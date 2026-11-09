18 историй о праздниках, после которых хочется накрыть большой стол и позвать всех своих

Мое детство пришлось на период, когда зарплату родителям могли задерживать по нескольку месяцев, а в магазинах были пустые полки, талоны и очереди с номерками, записанными на руке.

Но дни рождения у меня были веселые и "движа" хватало. Родители устраивали всякие конкурсы с мелкими призами (типа конфеток, значков или канцтоваров), мама пекла домашний торт со сметанным кремом, а после чаепития мы играли в жмурки, фанты или прятки.

Всем было очень весело, гости уходили довольные, а я так вообще была в полном восторге