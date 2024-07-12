15 человек, которым соврать и приукрасить проще, чем конфетку съесть

"Эту я, кстати, тоже придумала, муж на самом деле ничего так и не узнал"))
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Люди врут по разным причинам. Кто-то ради выгоды, кто-то из желания прихвастнуть, а кому-то просто скучно жить без небылиц. Как правило, правда все равно рано или поздно выходит наружу, и вот тут лгунишкам не позавидуешь.
"Эту я, кстати, тоже придумала, муж на самом деле ничего так и не узнал"))
А вот еще несколько подборок историй про людей, которым ничего не стоит обмануть ближнего:
Зачем совать свой нос в личную жизнь посторонних людей. Лучше даже и к близким не лезть.
Для реальной эпичности нужно было парню уж просто немецкий выучить на самом деле после интервью 🤷🏼♀️