20+ историй с рынка, где можно и свежими фруктами угоститься, и получить лучший комлимент за неделю

Наверняка у каждого из нас найдется парочка забавных историй про походы на рынок. Здесь всегда можно встретить продавцов, которые легко сделают вам лучший комплимент, угостят спелыми и сочными фруктами и поднимут настроение. А главное — охотно сделают скидку просто за улыбку. Одни приходят сюда за продуктами, другие — за живым общением и тем самым колоритом из детства. Давайте вместе пройдемся по этим бесконечным торговым рядам и вспомним, как это бывает весело.

Когда моя бабушка работала на рынке, продавала разные овощи и фрукты, то часто могла отойти от прилавка и оставить свои товары без присмотра. Она настолько доверяла покупателям и посетителям рынка. А на своем стуле оставляла местного кота, которого прикормила за долгие годы работы. Он ни на шаг от нее не отходил, но и слушался, когда бабушка оставляла его одного. Кот послушно сидел у кассы. Постоянные покупатели видели его и понимали: бабушка ушла по делам, значит, нужно платить коту. Так и оставляли возле него купюры, сами брали овощи, сами взвешивали. © Палата №6 / VK Петр Яковлев только что Смешно! Ответить

В восемь лет я мечтала о бандане. На дворе был 2001 год, их тогда носили все, а мне этот треугольный платочек казался пределом моды. Но стоили банданы недешево, родители копили на квартиру, поэтому на такую покупку денег, увы, не было. А потом дедушка Миша получил пенсию, взял меня за руку и повел на рынок, мол, выбирай любую. Я была такой счастливой! Тогда я была уверена: дедушка Миша невероятно богатый человек. Дедушки нет уже больше 20 лет. А моего сына зовут Михаил. katerinka_eliseeva

Когда пришел на рынок в Турции, а там вот такой колоритный продавец, который прямо на себе демонстрирует свой товар. А хотя, показалось...

Ходил с мамой на рынок. Она выбирала помидоры, а я стоял рядом с пакетами. У соседнего прилавка торговал мужчина. Подходит к нему дедушка лет восьмидесяти, смотрит товар. Продавец спрашивает:

— Что вам, молодой человек?

Дед рассмеялся и попросил всего один банан. Продавец молча взял его и протянул бесплатно. Надо было видеть, как обрадовался дедуля. Благодарил. А я стоял рядом и тоже улыбался. Настроение поднялось. © Fallerd / Pikabu Петр Яковлев только что Да? Смешно! Ответить

Возвращалась вечером с работы и решила по дороге купить на рынке фруктов. Иду между рядами, и тут меня окликает усатый продавец: «Девушка, дорогая, попробуйте мандарин! Сладкий, как первая любовь. Вы мне ее напомнили». Протягивает дольку и улыбается во все лицо. Я не удержалась: «Интересно, чем же?» Он сразу же: «Глаза у нее такие же красивые были!» Я рассмеялась. В итоге за такую презентацию купила у него пару килограммов мандаринов, персики и еще дыню прихватила. Это же надо так продавать. ADME Caleb Vivas только что И арбуз 20 кг Ответить

Вот такой персик живет на рынке в Таиланде. У него можно купить практически все. И это не просто котейка, а помощник в трудном деле зазывания покупателей. У него законный перерыв

Свекровь уговорила поехать на базар. Стоим у прилавка, выбираем хурму. Я говорю, мол, плоскую надо, а та молчит, фрукты в руках крутит. Подскочил продавец, комплиментами сыплет: «Бери, красавица, сладкая как мармелад!» Свекровь аж расцвела. Смотрит на него и выдает: «Ой, это вы мне девушка говорите?» Продавец широко улыбнулся и сказал: «Конечно! На, попробуй!» Отрезал нам ломтик хурмы, всю перепробовали, взяли аж 2 килограмма. Не соврал — вся сладкая оказалась, хотя я помягче люблю. ADME Светлана только что Ломтик.... Ответить

Есть у нас в городе рынок Татар-базар. Ничего особенного: овощи, соленья, мясо, рыба. Но за салом я много лет ходил только к одной продавщице — краснощекой, добродушной. Она всегда уверяла, мол, сало у нее исключительно из частных хозяйств. Я верил: вкусно же, значит так и есть. А недавно приехал за очередным куском, а она товар принимала. Пока ждал, прочитал этикетки на коробках. И тут выяснилось, что ее «фермерское» сало производится в Ставропольском крае и приезжает от того же поставщика, что и к соседним продавцам. Я, конечно, подозревал. Но маркетинг сделал свое дело. © 1881ru / Pikabu

Лет 30 назад с бабушкой зашли к родителям на рынок. Они тогда одеждой из Польши торговали. Мама решила примерить на меня детские брюки и куртку. Стою такая вся красивая, а вокруг люди начинают собираться. А одна женщина говорит: «Ой, у меня дочка такая же, ей точно подойдет!» В итоге мама продала чуть ли не половину всего товара. Так я случайно проработала моделью. avisdemiranda Петр Яковлев только что Молодцы; Ответить

Мужчина был на базаре Сиеб в Самарканде. Чего он там только не увидел, даже такое. Маркетинг высшего качества

Была на рынке, выбирала персики. Рядом стояла пожилая женщина — видно было, что хочет купить, но стесняется спросить цену. Продавец, молодой парень, сам ее окликнул, быстро взвесил килограмм и сказал:

— С вас 50 рублей.

