Когда сломалась машинка у моих квартирантов, я вызвала мастера, он провел диагностику и озвучил сумму в 12 тысяч, при условии, что если не понадобится ещё то и это.Машинка в принципе продолжала работать, но слишком громко.
Квартирантам сказала, чтобы продолжали стирать, как перестанет куплю новую. Прошел год, она стирает.
Но я не об этом, или в Вашем регионе безумно дорогие парикмахерские услуги, или мастер сильно продешевил.))
20+ жизненных историй про ремонт, который всегда приносит людям тонну впечатлений
Ремонт редко ограничивается одним пунктом из списка запланированных дел. Даже небольшая переделка может затянуться, а привычная квартира — преподнести немало неожиданностей. Зато после завершения работ у хозяев и мастеров остаются не только обновленные комнаты, но и истории, которые надолго останутся в памяти.
- Сломалась стиралка. Конец месяца, денег не осталось. Надеялась, что поломка пустяковая. Пришел мастер, назвал сумму за работу — у меня волосы дыбом встали! Объясняю, что не потяну. А он осмотрел меня с ног до головы и как выдаст: «А давайте вы меня пару раз подстрижете. Я заметил у вас стол с ножницами и расческами. Стрижете же? Будем квиты». Согласилась, визжала от радости внутри. А что, мужские волосы короткие — раз-два, и все готово.
Когда сломалась машинка у моих квартирантов, я вызвала мастера, он провел диагностику и озвучил сумму в 12 тысяч, при условии, что если не понадобится ещё то и это.Машинка в принципе продолжала работать, но слишком громко.
- В новостройке раскладывал проводку. В прихожей выдалбливаю в стене нишу под электрощиток — и во что-то упираюсь. Отдолбил рядом, оказалось, это электрощиток в соседней квартире. К счастью, там тоже шел ремонт, ничего не пострадало. Нишу под свой щиток пришлось сместить. Перегородка между квартирами была сантиметров восемь толщиной, но полупогруженный щиток влез.
Да, в хрущевках так. У нас только стены толще, но ниша под щиток сквозная из квартиры в квартиру. Перегородка, конечно там стоит какая-то, но щели а соседскую квартиру были по 2 см)). Когда стоял старый щиток, всё было замазано, и мы свой новый заизолировали. Только голоса в коридоре слышны ,как рядом
Одни дарят женам золото и бриллианты, другие — поездку на Мальдивы, а есть и те, кто своими руками делает ремонт
- Собрался поменять розетку в межкомнатной стене. Отверстие там сквозное: с одной стороны кухня, с другой — комната. Снял розетку, увидел отвратительный кабель и соединения, сделанные кое-как, и принялся ругать мастера, который все это устанавливал. Тут жена, теперь уже бывшая, невозмутимо напомнила, что несколько лет назад розетку ставил я сам. Я еще начал возмущаться и доказывать, что никогда бы так не сделал. А потом память услужливо подкинула тот самый день. В общем, посмеялись мы тогда от души.
- Купили квартиру в сталинском доме и первым делом приступили к демонтажу. Уже на второй день раздался звонок от соседей, чья квартира когда-то составляла с нашей одну коммуналку. Выяснилось, что у них несколько часов нет электричества. Оказалось, рабочие, разбирая старую отделку, перерезали кабель, который проходил через наше жилье и питал соседскую квартиру. Пришлось в срочном порядке приглашать электрика, чтобы вернуть людям свет. Я до этого даже представить не могла, что чужая проводка может идти через наши стены.
- Пришел мастер устанавливать межкомнатную дверь. У нас кот очень общительный и все время пытался участвовать в процессе. Я его уносила — он возвращался. А мастер говорит: «Да оставьте, мне не мешает». Через некоторое время слышу из комнаты: «Начальник, отойди, я тут сверлить буду». Захожу — мастер сидит на полу, а кот напротив него и действительно внимательно наблюдает. Когда работа была закончена, мастер собрал инструменты, погладил кота и сказал: «Принимай объект». Кот обнюхал дверь и ушел.
Люди с юмором — это основа общества. Мир уцелел потому, что смеялся.
