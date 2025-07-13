15 школьных моментов, которые так впечатались в память, что их помнишь лучше таблицы умножения

Истории
8 часов назад

Мы выросли, у нас свои заботы, но школьные воспоминания по-прежнему с нами, а теперь мы разделяем еще и учебные будни наших детей. Все эти истории как старые фотографии: вызывают улыбку, удивляют, порой заставляют грустить. Есть моменты, которые вспомнятся в кругу семьи или друзей еще много раз. И вот 15 из них.

  • Когда учился в школе, ненавидел школьные обеды за безвкусные, комковатые каши и ледяные супы с очень горячими компотами. Однажды я понял, что еда в нашей школе была еще ничего. А случилось этот после того, как двоюродная сестра, учившаяся в другой школе, показала мне видео, на котором запечатлела свой обед — глыбу пюре с воткнутой в него вилкой, которую не смог вытащить никто, да и от тарелки само пюре потом отодрать тоже не смогли. © Подслушано / Ideer
  • Мои дети расстраиваются из-за того, что всегда делают все проекты сами, в то время как другие приносят вещи, сделанные руками родителей. И в итоге их поделки сравнивают с поделками взрослых людей, а не ровесников. Фактически, им приходится соревноваться с чужими мамами и папами. Меня это бесит, потому что мои дети должны чувствовать себя потрясающе из-за своей самодостаточности. А они чувствуют себя неудачниками, потому что постоянно сравнивают себя со взрослыми. © Opandemonium / Reddit
  • Моей дочери сложно было в первом классе. Если с математикой еще кое-как справлялась, то письмо — это кошмар. Не хотела ни писать, ни учить буквы, но однажды она пришла со школы и заявила, что ей срочно надо научиться писать, потому что ей нравится один мальчик, а Катя сегодня написала ему записку «Я + ты = любовь». С того дня мой ребенок вообще на себя перестал быть похожим. Каждый день сидела над букварем. Пришла как-то домой довольная и заявила: "Я подкинула Денису записку, где написала :"Я научилась писать и теперь ты мой парень". © Мамдаринка / VK
  • Моей младшей сестре задали в школе написать рассказ о любимом человеке и сестра написала обо мне. Я гордилась собой, а потом решила прочитать текст, и счастье мое тут же улетучилось: «Мой самый любимый человек в мире — это моя сестра. Она старше меня, но она не сильно умна. Она не умеет прятать конфеты, которые мне нельзя есть. Я всегда нахожу их и съедаю. Хорошо, что она ничего не понимает». А я ведь действительно никогда не замечала пропажи конфет! © Не все поймут / VK
  • Мой ребенок в 3 классе. Говорит, мол, надо сшить игрушку мягкую на труды. Отвечаю: «Пусть двойку ставят, не хочу шить». Ребенок: «Не могу, я уже сегодня сказал, что дома забыл». © ВЕЧНЫЙ КАРАНТИН / Dzen
  • Родительское собрание, 10 класс. Психолог сообщает, что провела опрос о профессиональных планах учеников. Наша дочь написала, что мечтает выйти замуж за состоятельного человека и никогда не работать. Наш с мужем шок не описать. Все родители, учительница, психолог смотрят на нас. Пауза, мой муж встает и говорит, что завтра идет к директору школы с вопросом о профпригодности психолога, а потом в суд с заявлением о взыскании морального вреда и о разглашении профессиональной тайны. Потом досталось мне, мол, как я воспитываю нашу дочь, потом дочери, за то, что надо думать, когда шутишь с психологом. Со следующего дня дочери (отличница, победительница всевозможных олимпиад) все девочки и мальчики предложили дружить, сказав, что она, оказывается, нормальная девчонка, а ее общественный рейтинг резко вырос. © Наталья Сипай / Dzen
  • Я не знаю, как так получилось, но с дочерью домашку я не делала. Я ленивая мать. Я отучилась свое! Иногда подсказать что-то — мой максимум. Помню, только однажды ей проект помогала делать. Кстати, когда я училась, никто, по-моему, не делал с детьми домашку. Ну вот, я сама училась, и дочь сама учится. Я не лезу. И не даю себя втянуть. © Ёжик в авокадо / ADME
  • Я нервничала от обычных самостоятельных в школе, про контрольные и экзамены вообще молчу. Когда пришло время сдавать экзамены после 11 класса, я месяца три сидела на всевозможных успокоительных, не спала, ночами готовясь. У меня были истерики, я плакала от всего, что попадалось на глаза. Когда пришло время писать сами экзамены, я была белой как снег. Впрочем, сдала я все прекрасно. Вопросы были не такие сложные, я поняла, что только зря издевалась над собой. © Карамель / VK
  • Сыну задали сочинение о его будущей профессии. Писать не хочет и не знает, и вообще отстаньте — буду дворником! Я тоже устала от его нытья, сказала, пиши как знаешь. И он написал, обосновал, да так здорово — и про пользу людям и про свежий воздух, и про физическую тренировку, и про пример людям, что сорить не нужно — это наш дом. Я только причесала текст немного. Получили 4 и подпись карандашом от учителя: «По-моему, я не ту профессию выбрала». © Имя -Ульяна / Dzen
  • В школе мне задали сделать гербарий — растения поместить в рамочку под стеклом. Так я расфигачила оконное стекло, что бы застеклить свой гербарий. Папа ржал и не ругался. Есть что вспомнить. © Анна Антонова / Dzen
  • Домашние задания — это для меня безумие. Они дают детям 8+ часов домашки с понедельника по пятницу. Когда я учился в старшей школе, все 8 моих учителей хвастались, что задают по 3+ часа домашних заданий. По сути, хвалились тем, что изматывают своих учеников. Это не круто. © Unknown author / Reddit
  • Моей сестре дали задание подготовить исследовательский проект с презентацией, для выполнения которого требуется использование интернета и довольно специфических принадлежностей. Ей всего пять лет. © SliferTheExecProducr / Reddit
  • Дочери дали задание сделать кормушку для птиц, а потом повесить в парке и сфотографировать. Я прямо постарался — из фанеры сделал крытую кормушку. Пошли в соседний парк вешать. По пути наблюдаем несколько кормушек, сделанных «на скорую руку» — из картона, пачек из-под сока, коробок для обуви. Вешаем свою, засыпаем корм, фотографируем, идем домой. Итог — всем поставили «5». © Ложка дёгтя / Dzen
  • Моя мама — профессор, и она как никто другой умела разложить сложные математические и научные задачи (по предметам, с которыми мне нужна была помощь) на понятные мне этапы решения. Она придумывала забавные истории, чтобы проиллюстрировать концепцию, которую я пытался усвоить. Ее уровень терпения впечатлял. © ****-usernames / Reddit
  • В детстве, когда мне задавали подготовить проект или диораму, я никогда этого не понимал. Но, оглядываясь назад, эти задания — одни из лучших воспоминаний, когда мне помогали мои родители, и еще больше — мой покойный дедушка, который всегда был рад этому. Поскольку он умер, когда мне было всего 12, многие мои воспоминания о нем связаны с домашними заданиями, на которые мы тратили часы. Так что я очень благодарен за это. © Sthager0 / Reddit

Если у вас сохранились еще воспоминания об уроках литературы, то эта статья приоткроет для вас смысл некоторых книг из школьной программы.

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