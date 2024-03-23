19 врунов, которые думали, что они всех перехитрили, но жизнь щелкнула их по носу

Всегда говорить правду, наверное, мало у кого получается. Но есть люди, которые в искусстве лжи достигли такого мастерства, что им верят безоговорочно и близкие, и малознакомые люди. И все же в большинстве случаев рано или поздно истина выплывает наружу, иногда самым нелепым образом.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что иногда все не так запутанно, как кажется.

Одна барышня познакомилась с «папиком» лет на 20 старше. Он так влюбился, что бросил семью с детьми и женился на ней. Первые полгода было все серьезно. Потом он так же стремительно влюбился в тещу — свою ровесницу. Закрутился роман. Спалися он случайно на какой-то смске, не туда отправленной: вместо тещи, ждущей его в неглиже, отправил сообщение супруге, находящей в роддоме. Далее обо всем узнал отец барышни, и все закрутилось, как в фильмах Гая Ричи. В итоге теща быстренько свалила в длительную командировку, а молодая дева осталась одна с «годовасиком-тугосерей» и истощенным запасом нервных клеток. © thyratr0n / Pikabu

Муж знакомой встречался с любовницей в своей машине. В порыве страсти они задели его телефон, который на сиденье лежал. Активировалась функция вызова последнего абонента, которым оказалась жена. Любовники этого не заметили, а вот супруга услышала все происходящее в машине, еще и про себя много нового узнала. © Вероника / ADME

© bristekjegor / Freepik Белади 8 минут назад В первой истории все мерзкие, никого не жалко (разве, что первую жену, но и то, жалко ли? Или порадоваться за неё, что избавилась от такой гадости в своей жизни. - - Ответить

Врала коллегам о выходных с мужем: то в горы на пикник выезжаем, то к друзьям в особняк в соседний город на 2 дня ездим. И про киноночь, и про «романтик» на закате на крыше многоэтажки, и про походы по музеям и выставкам. Спалилась, когда в очередной раз сказала, что на все выходные уехали в элитный загородный санаторий. А коллега, оказывается, видела моего мужа в киоске в трениках. Было очень стыдно. А мне просто хотелось быть со всеми на уровне. © Подслушано / VK

Я получила по почте свидетельство о браке моего парня и какой-то девки. Мы с ним встречались 2 года, жили вместе. Всего за неделю до этого выбирали обручальные кольца, а тут такое. Когда я ткнула его носом в документ, он заявил, что сделал это для нас. Парень был на 100% серьезен! Оказывается, эта девушка ему очень понравилась. И он подумал, что единственный способ узнать, действительно ли я любовь всей его жизни, — это жениться на ней. В противном случае он всю жизнь мучился бы, размышляя, а что было бы, если... И поэтому мне нужно понять его и простить, дать разобраться в своих чувствах. Я разобралась за него — ушла и никогда больше не пересекалась с этим чудовищем. © Disco_***411 / Reddit

Я зависаю на форуме для беременных и мам. Была там одна участница, беременная тройней после ЭКО. Одного ребенка она потеряла в процессе вынашивания, второго не стало вскоре после родов, третий оказался очень болен. Не история, а трагедия. Мы все так переживали за нее. А потом на другом форуме я увидела те же фотки и нашла их автора в соцсетях. Оказалось, что это совершенно другая женщина (она прислала мне дополнительные фото). То есть та, первая, зачем-то украла ее снимки и ее историю. Но все же обман раскрылся. © absinthevisions / Reddit

В начале нулевых, будучи подростком, я без спроса брала у матери колготки. Мне покупали самые дешевые капронки: рыжие, рыхлые, сползающие. Выглядели они просто ужасно и пахли так же, от них чесались ноги, но носить их надо было до дыр, а потом еще под брюками, потому что: «Мы деньги не печатаем». В то же время себе мама покупала люксовые колготки. Носила их до первой зацепки — и в мусор. Впервые взяв без спроса упаковку из ее комода, я уже не могла остановиться. Уходила я раньше всех, а приходила, когда все еще были на работе, так что никто не видел, во что я одевалась. Спалилась я случайно из-за красивой упаковки в мусорке. Мама негодовала. А нормальные колготки я в следующий раз увидела уже тогда, когда сама на них заработала. © Подслушано / VK

