15 историй о друзьях не разлей вода, которым ни время, ни расстояние не помеха

Один раз меня подруга попросила посидеть с ее дочкой, пока она сбегает по делам. А перед этим мы сидели за столом, дочка пихала в меня книгой и говорила непонятные слова. Ну, три или четыре года ей было. Подруга меня обхихикала и ушла. А мы взяли книгу про породы собак и выучили самое трудное слово - ризеншнауцер. Когда подруга пришла, она тоже дочь не поняла, пока ее не ткнули в картинку.