1 час назад
Как могли бы выглядеть экранизации мультфильмов, если бы в них сыграли наши любимые актеры

В последнее время все чаще и чаще экранизируют мультфильмы. К примеру, уже можно посмотреть «Чебурашку» или «Домовенка Кузю». Вот и нам захотелось похулиганить и представить, кто из наших любимых актеров мог бы воплотить культовых персонажей. Мы решили не ограничиваться современными артистами, а взяли и тех, кто много снимался и в прошлом веке.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Атаманша, «Бременские музыканты» — Любовь Полищук

Принцесса, «Бременские музыканты» — Елизавета Арзамасова

Федора, «Федорино горе» — Инна Чурикова

Джон Сильвер, «Остров сокровищ» — Роман Мадянов

Настенька, «Аленький цветочек» — Ирина Старшенбаум

Шапокляк, «Шапокляк» — Ольга Прокофьева

Водяной, «Летучий корабль» — Сергей Бурунов

Снегурочка, «Снегурочка» — Юлия Такшина

Емеля, «В некотором царстве...» — Никита Кологривый

Снежная королева, «Снежная королева» — Светлана Ходченкова

Ваня, «Волшебное кольцо» — Александр Головин

Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке» — Равшана Куркова

Дюймовочка, «Дюймовочка» — Даша Верещагина

Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — Паулина Андреева

Карлсон, «Карлсон вернулся» — Сергей Рост

Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Фаина Раневская

Мама Малыша, «Карлсон вернулся» — Александра Ребенок

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Нонна Мордюкова

Чей образ получился самым убедительным? Делитесь мнением в комментариях.

