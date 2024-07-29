Девочка, которая учит корейский- умничка. Не важно, какая мотивация.
16 доказательств того, что воспитывать дочку — как по раскаленным углям ходить
Девочки из этой подборки могут задать жару. Кто-то в 11 лет составляет планы о свадьбе с корейцем, кто-то выигрывает денежный спор у бати. Другие же могут трогательным признанием довести до слез. Читаем о том, какая она — жизнь родителей девчонок.
- Вчера моя дочка сама приготовила пирожки с картошкой, а ей всего 9 лет. Наша бабушка живет в соседнем доме, и дочь попросилась отнести ей пирожки, но только сама, как взрослая. Мы еще никогда не отпускали дочь одну, но я понимаю, что наши подъезды находятся недалеко. Ладно. Если я отведу дочь вниз, а там ее встретит бабушка, то все будет хорошо. Так и договорились. Наш разговор слушал муж, но молчал. И вот я вывела дочь, сама вернулась и смотрю с балкона, как она идет. И тут вижу — в кустах какой-то мужик. И он явно смотрит на нашу девочку. Сердце в пятки, первая мысль — бежать! Но через секунду понимаю, что этот мужик — мой муж. Он так решил проследить за тем, как дочка дойдет до бабушки. Дошла, все хорошо. Муж вернулся, а я с наездом: «И что это было?» Он улыбается так миленько и говорит: «Ты же помнишь Красную Шапочку? Не мог я отпустить нашу крошку одну. Еще и с пирожками. Вокруг волки, Настя. А я здесь для того, чтобы защитить нашу дочь». © Мамдаринка / VK
- Слышала, как дочь знакомой говорит по телефону. Девочка очень уверенным голосом заявляла, что учит корейский и собирается когда-то выйти в Корее замуж. Девочке 11 лет. Такая деловая колбаса!
- У меня две дочки, 9 и 16 лет. Воспитываю их одна. Пытаюсь огородить детей от своих взрослых проблем, но они и сами все понимают. Недавно меня сократили. Так старшая подошла и протянула мне стопку купюр. «Откуда это?» — испугалась я. Оказалось, она уже Junior-разработчик. Программирует, довольно-таки успешно. Показала страницу фирмы, на которую сейчас работает. И сообщения от них, и официальный денежный перевод. Я в шоке. Моя маленькая девочка уже совсем взрослая и работает! Я объяснила, что очень благодарна ей, но в этом нет необходимости. Дочь ответила, что ей нравится работа. Мы поговорили и решили, что часть денег она потратит на свои хотелки, а еще купит сестре куклу. Большую часть зарплаты будет откладывать на поступление и на машину. А уже завтра я выхожу на новую работу. Горжусь дочерью! © Палата № 6 / VK
- Дочке 12 лет. Я сказал, что дам ей $ 100, если она раскрасит каждую картинку в своей новой книжке-раскраске за 6 месяцев. Просто она попросила на свой день рождения такую книжку, но обычно сделает пару картинок и все забросит. Дочь переспросила: «Ты это серьезно?» Я кивнул. Короче, я ей теперь денег должен. © officalSHEB/ Reddit
Надо познакомить матерей из соседних историй. А то у одной в 9 лет ребёнок сам не может до соседнего подъезда дойти, а у другой дочь в 16 зарабатывает, а мать и не в курсе
- Дочь-подросток влюбилась. Она отличница, по классике жанра влюбилась в двоечника. Парень почти всегда прогуливает школу, забит татуировками (в 16-то лет). Но, что самое ужасное, этот пацан плохо обращается с нашей дочерью. Обещает позвонить и не звонит, а она сутками ждет звонка. А недавно я узнала, что дочь одна ходит пешком через несколько районов в 10 вечера, потому что мальчишке лень ее провожать. Он жутко меня бесит, а мой муж его прям ненавидит. До дочери достучаться не получается: она уверена, что это любовь, а наши с мужем наставления только укрепляют ее веру в это. © Мамдаринка / VK
- Сегодня 6-летняя дочь подошла ко мне, крепко обняла и сказала, что скучает по мне, когда я на работе. А когда она вырастет и родит сына, то назовет его в мою честь. Я был тронут до слез! © GTiHOV / Reddit
- Моя дочь из телефона не вылезает. Вот я не понимаю, что там можно делать. Переписываться с кем-то целый день? А с кем? Я бы не сказала, что она там в игры играет, она что-то печатает постоянно. Когда я спросила, дочь сказала, что пишет фанфик. Попросила дать почитать, она отказалась. Блин, мне теперь так интересно, но как его найти? Или, может, она его в интернет и не выкладывает. Короче, заинтриговала меня дочь, но я знаю ее: нет значит нет. © Мамдаринка / VK
Ох, что-то я за всех девчонок распереживалась, хоть и понимаю, что истории скорее схемы отношений. Просто совсем недавно дети росли, так свежи воспоминания🥺
- Моей дочке 7 и она дружит только с мальчиками. Точнее, вот к ней подходят одноклассницы — она с ними общается. Но интересно ей именно с мальчишками — они вместе играют. Я не понимаю почему, но меня это беспокоит. Хотя одна знакомая поделилась своим опытом. В детстве она была такой же: подружилась с мальчишкой и вошла в круг его друзей. Но ее отец заявил, мол, не девчачье это дело. В итоге она грустила в одиночестве, пока мальчишки играли в битву за Хогвартс. © Responsible_Goat9170 / Reddit
