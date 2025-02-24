Нейросеть показала, как могли бы выглядеть 16 мультяшных героев в реальной жизни
Культура
3 часа назад
Старые мультфильмы занимают особое место в нашем сердце. Мы с удовольствием их пересматриваем, подпевая в унисон знакомым с детства песням, и каждый раз переживаем за персонажей. Но что если бы любимые герои вдруг ожили и оказались среди нас? Мы спросили нейросеть, как могли бы выглядеть персонажи нашумевших мультфильмов в реальной жизни.
Мальвина — «Приключения Буратино», 1959
Ромашка — «Незнайка на Луне», 1997
Звездочка — «Незнайка на Луне», 1997
Незнайка — «Незнайка на Луне», 1997
Принцесса — «Бременские музыканты», 1969
Атаманша — «Бременские музыканты», 1969
Мама дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Папа дяди Федора — «Трое из Простоквашино», 1978
Карлсон — «Малыш и Карлсон», 1968
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся», 1970
Емеля — «В некотором царстве...», 1957
Царевна — «В некотором царстве...», 1957
Снежная королева — «Снежная королева», 1957
Буратино — «Приключения Буратино», 1959
Иванушка — «Летучий корабль», 1979
Забава — «Летучий корабль», 1979
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Уведомления
Какие красивые женские персонажи получились. Редко когда так выходит
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