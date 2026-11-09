Бедные девочки... кто и зачем вдалбливает им в голову, что они обязаны произвести впечатление на родителей плохо знакомого парня?
Зачем ей это впечатление, через пару лет она и не вспомнит ни его, ни это застолье с элементами допроса)
18 историй о праздниках, после которых хочется накрыть большой стол и позвать всех своих
Есть сотни причин для того, чтобы любить разные праздники и торжества. Кому-то нравится множество вкусных блюд и закусок, кто-то обожает получать подарки, а я, например, очень ценю такие моменты за возможность собрать всех близких вместе. К тому же на таких застольях всегда есть место незабываемым историям — о детской предприимчивости, неловких вопросах или даже о знакомстве с новыми родственниками.
- С парнем встречаемся недолго, еще плохо знаем друг друга, оба скромные и стеснительные. И вот у него день рождения в семейном кругу. Он пригласил и меня. Шла к нему, коленки дрожали. Вдруг не понравлюсь его родителям? Готовила мысленно ответы на возможные вопросы. Очень хотелось произвести впечатление. Я и произвела... Когда во время застолья его отец спросил меня, где и как мы познакомились, я сказала: «Познакомились в библиотеке. А вы?» Имела в виду родителей, а он все по-своему понял. Сначала посмотрел на меня как-то странно, а потом сказал: «Познакомился с ним в роддоме, когда взял его на руки».
Бедные девочки... кто и зачем вдалбливает им в голову, что они обязаны произвести впечатление на родителей плохо знакомого парня?
- В конце июня прошлого года я почувствовала, что меня охватило предновогоднее настроение. Я поделилась этим ощущением с близкими — своим молодым человеком и подругой. Они, конечно, посчитали меня чудачкой, но мы решили, что праздник состоится. В ночь с 30 июня на 1 июля мы устроили себе настоящий праздник: ели оливье, в прикуску с апельсинами, поздравляли друг друга и бегали по квартире с бенгальскими огнями. Это был незабываемый «Новый год»! Как же здорово, когда рядом есть люди, которые разделяют твои странные идеи и готовы поддержать тебя в любое время!
Автор делится радостными моментами: деревня, родной дом, вся семья в сборе, на столе мамины манты
- Неделю назад бабуле исполнилось 70 лет. Отмечали в семейном кругу. Посреди застолья бабушка куда-то вышла и вернулась к нам уже с каким-то мужичком. Так мы и познакомились с дедом Колей, который теперь будет жить с нашей бабулей. Оказывается, что она встречается с ним уже 4 года, просто боялась нам сказать. Нового члена семьи мы с радостью приняли, ведь она живет одна уже 25 лет. Решили всей семьей сделать подарок для молодоженов: отправить их в санаторий на отдых.
- Каждый год я устраиваю дома вечеринку в честь своего дня рождения. Я закупаю еду и готовлю игры. Никогда претензий от соседей не было, потому что я их предупреждала заранее, что мы немножко можем шуметь. Этот год не стал исключением: я обошла соседей и предупредила, что сегодня мой день рождения. Но в одной квартире мне никто не открыл, мы были еще не знакомы, поэтому я оставила записку. Вечером все друзья собрались, и мы начали праздновать. Посреди вечеринки мне постучали в дверь. Открыв, я увидела двух молодых парней, которые сказали, что пришли на вечеринку. Оказалось, это те самые соседи. Я пригласила их, мы познакомились и прекрасно все вместе отпраздновали день рождения.
Мужчина поделился воспоминаниями: «Каждый раз, когда я приезжал домой, это был маленький семейный праздник. Мы обязательно собирались за столом, мама готовила мой любимый крабовый салат, а бабушка — очередной шедевр, который они недавно вместе нашли где-то в интернете».
- Помню, как я в детстве праздновал свой день рождения. Это было не так круто и весело, как день рождения моего сына. У него тут прям веселуха, есть конкурсы, много еды, каждому весело и есть чем заняться. Я в его возрасте все делал намного проще. Угощал каждого бутербродами, забирал подарки, а потом все смотрели, как я играл на старенькой игровой приставке.
Мое детство пришлось на период, когда зарплату родителям могли задерживать по нескольку месяцев, а в магазинах были пустые полки, талоны и очереди с номерками, записанными на руке.
Но дни рождения у меня были веселые и "движа" хватало. Родители устраивали всякие конкурсы с мелкими призами (типа конфеток, значков или канцтоваров), мама пекла домашний торт со сметанным кремом, а после чаепития мы играли в жмурки, фанты или прятки.
Всем было очень весело, гости уходили довольные, а я так вообще была в полном восторге
- Мы с подругами летом устраиваем пикники. Мы все почти в одно время вышли замуж, и так получилось, что жили в одном дворе. Поэтому и часто встречаемся, мужчины ставят стол и стульчики. Мы с девушками приносим из дома уже приготовленную еду и отдыхаем во дворе. Сначала соседи смотрели на нас как на чудаков. Но со временем привыкли. Сейчас, выходя во двор, мы видим в саду соседей, которые со своими детьми и друзьями устраивают пикники. А на праздники, в теплое время года, на том месте — почти весь двор. Никто никогда и не думал, что так можно. Но стоит одному начать, и все подтянутся.
