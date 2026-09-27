20+ жизненных историй про ремонт, который всегда приносит людям тонну впечатлений

Когда сломалась машинка у моих квартирантов, я вызвала мастера, он провел диагностику и озвучил сумму в 12 тысяч, при условии, что если не понадобится ещё то и это.Машинка в принципе продолжала работать, но слишком громко.

Квартирантам сказала, чтобы продолжали стирать, как перестанет куплю новую. Прошел год, она стирает.

Но я не об этом, или в Вашем регионе безумно дорогие парикмахерские услуги, или мастер сильно продешевил.))