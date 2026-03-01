Летопись- это хронологическая запись событий. Что, интересно, имела в виду elena_pulkkinen?))
16 истории о том, что ремонт — это всегда квест, просто иногда он еще и веселый — 01.03.2026
Задумывались ли вы, почему даже самая крошечная переделка в квартире часто превращается в непредсказуемый квест? Ремонт — это всегда шаг в неизвестность, который гарантированно оставляет море впечатлений на месяцы вперед. Но если относиться к строительно-бытовому хаосу с юмором, то любые трудности оборачиваются отличными байками для друзей.
- В 2006 мы с мужем самостоятельно отделывали свое первое жилье. Он писал на стенах мне карандашом разные игривые вещи, а я клеила сверху обои. Все доделали, но самое интересное было потом. Ведь потом квартира отошла свекрам. Они делали ремонт, содрали обои и офигели. Под ними сохранилась вся наша настенная живопись! © mariia.sevidova
- У моего отчима был плазменный телевизор, еще на гарантии. Приезжали один раз, сделали кое-какие работы, но не починили. Вернулись через пару недель и заменили практически все внутри телевизора — все, кроме панели и корпуса. Он спросил, не дешевле ли было просто продать ему другой телевизор. Они ответили, что, вероятно, да, но им это не разрешается. © Scienlologist / Reddit
«Хороший способ начать утро».
- Сломалась машинка, нашел дядьку с высоким рейтингом. Приехал, покрутил, сказал что ремонт обойдется дороже, чем машинка. И предложил помочь. Мол, он эту заберет, а со склада хорошую б/у привезет. Закрались у меня сомнения, я взял и отправил его восвояси, заплатив только за «диагностику». В этот же день в местной газете нашел объявление, позвонил. Приехал дедушка, посмотрел, сходил в соседний дом за каким-то куском трубы, все поменял за 15 минут — взял копейки. Прошло шесть лет, машинка работает как часы. Как определить стоимость работы заранее? Подозреваю, что никак. © doooo / Pikabu
- Перед продажей дома затеяла масштабный ремонт и наняла прораба. У нас с ним сложились доверительные отношения. По окончанию ремонта он захотел перевести их в романтические. Я притворялась, что не замечаю. А через месяц он прислал мне длиннющую летопись, суть которой сводилась к тому, что он не намерен меня ждать всю жизнь! © elena_pulkkinen
- Теще стало казаться, что окно дует. Сколько я ни пытался доказать, что это не так — бесполезно. В итоге вызвонила она какую-то службу ремонта окон. Ну, думаю, по-любому разводила приедет. Приехал человек, посмотрел то, се и выдал: «Я в окне проблем не вижу, все в полном порядке». Теща ни в какую:
— Раз мне холодно, значит, есть щели, и их надо ремонтировать!
— Разве что немного отрегулировать...
— Сколько?
— Только за вызов, я же ничего не делал.
— Нет, вы же ремонтировали, вот вам тысяча (вызов — 500).
— Я за не сделанную работу денег не беру.
— То есть вы ничего не делали?
— Ну, только отрегулировал.
— Тогда берите.
В общем, взял он эти лишние 500, потом достал силиконовую смазку и смазал резинки. Когда я его провожал, говорю:
— Я же смазывал недавно.
— Ну не могу я просто так деньги брать за не сделанную работу!
Святой человек. © Zasebya / Pikabu
«По какой-то причине бетон вытек из нашего туалета».
- Мне сантехник радиаторы задом наперед поставить хотел. Я ему говорю, мол, что он не с той стороны прикручивает, а он: «Я лучше знаю». Потом до него дошло, что неправильно, — стал все откручивать. © miss_anastaska
- Решил сделать ремонт. Чтобы не терять времени начинал с утра. Недели через полторы закончил. Вечером ко мне стучится сосед. Открываю, а он недовольно выдает: «Ты бы хоть предупредил, что закончил, а то мы из-за тебя на работу проспали». © Убойные Истории / VK
- Заскрипела сушильная машинка. И барабан еле крутится. Ищу мастера. Один: «Ой, не, братух, не могу». Второй: «Да вы на новую попадете, даже не полезу». Третий: «Да сам раскрути, она же простая. Глянь. Если что — звони. Пока на даче». Ну ладно. Вытащил сушилку, раскрутил — пыль вытащил, собрал — все равно скрипит. Нашел в нете видео. Там телефон автора. Списались, прислал ему видео. Сказал, куда заглянуть — не то.
