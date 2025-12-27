Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если перенести их в современные реалии
Кино
10 минут назад
Мы любим старые новогодние фильмы такими, какие они есть — со всем их шармом и приметами эпохи. Пусть все вокруг давно изменилось: прически, одежда, манеры, но сами герои по-прежнему кажутся нам родными и близкими. Однако любопытство все равно берет свое — а что, если представить, что знакомые герои живут в нашем времени?
Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»
Серафим Иванович Огурцов — «Карнавальная ночь»
Настя — «Сирота казанская»
Кира Анатольевна Шемаханская — «Чародеи»
Алена Санина — «Чародеи»
Иван Пухов — «Чародеи»
Мачеха — «Морозко»
Марфушка — «Морозко»
Витя — «Новогодние приключения Маши и Вити»
Маша — «Новогодние приключения Маши и Вити»
Снегурочка — «Новогодние приключения Маши и Вити»
Женя Лукашин — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Надя Шевелева — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Галя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Ипполит — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото на превью Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, AI-generated image, Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм, AI-generated image
