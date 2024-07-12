15 человек, которым соврать и приукрасить проще, чем конфетку съесть

Истории
3 часа назад

Люди врут по разным причинам. Кто-то ради выгоды, кто-то из желания прихвастнуть, а кому-то просто скучно жить без небылиц. Как правило, правда все равно рано или поздно выходит наружу, и вот тут лгунишкам не позавидуешь.

  • Мама очень хотела познакомить меня с сыном своей подруги — он начитанный, успешный, интеллигентный. На фотографиях очень красивый. Я была очень даже не против, так что принарядилась и готовилась к светской беседе. А во время встречи поняла, что меня настырно сватают, да еще и привирают! Оказывается, я и на отлично специализированную школу закончила, и гранты за рубежом получала, и мечтаю стать хорошей женой, и вообще — идеальная до блеска партия. Только вот мама не рассказала, что на самом деле из школы меня выгнали за плохое поведение, что я не хочу быть женой-хозяюшкой и что стремлений стать успешной у меня нет. После встречи мамина подруга написала, что я очень понравилась ее сыну, а сам он позвонил мне и пригласил в музей. Ненавижу музеи. Ненавижу быть не собой и врать. А мама заладила, что я должна поддержать эту игру и начать новую успешную жизнь. © Палата № 6 / VK
  • Встречалась с разведенным мужиком. Он постоянно был на мели — говорил, что помогает ребенку от бывшей жены и проводит с ним много времени. Ну ладно, дело-то святое. И тут я случайно пересеклась — город-то тесный оказался — с подругой той самой бывшей. Барышни обо мне были наихудшего мнения — я, мол, постоянно требую от несчастного мужика подарки и не пускаю его к сыну. Поэтому он с ребенком уже больше полугода не виделся и алименты не платил. С девочками мы выяснили правду довольно мирно, а вот мужик долго упирался. © Бутербродик / ADME
  • Перед сном с женой оба пялились в телефоны. Вдруг она начала хихикать, ну я и спросил, что она смешного увидела. Она немного замешкалась, а потом всучила мне свой смартфон и сказала, чтобы я сам прочел. Короче, там была история о женщине, которой муж не разрешает часто принимать душ. Я все не мог поднять, а где смеяться-то. И тут жена призналась, что это ее история. Мол, она так балуется — выдумывает всякие небылицы для соцсетей. Ей нравится смотреть, сколько людей прочитают и прокомментируют пост с «ее историей». Я сначала не знал даже, что и сказать, а потом заявил, что это неправильно и как-то гаденько. Жена ответила, что большинство историй и так выдуманные, нет ничего плохого в том, что она сочинит парочку. © LongjumpingFinish318 / Reddit
Athis Sareth
1 час назад

"Эту я, кстати, тоже придумала, муж на самом деле ничего так и не узнал"))