Картина с изображением душевного семейного застолья в семье ежиков. Автор назвал ее «Семейный уют»
- К посту о семейных застольях и детских фейлах. Когда мне было лет 5–6, у нас тоже был семейный праздник. Как-то мне стало скучно, и я предложила всем родственникам поиграть в магазин, расставила все свои самые любимые игрушки, повесила ценники и начала их якобы продавать, деньги за игрушки брала настоящие, а там, на минуточку, за 100 рублей переваливало. Насобирав определенную сумму, я собрала все свои проданные игрушки и положила в свой же ящик, а деньги я возвращать не собиралась, правда, в конечном итоге пришлось.
мы на Новый год один раз устроили концерт втроём- я, сестра и дочь друзей нашей семьи. пели песни, рассказывали стихи и проводили конкурсы. всем понравился наш концерт.
- В детстве жили с семьей у моря в небольшом городе на юге. Мой отец частенько уходил на рыбалку по утрам и возвращался порой не с самым хорошим уловом. Но вот однажды он вернулся с огромным сазаном, красочно описав, как его поймал! Мне было тогда 8 лет, и я была в огромнейшем восторге! Через несколько лет на очередном застолье по поводу чьего-то дня рождения папа рассказал историю про сазана, добавив, что рыбак долго не хотел его продавать.
На новоселье девушка сказала, что хотела бы сервиз одной немецкой марки, а бабушка сообщила, что немецкий у нее как раз есть. И подарила ей вот такой шикарный набор «Мейсенский букет», правда из Чехославакии
Мне родители подарили точь-в-точь такой же кофейный сервиз, на котором стоит клеймо - Made in German Democratic Republic.
- Были у родителей моего парня в гостях. Семейное застолье, все веселятся, общаются, а мой дорогой что-то взгрустнул. Поел, а затем тихонько пошел в другую комнату. Я осталась с людьми, но потом отошла проверить, как он там. Захожу в комнату, а мой парень лежит и мультики смотрит. Подхожу, уговариваю его пойти к гостям, он отказывается, а потом добавляю: «Ну, душечка моя, пошли! Там сейчас тортик будет!» И что вы думаете? Сработало!
Хм...а подумать, что девушке может быть неловко сидеть с полузнакомыми людьми одной? Взял бы с собой....
- На юбилей подарила папе духи и дрель. Он так обрадовался, что решил сразу перевесить дома все полки, «чтобы ровно висели». А вечером — надушиться перед застольем. Видимо, папуля был так рад подарку, что вылил на себя полбутылки духов. От запаха глаза слезились у всех, а папа наивно думал, что это потому, что «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Но все равно для меня самое главное, что папа счастлив!
мой папа терпеть не может духи мужские, и до сих пор ругает всех нас за то, что мы духи наши используем. был случай, когда он маме высказал за вонь духов, которые сам ей и подарил
- Приезжаем с родственниками к деду на юбилей. Застолье, поздравления, как обычно. Тут он при всех говорит, что дарит нам с двоюродным братом на двоих свой трактор. Трактор сломан, не заводился больше 20 лет. Я отказываюсь от своей «доли» и говорю брату, мол, делай с ним что хочешь, мне ничего не надо. А он до 17 лет в деревне рос и знает в тракторах толк. Он как-то подозрительно обрадовался. Я думал, он его на металлолом сдаст, больших денег не выручит, а он взялся его ремонтировать и документы восстановил. Короче, он 60 тысяч в него вложил и за 340 продал.
Девушка рассказала про семейную традицию: каждый Новый год печь торт. Важно отметить, что они совсем не кондитеры, а просто набили руку за 8 лет практики
- У меня четыре дедушки. Дело в том, что моя бабушка была замужем четыре раза. Первый муж — мой родной дедушка. Замечательный человек, как и бабушка. Они прожили вместе до моих пяти лет, а потом остались друзьями. Еще через два года бабушка вышла замуж второй раз. Ее муж тоже хороший человек, мне он нравился, и он ко мне относился очень хорошо. Еще через пять лет бабушка вышла замуж в третий раз. А когда я оканчивала школу, в четвертый. Видели бы вы глаза моего жениха, когда бабушка пришла на мою свадьбу, а с ней — четыре деда. И никто не ссорится, шутки шутят, общаются нормально. Не знаю, что это за суперспособность у моей бабушки, но ее непостоянный характер подарил мне ни одного дедушку, а сразу четырех.
Знаю и я такую женщину, на соседней улице живёт. За 60 уже, а способность удивительная находить и использовать в своих целях нужного кадра. Вот общие знакомые сообщили:Нинка нашла мужичка, живёт с ним, он ей крышу перекрыл на доме. Потом Нинке понадобилось канализацию проводить, а имеющийся сожитель не умеет. И что вы себе думаете? Нашла Нинка мастера по канализациям, стала с ним жить. Это я только два примера рассказал, а хитрая Нинка живёт так всю жизнь. 😁😁😁
- На юбилее тети давняя подруга вручила ей небольшой пакет. Тетя заглянула внутрь, покраснела до ушей и сразу же задвинула его под стол, пока никто не заметил. Я весь вечер сгорала от любопытства, а когда гости разошлись, все-таки достала его. А там лежала пачка пожелтевших писем, перевязанная ленточкой. Это тетины письма из пионерлагеря: на каждой странице она рассказывала подруге про мальчика Сережу. Подруга хранила их 45 лет. А Сережа, между прочим, сидел за тем же столом. Это мой дядя.
Я знаю, зачем подруга хранила много лет письма про Серёжу. Если бы тетушка вышла замуж не за Серёжу, а за другого мужчину, её можно было бы шантажировать этими письмами. 😁😁😁
А какие истории с семейных торжеств есть у вас? Делитесь в комментариях.
Еще больше добрых историй из жизни тут: