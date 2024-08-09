17 историй с дач, где страсти кипят, как вишневое варенье в тазу

Для одних людей дача — это шашлыки у бассейна, для других — бесконечные грядки с колорадским жуком. В нагрузку к вышеперечисленному обычно идут хитрые соседи и полные сюрпризов родственники. Так что скучать на этом клочке земли просто некогда, вне зависимости от того, растет ли на нем только газон или целое поле кабачков. И истории героев нашей статьи — прямое тому доказательство.