15+ человек рассказали о случаях, когда детские поступки тронули их до слез
Каждый родитель знает, что дети — это неиссякаемый источник умиления, смеха и неожиданных поступков. Иногда их слова и действия заставляют нас смеяться, а иногда слезы от их наивности и доброты на глаза наворачиваются.
- Говорю мужу: «У меня сегодня день был ужасный, я очень устала. Не расстроишься, если я попрошу тебя ужин приготовить?» 5-летняя дочка подумала, что я ее спрашиваю. Поворачивается ко мне и таким елейным голосочком печально отвечает: «Мамочка, я бы никогда не расстроилась, если бы ты меня об этом попросила». © b.w.m87
- Лежу после кесарева в больнице. 6-летняя дочь в это время была где-то на экскурсии в музее и на свои карманные купила там штуку такую с хваталкой на конце (типа как крабик для волос). Принесла ее мне, чтобы я не нагибалась, когда надо что-то поднять с пола. © Running_zombie_ / Reddit
- Расстроился желудок — лежу страдаю. Сынуля — 6 лет — принес мне подушку и одеяла. Приволок свой стульчик, поставил рядом с диваном, включил мультики и взял меня за руку. Говорит такой: «Скоро тебе станет лучше. А пока — отдыхай». © Poisson_taureau / Reddit
«Дочке 9 лет. Сегодня она мне приготовила завтрак и даже принесла его прямо в кровать»
- Дочке 3 года. Как-то попросила ее оставить меня в одиночестве (сериал хотела посмотреть), а она мне говорит: «Я никогда, никогда не оставлю тебя одну!» © rhys811
- Сыну 4 годика. Он ко мне обращается не иначе как «моя дорогая». А когда я его вожу куда-нибудь, он из машины вперед меня вылезает, подбегает к водительской двери и открывает ее мне со словами: «Прошу вас, моя дорогая». © Wide-Initiative1503 / Reddit
- Готовлю сырники на завтрак, рядом стоит наблюдает моя дочка. Ей 2 годика с небольшим. Говорит такая:
— Мама, ты молодец! У тебя отлично получается готовить сырники! © victoria.stepnova
«Второй год подряд получаю от дочки на день рождения 12 коробочек конфет в индивидуальной упаковке. По одной на месяц»
Настолько трогательные и замечательные рассказики про маленьких детей, что их можно применять для пропаганды деторождения для тех молодых, кто колеблется стоит ли заводить детей.
- Покупаю молочный коктейль сыну и себе кофе. На кассе спрашивают номер бонусный и говорят: «Карина?»
Я: «Да».
Сын: «Ты же не Карина».
Я: «А кто я?»
Сын: «Ты — мама».
Бариста: «Так и запишу». © desiigner.karina
- Работали на стройке в частном доме. Идут родители с дитем, дитю года 2-3. Мальчик видит, как по дорожке ползет жук, поднимает его и разглядывает. Говорит: «Вот твой дом, жучок», — и сажает его аккуратненько обратно. Я что-то прям растаял. © lovetoday / Reddit
- Ребенок рассказывал о том, как каких-то детей в школе вызвали к директору. Говорит вдруг:
— А вот вас с папой никогда к директору не вызвали!
— Почему ты так думаешь?
— Потому что вы самые хорошие!
На самом деле, меня вот вызывали и много раз, но мы ему об этом говорить не будем. © RubyMae4 / Reddit
«Сегодня день отца. Вот такой завтрак мне принесли»
- Ходили с сыном за одеждой к школе. Я в магазине кинула взгляд на очень милый свитер с барашками. Но лишних денег тогда у меня вот прям вообще не было. Идем на кассу, сын отстал и вдруг догоняет меня с этим свитером. Кричит: «Мам, я же вижу, что тебе понравился. Давай я тебе его подарю за свои накопленные деньги». И подарил. Я чуть не прослезилась прям там в магазине. © _tu_sya_
- Мой сын (4 годика) попросил своего дядю купить помаду сливового или клубничного цвета, чтобы он мог подарить ее бабуле на Новый год. Цитирую дите: «Я еще очень маленький, чтобы ходить на работу и зарабатывать деньги». И попросил упаковать подарок, потому что сам «красиво» упаковывать пока что не умеет. © ILarryILegend / Reddit
- Плачу от счастья. Утром у меня была онлайн консультация. Выхожу из кабинета, а дочка стол накрыла. Омлет со шпинатом сделала, тосты приготовила, творожный сыр достала, тарелку с овощной нарезкой поставила. Говорит:
— Завтрак готов, мама. Только кофе сама свари, а то я пока не умею.
