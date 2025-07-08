16 педагогов, чья рабочая жизнь наполнена эмоциями

От учебы в школе массу впечатлений получают как учителя, так и ученики. Это время наполнено не только уроками и домашкой, но и живыми эмоциями, а также неожиданными ситуациями. Каждый день — как отдельная история, где есть место радости, переживаниям, дружбе и, конечно, ярким моментам, которые остаются в памяти на всю жизнь.