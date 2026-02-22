17 жизненных историй о том, к чему приводит желание пустить пыль в глаза окружающим

У меня была подружка в подростковом возрасте, которая делала сама себе "медальки", 'самая красивая улыбка", "самая сексуальная попка". Однажды ее мать похвасталась моей матери, что та выиграла школьный конкурс "самые красивые волосы". Естественно, конкурса не было, а если б был, то она б не выиграла.

Я так и не поняла зачем ей это. Она была вполне симпатична и популярна.