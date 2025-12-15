Мы представили, как бы выглядели герои наших любимых мелодрам на пенсии

Интересное
3 часа назад
Мы представили, как бы выглядели герои наших любимых мелодрам на пенсии

Мы пофантазировали о том, какими могли бы быть наши любимые фильмы, если бы в них играли актеры элегантного возраста. Результат получился даже лучше, чем мы могли себе представить. Только взгляните, какой стойкой и сильной дамой вышла Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара. А знаменитая сцена из ленты «Реальная любовь», кажется, стала еще в сто раз трогательней.

Вивьен Ли, «Унесенные ветром»

Джулия Робертс, «Красотка»

Кира Найтли, «Реальная любовь»

Эндрю Линкольн, «Реальная любовь»

Зендея, «Величайший шоумен»

Зак Эфрон, «Величайший шоумен»

Эмма Стоун, «Ла-Ла-Ленд»

Энди Макдауэлл, «День сурка»

Кейт Уинслет, «Титаник»

Кейт Бекинсейл, «Интуиция»

© Serendipity / Miramax, AI-generated image

Мэттью Макконахи, «Свадебный переполох»

Рейчел Макадамс, «Дневник памяти»

Кэмерон Диаз, «Отпуск по обмену»

Дженнифер Лопес, «Свадебный переполох»

Сандра Буллок, «Предложение»

Риз Уизерспун, «Блондинка в законе»

Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней»

Рене Зеллвегер, «Замерзшая из Майами»

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer, AI-generated image, Pretty Woman / Touchstone Pictures, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Aia_VLV
3 часа назад

Не хватает героев Энн Хэтэуэй, которые совсем бы не поменялись

-
-
Ответить
Драконятина
2 часа назад

Ну зачееем? Сейчас перед праздниками хочется чего-то новогоднего. Например, статью о подарках, об украшении дома, об оформлении стола, о застольных конкурсах или играх, о приметах, связанных с новым годом, святочные истории, психологические установки на счастливый будущий год, да мало ли тем для радости и надежды. Искусственный интеллект можно попытать и на этот предмет, так сказать, не только на старение любимых звёзд или стопядитесятую переделку их.

-
-
Ответить

Похожее