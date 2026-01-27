Моя знакомая задалась целью купить дом с участком, чтобы сажать там цветочки, зелень. Я её отговаривала, но она упёртая. Продала 4х-комнатную квартиру в городе и купила дом в пригороде. Уже прошло два года, а ремонту конца и края нет. С участка рабочие вывезли 6 полных грузовых машин мусора, к тому же нашли закопанную ванну! Я так думаю, что женщина уже не рада, но назад хода нет. Живёт у кого-то из родственников до сих пор.
16 примеров того, как ремонт в квартире пошел по самому непредсказуемому сценарию
Ремонт — дело тонкое, затратное морально и материально. А когда делаешь его в многоэтажном доме, так еще и много веселых историй можно собрать. Да, над некоторыми получается посмеяться только через пару лет, но ведь получается! Соседи с перфоратором, бабушки, любящие тишину, и переоценивающие свои возможности мастера — мы собрали для вас истории о ремонте, которые знакомы каждому.
- Клеили ночью обои. Я на взводе: муж то криво положит, то порвет. Тут грохот в дверь. Муж открыл — стоит сосед, вид суровый. Ну, думаю, приплыли. Сейчас будет жаловаться на шум. А он глянул оценивающе на мужа, снял меня со стремянки и как выпалит: «Слушайте, у меня жена с детьми хотят спать, а я смотрю, у вас тут ничего не получается. Давайте помогу вам, чтобы вы быстрее свою лавочку прикрыли». Я обалдела. Втроем доклеили все за 20 минут — идеально ровно! На прощание я ему тихонько предложила: «Слушай, давай я тебе заплачу, а ты нам все комнаты доделаешь? А то мы тут скоро до развода дойдем». Сосед вздохнул, посмотрел на моего мужа... и согласился.
- Купили квартиру с надеждой сделать только «косметику». А когда начали разбирать пол, оказалось, что ламинат постелен на ковер, под ковром залит бетон, под бетоном ковер и деревянные полы, под деревянными полами плесень, мусор и кафель. Четыре машины с мусором вывезли, ремонт уже полгода идет. © solntseva_cakes
- Дом 70-х годов, меняли трубы на кухне. По правилам страховой нашли сертифицированного сантехника. Приехал. На всякий случай спрашиваем: «Справитесь?» Говорит, без проблем. Предупредили соседей, что до 18:00 воды не будет. Через три часа муж ко мне приходит с тревогой, что как-то все странно: кусок стены срезан, трубы срезаны... и ничего. И тут начинает ржать и смотрит в окно. Там, оказалось, убегал наш сантехник. Пришлось вызывать аварийку. Молодые парни приехали и за 15 минут все исправили, счет на 1000 евро выставили горе-сантехнику. В тот же вечер от него смс пришло: «С вас 300 евро за работу». © ed15mtt
- Переехала в новую квартиру, делала ремонт. В то же самое время поменяла работу, новый начальник очень мне понравился. Часто слышала, как он жаловался другим людям на соседей, что из-за их ремонта жить невозможно. В итоге оказалось, что моя квартира находится прямо над его. Теперь снова делаем ремонт, объединяем квартиры: мой начальник теперь мой муж. © Подслушано / Ideer
- У меня сосед начал менять пол и при закреплении лаг просверлился к нам. Муж сходил к нему, сказал, что он увлекся, привел его показать. Мой вопрос к соседу: «Ну что, двухуровневую квартиру будем делать?» Начало-то положено. © Татьяна Алферова / Dzen
- Во время ремонта под старым ковровым покрытием мы обнаружили много кошачьего корма. Загадка загадок. © SteveBannonsTaint / Reddit
- В 2006 мы с мужем самостоятельно отделывали свое первое жилье. Он писал на стенах мне карандашом разные личные записочки, я клеила сверху обои. Со временем квартира отошла свекрам. Они делали ремонт, содрали обои и офигели. Вся наша настенная живопись сохранилась! © mariia.sevidova
- Мой парень занимается музыкой: у него небольшая студия, куда часто приходят записываться местные музыканты. Однажды к нему пришел мужчина с готовым текстом, нужна была только мелодия и возможность записаться. Когда все было готово, мужчина подошел к микрофону и записал очень злую песню, в которой ругал производителей стройматериалов за то, что они заламывают цены. Было видно, насколько это для него жизненно, потому что сразу после этого он уехал домой продолжать ремонт. © Палата № 6 / VK
- Делали ремонт в туалете. Наняли сантехника. А этот «специалист» вывел трубу из одного угла в другой по диагонали! Я человек неконфликтый... но орала так, что работник сбежал, оставив весь свой инструмент. А на следующий день он заявился с робким: «Дома ли жена?» (в квартире был мой муж). Попросил разрешения собрать свои причиндалы и скрылся в неизвестном направлении, естественно, без всякой оплаты. В итоге, муж посмотрел в интернете как все делать, купили «утюг» для труб и сделали сами. © Всё будет хорошо! / Dzen
- Раз в несколько месяцев делаю ремонт, так как надоедает цвет стен и расположение мебели, полочек, розеток. Все бесит, неудобно и некрасиво. Работаю дома — это важно. И только недавно я поняла, что достала соседей. Как это вышло — непонятно, но я вообще не осознавала, что могу быть тем самым соседом-дятлом, который сверлит и не дает выспаться. Просто делала ремонт и даже бесилась, когда соседи сверху топали. Два с половиной года они так жили и молчали. © Подслушано / Ideer
Раз в несколько месяцев сношу старый дом и строю новый. Бесит расположение комнат, материал стен и виды из окон..
