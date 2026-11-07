Прикольные физиономии у человеков. Кому интересно посмотреть такое представление, перейдите по ссылке на Pikabu. Там и песня и куклы двигаются
10 туристических самоцветов, которые ждут не в далеких странах, а у нас под боком
Когда приезжаешь в незнакомый город, обычно первым делом ищешь, где тут главная площадь, памятники и какой-нибудь известный музей. А ведь самое интересное порой находится совсем не там. Например, в обычном кирпиче, на заборе или даже под ногами. Мы узнали о необычных местах в разных городах, мимо которых можно спокойно пройти и даже не догадаться, что стоило бы остановиться.
В Краснодарском крае даже у часов есть свой план на обед — и без вареников тут не обошлось
Обычно на часы смотрят, чтобы узнать время. Но в Краснодарском крае есть куранты, возле которых гораздо интереснее нажать на кнопку. Каждый час с восьми утра до восьми вечера они проигрывают отрывок гимна края. А если нажать ту самую кнопку, под песню про варенички поднимется дверца и появится целая сценка из казачьей жизни. Хозяйка налепила вареников, муж сидит и с удовольствием их ест, а под столом устроился кот-попрошайка. И судя по тому, что кнопку любят нажимать и взрослые, и дети, кот без внимания точно не остается.
Во Владимире стоит заглядывать даже в пустоты кирпичей, особенно если в детстве была игровая приставка
Во Владимире можно встретить необычные миниатюры, спрятанные прямо в кирпичных стенах. Местные художники специально ищут пустоты в кирпичах и делают для них маленькие сценки. Одну из таких работ, посвященную детству в конце прошлого века, так и хочется описать словами: «Ностальгия по нашему детству. Это лучший способ закрыть пустоты в стенах!» Здесь вспоминаются времена, когда бегать за гаражами было обычным развлечением, а пройти мимо дворника незамеченным считалось проверкой на смелость. И, конечно, важная детская задача — успеть спрятать все следы игры в «Денди», пока взрослые не обнаружили, что телевизор опять занят. Кто в детстве тайком играл в приставку, тот наверняка поймет, о чем речь.
В Ростовской области бывшая свалка так изменилась, что теперь сюда приезжают гулять
Замечательный парк. Перешла по ссылке на Pikabu -- там много восторженных откликов тех, кто там побывал. Пишут что очень чисто, красиво, вход бесплатный, парковка тоже бесплатная. Но самое главное, что сделано это всё великолепие на деньги местного мецената-бизнесмена.
В Старой Станице Ростовской области есть парк «Лога», который появился на месте бывшей свалки. Чтобы привести территорию в порядок, пришлось потрудиться строителям, архитекторам, садовникам и дизайнерам. А самое интересное, что такой большой проект появился не в Москве и даже не в крупном городе, а в небольшом населенном пункте почти за тысячу километров от столицы.
В Ульяновске колобки разбрелись по улицам, и у каждого нашлись свои дела
Про колобки интересный рассказ на Pikabu. И фотографии всех восьми колобков. Мне больше понравился Колобок- Стенька Разин. К-сожалению почему-то не скачивается.
Если гулять по Ульяновску, можно встретить не одного, а сразу восемь колобков. И все они разные: один сидит верхом на коне с шашкой, другой лежит на диване, как Обломов, а еще есть колобок-поэт и девочка-колобок с аленьким цветочком. Фигурки связаны с местной историей и литературой, поэтому их поиск заодно превращается в небольшую экскурсию по городу. Один из составителей такого маршрута особенно выделил колобка-гусара, который напомнил ему и Дениса Давыдова, и поручика Ржевского. Так что здесь колобки не просто по улицам разбежались, но еще и местную историю рассказывают.
В Рыбинске даже обычные магазины нарядились под старину, и пройти мимо не так-то просто
Вывески оригинальные. Только двери и окна современные нарушают стиль старины.
В Рыбинске можно неожиданно задержаться возле самого обычного магазина. И вовсе не из-за распродажи. В исторической части города даже крупные торговые сети оформляют вывески в стиле конца XIX — начала XX века. Причем все делают вручную, с помощью кистей и красок, а не просто печатают на пластике. Один из гостей города обратил внимание, что у больших компаний обычно довольно строгие требования к оформлению магазинов, но здесь они выглядят совсем иначе. В общем, здесь даже возле обычного сетевого магазина можно задержаться, чтобы рассмотреть вывеску.
