18 крутых учителей, на уроки к которым хотелось бежать, перепрыгивая ступеньки
Истории
1 час назад
Кто сказал, что учителя должны быть строгими? Мы собрали истории, которые доказывают обратное: энтузиазм и отличное чувство юмора работают лучше любой указки. Перед вами примеры того, как харизма и любовь к своему делу могут мотивировать весь класс и заставлять детей слушать затаив дыхание.
- Была у нас учительница по физике — весь класс на уроках спал, даже жалко ее было. Но однажды все перевернулось с ног на голову. Залетает она как-то в класс, кидает вещи на стол и выдает: «У меня к вам задание: придумайте лучший подкат на языке физики». У всех глаза округлились. Когда мы услышали само задание, то вообще не поняли — шутит она или серьезно. Но парни, конечно, тут же включились в гонку. Победил Дима с гениальной фразой: «Ты, конечно, не магнит, но притягиваешь меня с неимоверной силой». С того дня мы ее уроки просто обожали! Она постоянно придумывала всякие квесты и загадки, а мы их с азартом решали.
- Иду в школу, вдруг слышу — кто-то мяукает. Нашел под машиной крошечного котенка, грязного, дрожащего. Думаю, занесу домой. Но тут вспомнил, что у меня проверочные по двум предметам, если опоздаю — мне конец. Взял котенка в куртку, побежал в школу. На входе охранник, объясняю ситуацию, прошу подержать кота, а он: «Оно мне надо?» Уже хотел развернуться и уйти, но тут мимо проходит наша математичка. Все ее боятся, мол, железная баба, без эмоций. А она вдруг говорит: «Давай сюда, я его пока в учительскую отнесу». Я офигел. После уроков захожу — кот сидит довольный. Хотел принести ему котлетку из столовки, а она говорит, что уже покормила. Забрал его домой, назвал Шансом. И вот теперь, когда кто-то говорит, что она злая, я вспоминаю, как она кота спасла. Потом еще спрашивала, как он. © ШКогвартс / VK
- Недавно нашей учительнице по математике надоело, что мы шумим. Тогда она достала зефирки из шкафа и засунула в рот каждому из нас. Теперь наша топовая фраза на ее уроках — это: «А зефирки сегодня будут?» © ШКогвартс / VK
- На уроках у нас часто гуляют сквозняки. Сидим как-то на литературе, тишина, учительница объявляет тему занятия и говорит: «Сегодня будем разбирать Гоголя». В этот момент из-за сквозняка дверь в класс начинает медленно открываться. Учительница, не моргнув глазом, смотрит в ту сторону и добавляет: «Ну вот, явился лично». © ШКогвартс / VK
- У нас была училка, которая всегда ходила на уроки со своим загадочным термосом. Когда она была не в духе, всегда говорила: «Сейчас глотну, хоть успокоюсь». Все ломали голову: ну что там? Дорогой кофе? Травяной чай? Как-то она вышла из класса, и мы сразу побежали к ее столу, чтобы посмотреть. Друг осторожно открыл термос, и тут резкая вонь, но запах чертовски знакомый! Друг аж отшатнулся и заорал на весь класс: «Боже, да это же щи!»
- Единственный предмет, который мне плохо давался в школе, — это химия. Но зато в ней хорошо шарил одноклассник (назовем его Пашей), с которым мы сидели за одной партой, поэтому все контрольные я списывал у него. Правда, у нас были разные варианты, но я всегда ставил его вариант, думая, что учитель не заметит. Кроме того, у Паши был просто ужасный почерк — все буквы были одной волной. Но со временем я каким-то образом научился читать его «шифр». И по всем контрольным получал пятерки, что меня и удивляло, и радовало одновременно.
После последнего звонка в 11-м классе я подошел к преподавателю и спросил, неужели он ни разу за 2 года не увидел, что у нас с Пашей один и тот же вариант. Ответ преподавателя помню почти дословно до сих пор: «Во-первых, у тебя были хорошие оценки по всем предметам и я не хотел портить тебе аттестат. Во-вторых, если ты смог понять, что написано у Паши, значит, ты знаешь и понимаешь намного больше, чем думаешь. В-третьих, благодаря тебе мне не приходилось тратить по часу на дешифровку контрольной Паши. Так что считай, что эти 2 года мы просто помогали друг другу». © natsval / Pikabu
- У меня в пятом классе был лучший учитель истории! Он был археологом, но пока никаких экспедиций не намечалось, устроился к нам в школу. Мы из книг брали только название темы, остальное он полностью рассказывал сам, а в конце урока показывал фото: где он был и что находил. У него был дефект речи, но все равно даже двоечники его слушали с интересом! Благодаря ему я начала любить историю. © Старлайт / ADME
- Наш учитель биологии был жестким, холодным, любил поорать и никогда не улыбался. Его боялись абсолютно все! По-моему, даже другие учителя побаивались: слишком сильно напоминал он какого-то кинозлодея. А однажды, на очередной контрольной, я решила нарисовать дракона. Саму контрольную я уже дописала! Ну сижу я, вырисовываю ему хвост и вдруг слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, посмотрел на дракона, опять на меня, потом на остальных учеников и выдал: «Дракону нужен друг!» Взял еще один лист, нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. Причем очень классно нарисовал, лучше, чем я. После этого его уже никто не боялся. © Tulen / ADME
- В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Потому что так, как вел ее наш Эрик Билалович Ахмедов, ее не вел никто. В его кабинете не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Большой зеркальный шар под потолком, который он сделал вместе со старшеклассниками. Барабанная установка, гитара, пианино, еще какие-то музыкальные инструменты. И все можно было потрогать, и на всем можно было попробовать сыграть.
