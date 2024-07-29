15 женщин, которые обалдели от своих мужей, когда решили рожать
Истории
42 минуты назад
Беременность и роды — не самое простое время в жизни каждой женщины, но иногда именно в период ожидания и сразу после рождения ребенка супруги узнают друг друга с новой стороны. Одни пары становятся еще ближе, а их любовь расцветает с новой силой, другие замечают в своих вторых половинках какую-то чудинку, для третьих этот период становится испытанием.
- Я совершенно нормально переживала беременность. Вот ничего в моей жизни не поменялось, кроме большого живота и неудобств, которые шли с ним в комплекте. Но вот кто был по-настоящему «беременным», так это мой муж. Он все 9 месяцев вел себя так, как должна была вести себя я. Постоянно у него что-то болело, постоянно ныл, ел странную еду и хотел, чтобы я поскорее родила. А как только малыш появился на свет, он сразу стал таким, как прежде. © Мамдаринка / VK
- Мой муж был таким удивительным в послеродовой период. Он сделал все, чтобы я занималась только своим восстановлением и кормлением малыша. Он даже попросил медсестер научить его пеленать. Первые 3 недели подгузники менял только он, а еще успевал убирать и готовить. Он стал отличным отцом, я аж полюбила его еще сильнее. © Past-Wrangler9513 / Reddit
- Супруг никогда не был особенно нежным, не делал для меня красивых широких жестов. Но так случилось, что почти всю беременность мне пришлось пролежать на сохранении. Каждый вечер он привозил мне еду, которую сам готовил накануне. И не просто готовил, а искал рецепты вкусных и полезных блюд для беременных. На работе нарезал свежий салатик, разогревал еду, заворачивал в полотенце и летел на другой конец города, чтобы успеть в больницу, пока пускают посетителей.
Пока лежишь в роддоме, видишь много трогательных историй. Мужчины после родов стоят под окнами с шариками, цветами, поют песни, пишут: «Спасибо за сына». А ко мне вечером после тяжелых родов зашла медсестра с тарелкой теплого домашнего супа и сказала: «Нам не положено носить передачи, но ваш муж очень просил вас покормить». Стоит ли говорить, что этот суп был самым вкусным в моей жизни? © LittleRunaway / Pikabu
- Сегодня у нас была вечеринка, на которой мы узнали пол ребенка. В целом все прошло неплохо. Муж мечтает о мальчике, ну и большинство гостей были уверены, что у нас будет сын. Мне же пол не так важен. Но когда любимый узнал, что у нас будет дочь, он растерялся и куда-то ушел. Я стояла потерянная, ко мне подошла моя сестренка и обняла меня. Супруг потом, конечно, вернулся, но был не таким уж и веселым. Мне сказал, что он просто от неожиданности так отреагировал. Якобы он уже подготовился быть папой мальчишки и не представляет, как это —быть отцом девочки. © TakenOva4Da99 / Reddit
- Мы с мужем сразу в начале отношений договорились, что в нашей семье жена отвечает за дом и детей, а муж — за заработок. Жили мы так, не тужили, я родила, дочери уже 3 года. Я беременна второй раз, рожать через 2 месяца. Оба ребенка запланированные, мы вели ЗОЖ перед зачатием, готовились. И тут недавно муж вдруг выдает, что я сижу на его шее и мне пора искать работу, ибо он устал. Я спросила, как же мне выйти на работу, если рожать скоро. Он сказал, что можно поискать удаленку. Когда я спросила, будет ли он тогда мне помогать с бытом, начали ссориться. По итогу ссоры выяснили, что он видит нашу семейную жизнь отныне так: я занимаюсь детьми, домом и работаю, а он только работает. Оказывается, от такой кучи дел, по его мнению, я не устаю, а лишь отмазки придумываю, чтобы не работать.
