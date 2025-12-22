У товарища был жопорожец, вот на нём ездить это был полный цирк...Но ездили, всё лучше троллейбуса !!!🤣🤣🤣
15 курьезных случаев, когда стеснение превратило ситуацию в комедию
В нашей жизни моменты, когда язык заплетается, а ноги несут куда-то не туда, становятся самыми искренними и забавными! Мы собрали 15 невероятно обаятельных историй о том, как обычное стеснение и легкие промахи превращают людей в непреднамеренных героев комедий.
- В детстве и юности всегда стеснялась спросить у мамы историю их знакомства с папой. Думала, что если я заведу такой разговор, то она непременно начнет спрашивать: «Влюбилась?» или «Ухажер появился?» Сейчас мне почти уже 30 лет, и я знаю только, что свадьба родителей была 2 января. © Подслушано / Ideer
- Я два года вкалывала, чтобы купить и починить свой старенький автомобиль. Приезжаю на нем к парню, а он: «Что это вообще такое?!» Оказалось, он стесняется ездить в такой «развалюхе». И вот он взял и поехал в ресторан на метро, мечтая о своем будущем «Мерседесе». А я спокойно, с любимой музыкой, приехала на своей машине и еще пятнадцать минут ждала его. © Палата № 6 / VK
- Только начали встречаться, и парень пригласил на день рождения. И вот сидим со всей его родней за столом, отец спрашивает: «Как вы познакомились?» Я ужасно стеснялась, переволновалась и ляпнула: «Познакомились в библиотеке. А вы?» Он посмотрел на меня странно, а потом как выдал: «Познакомился с ним в роддоме, когда взял его на руки». © Не все поймут / VK
- Было мне лет 14, пришли ко мне гости. Жили мы в съемной двушке, все разместились в зале. Туалет находился прям за стенкой комнаты, слышимость хорошая. Я ужасно стеснялась, но понимала, что терпеть больше не могу. И ничего лучше не придумала, как пописать в ведро в соседней изолированной комнате. Лишь бы не услышали. Вечером все уже разъехались, а про ведро я забыла. Устала очень и прилегла вздремнуть. Вернувшаяся мама с работы заметила ведро в моей комнате и подумала, что мы тут устроили «вечеринку». © Подслушано / Ideer
- Встретилась с одним из друзей моего брата. От стеснения у меня в голове перепутались слова и вместо того, чтобы сказать: «Привет, я сестра (имя брата)», я сказала: «Привет, я брат (имя брата)». © treats_for_chewie / Reddit
- Познакомился в приложении с красивой девушкой. После свидания она заявила: «Знаешь, ты мне нравишься. Ты первый парень за долгое время, который всю встречу не пялился мне в декольте». Это приятно, но на самом деле, я очень стеснялся, поэтому смотрел только на гусеницу, которая смешно ползала по подоконнику в кафе. © Палата № 6 / VK
А "пришли гости" разве не равно "вечеринке"? И что потом было с ведром? Мама вылила содержимое в цветок? В окно?? Выпила??? Какая недосказанность...
- Я посещала в университете курсы ораторского мастерства. Однажды я заметила, что одна девушка не выступала, хотя была ее очередь. После занятия я спросила у нее, почему она не вышла. Она ответила, что из-за астмы. Стоит сказать, что я очень боюсь публичных выступлений, потому что сильно стесняюсь, поэтому я не задумываясь, выпалила: «Нужно было тоже сказать, что я заболела!» По выражению её лица, я поняла, что ляпнула глупость. © No-Statistician-3589 / Reddit
- В моей жизни случился один очень неловкий момент, когда я работала на ресепшене в отеле. У нас поменялся управляющий. В его первый рабочий день владелец привел его, познакомиться с персоналом. Когда я протянула руку, чтобы поздороваться, пуговица на моей блузке расстегнулась сама собой. Все закончилось хорошо. © inno**** / Reddit
- Пришел собеседоваться как-то мужичок вместе с женщиной. Представилась секретарем. Кандидат молчит, она за него отвечает. Прошу хотя бы имя назвать, секретарша тут же: «Стас». Продолжаю на мужика таращиться. Тут она вдруг вскакивает и хватает цепкими ручонками и говорит: «Стасик, пойдем домой, я против, чтобы ты на таких людей работал».
