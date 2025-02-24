Нейросеть показала, как могли бы выглядеть 16 мультяшных героев в реальной жизни

Старые мультфильмы занимают особое место в нашем сердце. Мы с удовольствием их пересматриваем, подпевая в унисон знакомым с детства песням, и каждый раз переживаем за персонажей. Но что если бы любимые герои вдруг ожили и оказались среди нас? Мы спросили нейросеть, как могли бы выглядеть персонажи нашумевших мультфильмов в реальной жизни.