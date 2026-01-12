Как на самом деле выглядели 18 исторических личностей, которых мы легко узнаем на портретах и в кино

3 часа назад
Спасибо многочисленным фильмам, сериалам и школьным учебникам, мы прекрасно знаем, как выглядели прославленные исторические личности. Однако и киноделы, и художники зачастую подходили с фантазией к созданию образов. Так, скорее всего, царь Леонид щеголял пышной шевелюрой, Наталья Гончарова слегка косила, а царевна Софья была вполне миловидной девушкой. Мы решили воссоздать внешность известных персонажей на основе описаний современников — и некоторые портреты могут не на шутку удивить.

Роксолана или Хюррем Хасеки-султан

Знаменитая красавица Роксолана пленяла своей внешностью и современников. Правда, тогда стандарты красоты были несколько иные.

AI-generated image

Рогнеда Рогволодовна

Княжна Рогнеда, скорее всего, действительно была блондинкой — только не хрупкой, а довольно крепкой барышней с развитой мускулатурой.

AI-generated image

Леонид I

Предположительно, царь Леонид не остригал свои длинные кудри, а под плащом носил алый хитон.

AI-generated image

Гипатия Александрийская

Современники описывают Гипатию как женщину редкой красоты. При этом она, скорее всего, была брюнеткой с оливковой кожей.

AI-generated image

Наталья Николаевна Гончарова

Наталья Гончарова действительно блистала красотой. Особой изюминкой во внешности женщины были огромные, близко посаженные глаза, которые слегка косили.

AI-generated image

Мария Болейн, сестра Анны Болейн

Сестра знаменитой жены Генриха VIII, если верить описаниям ее современников, могла выглядеть вот так:

AI-generated image

Иван Грозный

О внешности Ивана Грозного известно немного, но, судя по всему, это был мужчина с тяжелым, мрачным лицом, массивной шеей и чуть висловатым носом.

AI-generated image

Перси Биш Шелли

На экране муж знаменитой писательницы Мэри Шелли — красавчик. По историческим описаниям он предположительно выглядел так:

AI-generated image

Генрих V

Предположительный образ короля Англии:

AI-generated image

Мария Николаевна Волконская

Хотя на большинстве портретов у Марии Волконской бледное лицо, современники описывали ее как смуглую красавицу.

AI-generated image

Фернан Магеллан

Скорее всего, великий мореплаватель во время кругосветки выглядел как-то так:

AI-generated image

Екатерина Ивановна Трубецкая

Сохранилось несколько описаний внешности Екатерины Трубецкой, и она, вполне возможно, выглядела вот так:

AI-generated image

Ксеркс I

Киношные версии внешности древнего правителя Ксеркса I и описания историков разнятся:

AI-generated image

Козимо Медичи

Образ герцога тосканского мог быть таким:

AI-generated image

Софья Алексеевна

На самом деле внешность царевны Софьи была вполне миловидной: она не была признанной красавицей, но при этом очаровывала своей харизмой.

AI-generated image

Иоганн Вольфганг фон Гете

Автор «Фауста», скорее всего, выглядел так:

AI-generated image

Покахонтас

Наша любимая диснеевская героиня в реальности могла выглядеть вот так:

AI-generated image

Христофор Колумб

Возможно, именно в таком образе Колумб открывал Америку:

AI-generated image

