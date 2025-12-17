Как будут выглядеть 16 персонажей новогодних фильмов, если заменить их на западных актеров

В оригинале Клава Полуорлова была сатирой на «буржуазный шик» 1970-х. Эту роль должна взять на себя Марго Робби, современная икона гламура. Это не про внешнее сходство, а про контраст: Робби, с ее ролью в «Барби», идеально бы сыграла женщину, чья жизнь целиком построена на внешнем блеске. Она бы показала, как за идеальным фасадом скрывается та же самая драма и одиночество, что и у оригинальной Клавы.