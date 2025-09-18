Как бы выглядели 14 персонажей из наших любимых мультфильмов, если бы они росли и старели вместе с нами
Художники
3 часа назад
«Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» — мы обожали эти мультфильмы, и до сих пор прекрасно помним персонажей из них. Но вот нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как бы они выглядели, если бы могли стареть. К примеру, помните Антошку из «Рыжий, рыжий, конопатый»? По сюжету он еще ребенок, а вот сейчас бы ему было за 60. И нейросеть нам его нарисовала в этом возрасте. Получилось потрясающе, смотрите скорее!
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Волк — «Ну, погоди!», 1969
Заяц — «Ну, погоди!», 1969
Не, нужно было их с волком вместе изобразить - примирились наконец-таки
Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда», 1981
Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971
Атаманша — «Бременские музыканты», 1969
Принцесса — «Бременские музыканты», 1969
Принцесса модная была, блондинка в мини, даже в старости косу не носила бы, каре да
Ваня — «Волшебное кольцо», 1979
Маугли — «Маугли», 1973
Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986
Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967
Чебурашка — «Чебурашка», 1971
Крокодил Гена — «Чебурашка», 1971
