18 крутых учителей, на уроки к которым хотелось бежать, перепрыгивая ступеньки

Кто сказал, что учителя должны быть строгими? Мы собрали истории, которые доказывают обратное: энтузиазм и отличное чувство юмора работают лучше любой указки. Перед вами примеры того, как харизма и любовь к своему делу могут мотивировать весь класс и заставлять детей слушать затаив дыхание.