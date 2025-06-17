Как могли бы выглядеть герои наших любимых мультфильмов, если бы они росли вместе с нами
Герои мультфильмов, даже многосерийных, особо не меняются: они застывают в одном возрасте. Ну а нам отчаянно захотелось узнать, как бы они могли выглядеть, если бы все-таки старели, как обычные люди. Какую бы прическу они носили? Как бы одевались?
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Малыш из «Малыш и Карлсон», 1968
Мальвина из «Приключения Буратино», 1959
Алиса из «Тайна третьей планеты», 1981
Дядя Федор из «Трое из Простоквашино», 1978
Сначала у него отрастает нос как у хоккеиста из мультика "Шайбу! Шайбу!", а потом он превращается в заросшего мистера Проньку.
Дочь морского царя из «В синем море, в белой пене...», 1984
Служанка из «Щелкунчик», 1973
Золушка из «Золушка», 1979
Так и убирается до сих пор, бедняга. С принцем, походу, не сложилось.
Алиса из «Алиса в стране Чудес», 1981
Вовка из «Возвращение блудного попугая», 1984
А где Кеша? В неволе ара живёт лет 50. Он бы мог рядом за ноутбуком сидеть и тоже иметь вид подбухивающего мужчины..
Падчерица из «12 месяцев», 1956
Звездочка из «Незнайка на Луне», 1997
Незнайка из «Незнайка на Луне», 1997
Маша из «Маша и Медведь», 2009
Вот что ждет безалаберных Машек - стать матерью-одиночкой! Конечно, Мишка станет нянькой им всем, поэтому Машка по-прежнему беззаботно улыбается.
А еще мы представили, как могли бы выглядеть герои мультфильмов, если бы они были людьми: