а однажды наведался днем. Глядь, а соседка ходит по его участку в нижнем белье и в фартук огурчики складывает. Рядом стоят пакеты с овощами (уже собранными помидорами и баклажанами). Выпроводил он ее, но она не уходит — все за кустами трется. Пошел глянуть, что ж ее так тревожит. Может, одежду свою где спрятала и стесняется прийти забрать. Оказалось, под кучей травы у нее было припрятано полмешка болгарского перца. Забрал и перец. Ох, как соседка заголосила! Иродом обозвала. Пошла к себе на участок одеваться. А коллега потом говорил, что раньше никак понять не мог, чем же она торгует на рыночке, ежели на ее участке овощей не так уж много растет. А, вот чем. © Tata1405 / Pikabu
Эмм... че-то мне кажется, если б у моей мамы летом кто-то приехал и все грядки ЛЕТОМ вскопал, она бы не обрадовалась, потому что летом там уже все посеяно, разве нет?
- Досталась дача по наследству. Все как положено: запущенные необработанные 6 соток, дом-халупа, летняя кухня, она же кладовка, туалет типа сортир. А так как ехать до дачи в лучшем случае 2 часа (но обычно 4-5 часов), то мы решили ее продать. Отмыли дом, спилили больные деревья, выкорчевали 20 пней, вспахали и выровняли участок. Выставили в интернете по средней цене. Звонок. Судя по голосу — женщина лет 50-60. Выспрашивала все долго, договорились на показ. Мы чуть пораньше приехали, прибрались, подмели все. Приезжает покупательница. Участок смотрит, вроде нравится все. Заходит в дом. И тут какая-то перемена с ней. Уже недовольно смотрит на все, морду воротит. Говорит:
— Слишком чисто у вас.
— Как это «слишком»?
— В загородном доме не должно быть чисто. Тут же земля кругом, надо, чтобы в доме тоже грязь была. Я не буду покупать!
И уходит. Мы прям даже растерялись как-то. © panzermarder / Pikabu
- Покупал участок смежный с моим в садовом товариществе. Хозяйка мало того, что цену почти вдвое заломила, так еще и мне в лицо нагло заявила: «А никуда не денетесь! Такого случая не будет больше». А после продажи и оформления участка она мило прощебетала: «У нас там вещи в бытовке остались, мы все равно приезжать летом будем. Груши, яблоки соберем, может, шашлыков пожарим». Я у жены (она занималась оформлением) аккуратно спросил, все ли бумаги подписаны и печати поставлены. Она ответила, что да. Потом я соседке тоже мило улыбнулся и сказал: «Могу ваши вещи вам за забор все вынести. А урожай мы сами соберем». И больше она не приезжала, однако звонила жене с просьбой отдать 20 метров сетки-рабицы, которая разделяла участки. Но мы ее к тому времени уже соседу отдали. © OTPE3*** / Pikabu
- Приехала сегодня к вечеру на дачу. Обычно в будние дни здесь тихо, почти никого нет, только пожилая соседка, которая здесь все лето живет. Ее обычно не видно, не слышно. А сегодня у нее в гостях три женщины (наверное, дочки) и мужчина. Молодые дамы ругаются с громкостью раненого бегемота. Суть громких воплей такова: одна женщина обвиняет другую в том, что та почти голая, «в трех ниточках», перед ее мужем прелестями трясет. Та ей отвечает, что в парандже париться на даче не собирается только из-за того, что на нее муж родственницы пялится, мол, это не ее проблемы. «И вообще: Ленка, вон, тоже почти голая ходит. Что ты ей ничего не говоришь?» Ревнивая жена отвечает, что у Ленки смотреть не на что, ей можно хоть совсем без всего ходить. К крикам присоединяется Ленка. Тут раздается мужской рык: «Да ну вас всех! И сортиром своим сами занимайтесь!» Звук открываемых ворот и уезжающей машины. (Видимо, мужчина приехал то ли ремонтировать уличный туалет, то ли новый делать). Некоторое время стоит тишина, только кузнечики стрекочут. И потом в этой тишине раздается звонкий голос соседки: «Ну что, девки, доорались! Вот теперь марш туалет доделывать! Пока не доделаете — не уедете!»
Девки сейчас активно названивают. Одна, явно, мужу — просит вернуться. Другие еще куда-то. Ну, зато не скучно. © Ines.MM / Pikabu
Отношения между родственниками могут быть круче любого бразильского сериала, и мы уже писали об этом в нашей статье.