Хорошо, когда есть надежные помощники во время ремонта
- Взялся ремонтировать сливной механизм унитаза. Все установил, но кнопка почему-то продолжала периодически заедать. Сел на унитаз лицом к бачку, прямо в одежде, и принялся наблюдать за механизмом, время от времени спуская воду. В этот момент заглянул сосед, который пришел вернуть стремянку. Увидел меня в такой позе, поинтересовался, что происходит, а после объяснений тоже встал рядом. Жена потом рассказывала, что несколько минут наблюдала удивительную картину: два взрослых мужика молча разглядывают бачок и периодически нажимают на слив. В какой-то момент мы одновременно выдали что-то вроде: «А-а-а, понятно!» — и разошлись по своим делам. Самое интересное, что причину неисправности так и не обнаружили: кнопка просто взяла и перестала заедать.
- Родители решили переклеить обои и позвали нас с мужем на помощь. Перед началом работ папа торжественно попросил всех сохранять спокойствие, ведь ничего сложного в поклейке обоев нет. Но уже на второй полосе мама заметила, что получилось криво. Папа тут же объяснил, что проблема в стене. Следующая полоса тоже вызвала замечания, и на этот раз виноватым оказался потолок. Когда добрались до угла, мама снова указала на неровность. Папа повернулся ко мне и совершенно серьезно произнес: «Дочь, ты свидетель: до начала ремонта у нас была абсолютно ровная квартира!»
Когда понимаешь, что даже у какого-то кота есть своя комната, а ты живешь в однушке с женой, детьми и тещей
Во время ремонта мастер увидел комнату, которую временно отвели коту. Такое решение показалось ему достаточно необычным, чтобы поделиться фотографией. С удивлением он сообщил: «Да-да, это действительно комната для кота!»
- Несколько лет назад приобрел квартиру в новостройке и нанял сантехника для черновой разводки труб. Заодно договорились, что через два месяца он вернется и за отдельную плату подключит полотенцесушитель, смесители и подвесной унитаз. В назначенный день мастер почему-то долго искал наш дом, а добравшись до квартиры, часа три пытался установить полотенцесушитель. Потом не выдержал и начал возмущаться, какой бездарный специалист сделал выводы труб с таким смещением. Посоветовал немедленно вызвать виновника и заставить все переделать за его счет. Я согласился, достал телефон и набрал номер того самого сантехника. В кармане у моего собеседника зазвонил мобильный, но он решил, что я ошибся номером. Тогда я показал ему фотографию, сделанную при приемке черновых работ, на которой он сам прекрасно виден. После продолжительного молчания мастер пообещал сходить к машине за переходниками и все исправить. Больше я его не встречал — он даже инструменты у меня оставил.
- У меня просторная квартира, причем две комнаты почти не используются. Когда очередной парень предлагает съехаться и жить у меня, я не возражаю, но ставлю одно условие: пусть обустроит одну из свободных комнат под себя. Никаких серьезных строительных работ там не требуется — стены и пол ровные, остается уложить ламинат, поклеить обои и поставить необходимую мебель. Даже цвет отделки разрешаю выбрать на свой вкус. И знаете, до самого ремонта дело еще ни разу не дошло. Один из парней прямо возмутился, что не собирается вкладываться в чужую квартиру. А я подумала: жить на чужой территории ему вполне подходит, а сделать для себя комнату — уже проблема? В итоге комнаты по-прежнему пустуют, зато такой подход отлично помогает мне понять, насколько человек готов к совместному быту.
Можно поступить иначе, дать объявление, сдаю комнату молодому одинокому мужчине, без в/п, вместо оплаты ремонт за год или сколько там, проживания. И сдать тому, кто понравится больше))
Приходишь уставший с работы, а тебя встречают... сверху
Хозяева решили сделать котам когтеточку, но не доводить ее до самого потолка. Рабочие удивились: зачем так высоко, если животные все равно не заберутся туда. Но автор засмеялась: «Наивные. Коты там отдыхают и прячутся от ребенка».
- Во время ремонта специально заказал собственный мусорный контейнер за 6 тысяч, чтобы весь свой строительный хлам в него выбрасывать. Рабочие за три часа перенесли туда весь бетон. На следующий день управляющая компания позвонила и обвинила в том, что я завалил двор мусором. Оказалось, чужая бригада успела набить мой контейнер своими отходами, а остатки сложила рядом с подъездом. Спасла выброшенная ими временная дверь с номером квартиры: по ней быстро нашли настоящих виновников.