Она расплатилась и ушла довольная. Я протягиваю ему свои персики, а он совершенно спокойно:

— А с вас тысяча.

Я аж растерялась. Он тут же подмигнул:

— Бабушка свои 50 рублей жизнью заработала, а вы сегодня спонсор ее радости.

А потом выдержал паузу и рассмеялся:

— Ладно, шучу. С вас триста. ADME Арти только что Кстати да, заметил, что мне с моим стариковским видом часто или немного скидывают цену, или с перевесом продают. Продавцы или дагестанцы, или турки. Видимо им это уважение к старикам внушили 👍 Ответить

Уже больше 6 лет покупаю фрукты на рынке у одного и того же продавца. Он всегда спросит, как семья, как муж, подскажет, что сегодня послаще и посвежее. Детей обязательно чем-нибудь угостит, к покупке добавит лимон «к чаю», а тяжелые пакеты еще и до машины донесет. Ну и комплиментов отвесит. Очень люблю ходить на рынок. enikeevalbina Арти только что Ну и отлично. Всем выгода. Ответить

У девушки есть дом в Турции. Когда она туда приезжает, то обязательно идет с друзьями на субботний рынок. Там много вкуснейших овощей и фруктов. Она тут впервые попробовала мушмулу и была в полном восторге

bombissima

Пошел на рынок, там отдел, где я обычно беру колбасу, сало, оленину.

Продавщица говорит:

— Ой, а мы же закрываемся! До двадцать восьмого работаем. Давайте ваш телефон — как найдем новое место, я вам сообщу.

Я продиктовал.

— Вот и хорошо. Переедем — я вам черкну сразу. И подпишусь: Оля Колбаса, чтоб жена ничего не заподозрила!

Подмигивает. © robertyumen / Pikabu

Лет тридцать назад всей семьей поехали из нашего маленького городка на Таганский ряд. Мне купили дубленку и джинсы «Кардинал». Пришли потом в машину перекусить. Смотрю, а отец идет к нам и несет еще шапку из ондатры. Для меня. Ну все, жених хоть куда! Я потом даже пару раз на дискотеку в ней ходил. vinogradov_alekseyy

Пришел ты такой на рынок, всякого прикупить. А встретил ту самую единственную. Ноги от ушей, мечта, а не девушка

Пошел на рынок. Подхожу к продавцу. Женщина передо мной покупает килограмм болгарского перца и просит скидку: «В нем же воздух! Я ведь и за него плачу! Чуть могли бы и скинуть». Продавец впадает в прострацию секунды на три, а потом как отмочит: «Девушка, там воздух такой же, как и снаружи! А снаружи — воздух объемом: площадь весов, умножить на высоту атмосферы. И весь он давит на весы. Если я от килограмма отниму вес этого воздуха — то вам буду должен две квартиры! А учитывая мой доход, мне проще будет на вас жениться!» Дамочка расплатилась и убежала. Продавец вытер пот со лба и добавил:

— И вправду, Арсений Яковлевич, пригодилась ваша физика! © ShadowPray / Pikabu

Как-то выбирали жениху брюки на рынке. Фигура у него отличная. Но стоило надеть очередную пару — то сзади мешком висит, то еще чего. Он уже был готов купить первые нормальные, лишь бы закончить. Но я таскала его от одного продавца к другому. Ну и в какой-то момент к нам подошел сам хозяин рынка, уже явно недовольный. Я объяснила, мол, вот такая проблема у нас. Он посмотрел на жениха и такой:

— Есть на него брюки. Но дорогие!

— А разве я про цену спрашивала?

Принес. Примерил, сели идеально. © Ирина Бабкина / ADME Солянка только что Это на каком хуторе вещевой рынок, что сам хозяин трех палаток вышел торговать. Ответить

А тут у нас очаровательный покупатель, который терпеливо ждет, когда его обслужат. Ну какой же милашка!

Дело было в середине 80-х. Знакомый путешествовал с семьей по Кавказу на машине. Как-то рано утром остановились возле небольшого сельского рынка. У одного пожилого продавца знакомый попробовал незнакомые ему орехи. Они ему так понравились, что решил забрать целое ведро, которое увидел у деда.

— Все не продам. Бери половину.

Знакомый решил, что тот его неправильно понял.

— Я у вас все покупаю. По вашей цене.

— Это ты не понял. Я на базар пришел. Буду здесь сидеть, разговаривать с соседями, с покупателями. Если ты все заберешь, что мне потом целый день дома делать?

Знакомый удивился и спросил, мол, почему нельзя продать все и сидеть себе дальше? Дед возмутился:

— Ты что! Чтобы люди подумали, будто я бездельник и просто так на базар пришел? © ggsl / Pikabu