Я в ступоре несколько дней уже. Развод и алименты? Но официальная часть зарплаты у него очень маленькая, даже с моими выплатами в сумме выйдет не фонтан. Давать сверх положенного по закону он не будет, я уверена. Отдать детей ему? А они ему нужны будут без той, которая их обслуживает? Да и я детей люблю своих, хоть второй еще и не родился даже. Сомневаюсь, что вот так смогу взять их и отдать. Вот такая ситуация, а все обсудили на берегу, казалось бы. И выходит еще, что я виновата в том, что когда-то доверилась самому дорогому мне человеку. © Подслушано / VK
- Мне рожать через месяц, живот большой. Ночью особенно тяжко: бессонница, изжога, ноги отекают так, что пришлось купить сапоги «прощай, молодость». Муж стал очень заботливым. Он и раньше был таким, но теперь еще больше. Помогает с кровати встать, обувает меня, когда поясницу сводит и я разогнуться не могу, массаж делает, утешает меня, когда я плачу. Как-то более трепетно относится ко мне. Я ему как-то сказала об этом, а он говорит, что у него инстинкт какой-то включился. © FuturePerfect / Pikabu
- Нашей семье 5 лет. В сентябре я родила нашего первенца, это девочка. Мой муж присутствовал на родах, но неожиданно все пошло совсем не по плану, мне пришлось делать экстренное кесарево сечение. На время операции врачи попросили его подождать снаружи. Короче, в момент рождения нашей дочери его рядом не было. Неделю назад он меня шокировал. Сказал, что хочет развестись, чтобы создать семью своей мечты. Говорит, что не может сблизиться с нашей дочерью, потому что не видел, как она родилась. Его отец предложил пойти к психологу, но муж отказался. Видите ли, уверен, что это не сработает. © ChallengeConnect590 / Reddit
- Встретила знакомую с дочерью. И тут поняла, что не помню, как зовут девочку. Стала судорожно вспоминать. И вот до меня дошло, что я имени и не слышала ни разу. Знакомая говорит просто «ребенок». При следующей встрече полюбопытствовала. Оказалось, что ее муж пошел и записал дочь Леной, хотя всю беременность ждали Юлю. А знакомая так и не смогла привыкнуть. Или не захотела. Дочери 18 лет. © Подслушано / Ideer
- Когда я кормила грудью, муж абсолютно помешался на правильном питании. Во время беременности его тоже крыло по этому поводу, но после родов он реально одержимым стал. Консультировался с врачами, достал их так, что они просили приходить без него. Не могу на это жаловаться, потому что он действительно покупал хорошие, всегда свежие продукты, но дело было не только в них. Он считал, что молоко может испортиться не только от еды, но и от плохой музыки, страшных фильмов, а еще от общения с неприятными людьми. Из-за этого мы смотрели только доброе кино, слушали только классику. А еще он сделал так, что его мама приезжала к нам гораздо реже. © Мамдаринка / VK
- Мой родственник, прожив в браке 3 года, сказал жене, что если он не станет отцом, то разведется. Через год он стал счастливым отцом сына, а через четыре месяца их бросил: нашел новую любовь. Когда новая любовь родила ему сына, он почти сразу ушел с работы, а через 9 месяцев бросил и их. Алименты он не платит, мол, дети и так обеспечены: их мамы же работают. Сейчас он нашел свою «судьбу» и будет счастлив, если подарит ей ребенка! © Подслушано / Ideer
- До родов оставалось 2 недели, но тут неожиданно отходят воды. Я бужу мужа и сообщаю, что пора ехать в роддом. Сама в это время собралась по-быстрому, приняла душ. А дальше я просто обхохоталась. Выхожу из ванной, муж стоит уже готовый, а в руках держит одноразовую пеленку. На мой вопрос о том, зачем тебе пеленка, он с таким серьезным видом отвечает: «А вдруг сиденье намочишь». Я смеялась как никогда. Переживаю тут, как быстро добраться до роддома, а он об автомобиле. © Мамдаринка / VK
- Мой муж бредит сыном. Еще когда я была беременна первый раз, трубил на все стороны, как ждет пацана. Чтобы играть в футбол, ездить на рыбалки, передать ему свой бизнес. Но родилась дочка, а через 5 лет — вторая. Год назад муж стал говорить, что очень хочет еще ребенка. И на этот раз точно уверен, что получится мальчик. Но он ошибся, нас выписали из роддома с привычным розовым конвертиком. К нам в гости пришли друзья, чтобы поздравить с пополнением. Муж толкал тост и заявил: «Но вы не думайте, я не сдаюсь. Мы будем идти до победного!» Боже мой, только не это. © Мамдаринка / VK
Рассказывали мне как-то про университетского профессора, который так хотел сына, что у него было восемь дочерей. :)
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- Замужем 5 лет. Вторая беременность, сыну 2 годика. Положили на сохранение с угрозой преждевременных родов. Лежу уже 2 недели, за это время муж не приехал ни разу. Сразу после попадания в больницу у него полетела машина, официальная отмазка — ему тяжело после работы ехать на общественном транспорте. Сын то у моей мамы, то у свекрови. Так что особых забот у него с ним нет. И если я сначала отнеслась понимающе, то сегодня на меня накатило. Особенно если учесть, что к соседке муж через день приезжает из соседнего города, который за 50 км, на электричке. И я подумала: а не все ли равно человеку вообще на меня? О чем я и написала ему, а ответа не последовало. Появилось желание после выписки уехать вообще к маме. © Аноним / Pikabu
- Когда другу моего мужа сказали на УЗИ, что у них с женой будет девочка, он на неделю ушел из дома. Очень переживал, потому что у них уже есть одна дочь, а он очень хотел сына. Меня просто бесят такие мужские истерики. Через неделю мне идти на УЗИ, и я заявила своему мужу, что если у нас опять мальчик (нашему старшему 4 года), то я тоже уйду из дома, ибо очень хочу дочь! © Подслушано / Ideer
- Когда я была беременна, у мужа появилась странная мания: он везде меня таскал с собой. Говорил, что ему так будет спокойнее, но была для этого и еще одна причина — он хотел, чтобы наш сын, еще сидя в животе, приучался к мужским хобби. Я большую часть своих триместров провела на рыбалке, пялясь на поплавок. Еще в тир ходили и даже на картинг. В саму машинку я не лезла, а вот со стороны наблюдала. А еще говорят, что женщины во время беременности себя странно ведут. © Мамдаринка / VK
Не просто так говорят, что к появлению ребенка нужно готовиться, ведь это время новых открытий. И хоть нельзя предусмотреть абсолютно все, самые серьезные моменты лучше обсуждать друг с другом еще до беременности.
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