Сидим завтракаем. © ekaterinsergei
«Лежу с температурой. Сын (8 лет) приготовил мне еду»
Ой, прям умилило от свитера с барашками. Вообще, когда у ребёнка есть осознанное желание порадовать кого-то, это прекрасно. Потому все истории милые и трогательные, тепло от них.
- Знакомая семья копила на жилье и очень сильно ужималась, чтобы быстрее купить заветные метры. Сидим с мамой из этой семьи и она мне показывает платье в интернет-магазине, вздыхает: «Как я такое хочу, но точно не сейчас». Их малютка шести лет возится рядом, помалкивает. Мы платье посмотрели и пошли пить кофе. В это время девочка достала схрон со своими ценностями, высыпала все накопленные деньги и тянет ручки к маме со словами: «Мамочка, возьми и купи себе платье». © marikradevich
- Муж заказал дочке две антистресс игрушки, которые надо сжимать. Одна похожа на морскую свинку, а другая — на хомячка. Курьер их сегодня привез. Дочка протягивает мне ту, что похожа на хомячка, со словами: «Мамочка, у тебя на морских свинок аллергия, а я не хочу, чтобы ты чихала, поэтому подержи хомячка, пожалуйста». © Lonit-Bonit / Reddit
- Стоим с дочкой (4 годика) сегодня в подъезде, ждем лифт. Она что-то мне рассказывает. Рядом стоящая женщина вдруг на нас оборачивается и говорит: «Ну как ребенок разговаривает, вообще ничего не понятно...» Я как-то даже растерялась. А дочь выдает: «Зато мы с мамой красивые!» Я конечно потом провела с ней беседу, что так говорить невежливо. Но не при этой тетеньке. © katerina_proenglish
«Дочка сидит, старается — торт мне на день рождения готовит»
Женщине делать больше нечего, цепляется к маленькому ребёнку. Как говорят "Лишь бы вставить свои 5 копеек".
- Мы возили детей в разные страны, показали им Диснейленд и мировые парки аттракционов. Но когда я спросил у младшей: «Какое самое счастливое воспоминание у тебя с нами?» — она сказала: «Когда мы вместе смотрели мультфильм в машине и ели бургеры». © galymkaliakbarov
- Малыш зашел к нас в магазин и выбрал самую девочковую куклу из всех, что у нас были. Достал малюсенький детский кошелек, рассчитался и спросил, сможем ли мы упаковать ему эту куклу. Всем магазином наблюдали, как он вышел на улицу, вернулся к своей маме, которая стояла с его маленькой сестрой, и вручил девочке куклу. © jumpup / Reddit
- Сын говорит: «Я люблю тебя вот настолько сильно», — и раскрывает руки в стороны. Потом добавляет: «Хотел бы я, чтобы у меня руки длиннее были!» © SettingElectronic789 / Reddit
Комментарии
Вот почитаешь такие истории и хочется чтобы у меня тоже был ребёнок)
Сыну 2,4. Очень нежный) Выбирает нa полке в прихожей, пока я его обуваю, что обуть мне😂 И сам помогает обуться))
А вот уже пару недель регулярно подходит, говорит «мама - девочка» и гладит меня по голове😆
Читаю такие истории и прямо чувствую, что хочу семью. ☺️ На самом деле, без историй тоже хочу, но от них так хорошо на душе становится))
Заболела я, однажды. Лежу температура, думаю надо встать, скоро дети из школы придут. А сил нет.
Пришёл сын 15 лет: мама тебе может таблеточку? Водички? Плед? Я, говорю ничего не надо, все норм сейчас встану.ну ОК.
Пришла дочка 9 лет: мама тебе чего то надо? Попить? Ты замёрзла?
Нет говорю все нормально сейчас полежу и встану.
Но она хоп - мне градусник под мышку сунула , один плед на меня, второй, тут же чай с лимоном и имбирем принесла.
Говорит: я сама себе все погрела и поела! Лежи.