Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
О чем вы думаете, услышав слово «тамада»? Наверняка тут же перед глазами предстают те самые конкурсы, в которых нужно попасть карандашом в бутылку или перекатить куриное яйцо из одной штанины в другую. Моя мама уже 15 лет занимается проведением торжеств и именно по этой причине она не любит это слово, предпочитая называть свою «должность» ведущим свадеб.
Моя мама по образованию психолог и до того, как стать ведущей свадеб, она несколько лет работала по специальности. А потом, по ее словам, выгорела — ей было сложно не пропускать истории своих пациентов через себя. И жизнь, что называется, решила за нее.
Однажды у ее сестры чуть не сорвалась свадьба — у тамады, который должен был вести мероприятие, случился форс-мажор, и он фактически накануне торжества сообщил, что вынужден уехать. Она была в растерянности и тогда мама предложила ей провести свадьбу — она всегда была очень коммуникабельной и умела находить общий язык практически с любым человеком. Свадьба прошла на ура, гости, и, главное, невеста с женихом были довольны. Так началась мамина карьера в качестве ведущего свадеб.
Многие думают, что ведущий начинает подготовку к свадьбе за несколько дней до самого торжества. Но это далеко не так — он встречается с молодоженами за 2-3 месяца до события. Он придумывает не только конкурсы, но и музыкальную программу, расписывает тайминг для развлечений и даже рассаживает гостей. В начале маминой практики произошла неприятная ситуация, когда рядом за столом оказались люди, между которыми когда-то пробежала черная кошка. И, конечно, в процессе свадьбы возник конфликт, который еле удалось погасить усилиями других гостей. Поэтому важно узнать у молодых, какие отношения между их родственниками.
Кроме того, в обязанности ведущего входит организация видео- и фотосъемок и даже работы официантов. У мамы есть команда, куда входит диджей и дизайнер-декоратор. Если вдруг по какой-то причине люди отказываются работать с готовой командой и говорят, что у них будут свои исполнители, ведущий должен с ними познакомиться и обговорить детали заранее.
И, что немаловажно, мама заключает официальный договор с парой, перечисляя все детали свадьбы, чтобы потом не было недоразумений. Он защищает обе стороны на случай непредвиденных обстоятельств.
Самое сложное — это первый час в банкетном зале. Как правило, первое, что делают люди, сев за столы — начинают есть. И это нормальная практика — скорее всего, между росписью и началом банкета проходит несколько часов и люди, уже изрядно проголодавшиеся, буквально набрасываются на еду. И тут очень важно найти баланс между конкурсами и «свободными» минутами. Это тоже приходит с опытом. Главное, чтобы это были конкурсы, которые можно проводить сидя за столом, например, какая-то викторина, связанная с молодоженами.
У мамы есть несколько готовых программ, которые она предлагает будущим супругам. Среди них всегда есть и программа с традиционными конкурсами, вроде лопания шариков пятой точкой, и современная, в соответствии с текущей свадебной модой. Она показывает эти скрипты молодоженам, они выбирают один и вносят свои коррективы — меняют музыку, убирают или добавляют какие-то активности. Однажды маме даже пришлось выбирать вкус торта, потому что молодожены никак не могли принять решение и переругались.
Иногда свадьба начинает идти не по плану и это самый стрессовый момент не только для жениха и невесты, но и для ведущего. Точнее, в первую очередь для ведущего. Однажды в процессе свадьбы в помещении пропал свет из-за сильного снегопада, а за окнами уже было темно. Маме пришлось выкручиваться и она устроила что-то вроде «Угадай мелодию», включая музыку на своем телефоне. В общем, ведущий — это порой еще и антикризисный управляющий.
Что же касается забавных ситуаций, то самая яркая связана с традицией откусывания каравая. Во время обряда мама стояла чуть вдалеке от молодоженов, не вмешиваясь в процесс. У жениха кусок оказался меньше, чем у невесты, это заметила его мать. Она тут же бросилась к караваю и, подвинув невесту, откусила здоровенный кусок и передала его своему сыну. Все в шоке, включая самого жениха, а дамочка подлетает к моей маме — ведущей сего мероприятия, — и как давай на нее орать, что та неправильно расставила жениха и невесту, мол, если бы он стоял справа, то откусил бы больше. Но вишенкой на торте стало не это — когда она произносила тост, умудрилась ни разу не упомянуть невесту.
Но есть и грустные истории, конечно. У мамы за все 15 лет было только два случая, когда свадьба сорвалась. Первый — когда торжество отменили за месяц до свадьбы, потому что молодой человек передумал жениться. А у мамы уже все было готово, весь сценарий был прописан. Хорошо, что в договоре всегда предусмотрен такой случай, и она получила оплату полностью.
Но самый дикий случай произошел уже в ЗАГСе. Торжественная церемония, регистратор произносит стандартные вопросы про согласие. Жених отвечает «да», а невеста, задумавшись на секунду, говорит «нет», разворачивается, бежит к гостям, а потом целует одного из гостей. Когда толпа расступилась, мама увидела, что поцеловала невеста не просто гостя, а отца жениха. Оказалось, что они больше года крутили тайный роман. Гости в шоке, регистратор в шоке, мать жениха чуть ли не в обморок, про самого жениха и говорить нечего.
Мало того, невеста оказалась изменницей, ещё и папаша предатель, так ужасно поступил с женой и сыном. "Побег от алтаря", может в фильмах эффектно выглядит, но в реальности, это такое скотство по отношению к любящему человеку. А в последней истории, не просто дикий случай, а прямо отвратительный.
Были ли в практике моей мамы случаи, когда она отказывала молодоженам в ведении свадьбы? Да, но это, как и форс-мажор вроде сбежавшей невесты, случается редко. Причины были разные — в одном случае мама и молодожены не сошлись, как говорится, «по вайбу», а во втором потенциальные клиенты сразу стали выпрашивать скидку. По опыту мама знает, что если такой разговор начинается с самого начала, все пойдет наперекосяк.
В нашем городе на несколько сотен тысяч человек моя мама — один из самых востребованных ведущих. И это исключительно благодаря ее универсальности: обычно ведущие специализируются на 2-3 видах свадеб, а она может провести как свадьбу с выкупом и караваем, так и современную. Сложная ли это работа? Да, конечно, потому что все люди, как бы это банально ни звучало, разные, да и запросы у них отличаются. Но у мамы есть хорошее подспорье в виде психологического образования и опыта работы по специальности.
У нас на свадьбе были клёвые ведущие - два парня. Было очень весело и никаких глупых заезжаных конкурсов
Есть такой сорт людей которые сразу начинают уверять, что непременно заплатят!!! Смотри, у меня ермолка на голове, я в Б-га верю, всегда всем плачу...Это уже красная лампочка!!! Человек, нормальный никогда не станет такое говорить, ведь оплата за услуги само сабой разумеется...Если ты уже начал петь песню про обязательно заплачу, значит ты и не планируешь платить!!! Пока усвоил этот урок...Но не жалею, знание природы людской тоже стоит денег...
мне кажется, ведущий свадьбы и организатор свадьбы чуть разные вещи. Тамада за фотографов и рассадку не отвечает. А вот если мама автора организатор и по совместительству ведущий - это чуть другое. А в загсе ведущему вроде вообще делать нечего. А вот именно организатору вполне)
Вообще, на всех свадьбах что я была, самая неудачная ведущая была именно на моей))))))