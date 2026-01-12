Как на самом деле выглядели 18 исторических личностей, которых мы легко узнаем на портретах и в кино

Спасибо многочисленным фильмам, сериалам и школьным учебникам, мы прекрасно знаем, как выглядели прославленные исторические личности. Однако и киноделы, и художники зачастую подходили с фантазией к созданию образов. Так, скорее всего, царь Леонид щеголял пышной шевелюрой, Наталья Гончарова слегка косила, а царевна Софья была вполне миловидной девушкой. Мы решили воссоздать внешность известных персонажей на основе описаний современников — и некоторые портреты могут не на шутку удивить.