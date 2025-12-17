Как будут выглядеть 16 персонажей новогодних фильмов, если заменить их на западных актеров
«Ирония судьбы, или С легким паром», «Морозко», «Елки» — эти и другие не менее культовые новогодние фильмы многих из нас так и тянет пересмотреть в преддверии Нового года. Но что, если бы Ипполита сыграл Колин Фёрт, а Марфушу, к примеру, Скарлетт Йоханссон? Мы решили, что на это точно стоит посмотреть, и рискнули заменить лица любимых персонажей лицами западных актеров. Результат нас шокировал!
Анна Романовна, «Старый Новый год» — Гленн Клоуз
Гленн Клоуз — непревзойденный мастер гротеска и перевоплощения, она способна придать персонажу одновременно величественность и абсурдность. Анна Романовна, с ее попытками сохранить строгий вид в хаосе новогодней ночи, идеально ложится в амплуа Клоуз. Она создала бы мощный и при этом безумно комичный образ.
Клава Полуорлова, «Старый Новый год» — Марго Робби
В оригинале Клава Полуорлова была сатирой на «буржуазный шик» 1970-х. Эту роль должна взять на себя Марго Робби, современная икона гламура. Это не про внешнее сходство, а про контраст: Робби, с ее ролью в «Барби», идеально бы сыграла женщину, чья жизнь целиком построена на внешнем блеске. Она бы показала, как за идеальным фасадом скрывается та же самая драма и одиночество, что и у оригинальной Клавы.
Женя, «Елки последние» — Леонардо Ди Каприо
Женя — символ бытовых неудач и вечной ипотеки. Ди Каприо — символ мирового успеха и гламура. Мы выбрали Лео намеренно, чтобы создать максимальный конфликт и комедийный эффект. Только представьте, как Ди Каприо, с его оскароносным драматизмом, играет вечно ноющего неудачника из пермской квартиры. Это подчеркнуло бы трагикомичность Жениных проблем.
Снегурочка, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Софи Тернер
Софи Тернер, известная по роли стойкой Сансы Старк, привнесла бы в образ Снегурочки не только внешнюю красоту, но и скрытую внутреннюю силу и выносливость. Ее Снегурочка была бы не просто ждущей спасения, а героиней, способной вдохновлять и проявлять характер, даже находясь в беде.
Баба Яга, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Мерил Стрип
Мерил Стрип, королева перевоплощений и театральности, способна взять комедийный образ из мюзикла и придать ему драматичность. Ее Баба Яга перестала бы быть просто смешной, а стала бы сложной и пугающей злодейкой, которая при этом могла бы великолепно петь.
Герда, «Снежная королева» — Эль Фаннинг
Эль Фаннинг, с ее кукольной внешностью и аристократической нежностью, визуально соответствует классическому образу Герды. Однако ее амплуа выходит за рамки простой невинности: Фаннинг блестяще передает решимость и внутреннюю стойкость, необходимые Герде для ее опасного путешествия.
Снежная королева, «Снежная королева» — Николь Кидман
Да, мне кажется эта роль ей подходит даже больше, чем нашей актрисе. У нашей как то слишком широко, экзальтированно открыты глаза. А у Кидман взгляд такой невозмутимо, точно ледяной.
Николь Кидман — королева холодной, аристократичной драмы. Ее амплуа всегда включало роли, где за безупречной внешностью скрывается внутренняя изоляция и леденящая скука. Она могла бы блестяще воплотить ту самую идеальную, но неживую красоту Снежной Королевы, которая кажется высеченной изо льда. Кидман привнесла бы в роль психологическую трагедию, делая антагониста эпическим и незабываемым.
Прохор, «Эта веселая планета» — Джейк Джилленхол
Прохор — это скромный, но талантливый инженер, которому не хватает уверенности в себе. Джилленхол, известный по ролям, требующим тонкого баланса между неуклюжестью и магнетизмом, идеально подходит на эту роль. Он смог бы сделать Прохора не просто комичным «ботаником», а глубоко трогательным и притягательным героем, чье новогоднее преображение было бы абсолютно убедительным и волшебным.
