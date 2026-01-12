Как на самом деле выглядели 18 исторических личностей, которых мы легко узнаем на портретах и в кино
Спасибо многочисленным фильмам, сериалам и школьным учебникам, мы прекрасно знаем, как выглядели прославленные исторические личности. Однако и киноделы, и художники зачастую подходили с фантазией к созданию образов. Так, скорее всего, царь Леонид щеголял пышной шевелюрой, Наталья Гончарова слегка косила, а царевна Софья была вполне миловидной девушкой. Мы решили воссоздать внешность известных персонажей на основе описаний современников — и некоторые портреты могут не на шутку удивить.
Роксолана или Хюррем Хасеки-султан
Знаменитая красавица Роксолана пленяла своей внешностью и современников. Правда, тогда стандарты красоты были несколько иные.
Рогнеда Рогволодовна
Княжна Рогнеда, скорее всего, действительно была блондинкой — только не хрупкой, а довольно крепкой барышней с развитой мускулатурой.
Леонид I
Предположительно, царь Леонид не остригал свои длинные кудри, а под плащом носил алый хитон.
Гипатия Александрийская
Современники описывают Гипатию как женщину редкой красоты. При этом она, скорее всего, была брюнеткой с оливковой кожей.
Наталья Николаевна Гончарова
Наталья Гончарова действительно блистала красотой. Особой изюминкой во внешности женщины были огромные, близко посаженные глаза, которые слегка косили.
Мария Болейн, сестра Анны Болейн
Сестра знаменитой жены Генриха VIII, если верить описаниям ее современников, могла выглядеть вот так:
Иван Грозный
О внешности Ивана Грозного известно немного, но, судя по всему, это был мужчина с тяжелым, мрачным лицом, массивной шеей и чуть висловатым носом.
Перси Биш Шелли
На экране муж знаменитой писательницы Мэри Шелли — красавчик. По историческим описаниям он предположительно выглядел так:
Генрих V
Предположительный образ короля Англии:
Мария Николаевна Волконская
Хотя на большинстве портретов у Марии Волконской бледное лицо, современники описывали ее как смуглую красавицу.
Фернан Магеллан
Скорее всего, великий мореплаватель во время кругосветки выглядел как-то так:
Екатерина Ивановна Трубецкая
Сохранилось несколько описаний внешности Екатерины Трубецкой, и она, вполне возможно, выглядела вот так:
Ксеркс I
Киношные версии внешности древнего правителя Ксеркса I и описания историков разнятся:
Козимо Медичи
Образ герцога тосканского мог быть таким:
Софья Алексеевна
На самом деле внешность царевны Софьи была вполне миловидной: она не была признанной красавицей, но при этом очаровывала своей харизмой.
Иоганн Вольфганг фон Гете
Автор «Фауста», скорее всего, выглядел так:
Покахонтас
Наша любимая диснеевская героиня в реальности могла выглядеть вот так:
Христофор Колумб
Возможно, именно в таком образе Колумб открывал Америку:
