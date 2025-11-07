14 актеров, которые идеально сыграли бы наших любимых мультгероев в Голливуде
Голливуд продолжает переснимать культовую классику, причем экранизировано и множество мультфильмов. Уже успели выпустить современную «Белоснежку», «Золушку», «Красавицу и Чудовище». А что, если бы эти киноделы взялись переснять и наши любимые мультфильмы? На это было бы любопытно посмотреть. А пока они этого не сделали, мы решили пофантазировать и представить, кто из западных звезд отлично подошел на роль любимых нами с детства персонажей.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Атаманша, «Бременские музыканты» — Сальма Хайек
Шапокляк, «Шапокляк» — Кейт Бланшетт
Шляпка и открахмаленный воротничок. врядли повод стать Шапокляк.... Старухой))))
Бармалей, «Доктор Айболит» — Джонни Депп
Да, тоже вряд ли !!!Шляпник - это Да!! А Бармалей- это Ролан Быков))
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Эмма Томпсон
Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино» — Кристина Хендрикс
Сыщик, «По следам бременских музыкантов» — Джим Керри
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Гленн Клоуз
Маугли, «Маугли» — Тимоти Шаламе
Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон
Русалочка, «Русалочка» — Аманда Сайфред
Русалочку могла бы в молодости Кристина Орбакайте сыграть. У неё постоянно взгляд обиженной куклы.
Доктор Ливси, «Остров сокровищ» — Венсан Кассель
Иван, «Волшебное кольцо» — Руперт Гринт
Друг Гарри Поттер наколдовал своего друга из британца в русского Ивана. А еще Руперт Грин отлично впишется в группу Иванушки Итернешенал вместо Андрея Григорьева Аполлонов или третьем к Братьям Гримм😆
Емеля, «В некотором царстве...» — Тейлор Лотнер
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...» — Скарлетт Йоханссон
