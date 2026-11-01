Темнокожий фараон - это почти так же прекрасно, как темнокожая Анна Каренина 😂
Что касается внешности Майкла, то это не заслуга генетики, а лишь результат мастерства пластических хирургов. К "совпадениям" не имеет никакого отношения.
Что пожелал, то и слепили
7 совпадений, от которых захочется протереть глаза от удивления
Считается, что у каждого из нас на планете есть двойник. Но что делать, если ваш близнец жил две, три сотни или даже тысячи лет назад, остался на картине великого художника или носил королевскую мантию? Сегодня удивляемся звездам и знаменитостям, чье сходство с историческими личностями выходит за любые рамки теории случайных совпадений. Посмотрим на 7 сенсационных параллелей прошлого и настоящего, в реальность которых сложно поверить с первого взгляда.
Майкл Джексон и знатная египтянка
Король поп-музыки Майкл Джексон масштабно повлиял на поп-культуру, с этим не поспоришь. Но встретить бюст, будто с него слепленный, в чикагском музее — это нонсенс. Однако смотрите сами! Там выставлен известняковый бюст знатной египтянки, чьи черты невероятно напоминают поп-короля. А еще мы точно знаем, что Майкл всю жизнь был буквально заворожен историей и искусством Древнего Египта.
Певец искренне восхищался древнеегипетской эстетикой и мифологией: в 1992 году он воплотил эту любовь в культовом клипе «Remember the Time», превратив музыкальное видео в масштабную историческую фреску о дворе фараона, а образ египетского правителя доверил сыграть своему близкому другу Эдди Мерфи.
Темнокожий фараон - это почти так же прекрасно, как темнокожая Анна Каренина 😂
Энн Хэтэуэй с мужем и Шекспир с женой
Энн Хэтэуэй, которую мы знаем по фильмам «Дьявол носит Прада» и «Дневники принцессы», полная тезка жены Шекспира. Но на этом совпадения не заканчиваются. Сами посмотрите! Ее муж, продюсер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман, внешне практически неотличим от канонических портретов Уильяма Шекспира — те же разрез и форма глаз, форма носа, очертания бороды и выражение лица. Это совпадение породило одну из самых красивых романтических теорий заговора в интернете, согласно которой поэт реинкарнировался, чтобы снова жениться на своей возлюбленной и сделать ее имя всемирно известным.
Энцо Феррари и Месут Озил
Вряд ли это лицо вам знакомо, но вот фамилия говорит сама за себя. Энцо Феррари превратил Ferrari в один из самых известных автомобильных брендов в мире. К сожалению, он покинул этот мир 14 августа 1988 года. А всего два месяца спустя, 15 октября 1988 года, родился Месут Озил. Он вырос и стал футболистом мирового класса, играл за «Реал Мадрид» и «Арсенал», а затем выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии в 2014 году.
Двое мужчин. Один год. Одна жизнь закончилась, и началась другая. Но даты — не единственная причина, по которой эта история привлекла внимание интернет-пользователей. Дело в их удивительном сходстве. Как только люди это заметили, в интернете появилась теория реинкарнации.
Киану Ривз и Поль Муне
Киану Ривз, похоже, все-таки нашел секрет вечной молодости, в интернете уже не первый год шепчутся о его «бессмертии» — и виной тому французский актер Поль Муне! Только взгляните на портрет звезды театра XIX века: та же форма лица, благородный разрез карих глаз, узнаваемая бородка и тот самый глубокий, задумчивый взгляд, от которого замирает сердце.
Сходство настолько пугающе точное, что поклонники «Матрицы» на полном серьезе шутят: Поль Муне не умер, а просто сменил сценический псевдоним и продолжил покорять сцену. Совпадение? Возможно. Но мурашки по коже от этого исторического зеркала бегут самые настоящие!
Питер Динклэйдж и шут с картины Веласкеса
Когда Питер Динклэйдж прославился на весь мир в роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов», любители искусства сразу заметили поразительное портретное сходство с Себастьяном де Морра с картины Веласкеса. Себастьян жил в XVII веке и служил придворным шутом при дворе испанского короля Филиппа IV. В отличие от традиционных для того времени шутовских портретов, Веласкес изобразил Себастьяна с невероятным уважением и глубоким психологизмом.
На картине мы видим человека с пронзительным, гордым и даже немного гневным взглядом. Но что еще удивительнее — актерская и историческая судьба обоих совпали по смыслу. Персонаж Динклэйджа, Тирион, точно так же всю жизнь боролся за то, чтобы королевский двор видел в нем личность и уважал его интеллект, а не воспринимал как посмешище — в точности как Себастьян.
Марк Цукерберг и король Испании Филипп IV
Глядя на портрет испанского короля Филиппа IV кисти Диего Веласкеса, сложно отделаться от мысли, что перед нами не монарх XVII века, а Марк Цукерберг, примеривший исторический костюм. Ну и немного выпятивший губы. Тот же вытянутый овал лица, фирменный высокий лоб, форма носа, характерная линия подбородка и даже невозмутимый, слегка отстраненный взгляд.
Интернет-пользователи давно окрестили это совпадение доказательством путешествий во времени, шутя, что могущественный правитель золотого века Испании сменил королевское одеяние на простую серую футболку и отправился покорять цифровую эпоху.
Николас Кейдж и мужчина с винтажной фотографии
Когда в 2011 году антиквар Джек Морд выставил на аукцион старинную фотографию 1870 года за кругленькую сумму в миллион долларов, интернет взорвался: со снимка на мир смотрел Николас Кейдж! Продавец с юмором уверял, что перед нами не просто житель Бристоля времен Гражданской войны в США, а настоящий «нестареющий вампир», который меняет личность каждые несколько десятилетий.
Сходство оказалось настолько пугающе точным, а шумиха — громкой, что актеру пришлось лично явиться на вечернее шоу Дэвида Леттермана и оправдываться перед зрителями, заверяя всех, что он видит свое отражение в зеркале и на фотографиях виден. Но глядя на этот винтажный портрет, отделаться от мысли о путешествиях во времени все равно чертовски сложно!
Бонус: в обычной жизни тоже бывают такие совпадения. Едешь себе в метро и встречаешь Мону Лизу. Только с бровями
Ну, она явно знает о своем сходстве со знаменитой "итальянкой" и успешно обыгрывает его. Веселится
- Сбежала из музея.
Обычное совпадение дат и имен или просто причудливая игра генетики — у каждого из этих снимков свое объяснение. Одни видят в них лишь забавную оптическую иллюзию, а другие верят в переплетение человеческих судеб сквозь столетия. Так или иначе, пищу для размышлений мы с вами получили. А теперь давайте обсуждать.
Почитать чего-нибудь эдакого на «подумать» у нас есть:
Комментарии
Смех смехом, но вдруг оказалось, что год в художке, и два года на курсах подготовки в архитектурный я рисовала голову... практически копию профиля мужа)
"Вот как начнёшь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ")
не все в статью собрали. из той же игры престолов Тириона только дернули, а как же сходство Джоффри с Калигулой?
Ничего удивительного лично для меня нет - у всех четырех рас свои признаки. они повторяются, это вполне естественно.