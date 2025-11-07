14 актеров, которые идеально сыграли бы наших любимых мультгероев в Голливуде

Голливуд продолжает переснимать культовую классику, причем экранизировано и множество мультфильмов. Уже успели выпустить современную «Белоснежку», «Золушку», «Красавицу и Чудовище». А что, если бы эти киноделы взялись переснять и наши любимые мультфильмы? На это было бы любопытно посмотреть. А пока они этого не сделали, мы решили пофантазировать и представить, кто из западных звезд отлично подошел на роль любимых нами с детства персонажей.