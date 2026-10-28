Палочка же выбирает волшебника, другу не купишь, вот и решили, что честнее одну стоимость поставить
Я подсчитала, сколько стоит отправить ребенка в Хогвартс, и уже не очень хочу письмо оттуда
Весь август мы с сестрой собирали племяшку в первый класс — вместе ходили на пункты выдачи за блузочками и сарафанами, покупали канцтовары, книжки и тетрадки. Сейчас эта суета уже улеглась, а я принялась за традиционный осенний пересмотр Гарри Поттера. И вдруг задумалась, во сколько родителям-волшебникам обходились школьные сборы? Особенно учитывая, что в Хогвартсе дети живут, спят и едят весь учебный год.
Собираем маленького колдуна в школу чародейства и волшебства
Еще в 2015 году по интернет-изданиям разлетелась статья, в которой стоимость одного учебного года в Хогвартсе равнялась 43301 доллару в год! Семь лет — это 300 тысяч на одного ребенка. Сразу возникает вопрос — а точно ли Уизли такие уж бедные?
Но откуда вообще взялась такая цифра? Как ее подсчитали? Расскажу об этом в конце статьи, когда будем подводить итоги.
Еще стоит обмолвиться про то, как волшебные галлеоны, сикли и кнаты пересчитываются на наши маггловские деньги: в своих интервью Джоан Роулинг упоминала, что 1 галлеон равняется примерно 5 фунтам.
Полный список того, что нужно купить до поездки в Хогвартс, конечно, есть в том самом письме, которое рассылается всем ученикам перед началом учебного года. Поттероманы, пожалуй, знают этот перечень наизусть, но я все же напомню. Итак, первогодкам нужно обзавестись в Косом переулке вот этими вещами:
- униформа: три мантии, остроконечная шляпа, защитные перчатки и зимний плащ (кстати, а вы замечали, как быстро те самые шляпы пропали в экранизациях с голов учеников?);
- 8 учебников по предметам первого курса;
- разное оборудование: котел, склянки для зелий, медные весы и телескоп;
- волшебная палочка;
- животное: сова, кошка или жаба (и, кстати, как Рон умудрился протащить крысу, которая в списке не значится?)
Метлы первокурсникам были строго запрещены — так что хоть тут родителям-волшебникам повезло. В каноничных источниках цены на метлы не обозначены, но стоимость хорошей метлы настолько высока, что Гарри, мечтая о «Молнии», всерьез забеспокоился, что такая покупка опустошит его сейф (а мы помним, что золота там было немало).
И когда Поттер все же получил «Молнию» в подарок, то Гермиона сказала: «Профессор Дамблдор ведь не стал бы тратить сотни галлеонов на метлу для тебя!» Это подтверждает, что цена топовой метлы исчислялась как минимум сотнями золотых. Тем более шикарным выглядит жест Люциуса, который подарил новенькие «Нимбусы-2001» всем семи игрокам команды Слизерина!
Мантии, учебники и оборудование
Многие давние поклонники истории о Гарри Поттере знают, что уже после выхода новых книг и фильмов свежую информацию о волшебном мире можно было почерпнуть на портале Pottermore. Помните такой? Когда он только появился, я с восторгом проходила анимированные тесты — распределение на факультет и выбор патронуса. Результат мне, правда, не очень понравился — Рэйвенкло и орангутан.
Портал был официальным, информация на нем публиковалась от лица самой «мамы Ро». В том числе, раньше можно было побродить по лавочкам в Косом переулке, и именно там можно было узнать, сколько стоили волшебные школьные принадлежности.
Считаем: комплект одежды — в среднем 26 галлеонов, учебники — 13, оловянный котел — 15, стеклянные флаконы — 3, телескоп — 5, латунные весы — 3.
Итого: 65 галлеонов (что равняется 325 фунтам или около 35400 рублям).
Волшебная палочка
На фоне остальных трат кажется, что стоимость волшебной палочки не настолько велика, чтобы Рону пришлось почти целый учебный год ходить со сломанной. Как думаете, это был скорее воспитательный момент? Цена палочки в лавке Олливандера — фиксированная, 7 галлеонов (35 фунтов или 3800 рублей).
