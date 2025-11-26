Как могли бы выглядеть экранизации мультфильмов, если бы в них сыграли наши любимые актеры

В последнее время все чаще и чаще экранизируют мультфильмы. К примеру, уже можно посмотреть «Чебурашку» или «Домовенка Кузю». Вот и нам захотелось похулиганить и представить, кто из наших любимых актеров мог бы воплотить культовых персонажей. Мы решили не ограничиваться современными артистами, а взяли и тех, кто много снимался и в прошлом веке.