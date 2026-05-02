Просто сравните, как выглядели 15 исторических личностей в кино и на своих портретах
Шуршание шелковых платьев, запах пудренных париков: мы привыкли представлять великих исторических личностей такими, какими нам их показывают в кино. К примеру, Мария-Антуанетта ассоциируется у нас с Кирстен Данст, а Клеопатра — с Элизабет Тейлор. Но чаще всего актеры даже в гриме совсем не похожи на тех, кого играют. Мы решили сравнить экранные образы исторических личностей с их портретами и фотографиями. Получились живые и трогательные коллажи.
Княгиня Репнина Наталья Александровна
Княгиня и статс-дама Репнина Наталья Александровна, урожденная Куракина, была представлена в псевдоисторической теленовелле «Бедная Настя». Там ее сыграла Екатерина Климова. Попадания в образ, мягко говоря, не случилось. На своих портретах Наталья Александровна чаще всего предстает в светлом напудренном парике. Лицо ее продолговатое, не похоже, что она пользуется косметикой.
Императрица Мария Александровна
Императрица Мария Александровна современниками описывалась как высокая и хрупкая женщина, которая выглядела моложе своих лет. У нее были большие голубые глаза и нежный цвет кожи. Ее на экране воплотила актриса Марина Александрова.
Император Петр III
Одни считали Петра III остроумным, особенно в спорах, упрямым и неподатливым, другие же отзывались о нем как о человеке, который не блещет ни умом, ни характером. Лицо он имел изрытое оспой и крайне жалостливого вида. В сериале «Великая» его сыграл Павел Деревянко.
Принцесса Иоганна Елизавета Гольштейн-Готторпская
Мать императрицы Екатерины Великой в молодости считалась красивой, у нее были кудрявые светлые волосы. Она легко заводила друзей благодаря доброте, старалась очаровать окружающих. В фильме «Виват, гардемарины!» ее сыграла Людмила Гурченко.
Императрица Екатерина II
София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, впоследствии ставшая императрицей Екатериной Великой, на своих портретах в юности предстает с черными волосами и голубыми глазами, овал лица у нее удлиненный. Ее множество раз воплощали на экранах самые разные актрисы. К примеру, в сериале «Екатерина. Самозванцы» ее сыграла Марина Александрова.
Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
Изобретатель капель «от всех болезней», государственный деятель, дипломат и канцлер не раз был воплощен не только в фильмах и сериалах, но даже в мультфильмах и книгах. Если говорить о кино, то в «Гардемарины, вперед!» его сыграл Евгений Евстигнеев.
Франсуаза-Атенаис де Монтеспан
Официальную фаворитку короля Франции Людовика XIV периодически называли «истинной королевой Франции». А все благодаря ее огромному влиянию на королевский двор. По меркам своего времени она считалась невероятно красивой. У нее были длинные густые волосы цвета кукурузы, голубые глаза и пышная фигура. Франсуаза была остроумной, экстравагантной и требовательной.
Императрица Александра Федоровна
Александра Федоровна, урожденная Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, была женой Николая I. Современники описывали ее как создание с изящной фигурой, которая выглядит старше своего возраста. Глаза у нее были голубые и глубоко запавшие.
Князь Иван Алексеевич Долгоруков
Начав службу гоф-юнкером у будущего императора Петра II, Иван Алексеевич вскоре стал его фаворитом. Один его современник писал, что князь отличался добрым сердцем, был очень умным, но спесивым и высокомерным. Так как образования и воспитания он не имел, то был простоват.
Императрица Екатерина I
Мнения о внешности Екатерины I, супруги Петра I, противоречивы. Мужчины оценивали ее по большей части положительно, женщины же были предвзяты. Они утверждали, что Екатерина была мала ростом, полная и смуглая.
Диана де Пуатье
Диана была возлюбленной и официальной фавориткой Генриха II. Она имела большое влияние при дворе. Увлеченная спортсменка, она часто занималась верховой ездой, чтобы поддерживать физическую форму. На портретах и гравюрах она предстает как статная рыжеволосая женщина с высоким лбом. Она не раз становилась героиней кино и сериалов. К примеру, в 2022 году вышел сериал о ее жизни, где роль Дианы исполнила Изабель Аджани.
Князь Владимир Андреевич Долгоруков
О внешности этого государственного деятеля известно не так уж много. Судя по портретам, он имел темные волосы и усы, голубые или серые глаза. В фильме «Статский советник» его сыграл Олег Табаков.
Статс-дама Наталья Федоровна Лопухина
Лопухина была статс-дамой императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Она славилась своей красотой, за что, как поговаривали, государыня Елизавета испытывала к ней неприязнь. О ее внешности мы можем судить только по гравюре. На экране ее воплотила актриса Ольга Карпович.
Герцог Эрнст Иоганн Бирон
Бирон имел очень больше влияние на императрицу Анну Иоанновну. Современники отмечали, что он был «довольно красивой наружности, вкрадчив и очень предан императрице, которую никогда не покидал». Вежливый и любезный, но не очень умный: не мог отличить хороших советов от плохих. В фильме «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Фильм 7. Виват, Анна Иоанновна!» его сыграл Александр Лазарев.
Императрица Анна Иоанновна
Ну и почему было не написать, что в сериале режиссера Светланы Дружининой роль Анны Иоановны исполнила Инна Михайловна Чурикова?
Анна Иоанновна любила яркие наряды, лицом была смугла, волосы имела черные, а глаза у нее были голубые. Одни писали, что стан у нее был стройный, другие — описывали как даму в теле. Судя по портретам, второе заявление больше соответствовало правде.
