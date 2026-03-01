История про раскуроченный usb-порт раскурочена до неузнаваемости и перестала быть смешной. Зачем — не знаю, она и так маленькая была…
16 увлекательных историй из мастерских, которые хоть сейчас в кино вставляй
Поход в мастерскую может не только спасти любимую вещь, но и зарядить впечатлениями на много дней вперед. Из нашей подборки вы узнаете, как кот может списать принтер в утиль, почему стажеры в шиномонтаже прячутся в клетках и как искреннее бабушкино желание помочь внучке может обернуться комедийной историей.
- Возвращались мы домой из гостей. Муж — за рулем, я с ребенком — на заднем сиденье. Вдруг муж начал то притормаживать, то ехать нормально. На вопрос: «Что случилось?» — ответил: «Ты ничего не слышишь?» И тут я услышала странный стук. Подумали, что-то сломалось. Машина новая, ездит муж на ней месяц. Свернули в сервисный центр. Стоим мы с сынишкой, ждем мужа, пока он катается с сотрудником и выясняет, что там стучит. Через 10 минут приезжают. Муж выходит из машины красный как помидор, зовет нас и рассказывает, что машина не сломалась. Оказалось, под переднее пассажирское сиденье закатилась бутылка — ну, и стучала там обо что-то. Смеялась я долго. © Подслушано / Ideer
- Вчера зашел в ателье, нужно было заменить молнию на куртке. Спросил, можно ли предоплату отправить. Швея согласилась и начала искать карту. Все перерыла, найти никак не может! Не выдерживаю и уточняю: «У вас карта к телефону не привязана?» А она охнула и выдает: «О, точно! Совсем забыла!» Взяла телефон, отогнула чехол и достала оттуда карту... © pablitos / Pikabu
- Привели к нам стажера на шиномонтаж. Мастер дает ему поручение: «Там клетка стоит, в ней колесо накачивай, а то как лопнет!» Через минут 10 прибегает рабочий, хохотом заливается, говорит: «Посмотри, что новенький вытворяет». Мастер приходит и видит, как этот товарищ сам в клетку залез, а колесо снаружи оставил, руки через лючок высовывает и кое-как до кнопки на компрессоре достает. © Mr.KoticK / Pikabu
«Наш местный центр по починке компьютеров юморит»
- Был у меня принтер, и кот в него надул целое ведро. Устройство, понятно дело, сломалось. Понесли в ремонт. Мастер спросил о причине поломки, и мы ему тихонько на ухо сказали. Дал бумажку и отправил в кассу. А кассирша через весь зал кричит ему: «Причина поломки?» И мастер ей на весь зал: «Кот в принтер напрудил!» Хохотали все сотрудники и посетители. Принтер нам починили, конечно, но мы туда больше не ходили. © Galina Sviridova
- Принесла девушка длинное пальто и жалуется: «Подол по ногам стучит. Наверное, ткань слишком грубая». Я пощупала низ — и правда как каменный. Вскрыла подгибку. Думала, что ткань задубела от времени, а оказалось, что в подкладе монетки. Клиентка пообщалась с бабушкой, которая ей пальто шила, и та рассказала, что где-то вычитала, что у пальто подол должен быть тяжелым. Предполагается, что так оно будет лучше держать форму. Ну, и полы пальто не будут от ветра улетать.
- Решил поностальгировать и установил на свой ноутбук игру «Герои Меча и Магии: Во имя богов». В итоге имеем раскуроченный USB-порт. Так как он единственный в этом чуде техники, то пришлось нести в ремонт к знакомому. Вечером звонок от мастера. Он мрачным голосом говорит:
— Я накосячил.
У меня в голове уже рисуется картинка вконец сломанного ноутбука. А он продолжает:
— Увидел у тебя «Герои Меча и Магии: Во имя богов», не смог удержаться, и случайно перезаписал твое сохранение.
Посмеялись, вспомнили остальные части легендарной игры. В качестве моральной компенсации за ремонт с меня денег не взяли. © RihardCruspe / Pikabu
«Работаю в сервисе, недавно принесли принтер на ремонт, а он сам себя списал!»
«Срок службы принтера истек. Замените принтер».
- Работаю ювелиром, изготавливаю изделия на заказ. Случалось разное, но однажды ко мне пришла пара заказывать обручальные кольца. Тщательно рассмотрев каталог, девушка с горящими глазами показывает: «Эти!» На мое предложение рассмотреть другие варианты, ответила: «Хочу любимому приятное сделать». В общем, заказали они кольца с логотипом Adidas. © Подслушано / Ideer
- Мне ноутбук принесли: «Сделайте, чтобы игра не тормозила». Ну, я почистил охлаждение, снес пару программ, отключил автозапуск кое-каких программ — все как обычно. Запускаю игру — поиграл, вроде работает хорошо. Тут стрельнул во что-то не то и получил: «Вы забанены на 3 дня»! Вот неудобно было ноутбук отдавать. © sn1kerz / Pikabu
- Сломался у меня металлический браслет на часах. Весь интернет перерыла — нет в продаже такого. Проще часы новые купить! Но я не хочу новые, так как эти памятные. Нашла сервисный центр. Звоню, описываю ситуацию. Они мне говорят: привозите часы, у нас вроде есть браслет б/у. Не очень поняла, зачем им часы понадобились, но поехала. Попросили оставить их на пару дней, пока они браслет ищут. Через три дня звонят: «Браслета нет, приезжайте за часами». Отправила мужа, мне некогда было. Он приехал, а ему говорят: «Вот ваши часы, оплатите диагностику». А диагностику-то никто не заказывал, так что муж чуть с них денег не потребовал за то, что в часы влезли без надобности. Хорошо, что он поехал, я бы растерялась и заплатила! © Ольга Ivanova / Dzen
«Привезли нам как-то в ремонт усилитель звука. Причина обращения — не работает один канал. Открыли мы его, а там...»
