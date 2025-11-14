Я так недавно во время ссоры обнаружила, что когда я повышаю голос и злюсь, одна из лампочек к комнате, находящаяся как раз надо мной, начинает неистово мигать и трещать. Замолкаю - перестает.
Совпадение, но такое забавное)
16 доказательств того, что против бытового хаоса есть только одно оружие: юмор
В семейном быту всегда есть место подвигу и абсолютному абсурду. Ваш муж не помнит годовщину? Подарите ему торт с надписью «Ты снова забыл». Или жена слишком разговорчива по утрам? Сделайте себе крепость из одеяла. Любое недопонимание и любая поломка становятся смешнее, если взглянуть на них с улыбкой.
Будьте аккуратны со своими желаниями
- Пришла с работы уставшая. И тут муж пристал с глажкой, мол, ему завтра надо быть при параде, а лучше меня никто не сможет. Поругались. Я уже на грани, кричу: «Видеть тебя не хочу, не то, что твой костюм!» И тут лампочка тухнет. А муж вдруг как засмеется, говорит: «Может, еще что загадаешь? Вон как быстро твое желание исполнилось». Меня тоже пробрал смех. В итоге он весь вечер возился с электрикой, а я потом — с глажкой. Такая вот команда.
«Доверила мужу оформить ванную комнату. И вот результат»
«По утрам я очень разговорчивая, а мой муж — нет. Я стараюсь помнить об этом, но однажды утром, когда я болтала, он накрыл голову одеялом»
У меня маменька любит утром поболтать без умолку. Ни просьбы, ни объяснения — не работают. Втыкаю наушники — вселенская обида. В общем, нашла лайфхак — каждый раз, когда приезжаю к маме в гости, привожу в подарок патчи для губ и кожи вокруг рта. И утро мы с ней начинаем с бьюти процедур.
«Он сказал: „Это крепость „Без жены“, когда я здесь, мне нужна тишина“. Я так сильно рассмеялась. Люблю его».
«Попросила мужа купить несколько недорогих кружек. И кстати, детей у нас нет»
Главное, чтобы работало
- Я приучаю ребенка к своему голосу, стараюсь каждую ночь петь колыбельные, чтобы она привыкала ко мне, к песням и к искусству. Получалось весьма неплохо, по крайней мере, она не плакала, когда я ей пела, а тихонько засыпала. На днях я была занята рабочим вопросом, попросила мужа подменить меня, чтобы он попробовал себя в роли певца. Когда говорила с начальством по телефону, то прислушивалась, вроде тихо было, а значит, муж справляется. Через полчаса захожу в комнату, а он ходит с дочуркой туда-сюда, убаюкивает и поет: «Ели мясо мужики...» Я посмотрела на него с удивлением, а он ответил мне: «А что? Я колыбельных не знаю, только такие песни!» © Мамдаринка / VK
«Настала очередь мужа готовить. Я на секунду заглянула на кухню, и он сказал, что у нас закончились панировочные сухари»
Когда сын родился, я в какой-то момент вдруг осознала, что не знаю колыбельных)) и первое, что пришло в голову - вальс из «Анастасии». До сих пор так его пою третий год😅 Сын успокаивается мгновенно, едва слышит знакомые нотки)
«Думаю, муж все-таки догадается, что я брала его удлинитель»
«Я случайно кинула в стирку кашемировый пиджак мужа. Муж для сравнения»
Всегда можно найти решение
- Я еще с детства любила зверушек, в школе увлекалась биологией, окончила универ и сейчас работаю биологом. Просто обожаю животных. Только вот недавно у нас с мужем родился сын. Муж сразу сказал, что пока ему хотя бы шесть не стукнет — в доме никаких собачек или кошечек. Пришлось пойти на это, хоть и не совсем согласна. Вчера обнаружила паука в углу комнаты. Большой, домашний, красивый. Теперь у меня есть друг, зовут Игорь. Милый, спокойный, а глаза какие красивые! © Мамдаринка / VK
«Мы с мужем уже 11 лет вместе, но он никак не может запомнить важные даты. На нашу годовщину я заказала торт с такой надписью»
«Ты снова забыл».
«Я сказала мужу, что больше никаких перекусов в постели. Сегодня утром мой муж проснулся с этим мармеладным мишкой, застрявшим в его волосах, и мы оба хорошенько посмеялись»
«Моя жена хотела разогреть рис в носке в микроволновке, чтобы использовать его в качестве грелки. Оказалось, что у нас не было риса, но были зерна попкорна»
«Я действительно не знаю, почему она ожидала другого результата».
Детство всегда с нами
- Муж с появлением ребенка реализовывает все свои скрытые желания. На 3 годика подарили сыну детскую железную дорогу на всю комнату. Супруг так кайфовал, что, кажется, обрадовался больше сына. Они выдумывали всякие истории про поезда, колеи и машинистов. Сказки сочинялись на ходу. А недавно вот купили конструктор моделей разных самолетов с мелкими деталями. Я прибиралась на кухне и решила заглянуть, как же они там проводят время с новой забавой. Картина маслом: сын уснул на диване, обложившись подушками, а мой муж под лампой продолжит собирать конструктор. Еле утащила его спать, сказал, пока не дособирает крыло, не пойдет. © Мамдаринка / VK
«Сегодня пришел домой, и вот что моя жена оставила для меня»
Зачем отбирать у мужа хобби? Чтобы он на диване деградировал, и было за что выедать ему мозг? Нравится человеку собирать конструкторы, пусть собирает. И ему приятно, и с ребенком занимается
«Там нет набора для шитья, но печенья тоже нет».
Вещи тоже умеют обижаться
- Собралась сушить я, значит, волосы. Смотрю на фен и говорю: «Надо же, китайский дешевый фен служит мне верой и правдой почти четыре года». И как только я это произнесла, фен заискрил, завизжал, начал дымиться. Муж из соседней комнаты подытожил: «Я всегда знал, что ты ведьма». © Не все поймут / VK
«Попросила мужа взбить вручную жирные сливки. Вдруг услышала странные звуки. Зашла на кухню, а там это»
Не разлетелось всё по кухне? Хотя вроде на минимуме дрель стоит...
