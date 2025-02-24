Нейросеть показала, как могли бы выглядеть 16 мультяшных героев в реальной жизни

Культура
3 часа назад

Старые мультфильмы занимают особое место в нашем сердце. Мы с удовольствием их пересматриваем, подпевая в унисон знакомым с детства песням, и каждый раз переживаем за персонажей. Но что если бы любимые герои вдруг ожили и оказались среди нас? Мы спросили нейросеть, как могли бы выглядеть персонажи нашумевших мультфильмов в реальной жизни.

Мальвина — «Приключения Буратино», 1959

Ромашка — «Незнайка на Луне», 1997

Звездочка — «Незнайка на Луне», 1997

Незнайка — «Незнайка на Луне», 1997

Принцесса — «Бременские музыканты», 1969

Атаманша — «Бременские музыканты», 1969

Violeta
3 дня назад

Кого-то она мне напоминает... 🤔 А! Надежда Бабкина!

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Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978

Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся», 1970

Емеля — «В некотором царстве...», 1957

Царевна — «В некотором царстве...», 1957

Снежная королева — «Снежная королева», 1957

O_о
3 дня назад

Как из Алисы Фрейндлих получилось вот это?

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Буратино — «Приключения Буратино», 1959

Иванушка — «Летучий корабль», 1979

Забава — «Летучий корабль», 1979

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