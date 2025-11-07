14 актеров, которые идеально сыграли бы наших любимых мультгероев в Голливуде

6 часов назад
14 актеров, которые идеально сыграли бы наших любимых мультгероев в Голливуде

Голливуд продолжает переснимать культовую классику, причем экранизировано и множество мультфильмов. Уже успели выпустить современную «Белоснежку», «Золушку», «Красавицу и Чудовище». А что, если бы эти киноделы взялись переснять и наши любимые мультфильмы? На это было бы любопытно посмотреть. А пока они этого не сделали, мы решили пофантазировать и представить, кто из западных звезд отлично подошел на роль любимых нами с детства персонажей.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Атаманша, «Бременские музыканты» — Сальма Хайек

Шапокляк, «Шапокляк» — Кейт Бланшетт

Вика Рузова
1 час назад

Шляпка и открахмаленный воротничок. врядли повод стать Шапокляк.... Старухой))))

Бармалей, «Доктор Айболит» — Джонни Депп

Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Эмма Томпсон

Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино» — Кристина Хендрикс

Сыщик, «По следам бременских музыкантов» — Джим Керри

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Гленн Клоуз

Маугли, «Маугли» — Тимоти Шаламе

Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон

Русалочка, «Русалочка» — Аманда Сайфред

Sveta Popov
2 часа назад

Русалочку могла бы в молодости Кристина Орбакайте сыграть. У неё постоянно взгляд обиженной куклы.

Доктор Ливси, «Остров сокровищ» — Венсан Кассель

Иван, «Волшебное кольцо» — Руперт Гринт

Марина Киянчук
2 часа назад

Друг Гарри Поттер наколдовал своего друга из британца в русского Ивана. А еще Руперт Грин отлично впишется в группу Иванушки Итернешенал вместо Андрея Григорьева Аполлонов или третьем к Братьям Гримм😆

Емеля, «В некотором царстве...» — Тейлор Лотнер

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...» — Скарлетт Йоханссон

