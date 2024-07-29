15 женщин, которые обалдели от своих мужей, когда решили рожать

Беременность и роды — не самое простое время в жизни каждой женщины, но иногда именно в период ожидания и сразу после рождения ребенка супруги узнают друг друга с новой стороны. Одни пары становятся еще ближе, а их любовь расцветает с новой силой, другие замечают в своих вторых половинках какую-то чудинку, для третьих этот период становится испытанием.