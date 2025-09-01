15+ человек рассказали о случаях, когда детские поступки тронули их до слез

Заболела я, однажды. Лежу температура, думаю надо встать, скоро дети из школы придут. А сил нет.

Пришёл сын 15 лет: мама тебе может таблеточку? Водички? Плед? Я, говорю ничего не надо, все норм сейчас встану.ну ОК.

Пришла дочка 9 лет: мама тебе чего то надо? Попить? Ты замёрзла?

Нет говорю все нормально сейчас полежу и встану.

Но она хоп - мне градусник под мышку сунула , один плед на меня, второй, тут же чай с лимоном и имбирем принесла.

Говорит: я сама себе все погрела и поела! Лежи.