13 деталей в любимых мультиках, которые мы упустили в детстве, а сейчас они вдруг обрели смысл

Кажущийся простым мультфильм на самом деле содержит отсылки к шедеврам мировой культуры. В одной из сцен, когда герой говорит: «Пиры закатывать буду!», композиция пародирует «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи: персонажи выстраиваются за столом в позах, как на знаменитой фреске.

«Карету мне, понимаешь! Карету!» — переигранная реплика из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». А фраза «Ох уж эти сказочники» — это эпиграф к первому роману Достоевского «Бедные люди», который, в свою очередь, цитирует рассказ князя Одоевского «Живой мертвец».