14 воспоминаний о том, как мы в детстве пытались заработать первые деньги

Помните, как вы впервые решили заработать на мечту? Это могло быть мытье полов, помощь соседям или даже первый, наивный бизнес-план. Мы шли за первыми деньгами, а в итоге получили бесценные воспоминания. Мы собрали для вас самые трогательные и смешные реальные истории о первых детских заработках. Приготовьтесь к порции ностальгии!
- Моя первая работа — вожатый в летнем лагере для детей от 6 до 10 лет. Мне было, кажется, лет 15. Я играл в баскетбол, футбол, плавал и ездил с детьми на экскурсии, зарабатывая $ 1200 в месяц. Мне это безумно нравилось. Единственным недостатком была сезонность, но я возвращался туда каждое лето, пока не переехал. © clutchpowers243 / Reddit
- 2005-й год. Я решил накопить на видеокамеру. Была мечта снимать короткометражные фильмы. Нашел я камеру в магазине за $ 150 и решил накопить. Отец пристроил меня на станцию по розливу бутилированной воды. Зарплата — $ 45 в месяц, так я и отпахал 3 месяца. Заработал я $ 135! Очень сильно расстроился, что не хватит на камеру. Тут дедушка с бабушкой узнали, что мне не хватает на мечту и добавили денег! Счастья не было предела! Прошло 20 лет, теперь работаю в кино! Прошел путь от рядового грузчика до постпродакшен супервайзера. © yarlbirger / Pikabu
- Родился я в глухом поселке. Дорожки, которые вели из него, терялись где-то далеко в колючей тайге. На одежду и многие мелочи денег не хватало. Ближе к осени, после страды, отправлялись в лес и, надо сказать, лес кормил нехило. Собирали чернику, голубику, бруснику, позднее всего клюкву. После сбора ягода доходила, убирался мусор и везли мы ее вместе с мамой в областной центр на рынок.
Надо сказать, что дно корзины у меня часто показывалось раньше, так как пацаном я был симпатичным, а также легко и непринужденно мог болтать с бабушками-покупательницами расхваливая товар. На вырученные деньги сам покупал себе понравившуюся одежду и на 1-е сентября был в новеньком ширпотребе. © Mazanakis / Pikabu
- Когда я был маленький, мой папа вместо обычных книжек давал мне читать книги по финансовой грамотности. Мне нравилось их читать, особенно «Богатый папа, бедный папа» и позже я решил попробовать на практике. Помню как сейчас, стою перед дверью соседей и в голове вихрь мыслей: «Вдруг не получится, а что я скажу». И вот звоню в дверь, мне открывает соседка-пенсионерка, я собираю волю до кучи и предлагаю выбить ковры за небольшую сумму. К моему удивлению она согласилась. После того как я выбил ковры и получил заветные деньги, как же я был доволен, никакие преграды уже не казались значимыми! © reabilitolog.pmr / Pikabu
- Мне было 8 или 9. В то лето я подрабатывал разносчиком газет в нашем районе. Было весело, и, получая деньги, я чувствовал себя взрослым и зрелым. Но все равно тратил деньги на комиксы и вредную еду. © No_Weekend_963 / Reddit
- Я была на первом курсе, училась очно, а по выходным работала промоутером. Все было просто. Мы приходили в магазин, нам выдавали стойку, фартук и продукцию. Иногда это была колбаса, иногда пельмени (мы их варили). Моя задача была зазвать человека продегустировать. Наша цель была побудить человека купить в магазине то, что он пробует. Мне пришлось преодолевать мою стеснительность, чтобы работать таким зазывалой. Но на заработанные деньги я купила себе очень красивую кожаную обувь, так что в целом была довольна иметь свои финансы, ведь родители не давали мне карманных денег вообще.