Зет, «Эта веселая планета» — Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт идеально подходит для роли инопланетянки Зет. Она мастерски воплощает персонажей, которые обладают мощным интеллектом и отстраненностью. Она привнесла бы в образ Зет холодную, инопланетную красоту и тонкую игру, показывающую ее эволюцию от идеального наблюдателя до того, кто начинает понимать земное новогоднее веселье.
Игрек, «Эта веселая планета» — Крис Пратт
Выбор Криса Пратта основан на его уникальной способности сочетать детскую непосредственность, физическую комедию и харизму «простого парня». Игрек попадает в самые нелепые ситуации, пытаясь понять людей, и становится жертвой новогодних розыгрышей. Пратт мастерски играет персонажей, которые нелепы и импульсивны. Он придал бы образу Игрека непосредственность.
Татьяна, «Приходи на меня посмотреть» — Дженнифер Лоуренс
Лоуренс известна ролями сильных, но сломленных женщин с большим внутренним конфликтом. Татьяна — это женщина, которая сознательно жертвует своей личной жизнью ради больной матери, накапливая внутреннюю боль и отчаяние. Лоуренс могла бы блестяще сыграть этот контраст между внешней силой и внутренней уязвимостью и подчеркнуть внутреннее отчаяние Татьяны, которая сознательно прячет свою яркую внешность и потенциал ради долга.
Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Колин Фёрт
Тогда у Лукашина вообще не было бы шансов))) А если бы и сняли фильм по оригинальному сценарию, то зрительницы бы вообще не поняли 🤭
Выбор Колина Фёрта на роль Ипполита — это идеальное попадание в амплуа «порядочного человека, оказавшегося в абсурдной ситуации». Фёрт специализируется на ролях «английского джентльмена» — сдержанного, интеллигентного, глубоко порядочного, но при этом эмоционально уязвимого. Это отлично соответствует Ипполиту, который вынужден сохранять достоинство, пока вокруг него разворачивается абсурдная комедия.
Подруга Юли, «Елки» — Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли, известная своими интеллектуальными и драматически сложными ролями, могла бы сделать подругу Юли не просто «фоном», а женщиной с глубоким внутренним миром. Ее присутствие намекало бы зрителю, что эта подруга пережила нечто большее, чем просто новогодние хлопоты. В нашем ремейке она бы стала загадочной и, возможно, самой мудрой фигурой в этой истории.
Марфуша, «Морозко» — Скарлетт Йоханссон
Не-не, у Чуриковой все эмоции на лице и глаза очень хорошо выражают задумку режиссера.
Марфуша — это воплощение абсолютного, ненасытного эгоизма и самоуверенности. Йоханссон способна сыграть этот агрессивный нарциссизм с силой, которая сделала бы ее идеальной антагонисткой. Более того, актриса, не боясь выглядеть нелепо, могла бы с необходимой физиологической отдачей воплотить знаменитый гротеск Марфуши, сделав ее эффектной и, возможно, самой отталкивающей героиней фильма.
Снегурочка, «Снегурочка» — Аманда Сайфред
Выбор Аманды на эту роль вполне оправдан. Снегурочка — один из самых лирических образов, и актриса отлично бы передала ее глубокую уязвимость и неземную чистоту. Ее образ был бы не просто красивым, а по-настоящему трагичным и трогательным, подчеркивающим лирическую основу сказки.
Лель, «Снегурочка» — Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный своими мрачными и харизматичными ролями, был выбран намеренно: его образ создает конфликт с наивной чистотой Леля. Однако его внешность идеально подходит для мистического пастуха-певца, который несет в себе древнюю, почти запретную магию. Бауэр превратил бы Леля в сильного, но обреченного романтического героя.
А кого бы вы взяли на роль Марфуши? Был ли Джейк Джилленхол правильным выбором для «Этой веселой планеты»? Делитесь своим идеальным или, наоборот, нелепым кастингом в комментариях!