- Воспринимайте эту историю с юмором. На днях помогал 3-летней дочери одеться, она попыталась надеть на меня свою вязаную шапку. Я такой: «У папы большая голова». Дочь: «А у меня маленькая». Я решил шуткануть: «Твоя голова будет расти, чтобы туда мозг влезал». Дочь покивала. Потом мы подошли к жене, она как раз кормила грудью нашего двухмесячного сына. И дочь задумчиво так говорит: «Мама кормит брата, брат растет. Его голова растет, в ней есть мозги». Мы с женой переглядываемся, распираемые гордостью. Дочь продолжает: «У папы большая голова — у папы есть мозги. У мамы маленькая голова — у мамы нет мозгов». И жена такая: «Что это ты там наговорил дочери?!» © thenjdk / Reddit
- Во время беременности мне постоянно хотелось есть шашлык. Только чтобы он был обязательно приготовлен на мангале, по всем правилам. Так муж зимой (!) купил мангал, выходил во двор нашего многоквартирного дома и жарил мне шашлык. Блюдо из доставки мне не подходило — там вечно всякие жилки, а меня от них тошнило. Потом я родила дочь, тяга к шашлыку пропала. Но спустя 2 года она появилась вновь. Только вот не у меня, а у моей дочери. Которая буквально вырвала шпажку шашлыка из рук своего папы, когда мы отдыхали на даче! © Мамдаринка / VK
- Я считаю свою дочь самой красивой на свете. Ей 16 лет, она всю жизнь занимается танцами и гимнастикой. У дочки спортивная фигура, длинные ухоженные волосы, прекрасные голубые глаза, милый курносый носик. И вот недавно я узнал, что они с женой договорились: на 18 лет дочке сделают грудь, нос и губы. Я в шоке, говорю, мол, ты ведь прекрасна. Дочь не верит. Ну я и заявляю тогда, что не оплачу эти ужасные процедуры. Теперь жена и дочь со мной не разговаривают. © Мамдаринка / VK
- Недавно дочь (ей 13) попросила набить тату, а я сказала, что мы сделаем это в 18 лет. Тогда дочь нашла какого-то подвального мастера и набила огромного паука на половину спины. Три дня скрывала от нас с мужем, а потом татуировка стала гноиться (занесли инфекцию), и ребенок признался. Две недели мы лечили это все в больнице. © Мамдаринка / VK
- Дочь с самого раннего детства просто ненавидит колготки, в 4 года заставить ребенка их носить ну просто нереально. Еще она терпеть не может синтетические вещи, прикосновение бирочек от одежды и носки с резинкой. Я уже привыкла к такой чувствительности ребенка, но воспитатели в детскому саду сначала говорили, что я просто балую девочку, а теперь и вовсе ставят нам диагнозы. У ребенка хорошая речь, дочь умеет читать и даже писать, считает до 100, очень эмпатичная девочка. Я не считаю, что она больна, врачи тоже так не считают. Но воспитатели постоянно об этом талдычат. Кажется, пора переводить ребенка в другой садик. © Мамдаринка / VK
Что у мамы в голове, если она своей дочке хочет нос, губы поменять- считай изуродовать и грудь накачать?
- У нас с мужем есть как бы мечта-фантазия о своей музыкальной группе. Я неплохо пою, пишу тексты, он играет на гитаре и немного хуже — на фортепиано. Всегда любили помечтать, но редко дело заходило дальше рассуждений. А недавно наша дочь услышала, что мы опять мечтаем, не выдержала и договорилась со своим другом-музыкантом, чтобы тот пустил нас в свою студию. Мы пытались отказаться, но такой опции не предполагалось. Взяли с мужем по три выходных, уже второй день репетируем в поте лица, а завтра идем позориться. Или идем к триумфу! © Мамдаринка / VK
- Лучшая подружка дочки из богатой семьи. Они ходят в гости друг к другу. И вот недавно моя десятилетка заявила, что ей стыдно за то, как мы живем. Что в следующий раз мы должны встретить ее подругу «как люди» — я должна приготовить манго в шоколаде и лазанью с телятиной. Я офигела от такого наезда, хотела наказать дочь: запретить гулять, забрать гаджеты. А муж внезапно вступился за дочь. Говорит, мол, не обижай ребенка, она все правильно говорит, мы небогатые. Ну так и что теперь? Я всегда встречаю подруг дочери хорошо. У нас есть свежие фрукты: яблоки, апельсины, бананы. Я делаю им домашнюю пиццу. А теперь я тупо должна потакать капризам и искать манго за бешеные деньги? © Мамдаринка / VK
- Жена всегда шутила, что я буду одним из тех отцов, которые заплетают своих дочек. Моей мелкой 4. В субботу мы впервые заплели ей волосы — дочке понравилось. Но не уследили и дочь сделала себе «стрижку». Делюсь фото до и после. Не передать, как мне грустно. © winkie5970 / Reddit
Хорошие родители часто воспринимаются как должное. Но стоит только задуматься о том, сколько сил нужно вложить, чтобы вырастить ребенка, и аж дух захватывает. Люди из этой подборки могли бы сдать экзамен на родительство на 5 с плюсом.
Комментарии
Да, девчонки в подростковом возрасте бывают невыносимы, если бы не младшие сыновья, я бы с ума сошла, пока дочери не исполнилось 16.Было всё:проколотые части тела, татухи, дурак парень, трояки в школе. Я еë любила, и терпеливо ждала, когда это закончится. У сыновей ничего подобного не было.Дочь окончила колледж с красным дипломом,теперь она-прекрасная мама,и ,слава Богу, у неë мальчик!
Да ладно, у меня 2 старших сына 28 и 14лет, вот с ними постоянно были проблемы, а доченьке 9 лет-ангел