У меня была подружка в подростковом возрасте, которая делала сама себе "медальки", 'самая красивая улыбка", "самая сексуальная попка". Однажды ее мать похвасталась моей матери, что та выиграла школьный конкурс "самые красивые волосы". Естественно, конкурса не было, а если б был, то она б не выиграла.
Я так и не поняла зачем ей это. Она была вполне симпатична и популярна.
17 жизненных историй о том, к чему приводит желание пустить пыль в глаза окружающим
Иногда так хочется выглядеть чуть успешнее, богаче и круче, чем ты есть на самом деле. Ну подумаешь — приукрасил отпуск, накинул пару нулей к зарплате, назвал кредитный айфон «инвестицией в статус». Но правда — дама коварная: она всегда выбирает самый неподходящий момент, чтобы выйти наружу. И порой лучше честно заказать чай, чем потом объяснять, почему карта выдала «Отказ».
- Знакомые позвали на ужин. Хозяйка хотела, чтобы все было по высшему разряду, и пообещала какие-то «дизайнерские аксессуары для фуршета». В день X сели за стол и чуть не упали со смеху: рядом с приборами рядками лежали латексные напальчники. Хозяйка гордо объявила, что это «элитные наперстки, чтобы не запачкать руки крабом». Мы сидели и наблюдали, как суровые мужчины в пиджаках пытаются натянуть их на пальцы, а кто-то решил, что это такие хитрые воздушные шарики для украшения стола.
- Встречалась я в студенческие годы с одним парнем. Знаете, такой весь из себя, айфоны в кредит. Расстались тихо и мирно, ведь он заявил: «Мне нужна перспективная вторая половина, а ты на педагога учишься». Встретились через год после расставания, слово за слово, узнал, что я в гимназии учителем работаю. Вчера пошла в фастфуд и угадайте, кто у меня принимал заказ? Правильно, он. Вел себя на удивление тихо, даже покраснел, все время пытался закрыть бейджик рукой. © Real Story / VK
- Моя одноклассница обрезала провода у своих наушников и носила их в школу, как AirPods. А еще она как-то распечатала обложку палетки знаменитого бьюти-блогера, наклеила ее на квадратную коробочку для ожерелья и сделала вид, что эта палетка от звезды. © The_Roses_Are_Wilted / Reddit
- Однажды подруга мамы подарила мне очень красивую бутылочку. Там была прозрачная вязкая жидкость с приятным запахом, похожая на густой кисель. Мне тогда объяснили, что чудо-средство используется для укладки волос. Мамина подруга работала учительницей и получила это сокровище в дар от благодарных учеников, но не нашла ему применения и решила передарить мне. Мне на тот момент было 13 лет. Наносила на волосы перед начесыванием, смазывала каждую прядку перед тем, как накрутить на бигуди, капала и размазывала по вискам, чтоб не разваливалась «гулька». Результат мне не нравился, и я прекратила попытки. Бутылочка заняла свое место на полке и продолжала радовать меня своим дизайном. А спустя долгие годы я увидела в магазине знакомый логотип, ставший уже родным. Все это время я пыталась укладывать волосы гелем для душа. © missisissi / Pikabu
- Когда я учился в университете в Италии, у меня был однокурсник, который очень броско одевался. У него были самые модные гаджеты, он проводил выходные в лучших ресторанах и хвастался этим в соцсетях. Он ездил на дорогой машине. А однажды предложил отвезти меня домой и попросил пять евро на бензин. © francechelo1991 / Reddit
- Я работаю официанткой в хорошем стейк-хаусе. Каждые выходные к нам приходят клиенты, которые стараются произвести впечатление. Они опаздывают как минимум на час-два, а когда приходит время платить, оказывается, что у них едва хватает денег. Начинаются споры о том, кто что ел и пил, перекладывание банкнот, жонглирование банковскими приложениями... Я случайно заглянула через плечо одной девушки и увидела, что у нее на банковском счету 63 доллара. © thundermonkeyms / Reddit
- Я дружил с парнем, который был одержим своей внешностью. Он всегда говорил, что хочет хорошо выглядеть. Я не вижу ничего плохого в этом желании, но он влез в долги, покупая самые нелепые вещи. Это были, например, туфли за 800 долларов, которые он приобрел специально для работы, с которой вскоре уволился, роскошное кольцо, а затем и дорогущий браслет. При этом он жил в очень ветхой квартире с гнилыми полами, протекающим потолком и так далее. © TehPurpleCod / Reddit
- Как-то в компании друг решил выделиться и сказал, что его девушка победила на местном конкурсе красоты. Его девушка — моя сестра, и она никогда не принимала участия ни в каких конкурсах. Дергаю его: «Ты чего?» Друг увел меня в сторонку и сказал: «Для меня твоя сестра — самая красивая, как минимум, в этом городе, так что молчи, понял?» Ну я и промолчал. На следующий день позвонила сестра и попросила найти для нее корону. Мужики из компании потребовали доказательств. © Палата ** / VK
