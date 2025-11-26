Как могли бы выглядеть экранизации мультфильмов, если бы в них сыграли наши любимые актеры
Интересное
1 час назад
В последнее время все чаще и чаще экранизируют мультфильмы. К примеру, уже можно посмотреть «Чебурашку» или «Домовенка Кузю». Вот и нам захотелось похулиганить и представить, кто из наших любимых актеров мог бы воплотить культовых персонажей. Мы решили не ограничиваться современными артистами, а взяли и тех, кто много снимался и в прошлом веке.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Атаманша, «Бременские музыканты» — Любовь Полищук
Принцесса, «Бременские музыканты» — Елизавета Арзамасова
Федора, «Федорино горе» — Инна Чурикова
Джон Сильвер, «Остров сокровищ» — Роман Мадянов
Настенька, «Аленький цветочек» — Ирина Старшенбаум
Шапокляк, «Шапокляк» — Ольга Прокофьева
Водяной, «Летучий корабль» — Сергей Бурунов
Снегурочка, «Снегурочка» — Юлия Такшина
Емеля, «В некотором царстве...» — Никита Кологривый
Снежная королева, «Снежная королева» — Светлана Ходченкова
Ваня, «Волшебное кольцо» — Александр Головин
Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке» — Равшана Куркова
Дюймовочка, «Дюймовочка» — Даша Верещагина
Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — Паулина Андреева
Карлсон, «Карлсон вернулся» — Сергей Рост
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Фаина Раневская
Мама Малыша, «Карлсон вернулся» — Александра Ребенок
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Нонна Мордюкова
Получилось плохо. У рисованной Белладонны жирок, а у ИИ-шной как будто то три груди.
-
-
Ответить
И вот еще несколько статей, в которых мы поколдовали над нашими любимыми персонажами из мультфильмов:
Чей образ получился самым убедительным? Делитесь мнением в комментариях.
Фото на превью Летучий корабль / Союзмультфильм, AI-generated image, Бременские музыканты / Союзмультфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 вещей, которые когда-то казались стыдными, а теперь это норма
Авторские колонки
2 дня назад
15+ историй, которые показывают, что самые интересные персонажи работают в ближайшем ЖЭКе
Интересное
1 месяц назад
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
Истории
4 дня назад
19 поездок в транспорте, после которых пассажиры еще долго ошарашенно моргали
Истории
1 неделя назад
18 уморительных совпадений, которые показывают как Вселенная прокачала свое чувство юмора
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками
Истории
2 недели назад
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
Истории
2 недели назад
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
3 недели назад
«Где были мои глаза?» 15 историй о бывших, читать которые и смешно, и неловко
Истории
4 дня назад
16 случайных кадров, которые невозможно повторить (и это не фотошоп)
Фотоподборки
1 месяц назад