13 деталей в любимых мультиках, которые мы упустили в детстве, а сейчас они вдруг обрели смысл
В детстве мы не обращали внимания на некоторые детали в мультфильмах. Например, не видели, что поза дочки морского царя — это оммаж знаменитой скульптуре, не замечали цвет бороды Полкана и не вглядывались в пейзажи «Маугли». А все эти моменты заставляют по-другому взглянуть на известные ленты и их создателей. Мы решили еще раз пересмотреть любимые мультики и нашли несколько интересных пасхалок.
Собачка в мультфильме «Варежка» не случайно красного цвета
В «Варежке» поднимаются довольно серьезные и взрослые вопросы. Это не сказка, а скорее притча о борьбе с одиночеством и во многом безнадежных попытках объясниться с любимым человеком. Причем мама тут не положительный персонаж — она сознательно не замечает, насколько отчаянно дочка мечтает о друге. Некоторые исследователи считают, что сам мультфильм был навеян работами режиссера Антониони. Например, красный цвет варежки, которая в воображении девочки превращается в щенка, отсылает к известному фильму Антониони «Красная пустыня».
Принцесса в «Бременских музыкантах» была настоящей бунтаркой
При создании образа принцессы создатели вдохновлялись женскими образами из 60-х годов прошлого века. Тогда девушки из богатых семейств не желали вести скучную, респектабельную жизнь и мечтали сбежать из дома на поиски любви и свободы. Поэтому скромные хвостики героини и гольфы символизируют ее нежелание взрослеть и, тем более, становиться наследницей дела отца. Принцесса лишь притворялась пай-девочкой, а на самом деле она бунтовала против обыденной, устоявшейся жизни.
Создатели «Маугли» вдохновлялись работами Рериха
Художественное оформление мультфильма «Маугли» вдохновлено работами Николая Рериха. Его манера изображения природы — мягкие, но насыщенные цвета, лиловые закаты, острые скалы и бескрайние каменные долины — создает особую атмосферу джунглей, одновременно сказочную и реалистичную. Этот стиль придал мультфильму ту самую неповторимую эстетику, которая выделяет его среди других экранизаций Киплинга.
Возможно, Полкан из «Летучего корабля» скрывал темное прошлое
У боярина Полкана, которого царь пророчил в мужья Забаве, борода и усы удивительно насыщенного лазурного цвета. Сразу вспоминается другой известный сказочный персонаж — Синяя Борода. В произведении Шарля Перро этот мужчина умудрился безнаказанно сжить со свету семь жен и чуть не расправился с восьмой. Становится понятно, почему Забава так отчаянно отказывалась связать с ним судьбу. Кто знает, чем бы закончился этот союз.
Песни для мультфильма писал Юрий Энтин. Сложнее всего ему далась партия Водяного — поэт просто не знал, какие слова подобрать к образу персонажа. А режиссер только отмахивался от Энтина. Тогда, чтобы вжиться в образ, поэт заперся в ванной и просидел там десять минут. За это время и родилась известная песня Водяного. Энтину настолько полюбился герой, что он даже заставлял Дунаевского несколько раз переписывать музыку, а по окончании съемок вообще заказал скульптуру Водяного и установил ее на даче.
В мультфильме «Сказка сказок» можно найти отсылки к Рембрандту
Юрий Норштейн, один из самых известных мультипликаторов, часто использовал в своих работах приемы классической живописи. В «Сказке сказок» свет в сцене с открытой дверью падает так же, как на картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Этот прием добавляет мультфильму глубины, превращая его из детской истории в философское размышление о памяти и доме.
Создатели «Ну, погоди!» сделали реверанс в сторону Высоцкого
Изначально создатели «Ну, погоди!» планировали, что Волка будет озвучивать Владимир Высоцкий. Образ персонажа даже был частично списан с артиста. Но, к сожалению, в то время Высоцкий был в опале, и от этой идеи пришлось отказаться. Тогда свой голос герою подарил Анатолий Папанов. Но создатели все равно решили оставить оммаж Высоцкому в одной из серий: Волк, поднимаясь по веревке, насвистывает мелодию из «Песни о друге», которая звучала в фильме «Вертикаль». В этой ленте Высоцкий не только сыграл одну из ролей, но также был автором и исполнителем песен.
