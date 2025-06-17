Как могли бы выглядеть герои наших любимых мультфильмов, если бы они росли вместе с нами

Кино
4 часа назад

Герои мультфильмов, даже многосерийных, особо не меняются: они застывают в одном возрасте. Ну а нам отчаянно захотелось узнать, как бы они могли выглядеть, если бы все-таки старели, как обычные люди. Какую бы прическу они носили? Как бы одевались?

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Малыш из «Малыш и Карлсон», 1968

Мальвина из «Приключения Буратино», 1959

Алиса из «Тайна третьей планеты», 1981

Дядя Федор из «Трое из Простоквашино», 1978

Иосиф Шашлычник
1 час назад

Сначала у него отрастает нос как у хоккеиста из мультика "Шайбу! Шайбу!", а потом он превращается в заросшего мистера Проньку.

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Дочь морского царя из «В синем море, в белой пене...», 1984

Служанка из «Щелкунчик», 1973

Золушка из «Золушка», 1979

Алиса из «Алиса в стране Чудес», 1981

Вовка из «Возвращение блудного попугая», 1984

Иосиф Шашлычник
1 час назад

А где Кеша? В неволе ара живёт лет 50. Он бы мог рядом за ноутбуком сидеть и тоже иметь вид подбухивающего мужчины..

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Падчерица из «12 месяцев», 1956

Звездочка из «Незнайка на Луне», 1997

Незнайка из «Незнайка на Луне», 1997

Маша из «Маша и Медведь», 2009

Alena
1 час назад

Вот что ждет безалаберных Машек - стать матерью-одиночкой! Конечно, Мишка станет нянькой им всем, поэтому Машка по-прежнему беззаботно улыбается.

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