-
-
Ответить
  • Мой свекор — человек-хвастун. У него всегда все супер. Например, его второй сын работает промоутером, раздает рекламные буклеты банка, но на общем празднике для всех он — банкир. Или говорит нам, что купил жене шубу норковую. Это значит, что у шубы на рукавах и подоле норковые хвостики. А на нашей свадьбе он при всех встал и сказал, что дарит деньги. Но так как сумма очень большая, то он ее положил на карту, а пин-код скажет позже. Мы долго смеялись, когда сняли деньги. © Подслушано / VK
  • C подросткового возраста и лет до 20 я работала в продуктовом магазине. Было невероятно кисло, я развлекалась как могла. Сотрудники менялись часто, поэтому иногда я придумывала сумасшедшие истории, чтобы рассказывать их новичкам, которые все равно надолго не задержатся. Как-то со мной в смене оказался парень лет 15 и явно небольшого ума. У меня на руке болтался ремешок на липучке. Не помню, для чего он нужен был, но не суть. Парниша спросил, зачем он мне. Ну я и навешала ему лапши, что у меня редкая болезнь — тело не вырабатывает достаточно статического электричества. Из-за этого я даже на фото не отображаюсь. И вот ношу приспособление, чтобы это исправить. Сочинила целую предысторию о том, как прошли месяцы, прежде чем кто-то это заметил. Мол, когда я была младенцем, родители проявили пленку и обнаружили, что меня нет ни на одной фотке, а у членов семьи в руках пустота. Не думала, что кто-то может поверить в такую чушь, но он повелся. © Kristirobots / Reddit
  • Моя девушка — теперь уже бывшая — видимо, для того, чтобы показать какой я нищеброд, сказала, что продала свои золотые сережки, компьютер и что-то еще. Деньги для чего-то нужны были. Демонстрировала мне пустые уши и тяжело вздыхала. Но вот память у нее оказалась слабая — уже через неделю серьги были в ушах, а компьютер я в приоткрытую дверь увидел. © Виталий Сорока / ADME
  • Я вот вообще в депрессию впадаю, листая в соцсетях фотки знакомых и незнакомых мне людей. У всех такая идеальная и красивая жизнь, что сразу себя незнамо кем чувствуешь. Но иногда всплывает и обратная сторона этой идеальности — однажды, например, спросила знакомую, как она умудряется так часто видеться со своим парнем. Ведь живет он на расстоянии больше 1000 км от нее, а фотки с ним она выкладывает практически каждые пару недель. Она по секрету призналась, что видятся они дважды в год. Просто за это время она успевает наделать с ним тонну фоток в одежде для разных сезонов — от маечек до зимних свитеров. А потом выкладывает их «на зависть всем» с подписями а-ля «Милый снова приехал», «Когда расстояние — не помеха» и т.д. © Подслушано / Ideer
  • У меня была одногруппница, мы жили в общежитии в соседних комнатах. По началу показалась милой и застенчивой девчонкой, рассказывала про себя много всякого. Потом случайно выяснялось, что большинство из рассказанного — вранье. Хвасталась она мне как-то духами новыми, говорила, что их друг лучший подарил. Что эти духи — память о нем, так как этот друг трагически погиб. Даже плакала. Потом выяснилось, что духи подарила ей мама, а этого друга вроде даже и не существовало никогда. © Lutien135 / Pikabu
  • Приехал забрать диван по объявлению. Парень, который его отдавал, остановил меня буквально в дверях и предложил взять еще и зеркало. Мне то пофиг, но жена заинтересовалась. А парень вещает: «Это прекрасная антикварная вещь середины века. Я отдам его за $ 75. Вот попробуйте, какое оно прочное!». Я беру, а зеркало реально тяжелое. Бросаю взгляд на его обратную сторону и вижу там наклейку из секонда с ценником «$ 30». В итоге мы все же купили этот «антиквариат», но за $15. И до сих пор смеемся над тем, какую замечательную сделку провернули. © Draculad / Reddit
  • Мы с мужем вместе больше 5 лет. У меня на тот момент было много поклонников, но муж выделился из всех. Потому что при первой встрече он пытался произвести на меня впечатление, сказав, что любит заправлять одеяло в пододеяльник. Врал, конечно, но меня это тогда зацепило. Так и познакомились. А теперь, когда я не хочу заправлять пододеяльник, так припоминаю ему этот случай. И заправляет он. © Не все поймут / VK
