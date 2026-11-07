10 туристических самоцветов, которые ждут не в далеких странах, а у нас под боком

Обычно ненужные вещи отправляются в мусорное ведро, а вот в музее «МуМуКа» им нашли совсем другое применение. Здесь из того, что люди привыкли выбрасывать, сделаны самые разные скульптуры и предметы. Причем экспонаты можно увидеть не только внутри здания, но и на большой территории вокруг него. Некоторые вещи разрешают трогать, а еще в музее бывают мастер-классы. Многие говорят, что часто проезжают мимо этого места по дороге в Зеленоградск и никак не решаются зайти. А когда, наконец-то, заходят, то жалеют лишь о том, что не сделали этого раньше.