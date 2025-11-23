18 мужских квартир, где уют чувствуется с порога
Если в квартире живет мужчина, то там необязательно будет игровая приставка и эмблема любимого футбольного клуба. Сегодня мы решили заглянуть в несколько мужских апартаментов, которые показались нам милыми и уютными. Давайте проверим, совпадают ли наши вкусы.
«Этот ковер отлично демонстрирует мой характер»
«Мне 22 года, и вот моя первая квартира-студия. Она небольшая, но, по-моему, очень уютная»
«Вот такая ночь кино. Хотя мебель не совсем соответствует интерьеру, сил было вложено много»
Смотреть наискось и издалека, свет от фонарей ярче телевизора… ну не знаю
«Мое маленькое мужское логово. Здесь есть приставка и телевизор, а столик я украсил своей коллекцией наклеек»
«Мне 43, и я невероятно горд тем, как годами создавал свой дом»
Если кто-то думает, что много комнатных растений — это женская прерогатива, то вот...
«Немного оживил свою спальню. Если что, мне 22 года, и я оператор и художник по визуальным эффектам»
- Это очень смело! Темная комната выглядит эффектно. © Unknown author / Reddit
«Мне 53, недавно я стал холостяком. И нет, я не собираюсь избавляться от этого кресла»
«Девушка, с которой мы были вместе 6 лет, изменила мне. И вот я снова живу один»
Корзина для белья лишняя, а так - все на месте. У меня на даче примерно так.
«В остальной части квартиры еще ремонт. И, судя по всему, он затянется из-за неожиданных счетов у ветеринара. Но я уже очень доволен»
«Мне 29. Я в разводе, но у меня есть дочка»
Не слишком ли высоко телевизор? Диван без высокой спинки не даст откинуться.
- С такой квартирой ты не долго будешь одинок. Чувак, просто, когда будешь готов к отношениям, показывай эти фото. © phaserlasertaserkat / Reddit
«Мне 31 год, и я впервые живу один»
«Мне за 30, и я люблю читать и заниматься спортом. А моя подруга обожает мои навыки декоратора»
«Мне 39, и я работаю пожарным и водителем доставки. А в этом доме живу со своей 12-летней дочуркой»
Я верно понимаю, что чел гордится потоком и лестницей? Просто все остальное не разглядеть
«Мне 29, и я собираюсь впервые отметить Рождество в своем первом собственном доме»
Очень приятный интерьер, но эта отделка потолка все простит((( конечно не попкорн, но из той же оперы
«Мне 41, я в разводе»
Темно и очень заставлено. Возможно, при дневном свете комната будет выглядеть приятнее)
- Кажется, я знаю причину развода. © NoSirPineapple / Reddit
- Да ладно! Все выглядит потрясающе. © chrisoffthewall / Reddit
«У меня дома редко бывает так чисто, но иногда я беру себя в руки»
«Мне 27 и я впервые переехал. Вот так все обустроил за 6 недель и невероятно этим горжусь»
А что вы считаете главным элементом уюта? Можем устроить прямо в комментариях соревнование: если готовы, делитесь фотографиями, дизайнерскими советами и прочими полезными вещами. Еще несколько интересных статей вы найдете здесь:
Комментарии
Картинки опровергают стереотипы автора - раз мужчина, то и... (тут можно вставить любой стереотип)