- В 14 лет начала зарабатывать — подъезды убирала. Это были первые деньги, которые я могла потратить с друзьями и почувствовать себя нереально крутой. Но когда я получила зарплату второй раз, маман выдала, что нужно отдать их в семью, так как нам на жизнь не хватает. Вот тогда детство и кончилось. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 10 лет, мама заплатила мне доллар, чтобы я перестал петь в машине. Самые легкие деньги в моей жизни. © SnooKiwis3073 / Reddit
- Соплюшка, заканчивала 4-й класс, выхожу из школы, ко мне подходит симпатичная женщина с блокнотиком и такая, мол, не хочешь поработать в Доме моделей? Я растерялась, а тетя говорит: «Как думаешь, родители не будут возражать?» Далее была моя растерянность, что это, зачем, как. Тетя объяснила, когда изобретают и шьют модели детской одежды, надо несколько раз примерить одежду и, если модель удалась, показать на малом совете раз в неделю по вторникам, и раз в месяц на большом — по четвергам. Все визиты, естественно, после уроков. Раз в месяц выдавался листик, на котором отмечались все визиты и в конце месяца он сдавался в бухгалтерию. По результатам я подходила в кассу и получала зарплату. © Lellishna / Pikabu
- Мне 13 лет, по знакомству на лето я устраиваюсь подсобным рабочим в столярный цех, который в то время изготавливал деревянный окна и двери. Целью данной работы был Nokia 6630. Это был просто топ аппарат в то время, именно из-за него я и потратил 2 летних месяца на работу. Моя задача была «подай, принеси, убери, сходи» работал я часов с 10 утра и до 15-16 дня. Прошло 2 месяца, за это время я заработал почти всю сумму, немного докинули родители. И вот я стал обладателем Nokia 6630! Но потом я телефон потерял. Это было таким горьким разочарованием, что больше я не терял ни одного телефона в жизни. © chizhovp / Pikabu
- Я очень любила маму. У нее день рождения 4 июля. Мне было 6 лет, когда мы с моими подружками-ровесницами начали по утрам собирать бутылки. На вырученные деньги покупали полторашку газировки и мороженное «Фрутолинка». Когда я сказала, что у моей мамы скоро день рождения, и я не буду есть мороженку, а копить деньги на подарок, девочки меня поддержали. Они тоже пару дней не ели мороженки, отдавали деньги мне. И вот настал день, когда я иду, покупаю маме подарок — маленький флакон духов из ларька. Вручаю его маме. Стою такая счастливая, ведь это мой первый настоящий купленный подарок. Мама открывает, нюхает и говорит: «Фу, лучше бы ты просто деньгами дала».
Сейчас мне 34, я так и не смогла наладить с ней нормальные отношения. Мы не общаемся. © Milalenka / Pikabu
- Первая моя работа была в 9-10 лет. Я, городская девочка, приехала в небольшой городок к двоюродным братьям и сестрам. За городом были совхозные поля. Вот туда-то всей ватагой и ходили пропалывать капусту. А грядки длинные, до горизонта тянулись. Месяц ходили. На первую зарплату купила маме электрический самовар. Сейчас мне 63 года. © user10952078 / Pikabu
- Мне 16 лет, ученик слесаря механосборочных работ на приборостроительном заводе, 93-й год вроде. Что надо купить вот прям сразу выйдя из автобуса в городе? Часы «Монтана» с четырьмя кнопками! И джинсы «Мальвина», обязательно чтобы на заднем кармане название двумя цветами было вышито! © Zavhoz.ru / Pikabu
- Мне было 8. Я устроился работать в лесхоз. Сам приперся в приемную. «Кто тут главный? Директор? А где он?! Здрасьте. Как вас звать? Владимир Александрыч? Слушай, дядь Вов, я к вам на работу хочу устроиться. Как это че я умею?! Я все умею!»
Как очень ценного и очень молодого сотрудника, меня поставили на самый ответственный участок производства. Штакетник в щиты сколачивать.
Месяц моей работы пролетел незаметно.
— Малой, ты чего тут все колотишь?! Беги в кассу, там зарплату дают!
Руки дрожали, сердце замирало, а кассирша протянув мне зарплатную ведомость, уважительно посмотрела на меня и сказала:
— Ну что стоишь? Расписывайся.
А уже этим же вечером, я сделал своей матери самый первый подарок. Польские духи.
В тот первый раз я устроился на работу, чтоб заработать матери на духи.
Она очень долго их рассматривала в магазине, нюхала, хвалила как они замечательно пахнут, но не купила.
Вздохнув, сказала что это дорого и у нее столько денег нет.
Когда я сказал, что куплю ей эти духи, она улыбнулась и сказала, что конечно же куплю.
Как вырастешь, работать начнешь, вот тогда, с первой зарплаты, обязательно купишь.
Примерно через месяц я получил свою первую зарплату. © 4iLiSh / Pikabu
