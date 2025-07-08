16 педагогов, чья рабочая жизнь наполнена эмоциями

А если бы собака ученика съела тетрадь - училка поверила бы ему, или сочла это отмазкой?🙄
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От учебы в школе массу впечатлений получают как учителя, так и ученики. Это время наполнено не только уроками и домашкой, но и живыми эмоциями, а также неожиданными ситуациями. Каждый день — как отдельная история, где есть место радости, переживаниям, дружбе и, конечно, ярким моментам, которые остаются в памяти на всю жизнь.
А если бы собака ученика съела тетрадь - училка поверила бы ему, или сочла это отмазкой?🙄
Чтобы вы понимали, типовая «гипсовая голова» Сократа или Гомера для художки имеет размеры примерно от 20х20х40см до 30х35х65см и весит от 5 до 13кг.