  • Говорю по-французски, но из-за отсутствия практики начинаю его забывать. И вот один мой друган начал встречаться с девушкой «из Франции». Привел ее на вечеринку в моем общежитии, чтобы нас познакомить. Я поприветствовала ее по-французски очень простыми словами: «Bonjour, bienvenue, comment ça va?», что означает: «Привет, добро пожаловать, как дела?» Пустой взгляд и красное лицо в ответ. Затем она с каким-то странным акцентом пролепетала, мол, ей жаль, но она меня не поняла. Смотрю на друга: «Ты же говорил, что она француженка?» Думаю, может, ошибся просто, не так ее понял, перепутал что-то. Приятель глянул на девушку — она просто развернулась и ушла. Он понесся за ней. Вернулся и рассказал, что догнал, а она начала кричать, что он дурак, так ее подставил. И кричала она это на нашем родном языке и без французского акцента. © LaLionneEcossaise / Reddit
  • Наврал в резюме, что играю на гитаре. Ну я же брал уроки игры в течение 2-3 лет, начиная с 6 лет. Один чувак из тех, которые проводили собеседование, оказался увлеченным гитаристом и как давай меня расспрашивать. Еле удалось съехать на другую тему. © Unknown author / Reddit
  • На собеседовании соврал рекрутерше, что свободно говорю по-немецки. К моей будущей работе это не имело никакого отношения, но дамочка заявила, что хорошим английским в наши дни уже никого не удивишь. Вот я и ляпнул, чтобы произвести впечатление. А она возьми и попроси меня рассказать, как прошел мой день, на немецком. Пришлось уверенно отбарабанить ей текст песни моей любимой группы «Rammstein». Работу я получил. Очень рад, что она меня не спалила и что еще не пришлось говорить при ней на немецком. © Unknown author / Reddit
  • Когда мне попадаются очень разговорчивые таксисты или незнакомцы, которые активно интересуется моей жизнью, люблю придумывать себе новую биографию и смотреть на их реакцию. Пришла вот фотографироваться на новый паспорт в связи со сменой фамилии. В салоне попалась очень разговорчивая и любопытная женщина. Она спрашивает: «Паспорт меняете, потому что 20 лет исполнилось, или замуж вышли?» Я делаю лицо повидавшей мир женщины и отвечаю: «Вот не надо, мне 45 исполнилось». У всех дам в помещении ступор и недоумение в глазах. И тут женщина лет 50 выдает: «Сразу и не скажешь, на вид лет 25 максимум. А руки выдают. Руки всегда возраст показывают». Сфоткалась, ушла грустная, решила больше не придумывать байки. Подумываю купить антивозрастной крем для рук, на всякий случай. © ПОЗОР / VK
  • Мы с девушкой всегда покупали огромные пакеты молока в магазинчике через дорогу, так получалось немного дешевле. Менеджер нас уже знал и даже следил за тем, чтобы молоко было в наличии. Но как-то я отправился туда один — девушка готовилась к экзаменам. А так как вскоре мы собирались в отпуск, то взял маленький пакет молока. Менеджер это заметил и давай расспрашивать, где моя половинка. Я начал что-то объяснять, но он вдруг решил, что мы расстались. Начал рассказывать, что сам только что развелся и скучает по бывшей. У меня просто не хватило духу все отрицать.
    Через 2 недели, когда мы уже вернулись из отпуска, так вышло, что я снова пошел за молоком один. Взял с полки большой пакет, но тут вспомнил ту всю историю, одернул руку и взял пакет поменьше. Все это время менеджер грустно наблюдал за мной, а потом сказал, мол, держись, все будет хорошо. Предложил попить кофе, если мне надо выговориться. Я понял, что это уже перебор. Девушке пришлось соврать, что нужного молока не было.
    Выкручивался я до тех пор, пока любимая не пошла в магазин без меня и не написала, что менеджер странно с ней общался. Пришлось признаться. Меня, конечно, обозвали балдой, но простили. Она решила, что нам нужно показать, что мы вместе. В ближайший выходной мы зашли в магазин, держась за ручки и улыбаясь. Наш менеджер обрадовался и разразился целой речью о том, как переживал за нас, как он счастлив, что мы справились. И теперь у него есть надежда на то, что мир не так уж плох. © Chahles88 / Reddit

А вот еще несколько подборок историй про людей, которым ничего не стоит обмануть ближнего:

Комментарии

Уведомления
Влад
2 часа назад

Зачем совать свой нос в личную жизнь посторонних людей. Лучше даже и к близким не лезть.

-
-
Ответить
Устрица Омара
2 часа назад

Для реальной эпичности нужно было парню уж просто немецкий выучить на самом деле после интервью 🤷🏼‍♀️

-
-
Ответить

Похожее