Мы представили, как бы выглядели герои наших любимых мелодрам на пенсии
Мы пофантазировали о том, какими могли бы быть наши любимые фильмы, если бы в них играли актеры элегантного возраста. Результат получился даже лучше, чем мы могли себе представить. Только взгляните, какой стойкой и сильной дамой вышла Вивьен Ли в роли Скарлетт О’Хара. А знаменитая сцена из ленты «Реальная любовь», кажется, стала еще в сто раз трогательней.
Вивьен Ли, «Унесенные ветром»
Джулия Робертс, «Красотка»
Кира Найтли, «Реальная любовь»
Эндрю Линкольн, «Реальная любовь»
Зендея, «Величайший шоумен»
Зак Эфрон, «Величайший шоумен»
Эмма Стоун, «Ла-Ла-Ленд»
Энди Макдауэлл, «День сурка»
Кейт Уинслет, «Титаник»
Кейт Бекинсейл, «Интуиция»
Мэттью Макконахи, «Свадебный переполох»
Рейчел Макадамс, «Дневник памяти»
Кэмерон Диаз, «Отпуск по обмену»
Дженнифер Лопес, «Свадебный переполох»
Сандра Буллок, «Предложение»
Риз Уизерспун, «Блондинка в законе»
Кейт Хадсон, «Как отделаться от парня за 10 дней»
Рене Зеллвегер, «Замерзшая из Майами»
Искусственный интеллект — поистине чудесный инструмент для воплощения самых необычных визуальных фантазий, и вот еще несколько наших тому доказательств:
Ну зачееем? Сейчас перед праздниками хочется чего-то новогоднего. Например, статью о подарках, об украшении дома, об оформлении стола, о застольных конкурсах или играх, о приметах, связанных с новым годом, святочные истории, психологические установки на счастливый будущий год, да мало ли тем для радости и надежды. Искусственный интеллект можно попытать и на этот предмет, так сказать, не только на старение любимых звёзд или стопядитесятую переделку их.