- Понесла сегодня рюкзак в мастерскую. Одна из «собачек» соскочила с молнии. Надо на место вернуть и молнию подшить. Мастер взял, делает. «Собачку» приделал и строго так спрашивает: «Шить умеете?» Робко призналась, что нет, но могу отнести в швейную мастерскую. Вердикт мастера: «Там так, как надо, не зашьют». Взял рюкзак и пошел на каком-то агрегате шить. Вдруг опять спрашивает: «Ребенок этим карманом пользовался?» Видимо, у меня в глазах такое непонимание и смятение было, что он для наглядности рюкзаком потряс. Пришлось сказать, что ребенок карманом пользовался, но редко. В одном я мастеру не призналась, что рюкзак этот мой. Что-то неловко так стало. И шить не умею, и еще и рюкзак с медведями детский, оказывается... © Unknown author / Pikabu
- У нас поломался телевизор. Не включался. Это был черно-белый «Рекорд». Муж с отцом потащили его в мастерскую. А мастер повернул рычажок звука, и телевизор включился. Оказывается, когда звук уменьшали до минимума, потом происходил щелчок — и телевизор отключался. © Елена Камша / ADME
- Посоветовали на работе мастера. Сказали: «Он — лучший в ремонте холодильников». Приехал, накачал фреон. Холодильник не работает, часть продуктов пропала. Приехал снова, что-то поменял, накачал фреон, уехал. Не работает. Предложил: «Давайте отвезем холодильник ко мне, я над ним поколдую». Отвезли. Через три дня забрали. Жена с опаской положила в морозилку кусок мороженой рыбы. Наутро она растаяла. Мастер сказал, что плохо работает компрессор и надо его купить. Купил, поставили. Не работает!
А я в это время делал отопление этому мастеру в доме. Сделал, проверили — работает. Хотел я с него за отопление по минимуму взять, а как увидел, как холодильник работает, взял с него по полной, поехал и новый холодильник купил. © Dzen
«Купил я новый телевизор, но на пульте не работала быстрая клавиша „Disney+“. Позвонил в сервисный центр. Сегодня прислали новый пульт. На нем просто отсутствовала данная кнопка. Нет кнопки — нет проблем»
Про "лучшего мастера по ремонту холодильников" вспомнилась история.
Понадобилось мне удалить зуб. И коллега посоветовал врача: "Он так легко и быстро удаляет! Прямо чик — и готово! Даже не почувствуешь ничего!"
Я почувствовала ещё как! Врач, удаляя мой зуб, чуть ли не ногой в стену упирался, сверлил, ковырял целый час, наверно. Всё в кровище, в осколках зуба, у меня глаза уже в кучку сбились, оказывается, корень зуба в кость какую-то врос. А потом я ещё месяц к нему ходила чуть ли не каждый день, потому что лунка долго не заживала, кровила.
Лучшие — они такие)))
- Однажды, разбирая ноутбук клиента, я внутри обнаружил много шоколада. Как он туда попал — загадка. Вроде через отверстие для выхода воздуха столько не запихнешь! © Oleg Malyar
- Разбирала старые вещи и нашла видик и кучу кассет. Дай, думаю включу, а кассета не засовывается. Понесла в мастерскую. Мастер вскрыл коробку: «Хозяйка, да у вас же тут сокровище!» Я уже вообразила бабушкино золото, подбегаю, а из видика торчит коробка вафель. Старых, как и само устройство. Кто их засунул в отверстие для кассет и зачем, осталось для меня загадкой. И нет, есть я их не стала.
- Мой дядя на годовщину свадьбы купил свой жене комплект — сережки и кольцо. Серебряные украшения с какими-то белыми камнями. Через некоторое время ему начали названивать консультанты и твердить, что комплект этот бракованный и они хотели бы обменять его на новый. Он подумал, что странно все это, и отнес его ювелиру. Так вот, камни оказались бриллиантами! © Подслушано / Ideer
- Принесли телефон на ремонт. Предыстория такова: полгода назад консервировали огурчики, и мобильник пропал... Погрустили и купили новый. Зимой одну банку вскрыли, а там «огурчик» пластиковый! Восстановление обошлось в 50% нового такого телефона. © Елена Плис
