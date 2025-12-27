Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если перенести их в современные реалии

Мы любим старые новогодние фильмы такими, какие они есть — со всем их шармом и приметами эпохи. Пусть все вокруг давно изменилось: прически, одежда, манеры, но сами герои по-прежнему кажутся нам родными и близкими. Однако любопытство все равно берет свое — а что, если представить, что знакомые герои живут в нашем времени?