- Как-то ходила на свидание. Парень рассказывал, какой он крутой бизнесмен, не давал и слова вставить в свой монолог. А когда официант принес счет, попросил меня заплатить не только за себя, но и за его чай! А он, так и быть, мне мелочью отдаст. Попросила два раздельных счета и ушла. Больше его не видела. Все еще не понимаю, к чему эти дешевые трюки? © Vasilisa Osekina / VK
- Сидим с товарищем в кафешке в торговом центре, наслаждаемся фастфудом. В паре метров от нас возле стойки стоит симпатичная девушка. Завязался у нас спор, что я с ней познакомлюсь и телефончик возьму. Раскованной походкой направляюсь в сторону своей цели. Встаю рядом, достаю телефон и начинаю во весь голос «решать серьезные вопросы»: «Да, вчера „Мерса“ прикупил. Сегодня будем праздновать, так что подтягивайся. Естественно, я за все плачу». И тут в самый неподходящий момент у меня зазвонил телефон! Чувствую, как начинаю краснеть. Девушка смеется почти в открытую. Поворачиваю голову и вижу, как мой товарищ держит в руках телефон и, давясь от смеха, медленно сползает под стол. Так стыдно мне не было еще никогда. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя тетя постоянно выкладывает фотографии из своих «дорогих» отпусков. Она работает в авиакомпании и получает авиабилеты с большой скидкой, а порой и бесплатно. Два года назад она опубликовала фото с мужем в каком-то дорогом отеле. На самом деле история была такова: они всю неделю жили у родственников, и она заставила мужа оплатить одну ночь в отеле. Но потом выложила фотографии так, будто они все это время там жили. © -PM_me_your_recipes- / Reddit
- Мой день рождения. Сидим мы за столом, родня начинает дарить подарки. И тут мой муж вскакивает и убегает в дом. Через пару минут возвращается с конвертом. Открываю, а там на белом листе написано: «Поездка в Италию для любимой жены!» Мол, купил путевку, не успели доставить. Ну, все удивились, поздравили, мол, красавчик. Я тоже довольна, давно мечтала в Италию съездить. Когда гости разъехались, спросила у мужа, когда я лечу. Но оказалось, что путевки нет, так как он не знал, в какой курорт Италии я хочу отправиться. Иди, мол, выбирай. Не буду описывать поиски, ибо на все варианты муж говорил, что это дорого. Оказывается, это он понтанулся перед родней, а денег-то у него, собственно, нет. Да и вообще, что я такого полезного в жизни сделала? Не заслужила я такой поездки. Надо отдать должное его маме, которая поняла, насколько сынок был неправ, и сама купила мне тур, правда, в Грецию. © Just Story / VK
- Сегодня решила я сходить в магазин. На кассе передо мной стоял парень, весь такой крутой. Начал расплачиваться и гордо так заявляет: «Сдачи не надо». Но его остановил кассир: «Молодой человек, вы денег недостаточно дали». © Палата № 6 / VK
- Чтобы впечатлить девушку, я пригласил ее в дорогущий ресторан. Сказал ей: «Бери все, что хочешь, я угощаю!» Но когда принесли счет, понял, что денег на карте не хватит. Приложил телефон, дождался надписи «Отказ» и возмутился, но тут девушка достала свою карту. Расплатилась и сказала: «Ничего страшного, бывает». Я уже выдохнул, решив, что пронесло, а она добавила: «Кстати, я руковожу отделом безопасности в этом банке. Как твоя фамилия? Сейчас напишу ребятам, пусть проверят, почему тебе отказ пришел». Больше мы не виделись.
- В детстве я однажды приврал. Был в гостях у друзей и сказал им, что учусь играть на скрипке. Оказалось, что они тоже играли на этом инструменте. Тут же достали скрипку и ноты и предложили мне сыграть что-нибудь. Пришлось признаться, что ноты я читать пока не умею. Один из друзей решил, что я все выдумал — хотя я правильно держал смычок. Впрочем, мы быстро помирились и забыли об этом. © whyhercules / Reddit
- Познакомилась с парнем: костюм с иголочки, часы дорогие, приехал на крутой тачке. Повел в ресторан, заказал лобстера, весь вечер рассуждал о падении акций и своем холдинге. Я уже уши развесила. Выходим на улицу, а к машине подбегает красный как рак мужик с криком: «Ты чего, тачку обкатать решил?! Я тебе ключи оставил, чтобы ты салон пропылесосил, а не девчонок катал!» Оказалось, мой «олигарх» совсем не богат. Пришлось мне ему такси вызывать.
- Я сказал, что мой отец — океанолог, который работает в Шотландии и ищет доказательств существования Лох-Несского чудовища. Да, они поверили в это. Нет, я больше их не видел. Да, мне было двенадцать лет. И да, им было по девять. © Ani-A / Reddit
А вы легко понимаете, когда собеседник пытается выдать желаемое за действительное? Расскажите о своем опыте в комментариях! У нас есть и другие истории о людях, чья фантазия не знает границ: