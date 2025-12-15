Мы представили, как бы выглядели герои наших любимых мелодрам на пенсии

Ну зачееем? Сейчас перед праздниками хочется чего-то новогоднего. Например, статью о подарках, об украшении дома, об оформлении стола, о застольных конкурсах или играх, о приметах, связанных с новым годом, святочные истории, психологические установки на счастливый будущий год, да мало ли тем для радости и надежды. Искусственный интеллект можно попытать и на этот предмет, так сказать, не только на старение любимых звёзд или стопядитесятую переделку их.