Один раз меня подруга попросила посидеть с ее дочкой, пока она сбегает по делам. А перед этим мы сидели за столом, дочка пихала в меня книгой и говорила непонятные слова. Ну, три или четыре года ей было. Подруга меня обхихикала и ушла. А мы взяли книгу про породы собак и выучили самое трудное слово - ризеншнауцер. Когда подруга пришла, она тоже дочь не поняла, пока ее не ткнули в картинку.
15 историй о друзьях не разлей вода, которым ни время, ни расстояние не помеха
Дружба — это когда ни километры, ни годы не могут разорвать связь. Эти истории доказывают, что настоящие друзья — это редкое и ценное сокровище, которое остается с нами несмотря ни на что.
- Когда училась в универе, у меня был один друг, которого я частенько выручала деньгами. Возможность была, потому что я получала стипендию, и родители меня поддерживали, а он учился и не работал, поэтому временами было тяжело. Ему всегда было неловко, но каждый раз он обещал: «Как разбогатею — отдам с процентами». Я всегда смеялась и говорила, что ничего отдавать не нужно, а вот он воспринимал все серьезно и не забыл ни одного раза, когда я ему помогала, потому что записывал все в блокнот. После универа мы почти не общались, но недавно я узнала, что он теперь живет в Австралии, занимается программированием, а еще он вернул мне всю сумму, умноженную на десять. © Карамель / VK
- У меня три старших брата. С одним из них мы общаемся почти каждый день, и я с уверенностью могу сказать, что он мой лучший друг. Нас разделяют 2000 км, но каждый день я звоню ему, и мы обсуждаем философию. Читаем Платона или Сенеку, а потом делимся впечатлениями, смотрим лекции об истории философии, а после он объясняет мне трудные моменты. Разница в возрасте — 15 лет. © mary.dontsova
- Мои друзья — первые, кто скупил мои свечи. И до сих пор так: нужен подарок — пишут мне. Ни разу никто не попросил скидку. И ни разу никто не сказал, что занимаюсь фигней. Да что уж, порой они верили в меня больше, чем я сама. © 2atmosphere
- Мы с мужем любим приглашать друзей в гости. Восемь месяцев назад у нас появился второй ребенок, и жизнь стала другой — более домашней и спокойной. Формат встреч тоже изменился. И вот моя подруженька приехала в гости: сначала поужинала с нами вместе, потом поиграла с моим старшим сыном на улице, пока я кормила и помогала мужу укладывать младшего, а потом мы пошли вместе готовить ко сну старшего. Я читала книжки, а она была рядом. И пока сын засыпал под боком, мы лежали рядом и болтали шепотом обо всем на свете. А когда Лео уснул, тихо смеялись и продолжали разговор. Так приятно, когда друг принимает твою жизнь такой, какая она есть, и остается рядом. Любовь, получается. © isayeva.pro
- Помню, когда я училась в школе, то звала друзей на встречу фразой: «Пошли погуляем». Мы встречались где-то в центре, шли бродить по городу, лазили по паркам, наслаждались прогулкой по интересным местам. В свои 22 эта фраза немного «видоизменилась» и превратилась в «пошли посидим». Я после пар встречалась с друзьями, мы заходили в любое интересное заведение, сидели там, ели, пили, болтали обо всем на свете. Сейчас мне 30, вчера я позвала лучшую подругу к себе фразой «пошли полежим». Она пришла ко мне, мы валялись на диване, смотрели сериал, а потом вырубились и уснули. Боюсь представить, какая будет следующая фраза лет так через 10... © Палата № 6 / VK
- У моей жены очень много друзей, но они все живут в разных уголках страны. Когда она забеременела, я сразу начал планировать, какой будет сюрприз на рождение нашего первого ребенка. К счастью, времени у меня было 9 месяцев! На седьмом месяце пришло озарение, как раз любимая хвасталась животиком по видеозвонку своей подружке из другого города. «Ага, — подумал я, — надо собрать всех ее друзей вместе!» Я понимал, что идея утопическая, ведь у всех работа и мало свободного времени, как и у каждого современного человека. Я очень удивился, но когда описывал суть сюрприза, почти все сразу отвечали: «Клево! Я согласен(а)!» Все это того стоило, потому что такого счастливого лица, как в тот день, я у нее еще не видел. © Палата № 6 / VK
- Давно живу за границей, руковожу бизнесом, муж тоже состоятельный, могу позволить себе если не все, то очень многое. На день рождения пришла посылка от друга. Открываю, а там оригинальная Барби 1991 года в коробке. Господи, как я рыдала. Внезапно все вернулось — наше детство, мои любимые родители еще живы. Жили мы небогато, и я не могла надеяться получить такую куклу, а только показывала ее в альбоме с наклейками своему другу, и мы мечтали, как вырастем и купим самые лучшие игрушки. Он запомнил. Нам по 35 лет. © Подслушано / Ideer
- Мы дружим с детского сада, и у нас есть своя традиция. Однажды мы нашли у девочки с соседнего дома «золотой» ключик от какой-то шкатулки. Для нас это было ценным кладом в то время. Мы договорились, что будем отдавать его друг другу на хранение каждые пять лет. Сейчас мы взрослые люди, но никто из нас никогда не забывает, у кого находится наш талисман. Скоро моя очередь хранить ключик. Я очень люблю свою подругу. © Подслушано / Ideer
Офигенная история - отжали (как сказано в источнике) у девочки ключик и хранят его по очереди, как я понимаю, уже много лет...)
