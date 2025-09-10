20+ мужчин, которые своими поступками вернули нам веру в рыцарей

Первую ночь спали спина к спине. На вторую я его растолкала со словами: «Мне холодно». И тут он меня покорил. Повернулся и говорит: «Носки дать? У меня запасных нет, но я могу свои снять».

😁😂😉

Вот даже интересно стало - а что она ожидала услышать?)