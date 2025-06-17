Как могли бы выглядеть герои наших любимых мультфильмов, если бы они росли вместе с нами

Герои мультфильмов, даже многосерийных, особо не меняются: они застывают в одном возрасте. Ну а нам отчаянно захотелось узнать, как бы они могли выглядеть, если бы все-таки старели, как обычные люди. Какую бы прическу они носили? Как бы одевались?