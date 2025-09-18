Как бы выглядели 14 персонажей из наших любимых мультфильмов, если бы они росли и старели вместе с нами

«Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» — мы обожали эти мультфильмы, и до сих пор прекрасно помним персонажей из них. Но вот нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как бы они выглядели, если бы могли стареть. К примеру, помните Антошку из «Рыжий, рыжий, конопатый»? По сюжету он еще ребенок, а вот сейчас бы ему было за 60. И нейросеть нам его нарисовала в этом возрасте. Получилось потрясающе, смотрите скорее!