История со Стасиком потрясла. Интересно, он штаны сам надевает или с помощью своей секретарши?
- Мой рост 182 см. Парни на свиданиях были всегда в шоке, поэтому в анкетах я рост не писала. Однажды две недели переписывалась с классным парнем. Он молчал о росте, и я была уверена, что он низкий, поэтому тянула со свиданием, стеснялась. В итоге встретились, и оказалось, что он очень высокий — 208 см! Свидание прошло отлично. Мы вместе. Главный бонус: наконец-то рядом с мужчиной я могу почувствовать себя малышкой! © Не все поймут / VK
- На курсе по естествознанию я была невероятно тихой. Настолько тихой, что моя учительница, кажется, решила, что я немая! Однажды рано утром, перед самым уроком, она подошла ко мне с сурдопереводчиком и спросила через него, нужна ли мне помощь на занятиях. Я посмотрела ей прямо в глаза и четко произнесла: «Я могу говорить». Учительница покраснела и, бормоча извинения, быстро сообщила переводчику, что его услуги больше не требуются. © whatnameisnttaken098 / Reddit
- Признаюсь, я мастер побега от «вроде знакомых» в магазинах. Просто ненавижу эти неловкие светские беседы! Но тут я решила перебороть себя, увидев в супермаркете бывшую коллегу. Начало было неплохим, а потом на нее внезапно наткнулась целая группа ее старых друзей. Я попыталась сбежать, придумав какое-то жалкое, неловкое оправдание, но меня просто проигнорировали. © You_me_and_fresnobob / Reddit
Вас проигнорировали и вы остались дожидаться когда на вас обратят внимание, чтобы можно было незаметно уйти?
- Позавчера мне вырвали зуб мудрости. Нижний, большой, болючий. У меня в первый же день щека опухла так, будто меня стая пчел покусала. Даже разговаривать не могла нормально, стеснялась улыбнуться. Ходила, как грустный, надутый пирожок. Вечером вернулся муж и сказал, что я для него все равно самая лучшая, красивая и милая женщина во вселенной. Мне от таких слов стало намного веселее, поэтому я чуть-чуть забыла про распухшую щеку и ответила, неловко улыбнувшись: «Шпашибо!» © Мамдаринка / VK
- Сидим с другом в кафе сразу после спортзала. Я, честно говоря, выглядела растрепанной. Вдруг подходит парень: «Увидел тебя из машины, ты такая красивая, не смог не остановиться!» — и сует мне свой номер. От неожиданности и своей застенчивости я выдала: «Если я тебе сейчас кажусь милой, то ты посмотри на меня, когда я приму ванну!» Он ушел. Друг просто покатился со смеху. А мне потом было стыдно еще несколько дней. © MissReanimator / Reddit
- Я был очень застенчивым ребенком и очень переживал, когда родители оставляли меня одного в очереди на кассе, а сами «шли за чем-нибудь быстренько». Я видел, как неизбежно приближается встреча с кассиром и нервно выкладывал покупки на ленту, зная, что у меня нет возможности заплатить. Мне до сих пор снятся кошмары об этом. © Zorgogx / Reddit
Главный вывод? Неловкость может сбить вас с ног, но часто приводит к лучшему — к любви, свободе или просто отличной истории. Так что не стесняйтесь! Они и есть ваша главная фишка. А какой ваш самый неловкий момент, которым вы готовы поделиться? Может быть это произошло в семейном чате, как у героев этой статьи?
Комментарии
Эта ерунда с очередью решается адекватными родителями в два счета: "-если подойдёт твоя очередь, а меня ещё не будет - не волнуйся и просто пропусти вперёд того, кто стоит за тобой". Все, ноль психологических травм у ребенка.