Он учил нас петь хором и а капелла, показывал, как дирижировать. Его песни мы пели даже во дворе. От радости, от избытка чувств, просто потому что петь, оказывается, очень здорово. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! После таких историй классику мы слушали затаив дыхание. © Rijuh / Pikabu
- Лучшие школьные воспоминания — моя учительница физики. Это была взрослая, очень тучная женщина. Она бегала по кабинету и кричала: «Я молекула! Вот я здесь, а вот я там. А вот диффузия!» — и в этот момент она хватала за руку одноклассника и начинала с ним кружиться. © Подслушано / Ideer
- Был у нас в классе парень Миша. Вечно сидел в телефоне, играл, учеба на нуле. Учителя как ни пытались его растормошить — без толку. Но была у нас одна нереально крутая училка по истории, которая и спасла его. Сидим мы как-то на уроке, она смотрит на Мишу и выдает: «У меня к тебе спецзадание. Подготовь на завтра презентацию про историю видеоигр». Видели бы вы, как у него глаза загорелись! На следующий день весь класс слушал его затаив дыхание. Но дальше — больше. Она начала давать ему задания искать игры по историческим темам и анализировать их. Это было феерично! В итоге Миша не просто подтянулся, он реально влюбился в историю и начал сам придумывать сюжеты для своих игр. Вот что значит найти правильный подход к человеку!
- Дочь, 11-й класс, первый государственный экзамен. Пришла — и все плохо! До тошноты. Слезы. «Не пойду, и все!» Классная руководительница каким-то дивным образом все же отправила дочь на экзамен. На мой вопрос: «Как?!» — ответила: «А я дала ей ручку волшебную! У меня этой ручкой все в прошлом году на 5 писали». Дочери 18 лет! Какая волшебная ручка? А классная продолжает: «Не волнуйтесь! Она, думаете, одна такая? У меня целая упаковка была с утра, сейчас ни одной нет». © Татьяна Ланская
- 4 класс. У меня тогда были напряженные отношения с отчимом, и учительница, видимо, поняла, что что-то не так. Однажды она меня подозвала и вручила плюшевую собачку хаски. Игрушка «ходила» со мной в школу, спала на моей подушке и была мне верным другом еще долгое время. © Unknown author / Reddit
- Вспомнила добрую историю из детства. Как-то раз зимой меня отправили в санаторий, а я оставила варежки дома. Мне было холодно, воспитатель увидела, что я мерзну, и связала мне варежки с красивым красным узором. До сих пор храню этот подарок и добрым словом вспоминаю эту прекрасную женщину.
- Самый ценный урок жизни мне подарила наша учительница. В 8 классе девочка у доски сделала ошибку, а я захихикала. Учительница повернулась и железным голосом спросила «По какому праву вы считаете, что имеете право смеяться над людьми?» Я надеялась, что полы разверзнутся, и я исчезну — настолько мне было стыдно. Больше я не смеялась над ошибками других людей. © koteikaboreika
- Седьмой класс, время подросткового бунта, я взял и набил тату на предплечье. Учителя из-за этого начали занижать оценки, хотя я в отличниках ходил. И вот стоит как-то надо мной классная, пилит. Вдруг дверь открывается, заходит наш физик — дед уже в возрасте. Жестом показывает ей — мол, тихо. Весь класс замер. И тут он поворачивается к нам и снимает рубашку. Мы чуть не упали: у него во всю спину огромный корабль набит! В классе тишина мертвая, даже училка в шоке, никто ж не знал. Он постоял, глянул на нее выразительно и так же молча вышел. Мы там так и остались с открытыми ртами. Зато после этого от меня сразу все отстали. Виктор Дмитриевич, спасибо вам, до сих пор вспоминаю!
- Как-то я решила задать моей учительнице биологии вопрос, который меня долго мучал: «Почему у куриц разного цвета яйца, то белое, то оранжевое?» А она мне тихо так, шепотом говорит: «Тс-с-с, это секрет, его ни-и-икто не знает». Целый день смеялась над этим. © ШКогвартс / VK
- Вспомнила свою учительницу начальных классов: она выдавала фигурки из бумаги за старание, а когда делали прописи, то отличникам под обложку тетради она вкладывала небольшие почетные грамоты. С нами учились несколько детей из неблагополучных семей, так учительница разрешала им дремать на уроках. Удивительный преподаватель, больше таких не встречала. © Варвара Король / ADME
А здесь еще больше историй об учителях, которые запомнились своим ученикам на всю жизнь:
В пятом классе препод. по истории пел нам неаполитанские песни. Уроки театрилизировал, обожала его и историю древнего мира настолько, что когда у него болело горло, лекции читала я. Только вот не могла так лицедействовать.
