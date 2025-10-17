Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником

Иногда свадьба начинает идти не по плану и это самый стрессовый момент не только для жениха и невесты, но и для ведущего. Точнее, в первую очередь для ведущего. Однажды в процессе свадьбы в помещении пропал свет из-за сильного снегопада, а за окнами уже было темно. Маме пришлось выкручиваться и она устроила что-то вроде «Угадай мелодию», включая музыку на своем телефоне. В общем, ведущий — это порой еще и антикризисный управляющий.

Что же касается забавных ситуаций, то самая яркая связана с традицией откусывания каравая. Во время обряда мама стояла чуть вдалеке от молодоженов, не вмешиваясь в процесс. У жениха кусок оказался меньше, чем у невесты, это заметила его мать. Она тут же бросилась к караваю и, подвинув невесту, откусила здоровенный кусок и передала его своему сыну. Все в шоке, включая самого жениха, а дамочка подлетает к моей маме — ведущей сего мероприятия, — и как давай на нее орать, что та неправильно расставила жениха и невесту, мол, если бы он стоял справа, то откусил бы больше. Но вишенкой на торте стало не это — когда она произносила тост, умудрилась ни разу не упомянуть невесту.

Но есть и грустные истории, конечно. У мамы за все 15 лет было только два случая, когда свадьба сорвалась. Первый — когда торжество отменили за месяц до свадьбы, потому что молодой человек передумал жениться. А у мамы уже все было готово, весь сценарий был прописан. Хорошо, что в договоре всегда предусмотрен такой случай, и она получила оплату полностью.

Но самый дикий случай произошел уже в ЗАГСе. Торжественная церемония, регистратор произносит стандартные вопросы про согласие. Жених отвечает «да», а невеста, задумавшись на секунду, говорит «нет», разворачивается, бежит к гостям, а потом целует одного из гостей. Когда толпа расступилась, мама увидела, что поцеловала невеста не просто гостя, а отца жениха. Оказалось, что они больше года крутили тайный роман. Гости в шоке, регистратор в шоке, мать жениха чуть ли не в обморок, про самого жениха и говорить нечего.