15 школьных моментов, которые так впечатались в память, что их помнишь лучше таблицы умножения

Мы выросли, у нас свои заботы, но школьные воспоминания по-прежнему с нами, а теперь мы разделяем еще и учебные будни наших детей. Все эти истории как старые фотографии: вызывают улыбку, удивляют, порой заставляют грустить. Есть моменты, которые вспомнятся в кругу семьи или друзей еще много раз. И вот 15 из них.