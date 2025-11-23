18 мужских квартир, где уют чувствуется с порога

Если в квартире живет мужчина, то там необязательно будет игровая приставка и эмблема любимого футбольного клуба. Сегодня мы решили заглянуть в несколько мужских апартаментов, которые показались нам милыми и уютными. Давайте проверим, совпадают ли наши вкусы.

«Этот ковер отлично демонстрирует мой характер»

«Мне 22 года, и вот моя первая квартира-студия. Она небольшая, но, по-моему, очень уютная»

«Вот такая ночь кино. Хотя мебель не совсем соответствует интерьеру, сил было вложено много»

«Мое маленькое мужское логово. Здесь есть приставка и телевизор, а столик я украсил своей коллекцией наклеек»

«Мне 43, и я невероятно горд тем, как годами создавал свой дом»

Если кто-то думает, что много комнатных растений — это женская прерогатива, то вот...

«Немного оживил свою спальню. Если что, мне 22 года, и я оператор и художник по визуальным эффектам»

Это очень смело! Темная комната выглядит эффектно. © Unknown author / Reddit

«Мне 53, недавно я стал холостяком. И нет, я не собираюсь избавляться от этого кресла»

«Девушка, с которой мы были вместе 6 лет, изменила мне. И вот я снова живу один»

«В остальной части квартиры еще ремонт. И, судя по всему, он затянется из-за неожиданных счетов у ветеринара. Но я уже очень доволен»

«Мне 29. Я в разводе, но у меня есть дочка»

С такой квартирой ты не долго будешь одинок. Чувак, просто, когда будешь готов к отношениям, показывай эти фото. © phaserlasertaserkat / Reddit

«Мне 31 год, и я впервые живу один»

«Мне за 30, и я люблю читать и заниматься спортом. А моя подруга обожает мои навыки декоратора»

«Мне 39, и я работаю пожарным и водителем доставки. А в этом доме живу со своей 12-летней дочуркой»

«Мне 29, и я собираюсь впервые отметить Рождество в своем первом собственном доме»

«Мне 41, я в разводе»

«У меня дома редко бывает так чисто, но иногда я беру себя в руки»