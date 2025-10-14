15 воспоминаний о студенческих годах, от которых до сих пор на ха-ха пробивает
2 часа назад
Студенческие годы — это особенная глава жизни, где все вперемешку: веселые истории, странные поступки и смех до слез без видимой причины. Прошли годы, но стоит вспомнить хотя бы одну такую ситуацию — и снова невозможно сдержать улыбку. Мы тщательно собрали реальные воспоминания пользователей, которыми они поделились в соцсетях. И пусть эти истории перенесут вас в беззаботные студенческие времена!
- Поступила в педагогический универ. Пошли мы всем курсом на «Гарри Поттера» в кино. Выходя из зала, мы все сделали одно умозаключение: Снейп похож на нашего препода по органике — такой же вредный!
- Я с двумя друзьями детства поступил в колледж. Так декан сразу дал нам одно имя на троих, так как мы и прогуливали пары вместе, и сдавали сессии тоже вместе. И вот, он принимал очень важный экзамен у нас, там еще важная делегация была. Как же хочется вернуться в тот момент жизни, чтобы еще раз увидеть лица всей делегации после того, как наш декан открыл дверь кабинета и выдал: «Желток, белок и яйцо, ваша очередь сдавать!» © ШКогвартс / VK
- Придумала хитрость: как только появляется новый препод, ищу его в соцсетях, изучаю, что он любит читать. А потом в перерывах демонстративно сижу с нужной книжкой в руках, так, чтобы обложка светилась как неон. Срабатывало на ура: зачеты получала проще простого. Пока вдруг один препод все не испортил. Увидел у меня «Войну и мир», начал расспрашивать. Быстро понял, что я даже до третьей страницы не добралась. Тогда он и говорит: «Александра, я таких, как ты навидался. Учи предмет, или будет недопуск. Льва Николаевича тебе рановато, подрасти сначала». Вот так и закончилась моя халява. © ШКогвартс / VK
- Мне просто нереально повезло с преподшей в универе. На экзамене она случайно задремала прямо во время моего ответа. Я, не растерявшись, начала спокойно рассказывать рецепт салата селедка под шубой, который недавно готовила на Новый год. Минут через десять она резко проснулась, посмотрела на меня, вздохнула и сказала: «Ну что ж, четверка. До пятерки не дотянули». Я, конечно, к этому экзамену вообще не готовилась и надеялась максимум на двойку, так что уходила с улыбкой и твердым решением готовить салаты почаще. © Палата № 6 / VK
- У нас в вузе был старенький преподавать истории. И у него был юбилей. Наша куратор рассказала, что принес он торт в учительскую. Все пробуют, хвалят торт и спрашивают, а как он называется. Тут препод взял смущенную паузу и ответил: «Трухлявый пень». Заржали все, дядька-то был с юмором.
- Когда поступил в колледж, то сразу же старался занимать место на последней парте. Мне казалось, что там меня никто не видит, поэтому я спокойно засыпал до конца лекции, пока кто-то меня не будил. Как же сильно я удивился, когда в моем фотоальбоме на выпуске была дополнительная страничка с преподавателями, которые фоткались со мной спящим. Зауважал этих людей в сто раз больше, ведь не будили и не ругали же! © ШКогвартс / VK
- Начался первый курс. Мы сидим в ожидании начала занятия, и вдруг дверь открывается. Из-за нее появляется рука, которая начинает гладить косяк и стену. Затем появляется нога. Эти две конечности обнимают угол двери около минуты. Аудитория в легком изумлении безмолвствует. И вот мы видим голову седовласого мужчины в очках. Он громко произносит: «Позвольте представиться, Валентин Бараканович, я ваш преподаватель философии!» Интересное начало университетских будней... © ШКогвартс / VK
- Первый курс, самое начало учебы. Нам выдавали студенческие билеты. И вот выходит один парень из аудитории, лицо — ошарашенное. Быстро, ни с кем не прощаясь, куда-то уходит. Мы все стоим, напряглись. Оказалось, парень перепутал вуз! Ему в соседний, через остановку. Парень, конечно, был платником.
- У нас в университете был парень в параллели, который нравился всем. Он не то, что бы был красавец, но почему-то в него влюблялись все девчонки. Мне он не нравился. Помню, как сказала: «Боже, он странный. Не понимаю, почему за ним все бегают». Сейчас я уже третий год за ним замужем и очень счастлива. Подруги из универа до сих пор подкалывают меня этим, говоря: «Боже, у тебя странный муж» или «Не понимаю, почему ты за ним бегаешь» и хохочут. Что ж, видимо, я поняла. © ШКогвартс / VK
- Преподавательница выдала: «У каждого человека радужка индивидуальна. Поэтому, девочки, когда парень будет говорить вам, что таких глаз, как у вас, он никогда не видел — смело отвечайте: «И никогда не увидишь больше!» © Препод говорит / Telegram
- У меня были счастливые духи. Использовала их только перед важными событиями. Я попшикалась перед важным зачетом. Сильно переживала, поэтому нормально так надушилась. Знаете, что в итоге? Устный ответ я давала ровно минуту. У препода какое-то обостренное обоняние, он попросил меня удалиться, потому что не выдерживает резкого запаха. Поставил 5 (я успела ответить на первый вопрос, плюс практическая часть нормально написана), так что я ушла довольная. Спасибо любимым духам. © Палата № 6 / VK
- Преподаватель: У нас будет контрольная работа. Первое, что нужно сделать — прийти вовремя.
Студент: Уже проблематично...
Преподаватель: Препод уже заваливает, скажете, да?
© Препод говорит / Telegram
- Преподаватель: У меня нет счастливых билетов, зато есть несчастливые, их 38.
Студент: Из скольких?
Преподаватель: Из 38. © Препод говорит / Telegram
- Преподаватель: Как бы вам на примере объяснить, что такое «абсолютное среднее значение»? Ну, положим, вчера на лекции было 20 человек, а сегодня — 40. Что это значит?
Студент: Что завтра — сессия. © Препод говорит / Telegram
- В универе был препод по истории — Гендальф из «Властелина колец» рядом с ним выглядел бы школьником. И вот экзамен. Я беру билет — «Реформы Петра I». А я вообще не шарю. Что-то мямлю и тут — слышу храп. Препод заснул! Сижу, молчу. А потом как гаркнул во все горло: «Так Петр им бороды и побрил!» Препод подпрыгнул, глаза округлил, соображает, где он. Видно — понял, что задремал, но не уверен, заметили ли мы. Чтобы сохранить лицо, кивает и говорит с важным видом: «Умница! За ответ ставлю пять».
