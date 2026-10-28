Я подсчитала, сколько стоит отправить ребенка в Хогвартс, и уже не очень хочу письмо оттуда

Портал был официальным, информация на нем публиковалась от лица самой «мамы Ро». В том числе, раньше можно было побродить по лавочкам в Косом переулке, и именно там можно было узнать, сколько стоили волшебные школьные принадлежности.

Считаем: комплект одежды — в среднем 26 галлеонов, учебники — 13, оловянный котел — 15, стеклянные флаконы — 3, телескоп — 5, латунные весы — 3.

Итого: 65 галлеонов (что равняется 325 фунтам или около 35400 рублям).