Я считаю, что фиксированная цена для волшебных палочек выглядит как-то нереалистично, ведь и разные виды древесины для палочек, и волшебные ингредиенты сердцевины палочек сильно отличаются по стоимости и редкости. А вы как думаете?
Волшебные питомцы
Питомцев, кроме кошки Гермионы и жабы Невелла, крысы Рона, и совы Гарри, не показывали. Может это необязательно? А рекомендация для тех, кто захочет?
На портале Pottermore все питомцы продавались в лавке «Волшебный зверинец» — именно там можно было обзавестись совой, кошкой или жабой. А кого бы выбрали вы? Я — точно котика. Ведь если нужно отправить почту, то всегда можно позаимствовать школьную сову. А с мягоньким и теплым котиком рядом куда проще провести целый учебный год вдали от семьи, в продуваемом всеми ветрами замке. Кстати, а вы думали когда-нибудь, кто вообще ухаживает за питомцами учеников, когда они живут в Хогвартсе? Видимо, домовым эльфам приходится и лотки выносить...
Я бы выбрала крыску. Крыски умные и привыкают быстро к своему хозяину. Притом у них такое милые мордочки и лапки с малюсенькими пальчиками.
Так вот, поговорим о ценах.
- Кошки. За 9 галлеонов (4600 рублей) можно было купить черную, белую, рыжую или полосатую, а 11 (6000 рублей) просили только за кошку окраса колор-пойнт («сиамскую»). Кстати, если помните, Живоглот обошелся Гермионе в 10 галлеонов. Учитывая, что он оказался наполовину волшебным созданием (книзлом), это была очень выгодная покупка!
- Жабы. К 1990-м годам считались в Хогвартсе немодными и устаревшими питомцами (над Невиллом Долгопупсом часто подшучивали из-за его жабы Тревора). Из-за низкого спроса они стоили дешевле всего 5-9 галлеонов, что равняется 2700-4900 рублям
- Совы. Самые дорогие и престижные питомцы из списка, так как они выполняют функцию магической почты. Цена зависела от редкости и размера птицы: сипухи, серые и длиннохвостые неясыти стоили по 10 галлеонов (5500 рублей), а полярная сова (как Букля) — целых 15 (8200 рублей). Хагрид явно выбирал подарок от души!
Подытожим: так сколько в итоге стоит год учебы в Хогвартсе?
Так вот, вернемся к стоимости года обучения. Откуда же взялась цифра в 43,3 тысячи долларов (32 тысячи фунтов или 3,5 миллиона рублей)? Согласно первоисточнику, 42 тысячи приходилось на оплату самого обучения, а тысяча с хвостиком — те самые покупки по списку.
Только вот какое дело: буквально спустя несколько дней сама Джоан Роулинг высказалась в соцсетях: «Обучение — бесплатно! За все платит Министерство магии».
Тогда кто придумал эти 42 тысячи? Все статьи, как оказалось, вели на один студенческий блог. А его авторы просто взяли среднестатистическую стоимость учебы в престижном английском пансионе. Но это еще не самое забавное: цены на мантии и прочий волшебный реквизит блогеры брали из интернет-магазина, где продавались карнавальные костюмы, сувениры и игрушки! А вместо перчаток из драконьей кожи они взяли стоимость горнолыжных.
Если же складывать все цифры из наших предыдущих подсчетов, то сумма выходит куда скромнее: всего 77-87 галлеонов — 385-435 фунтов или 42-47 тысяч рублей.
А во сколько вам обошлись сборы вашего первоклашки?
И кстати, ждете ли вы новую экранизацию книг? Я — очень! Надеюсь, что формат сериала позволит показать больше милых сердцу поттеромана деталей, которые опустили в фильмах. А вот тут мы разбирали первый трейлер сериала.
Комментарии
Мелочный подход некоторых просто поражает. Им предлагают (допустим, что предлагают) целый магический мир, а они считают копейки, потраченные на волшебные палочки. Ау, это все практически бесценные вещи! Какая разница, за сколько фунтов или рублей вам их готовы отдать. Странно, что не включили в подсчет экономию на еде, воде и электричестве. Ребенок несколько лет на полном пансионе, это, между прочим, большая выгода.
А ведь из-за такого отношения и в реальности сколько талантливых детей не смогли поехать учиться в престижные места. Это же стоило бы целых X рублей! Лучше уж сидеть дома, где родился, там и пригодился 🤮