- Работаю электриком. Недавно был крупный заказ — полностью заменить электрику на втором этаже частного дома. Сумма с материалами вышла почти на миллион. С хозяином заранее обговорили стоимость работ, все прописали и подписали договор. Сделал объект даже на несколько дней раньше срока. Когда пришло время рассчитываться, хозяин подходит ко мне и говорит: «Слушай, сделай скидку хотя бы тысячи две-три». Я спрашиваю, мол, с чего вдруг. И тут он как ляпнет: «Да мы только из Турции вернулись. Девятьсот тысяч на отдых спустили, вообще денег не осталось!» Я аж поперхнулся, сказал ему, что мы договор уже подписали. Мужик немного повздыхал, но в итоге рассчитался полностью. Я всякое от заказчиков слышал, но эта просьба меня впечатлила. Почти миллион на материалы с работой, 900 тысяч на Турцию — и семейный бюджет решил спасать скидкой в две тысячи у электрика.
Я бы пару тысяч уступила. Заработать 500 тысяч за неделю, если даже предположить что на расходники ушла половина гонорара, не плохо.
Многие считают это недостроем, а кто-то даже деньги отдает, чтобы так стены оформить
Нет. Это таки недострой. Старый грязный радиатор, нет подоконника, откосов, гофра с проводами, труба, торчащая розетка...
После неожиданного развода мужчина полгода прожил у друга, а затем взял ипотеку и получил ключи от собственного жилья. Внутри его ждали только электрощиток, отвод от водяного стояка и трехсантиметровый слой бетонной пыли на полу. Но автор продолжил держать позитивный настрой и сказал: «Ну ничего, глаза страшатся, а руки делают!»
- После покупки первого дома я постепенно начал знакомиться с результатами самостоятельного ремонта прежнего владельца. Поначалу жилье производило приятное впечатление: все выглядело свежим и аккуратным. Но стоило присмотреться, как один за другим стали обнаруживаться любопытные сюрпризы. Например, часть выключателей вообще ни на что не влияет, зато другие способны разом обесточить половину подвала. Карнизы держатся на крошечных шурупах, вкрученных в гипсокартон, и едва не падают от малейшего прикосновения. А кухонный фартук из самоклеящейся пленки наклеен прямо на старую потрескавшуюся плитку. Теперь практически каждую неделю я знакомлюсь с очередным творением предыдущего хозяина.
- Получила в наследство квартиру, но сама жить там не собиралась, поэтому сдала ее жильцам. За восемь лет они успели сделать ремонт, пожениться, завести собаку и стать родителями. Со временем семья созрела для покупки собственного жилья, только вот переезжать в другое место им совершенно не хотелось. Они настолько привыкли к моей квартире, что предложили выкупить именно ее. Я согласилась и продала жилье. Все-таки за эти годы в его стенах уместилась целая история их семьи.
Хороший мастер всегда на вес золота
Электрик заранее установил розетку для водонагревателя. Позже пришли сантехники и смонтировали прибор так, что результат вызвал у него вопросы. Самих сантехников, судя по всему, ничего не смутило. «Разумеется, виноваты электрики. Конечно, а кто же еще», — с насмешкой сказал автор.
- Пока мы всей семьей отдыхали, мои родители решили порадовать внука и самостоятельно обновили его комнату. Вернулись домой и обнаружили свежие обои с мультяшными машинками. Только вот сыну уже четырнадцать, и такой дизайн его совершенно не устроил. Он объявил, что больше не собирается жить в своей комнате, перебрался на кухню, взял раскладушку. Заходил к себе исключительно за вещами. Мы пытались убедить его потерпеть до следующего ремонта, который планировался примерно через год. Услышав, сколько еще придется ждать, сын просто содрал новые обои со стен. Объяснил, что без отделки ему нравится гораздо больше.
Я вообще не понимаю, как можно делать ремонт не у себя на свой вкус.
- Решили оформить кухню в серой гамме. Стены сделали серыми, мебель выбрали на тон темнее, а для пола подобрали плитку цвета мокрого асфальта. Когда свекровь увидела готовый интерьер, сразу заявила, что готовить в такой обстановке не станет и даже заходить сюда не хочет. Пришлось думать, как исправить ситуацию. В итоге разобрали уже готовый пол и заменили темную плитку светлой. После этой переделки кухня действительно стала выглядеть гораздо лучше.
Вот, что жрачка животворящая делает, аж для того чтобы свекровь готовила ремонт переделали.
Когда ремонт заканчивается, многое из того, что казалось настоящим испытанием, превращается в семейные байки. И чем неожиданнее все складывалось, тем чаще потом вспоминается. Похожими случаями поделились герои подборки о ремонте, который оказался настоящим квестом, а в другой подборке собраны истории, в которых ремонт оставил после себя не только обновленный дом, но и теплые воспоминания.