Мультфильм «Падал прошлогодний снег» ловко пародирует классику
Кажущийся простым мультфильм на самом деле содержит отсылки к шедеврам мировой культуры. В одной из сцен, когда герой говорит: «Пиры закатывать буду!», композиция пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи: персонажи выстраиваются за столом в позах, как на знаменитой фреске.
«Карету мне, понимаешь! Карету!» — переигранная реплика из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». А фраза «Ох уж эти сказочники» — это эпиграф к первому роману Достоевского «Бедные люди», который, в свою очередь, цитирует рассказ князя Одоевского «Живой мертвец».
В «Острове сокровищ» ловко высмеиваются экшн-фильмы
В этом мультфильме «Остров сокровищ» пародируется множество популярных лент тех лет. Тут есть сцена, живо напоминающая «Рембо», карточки, повествующие о героях, явно отсылают к фильму «Семнадцать мгновений весны», а Джим Хокинс владеет восточными боевыми искусствами на уровне Брюса Ли или Джеки Чана. Создатели мультфильма не просто перерисовали эти моменты, но и с тонким юмором высмеяли самые ходовые киношные клише.
Похоже Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино» был очень начитанным котом
Фраза кота Матроскина «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь» стала культовой. Существует шуточная теория о том, что кот советовал переворачивать бутерброд, чтобы колбаса упала и ее можно было бы съесть отдельно. Однако этот момент — отсылка к книге Владимира Гиляровского «Мои скитания», где речь идет не о колбасе, а о печенке. Матроскин просто адаптировал старый анекдот, сделав его еще смешнее.
В мультфильме «В синем море, в белой пене...» можно найти отсылку на теорию Дарвина
Создатель этого мультфильма оставил в своем произведении множество отсылок не только к литературным произведениям, но и к научным теориям. В какой-то момент мальчик и морской царь превращаются в рыб, а потом возвращаются к прежним человеческим образам. Причем в процессе перевоплощения они умудряются пройти все стадии эволюции — от динозавров до млекопитающих.
Запоминающаяся дочка морского царя косплеит знаменитую статую «Русалочки», которая находится в Копенгагене. По крайней мере, барышня сидит на скале, наблюдая за кораблями, в точно такой же позе.
В «Приключениях капитана Врунгеля» режиссер спрятал собственное отражение
Агент 00Х в мультфильме — это веселая пародия на Джеймса Бонда. Что бы ни происходило с этим персонажем, ему все ни по чем. Бандиты никак не могут избавиться от вездесущего агента, который их преследует. А в одном из эпизодов героя даже спасает сам режиссер. Когда разбивают лампочку, в которую превратился 00Х, в кадре появляется неизвестный мужчина с новой и вкручивает ее. Именно этому персонажу Черкасский и подарил свое лицо.
В «Приключениях кота Леопольда» можно найти множество киноцитат
Мультфильм содержит множество отсылок к кинематографу. Мыши-хулиганы словно пародируют героев «Джентльменов удачи» и «Операции „Ы“», а некоторые сцены с ними проводят параллели с «Белым солнцем пустыни» и «Кавказской пленницей».
«Пес в сапогах» был пародией на произведения Дюма и Перро
Название мультфильма — игра слов: если у Шарля Перро был «Кот в сапогах», то здесь главный герой — пес. Сюжет же полностью повторяет «Трех мушкетеров» Дюма, только все персонажи — животные. Самое ироничное, что ни один из персонажей в мультфильме на самом деле не носит сапог — все герои ходят босиком.
А вы находили отсылки в любимых мультфильмах? Делитесь в комментариях.
