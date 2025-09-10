Это тоже я в грузовике, который нашу пушку везёт. Для чего изолента на каске??? А я знаю ???🤣🤣🤣
20+ мужчин, которые своими поступками вернули нам веру в рыцарей
Говорят, что рыцарство осталось только в старом кино, но герои наших сегодняшних историй доказывают обратное. Доброта и хорошие манеры никуда не исчезли — готовьтесь улыбаться.
- Вчера забирала 20-килограммовый мешок корма для собаки. По ошибке заказала не доставкой, а на пункт выдачи. По дороге домой у меня вырывает пакет сильно хромающий на одну ногу дедуля лет 70 со словами: «Не позволю! Куда нести?» Я говорю: «Не надо, я сама», он мне в ответ: «Отдохни разок, дочка». Поднял на 4 этаж этот мешок, пожелал хорошего дня и ушел. © vladulijulie
- История нашего знакомства с мужем началась в палатке. У него не было девушки, а у меня не было палатки. Первую ночь спали спина к спине. На вторую я его растолкала со словами: «Мне холодно». И тут он меня покорил. Повернулся и говорит: «Носки дать? У меня запасных нет, но я могу свои снять». © Elinkin / Pikabu
- Сегодня утром еду в троллейбусе. На остановке заходит пара — мальчуган и девочка лет 7. Девочка обронила на остановке телефон — мальчик скидывает портфель, бежит к водителю, просит открыть дверь. Водитель открывает, и мальчик срывается с места (троллейбус отъехал от остановки метров на 30), подбирает телефон и бежит обратно. Когда зашел, ему весь троллейбус хлопал. © georgy / Pikabu
Хороший мальчик сводил свою маму в кафе
- В последнем полете была очень милая ситуация. Летела я рядом с мальчиком лет восьми, сидела у окна, читала книгу. В иллюминаторе увидела самолет, показала мальчишке и предложила поменяться местами, на что он сказал: «Вы читаете, вам видно не будет». Ну до чего обходительный мужчина растет! © yu.zhuchyk
- Ехала в автобусе из аэропорта рано утром. Заходит дедушка с тростью. Ему явно глубоко за 70. Я сижу вместе с чемоданом. Смотрю, а никто из мужчин не соизволил встать. Ну, я встаю и говорю деду: «Присаживайтесь». А он мне: «Доча, сядь быстро! Я в первую очередь мужчина, а потом уже старик». © allen.murr
- Ехала на метро ночью. В вагоне со мной было еще два человека — парень молоденький и хмурый дед. Парень пытался подкатить ко мне и все уговаривал сойти с ним на какой-нибудь станции. Дед его отвадил и вышел со мной вместе. Я думала, он тоже пересаживается, но когда села в другой поезд, увидела, что он пошел обратно. Дедуля просто хотел убедиться, что я в безопасности. © tinylottie / Reddit
«Последние несколько дней в моей жизни были просто ужасными. Что сделал мой муж? Накупил кучу всего, чтобы открыть „бар с мороженым“»
- У меня муж американец. А моя семья довольно традиционная. Когда мы приехали к ним в гости, мама тут же позвала гостей и наготовила полный стол еды. Мы поели и пришло время убирать. Все мужчины встали и ушли — кто на диван посидеть, кто на улицу. Но не мой муж. Он начал помогать убирать со стола вместе с нами (девушками). Когда папа это увидел, то объяснил ему, что так не принято. А в семье моего мужа, наоборот, не принято, чтобы кто-то был не при делах. Кто не готовит, тот обязательно хотя бы должен помочь с уборкой. © galiya_egiz
- Приходил мастер настраивать интернет. Говорю ему: «Ой, вы этот шкаф лучше не двигайте, а то там стенка задняя отходит. Развалится еще». Он отвечает: «А у меня с собой молоток имеется — починим». И просто молча сделал мне этот шкаф! © hella_ssh
- Стоим с парнем в очереди в кафе быстрого питания. Перед нами девчонка пытается расплатиться, но у нее не получается — банкомат карточку не принимает. Мой парень говорит ей: «Давай я оплачу», а она в ответ: «Вообще-то у меня парень есть!» Мой не растерялся и говорит, указывая на меня пальцем: «Вообще-то я с тобой не знакомлюсь — мы с моей девушкой просто очень торопимся». © shutup_jazzz
«Муж пришел с работы на обед и не поленился приготовить обед и мне тоже! Хотя я сегодня весь день дома сижу»
- Училась тогда в универе. Ездить на учебу надо было каждый день туда-сюда по 40 км, а денег в кармане — две копейки. Даже заправиться особо не на что. Подъехала на заправку, думаю, ну, хоть пару литров залью, а тут мне какой-то парень машет и говорит, что купил больше бензина, чем надо, и я могу заправиться бесплатно, если хочу. Чуть не расплакалась. © irishcreamcoffee94 / Reddit