В Зеленоградске коты добрались даже до знаков, ведь практически все принадлежит им в городе
Очень коротко автор пишет о достопримечательностях. Каждый раз приходится переходить по ссылке на Pikabu и читать и смотреть там фотографии.
Действительно, только один памятник без котов -- памятник Ленину.
Есть там и кошачий городок, куда кошки приходят отдохнуть от людей.
Зеленоградск в Калининградской области явно неравнодушен к котам. Здесь их можно увидеть не только на улицах, но и на стенах домов, канализационных люках и даже досках объявлений. Возле загса стоят кот-жених и кошка-невеста, есть кофейня «Котофейня», а для настоящих животных обустроили отдельный кошачий городок. Один из путешественников даже пошутил: «Я умудрился найти лишь один памятник, возле которого не было котов». И ведь после такого количества кошачьих изображений это действительно можно считать отдельной достопримечательностью.
В Ельце деньги буквально лежат под ногами, только в карман их не положишь
У меня такие две копейки есть)
А я в своём городе как-то встретила очень маленький лючок. Так и не поняла, зачем он. Написано ГВ, то есть горячее водоснабжение, но почему он такой маленький?
На улице Мира в Ельце стоит иногда смотреть не на витрины, а прямо под ноги. Дело в том, что некоторые канализационные люки здесь выглядят как огромные старинные монеты. Есть и две копейки 1908 года, и пятнадцать копеек 1913-го, и другие номиналы вплоть до пяти рублей. Такие люки появились осенью 2023 года. Один из путешественников даже полез в интернет, чтобы разобраться, какие именно монеты изображены. А потом признался, что две копейки напомнили ему телефон-автомат. Получается, деньги здесь не только под ногами лежат, но еще и заставляют вспомнить прошлое.
По дороге в Зеленоградск можно заглянуть в музей, где мусор неожиданно стал экспонатами
Ой, у нас тоже есть музей на свалке! Очень масштабный и интересный. Я там довольно давно была, тогда, к сожалению, сами павильоны выглядели не такими аккуратными. Но очень много было интересного, особенно мне запомнились старые фотографии (жаль, что чьи-то семейные истории отправились на свалку) и гимназический дневник. Ну а скульптуры там из мусора делают потрясающие. Тогда была экспозиция "Чужой против хищника" и дети наши реально испугались)
Обычно ненужные вещи отправляются в мусорное ведро, а вот в музее «МуМуКа» им нашли совсем другое применение. Здесь из того, что люди привыкли выбрасывать, сделаны самые разные скульптуры и предметы. Причем экспонаты можно увидеть не только внутри здания, но и на большой территории вокруг него. Некоторые вещи разрешают трогать, а еще в музее бывают мастер-классы. Многие говорят, что часто проезжают мимо этого места по дороге в Зеленоградск и никак не решаются зайти. А когда, наконец-то, заходят, то жалеют лишь о том, что не сделали этого раньше.
В Йошкар-Оле можно отправить друзьям привет из Амстердама, даже не выезжая из страны
В центре Йошкар-Олы легко найти здания, которые напоминают европейские дворцы, замки и старинные набережные. Рядом с ними можно увидеть даже копии башен Московского Кремля. При этом многие постройки сделаны из обычного красного кирпича, а памятники посвящены совершенно разным людям. Неудивительно, что некоторые фотографии отсюда выглядят так, будто сделаны где-то за границей. Один путешественник даже решил подшутить над друзьями: «Я сделал несколько фотографий и ради шутки отправил друзьям так, будто нахожусь в Амстердаме».
В Тарусе за картинами можно даже не заходить в музей — достаточно пройти вдоль заборов
В Тарусе есть дом-музей Ракицкого, возле которого стоит немного задержаться. И дело не только в самом здании: картины здесь можно увидеть прямо на заборе. Некоторые путешественники даже не заходят внутрь, зато успевают рассмотреть выставленные на ограде работы и старую крышу с дранкой. А заодно можно прогуляться до Зайцевского парка, где в пруду плавают утки. Некоторые говорят, что такая прогулка может закончится еще и незапланированным походом в магазин народных художественных промыслов.
А ведь наверняка в каждом городе найдется что-нибудь такое, о чем приезжие даже не догадываются. Интересно, какие необычные места есть у вас? А если захочется еще немного виртуально попутешествовать, загляните в наши подборки историй про встречи туристов с местными жителями и необычные музеи, которые понравились взрослым и детям.
Комментарии
в Новосибирске в неожиданных местах на стенах домоы есть различные персонажи, выложенные маленькими плиточками-мозаикой