- Живу на самой чудесной улице. С соседями не просто здороваемся, а стали дружить. У нас есть чаты соседские, отдаем друг другу вещи, билеты в театры и прочее. Когда делала ремонт, без проблем взяла через три дома перфоратор. Общаемся и с бабушками, и с молодежью. Бабушкам стараемся помогать, чем можем, — одной за выходные обои поклеили в комнате, другой принесли кучу корма для бездомных кошек. Такая вот маленькая коммуна. © Подслушано / Ideer
- Снимала квартиру в старом доме, у которого сменились владельцы. Им нужно было заменить электропроводку, и электрики проделали дыры в стенах и потолке. Этот проект занял несколько недель. Через эти дыры с чердака начали залетать летучие мыши, поэтому мне пришлось заделывать отверстия картоном и скотчем, пока электрики не вернулись, чтобы закончить работу. В итоге я съехала оттуда, не дожидаясь финала. © Unknown author / Reddit
- Управляйка делала ремонт в подъезде. Только выветрилась вонь от краски дома, как одна из соседок начала красить полы на лестничных клетках. Подумали, что это тоже от УК. Через неделю вывесили объявление: за покраску полов сдать деньги в квартиру N. Оказывается, бабули с 5-го этажа решили, что надо бы и полы покрасить, наняли соседку и после работ требовали оплатить ее труд. За три месяца всех достали, все в итоге оплатили, лишь бы над ухом не жужжали. © Подслушано / Ideer
- Мой арендодатель решил заменить старую сантехнику на новую. Рабочие не предупредили, в какой день я останусь без унитаза. Я как раз вернулась с работы, и они такие: «Унитаз привезут завтра». Мне пришлось в спешке искать место, где можно переночевать, чтобы наконец-то пользоваться туалетом. © Unknown author / Reddit
- Надо мной живут соседи с ребенком. Папаша семейства, криворукий самоделкин, снял изоляцию, уложил ламинат (сам, гад, сознался). И теперь мне слышно даже как чешется его собака. Про остальное можно вообще молчать. Я уже 8 лет сплю в берушах, иначе никак. © Александра / Dzen
- Родители уже несколько лет делают ремонт, и каждый раз, когда я захожу к ним, в квартире меняются или появляются какие-то элементы. В последний раз они похвастались новым стеллажом. Я на него глянула и слезы покатились. Весь стеллаж был посвящен нашим с братом детским поделкам. Тут и вышивка котика, которую я сделала в 12 лет, и бегемотик из полимерной глины, которого брат делал вместе с папой в 8, разные самодельные открытки и много-много всего. Это так трогательно! Даже не знала, что они все это хранят, а тут специально сделали такой уголок детского творчества. Очень люблю их! © Не все поймут / VK
Одним словом, пережить ремонт — это достижение! Рассказывайте в комментариях, как часто вы переклеиваете обои, какие лайфхаки знаете по укладке плитки и, конечно, поделитесь самой смешной ремонтной историей.
Комментарии
Очень порадовали славные родители со стеллажей. Вот и я храню все детские поделки, рисунки, открытки самодельные. Рука не поднимается выбросить