- Мой муж всегда делает какие-то маленькие жесты, из-за которых я с каждым годом люблю его все больше и больше. Например, перед уходом на работу он достает мою чашку, кидает туда чайный пакетик и сахар, ставит чайник. Когда я просыпаюсь, у меня уже все готово для утреннего чая — только кипяток в кружку залить. © ChampagneRaven / Reddit
- Был как-то случай в студенчестве. Ехала я на праздники домой. Было 8 Марта. Такси межгородское — села с какой-то девушкой и еще одной женщиной постарше. Рядом с водителем садится парень и говорит: «Я за дам заплачу в честь праздника». Когда приехали, тот парнишка расплатился и быстро ушел. Я достаю деньги, отдаю водителю, а он говорит: «Так за вас же парень заплатил». И я такая: «Я думала, он пошутил...» Не поверила, что за меня действительно заплатили, и даже спасибо тому неизвестному не сказала. © Necromaginya / Pikabu
«В последнее время хандрю очень. Муж и сын решили меня развлечь и приготовили мне мини-завтрак»
- Парень сегодня вручил мне пластыри с фразой: «Я заметил, что ты постоянно натираешь ноги обувью. Увидел их и купил тебе». Для кого-то это мелочи, а я очень ценю такие моменты, когда ты даже не просила, а он заметил и позаботился © aina.shaidolla
- Два месяца назад я получила права. И вот на днях на трассе у меня спустило колесо. Я знаю, что делать, но оказалось, что физически не могу снять колесо, чтобы заменить его. Все проезжали мимо. Остановился только старенький автомобиль, а из него выскочил такой же старенький дедушка и быстро мне помог. © Не все поймут / VK
- Вчера ночью, когда автобусы уже перестали ходить, люди все еще стояли на остановке в надежде уехать. Вдруг подъехал один автобус. Водитель сказал, что платить не нужно, выключил свет в салоне и попросил просто сидеть тихо. Так он довез нас всех домой — человек пятнадцать — хотя должен был проехать мимо. © zlinx_offical
«Мой кот — настоящий джентльмен»
- Были в метро, которое не предназначено для использования на инвалидных креслах. Застряли там, пройти не можем. Подошли два каких-то парня, подняли мою свекровь вместе с креслом, подняли над турникетом и поставили на землю. Они даже знакомы между собой не были. © LowerSeaworthiness / Reddit
- Дядька приехал, остановился у сестры. К нам с дочкой заглядывает раз в день в гости. Придумал традицию угощать нас тортом. Делает так: заходит в супермаркет после 21 вечера, когда скидки, выбирает торт, покупает, приносит. Втроем чаевничаем. Как только предыдущий торт заканчивается, покупает новый. Вчера вечером лепит он котлеты из щуки и вдруг спохватывается: 9 вечера, магазин-то закроется! Мама отговаривает, мол, у девчонок и так всего полно. «Нет, — говорит, — традиция!» Собирается, идет в супермаркет, а у него еще и ноги больные. Покупает. Приносит нам. Довольный! © nastya_skazhi
- У нас с сыном была традиция. В садике, а потом в школе, я покупала разные цветы и подарки девочкам, которые ему нравились. Школа закончилась, сын сейчас на 2 курсе универа. Вчера позвонил мне, сказал, что нужна помощь. Я уточнила какая. Сказал: «Ты всегда мне помогала радовать девочек разными подарками. Помоги мне выбрать сюрприз для моей девушки». Это так мило. Все-таки правильно воспитала. © Не все поймут / VK
«Сынуля вчера принес мне цветы»
- В выходные была в гостях у друзей. У них сыну 10 лет. Сидим за столом, нарезаем вкусняшки. Тут он приходит со школы и садится к нам. Боковым зрением вижу, как он за мной наблюдает. Поворачиваюсь, а он смотрит на меня и выдает: «У вас просто неземные глаза!» Истинный джентльмен растет. © Не все поймут / VK
- Ехали с женой в маршрутке. Собираемся выходить. За мной стоит парень, а моя жена стоит за ним. Выходим и одновременно подаем моей супруге руки. Секундная пауза, и она берет мою ладонь. Парень краснеет и уходит. Вдогонку кричу ему: «Это моя жена!» Когда он обернулся, на его лице было такое облегчение, что мы не смогли сдержать смех. © rocknrolshik / Pikabu
- Мне было 22 года, пошла в бар. И там какой-то парень привязался. Я притворилась, что не знаю языка и начала что-то лепетать на немецком, чтобы он отстал. Не получилось. Тут я над ухом слышу на чистейшем немецком: «Лариса? Ты что так долго?!» Какой-то незнакомый парень подошел и увел меня от того пикапера. © AtlantisLuna / Reddit
