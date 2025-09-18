Как бы выглядели 14 персонажей из наших любимых мультфильмов, если бы они росли и старели вместе с нами

Художники
3 часа назад

«Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Чебурашка» — мы обожали эти мультфильмы, и до сих пор прекрасно помним персонажей из них. Но вот нам стало любопытно, и мы решили узнать, а как бы они выглядели, если бы могли стареть. К примеру, помните Антошку из «Рыжий, рыжий, конопатый»? По сюжету он еще ребенок, а вот сейчас бы ему было за 60. И нейросеть нам его нарисовала в этом возрасте. Получилось потрясающе, смотрите скорее!

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Волк — «Ну, погоди!», 1969

Заяц — «Ну, погоди!», 1969

Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда», 1981

Антошка — «Рыжий, рыжий, конопатый», 1971

Атаманша — «Бременские музыканты», 1969

Принцесса — «Бременские музыканты», 1969

Ваня — «Волшебное кольцо», 1979

Маугли — «Маугли», 1973

Госпожа Белладонна — «Приключения поросенка Фунтика», 1986

Шамаханская царица — «Сказка о золотом петушке», 1967

Чебурашка — «Чебурашка», 1971

Крокодил Гена — «Чебурашка», 1971

Alena
2 часа назад

Не знала, что у крокодилов в старости усы и брови отрастают.

-
-
Ответить

Комментарии

Уведомления

Похожее