7 совпадений, от которых захочется протереть глаза от удивления

Вряд ли это лицо вам знакомо, но вот фамилия говорит сама за себя. Энцо Феррари превратил Ferrari в один из самых известных автомобильных брендов в мире. К сожалению, он покинул этот мир 14 августа 1988 года. А всего два месяца спустя, 15 октября 1988 года, родился Месут Озил. Он вырос и стал футболистом мирового класса, играл за «Реал Мадрид» и «Арсенал», а затем выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии в 2014 году.