- Мы с лучшей подругой дружим с тех пор, как ей было 11, а мне 12. Сейчас мне 66 — получается, уже 54 года вместе. Недавно ездили в путешествие, я его оплатила, потому что она всегда жила скромно. Помогла и ее дочери с покупкой машины. Люблю ее безумно, она мне как родная. © lotusblossom60 / Reddit
- Одна из моих самых близких подруг знает меня буквально с младенчества — мне было всего восемь месяцев. Наши отцы дружат еще со школы, а мамы познакомились, когда начали встречаться с будущими мужьями. Мы родились с разницей в год — в 1964 и 1965. Сейчас у обеих есть сыновья, разница между ними 16 месяцев, и они тоже дружат. Живем примерно в часе езды друг от друга. Наши мамы до сих пор общаются, созваниваются, пишут письма. И сегодня мама подруги позвонила мне и поздравила с 60-летием — до слез приятно. © MyEyesItch247 / Reddit
- Мне скоро 55, моей лучшей подруге — 54. Дружим с тех пор, как ей было 15. Потом она с семьей переехала из Германии в Австралию. Я крестная мама всех ее детей, их трое, а у меня самой детей нет. Живет она небогато, поэтому я оплатила нам три совместных отпуска по Австралии, в двух из них были и дети. Помогала с оплатой счетов, покупкой еды, а после ее болезни — с оборудованием для передвижения. Но наша дружба — не игра в одни ворота. Она дает мне не меньше: любовь, поддержку, радость и понимание. Это вообще бесценно. © jmkul / Reddit
- Пару лет назад на отдыхе познакомилась с девчонкой, классно подружились. Она улетала раньше и внезапно позвонила из аэропорта: опоздала на стыковку, билет сгорел, на новый не хватало денег. Я помогла. А когда вернулась домой, пришло смс: «Отправила деньги за билет, проверь». Я смотрю — и правда, вся сумма вернулась, хотя я, если честно, и не рассчитывала. Мы продолжили общение, летали друг к другу в гости, а в этом году я — свидетельница на ее свадьбе и будущая крестная ее малыша.
- Удивляюсь некоторым родственникам тех, кто начинает свое дело — печет торты, делает красивую мебель, открывает кафе и так далее. Когда моя подруга начала печь торты, мы с мужем стали ее первыми клиентами, заказав торт, а не «ой, сделай нам бесплатно по блату». Ее родители специально придумали и устроили вечеринку, заказали у нее сладкое. Ее парень уговорил своего начальника заказать торт на пятилетие их фирмы у нее. Она предлагала сделать все нам бесплатно, но мы настояли на ее роли предпринимателя в этих случаях. Вот реальные настоящие отношения и поддержка, а не эти требования халявы. © Подслушано / Ideer
- Мы с друзьями знакомы уже больше 18 лет, из которых 17 лет дружим. Всегда вместе, на каждый праздник, день рождения или гулянку. Нам никогда не бывает скучно, мы болтаем без остановки, находим развлечения и кайфуем от жизни. А у людей вокруг появляется удивление на лице, когда они нас видят, никто не понимает, как настолько разные люди могли стать такими крутыми и верными друзьями. Костя — веган-активист, путешествует по миру, никогда не был в отношениях, медитирует и живет с тремя собаками. Арсен — армянин, который шикарно готовит любое мясо, женат, есть дочь, никогда не был за границей, строит шикарные дома. И я, Антон, спортсмен, обожаю футбол, живу с кошкой и девушкой, до прошлого года был «стереотипным» панком, который всегда носил черное, ирокез и дырявые штаны. И самое интересное то, что у нас никогда не было разногласий или недопониманий. Удивительная штука, эта дружба! © Палата № 6 / VK
- Дружили с Маринкой с детства. После школы разъехались, общались все реже. Вдруг ночью СМС: «Срочно, займи денег». Перевела без вопросов. Месяц тишины. Уже мысленно попрощалась и с подругой, и с деньгами. И тут звонок в дверь — открываю и выпадаю в осадок: там на пороге стояла Марина. Похудевшая, уставшая, с огромным букетом и конвертом. Оказалось, она весь месяц ухаживала за мамой после операции и не успела даже этим поделиться ни с кем. Деньги вернула до копейки, а мы сидели на кухне до утра и вдруг поняли: годы могут пройти, а дружба — нет.
А у вас есть примеры такой дружбы? Делитесь в комментариях.
Кстати, вам может понравиться:
Комментарии
Приятные истории про дружбу. Особенно приятно читать их без едких комментариев 🤪
а у меня раньше было много друзей и я у двоих занял по 10 штук баксов . Первые проиграл на красной поляне , вторые в Гоа , теперь остальные жадничают .
Истории очень хорошие, но вот в последней опять всё неправильно написано. Правильная СМС должна выглядеть так: "Срочно дай в долг" или "Срочно пришли денег". А лучше написать так - "У меня сейчас большие финансовые трудности/я попала в трудную финансовую ситуацию. Не могла бы ты выслать мне n-сумму денег".
Мы с лучшей подругой всю жизнь болеем одновременно) Так с детства повелось (наши семьи дружат несколько поколений), мы не заражали друг друга, могли не видеться даже, просто вот так совпадали. Сейчас мне 32, ей 33, между нами 4 тысячи км, но на днях одновременно написали друг другу, что болеем - у нее синусит, у меня вирус какой-то. Каждый раз и смеемся над этим совпадением, и даже страшно немного😅😅