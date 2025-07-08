16 педагогов, чья рабочая жизнь наполнена эмоциями

Народное творчество
1 час назад

От учебы в школе массу впечатлений получают как учителя, так и ученики. Это время наполнено не только уроками и домашкой, но и живыми эмоциями, а также неожиданными ситуациями. Каждый день — как отдельная история, где есть место радости, переживаниям, дружбе и, конечно, ярким моментам, которые остаются в памяти на всю жизнь.

  • Работаю в школе. Типичная молодая злая училка. Недавно узнала, что старшеклассники дали мне прозвище. Надеюсь, это все же комплимент, ведь меня прозвали Гермиона. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть ученик, который постоянно опаздывает на уроки. Причина — «брат долго принимал душ и не пускал меня в ванную» или «я гладил кота». Лол. © poetry_and_polaroids / Reddit
  • Люблю мой класс. Мы сплотились, когда возникла проблема. У одноклассницы случилось несчастье с собакой — та жила с ней 12 лет, почти с самого ее рождения. Одноклассница была в ужасном состоянии, но в школу пришла. И одна учительница, узнав причину, начала ее стыдить и ругать за «нытье», рассуждая, что, может, и учительнице тогда «по потерянному носку рыдать». И весь класс начал говорить училке, что она не права, а она только разоралась, обзывала всех по-всякому. В итоге мы около месяца просто срывали ее уроки, ходили к директору, требовали поменять нам учителя. Довели ее — она сама от нас отказалась. И пусть перед всей школой мы теперь самый ужасный класс, мы все уверены — оно того стоило. © ШКогвартс / VK
  • Был у нас один учитель. Часто вместо подачи материала он болтал на левые темы. Например, рассказывал, какая у него в молодости была шикарная шевелюра (а он был лысый) и как все однокурсницы в него повлюблялись.
  • Однажды моя собака съела домашнюю работу одного из учеников. К счастью, часть задания уцелела, и я все-таки смогла его проверить. Но потом мне пришлось объяснять случившееся самому ученику. © MustardYourHoney / Reddit
  • У меня брат попал в аварию, несколько месяцев лежал в больнице. Когда он вернулся в школу, уже был близок час для записи на сдачу экзамена. Мама обратилась к учителю, чтобы она позанималась с моим братом репетиторством. А эта учительница была еще и завучем, она очень переживала за свою репутацию. Ведь от количества учеников, сдавших экзамен на отлично, зависит престиж школы. Она посоветовала брату вообще не сдавать. Мол, ему незачем поступать в 10 класс. Брат в итоге сдал экзамен на 84 балла. Так на выпускном эта «училка» стала хвалить себя за то, что мой брат сдал так хорошо. © ШКогвартс / VK
  • Один ученик не раз говорил мне, что не может выполнять домашние задания, потому что присматривает за младшими братьями и сестрами, пока мама на работе. Чтобы разобраться в ситуации, я решила позвонить его маме. На том конце провода повисла пауза, а затем она удивленно ответила: «У меня вообще-то только один ребенок». © tiffy68 / Reddit
  • Однажды произошел забавный случай: ученик 3-го класса пожаловался на боль в животе на следующий день после Хэллоуина. Он всерьез объяснил: «Когда я вернулся с праздника, мама уже спала и не успела приготовить ужин. У меня не осталось выбора — пришлось съесть все конфеты сразу!» © Learnmegooder / Reddit
ИньЯна
2 часа назад

Пофигистически спокойная мама... Хорошо хоть ребёнок вернулся 😱

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  • Школа. У школы припаркована машина моего отца. Рядом с машиной стоит здоровенный мужик — мой батя: бычара, бритая голова, кожаная куртка — в общем, все, как полагается. Я подхожу, а он сердито мне говорит: «Хватит пугать мной учительницу! Она уже увольняться хочет!» Он был единственным моим способом не вылететь из школы. © ШКогвартс / VK
  • Наш класс почему-то невзлюбил учительницу по биологии. Мы заперлись внутри класса и тихонько сидели, а она решила, что кабинет закрыт, детей нет. Пошла искать ключ, который был у нас. Хоть я и не была зачинщицей, но за тот поступок стыдно. Потом было разбирательство, объяснительную писали.
  • Когда я была маленькой, нашей учительнице на уроке сделал предложение ее парень. Он вошел тогда в класс во время урока, подарил ей огромный букет цветов, встал на одно колено и предложил ей стать его женой. Из-за этого в детстве я всегда хотела стать учительницей, чтобы мой парень мне тоже такое предложение сделал. Сейчас мне 26, я учительница младших классов, и сегодня мне на уроке мой парень сделал предложение. Ощущаю теперь себя самой счастливой, потому что и мечта детства исполнилась, и замуж выйду за любимого мужчину! © ШКогвартс / VK
  • Позвонила учительница, жаловалась, что сестра себя плохо ведет. Я не поверила, пришла на урок. Сестра — тихоня, отвечала на вопросы учителя, решала задачки. Подхожу к учительнице, мол, все же хорошо, какие жалобы-то? На что учительница выдала: «Так она на новые шторы еще деньги не сдала. Вы знаете об этом?» © Карамель / VK
  • Моя сестра отучила математичку повторять фразу: «А голову ты дома не забыла?» Одним утром, когда учительница в сотый раз задала этот вопрос, сестра просто достала из портфеля и положила перед ней гипсовую голову. Все офигели.
    Просто сестра училась в художественной школе. Когда они приступили к рисунку гипсовых голов, она выпросила у учителя одну домой. Мол, ей надо дома поработать над деталями, а в художке не может сосредоточиться.
    С тех самых пор училка перестала повторять эту фразу. © Подслушано / Ideer
Таисия К
2 часа назад

Чтобы вы понимали, типовая «гипсовая голова» Сократа или Гомера для художки имеет размеры примерно от 20х20х40см до 30х35х65см и весит от 5 до 13кг.

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  • Пришел к нам практикант. Молодой, красивый скромный. А мы в 11-м классе учились и наши девочки-«хихикалки» стали ему глазки строить, даже ссорились из-за него. А он был непрошибаем. Прихожу как-то в понедельник и вижу, девчонки грустные сидят. А все почему? На выходных они видели его гуляющим с женой и с коляской.
  • Наша классная руководительница не любит сладкое, а на каждый праздник учителей часто задаривают конфетами. Перед выпускным она решила пошутить, сказав: «Никакого сладкого покупать не надо, даже банка огурцов лучше». Так мои одноклассники не растерялись: двое реально пришли на выпускной с банками соленых огурцов и помидоров! Учительница была в шоке, конечно, но искренне поблагодарила за такие подарки. © ШКогвартс / VK
  • У нас в школе был безбашенный класс с очень трудными детьми. И вот как-то раз они решили сорвать урок математики и закрыли на швабру дверь. Швабра крепкая, фиг разломишь. Математичка Лидия Николаевна (по совместительству наша классная) маленькая, сухая старушка ростом метр с кепкой, так дернула дверь, что и швабру на две части как щепку разломала, и дверь снесла с петель. © Катерина Горских / Dzen

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