Пишет предыдущий мастер — спрашивает, мол, как успехи? Жалуюсь. Он подсказывает снять датчики. Автор того видео — то же самое. Заглядываю — а там камешек зажат между датчиком температуры и краем барабана. Вот и скрипел. Вытащил, собрал. Оба мастера поздравили, от денег отказались, попросили оставить отзывы. До сих пор в шоке — два незнакомых мужика по телефону в воскресенье научили бесплатно ремонтировать технику. А обычно только за диагностику давят «от 5 тысяч с выездом». © AdDucoMorior / Pikabu
«Соседи просверлили мою стену».
- Холодильник перестал морозить. Мастера уходили в отказ: мол, такая модель не подлежит ремонту — у них эта «дырочка» очень маленькая, прочистить нельзя. Пока не нашелся человек, который сказал: «Чтобы я зря не ехал, выключите холодильник на трое суток. Оттает — включите. Если проблема останется, приеду». Сделали — проблема исчезла. От оплаты за дистанционный ремонт отказался. Мастер здорового человека. © Фима Собак / ADME
- Мы с мужем затеяли ремонт. Купили обои с рисунком осеннего леса. Клеили, вымеряя каждый миллиметр, чтобы ветки деревьев совпадали на стыках. Закончили. Сели на диван, любуемся. Лес получился сказочный, но мы никак понять не могли, почему на этих обоях птицы летят пузом кверху, а листья падают в небо.
- Приходил «чудо-мастер» по ремонту холодильников. Возился полтора часа, взял 12 000, а холодильник так и не работал. Пришлось нанимать другого — прежний заблокировал меня, когда я пожаловалась. Второму заплатила еще 5000. Он переделывал косяки первого целую неделю. © Солнце / ADME
«Рабочие разрушили нашу подъездную дорогу в 3 ночи, чтобы проложить оптоволоконные кабели».
- Я всегда фотографирую свое рабочее место, когда приходят ремонтники. У меня много дорогостоящей электроники — ноутбуки, осциллографы, мультиметры, платы, диски. Для непривычного взгляда кажется хаосом, но я знаю, где все лежит. Если что-то сдвинуто — должно быть объяснение. Если чего-то нет — придется платить кругленькую сумму. © Devistator / Reddit
- Уже второй раз за год сломалась стиральная машина. Вызвал того же мастера, что и в первый раз. Все починил, все хорошо, но на прощание я ему сказал: «Надеюсь, вас больше не увижу». Поржали. © ans.anv
- Сегодня один парень делал обслуживание моих кондиционеров. Через 15 минут заявил, что где-то протечка и оба 12-летних блока требуют замены. 15 минут — и я должен потратить 20 тысяч долларов на замену двух исправных блоков? Не думаю. © Reddit
«Наш потолок протекал почти год, прежде чем хозяин наконец-то его починил. И вот что произошло прошлой ночью».
- Потекла стиральная машинка. Меня дома не было, мама нашла в интернете мастера. Он приехал, починил машинку и попросил разрешения воспользоваться туалетом. А потом оказалось, что он там умудрился сломать кнопку слива. Повозился, сказал, что починил, и ушел. Я пришла с работы, зашла в туалет. Естественно, кнопка отвалилась. Звоню этому мастеру-фломастеру, мол, приезжай назад, ремонтируй нормально. Приехал. С комментарием, что это будет на моей совести. Причем тут моя совесть?! © Подслушано / Ideer
- Вода в унитазе начала подниматься, вообще не смывалась. Вызвала сантехника. Он долго искал причину и заявил: нужно менять унитаз. Денег не было, я посмотрела на него взглядом вселенской скорби. Он минуту подумал, а потом как вытащил большую сливную трубу, вернее ее половину. И что же мы увидели? Оказалось, трубу забила моя мыльница, которая упала с сильно вибрирующей стиральной машины именно в унитаз. Я и не заметила. Очень благодарна сантехнику. © Натаха Наталья / Dzen
Как видите, даже сломанная стиральная машинка, капризный холодильник или внезапно заскрипевшая техника могут стать отличным поводом для улыбки, если посмотреть на ситуацию под правильным углом. Ведь именно из таких нелепых, но безумно искренних моментов и складывается наш уютный быт.
А у вас в копилке есть свои смешные истории о ремонте или вызове мастеров?