Рассказала супруга: «Сидим на работе, пьем чай. Одна коллега, Валентина, решила похвастаться новым телефоном и программой, которая может вслух читать книги, смс, имя звонившего и многое другое. Тут как раз пришла смска с неизвестного номера, и она решила продемонстрировать, как это работает. Активировала, положила на стол и пошла наливать чай. А там примерно такое сообщение было: „Любимая, привет! Если твой муженек-олень свалил в командировку, то я вечером к тебе приеду. Целую!“ Валя уже на всех парах неслась к нам, чтобы быстро отключить телефон, но тщетно. Голосовое сообщение услышали все. Естественно, начались отмазки, что кто-то ошибся номером. Может быть, прокатило бы, но за этим же столом сидела ее подружка и по совместительству родная сестра Валиного мужа. Вишенкой на торте было то, что именно сегодня этот муж должен был ехать в командировку». © al56.81 / Pikabu

Как я узнал об измене? Собака играла с каким-то блокнотом, я его поднял. На первой странице был список имен, некоторые я знал. Имя бывшего моей девушки было написано перед моим. А мое имя было написано перед кем-то еще. © ExactlyThreeOpossums / Reddit

Звонит мне «сотрудник банка» и такой: «На вас оформлена кредитка. Вы делали это?» И бла-бла-бла. Я слушал до последнего, на вопросы подтверждения отвечал, пока чувак не спалился на сущей ерунде. Он сказал заветные слова: «Заявка подана в городе таком-то. Это вы делали?» А ударение в названии города поставил неправильно! Я аж потерялся, переспросил и хрюкнул от смеха. Мошенники вызов сбросили. © Michel78 / Pikabu

Был у меня парень. Я хотела организовать для него вечеринку-сюрприз, поэтому кое-что от него пришлось скрывать и переписываться с кучей людей за спиной любимого. И тут парень вдруг начал странно себя вести. В ночь перед вечеринкой и вовсе заявил: «Я знаю, что ты мне изменяешь. Но переживу, ведь у меня самого уже 3 месяца интрижка на работе!» Я просто ушла после этих слов, но вечеринку отменять не стала. Когда друзья выскочили из своих укрытий, парень аж побелел, а я заявила: «Вот почему я вела себя странно в последнее время. Я тебе не изменяла. Я умею хранить верность, в отличие от тебя!» И ушла окончательно. Рада, что он проговорился, а то так бы и верила ему. © ItsMeChara / Reddit

Встречалась с мужчиной 3 года, но интуиция моя подкидывала нехорошие мысли: то пару раз праздники со мной не отмечал, то внезапно какие-то дела появлялись в выходные. А потом я по соцсетям вычислила ее — девушку, с которой он встречался параллельно со мной. И все сошлось. В соцсетях у нее фотки в его машине и у него дома — сделаны они в те дни, когда он был «у бабушки» или «брату с ремонтом помогал». Естественно, я его бросила, но он до сих пор не понимает, почему. Так мне и сказал: «Я молод, богат, люблю тебя, могу тебе дать многое в этой жизни. Ну, подумаешь, хожу налево, так это мелочи. Ты не понимаешь своего счастья». Но никакие блага не стоят душевного равновесия. До сих пор где-то глубоко меня живет боль, ведь я этого человека сильно любила, а он вытер об меня ноги. © Veterrra / Pikabu

Когда набивала себе тату на спине, главным требованием было: «Чтобы мама не увидела». Я взрослая женщина, но родителей расстраивать не хочется. Пять лет спокойно прятала тату под футболками и прокололась недавно, когда переодевалась в примерочной, а мама решила заглянуть и что-то спросить. Она сказала, что очень расстроена, но теперь это наша общая тайна от папы. © Подслушано / VK

Работаю мастером по ремонту бытовой техники. Однажды пришел заказ: не сливает стиральная машинка. Приехал, разобрал, нашел в фильтре косточку от лифчика. Показываю хозяйке причину поломки, а она начинает возмущаться, что это точно не ее! Муж этой дамы взял мусор и по-тихому слился из квартиры. После наших пререканий женщина сопоставила какие-то факты и быстрое испарение мужа из дома и бросилась за ним. Пока собирал инструменты, слушал, как они скандалят. Оказалось, анекдот наоборот: жена была в командировке, а муж привел любовницу, которая решила на халяву еще и вещи свои постирать. © Nikimaster / Pikabu

факты и быстрое испарение мужа из дома и бросилась за ним. Пока собирал инструменты, слушал, как они скандалят. Оказалось, анекдот наоборот: жена была в командировке, а муж привел любовницу, которая решила на халяву еще и вещи свои постирать. © Nikimaster / Pikabu Мой муж спалился на измене. Я нашла в шкафу пару красивых туфель. Он сказал, что хотел подарить их мне. Только есть одна проблемка: у меня 36 размер, и он об этом знал, ведь все 5 лет за обувью мы ходили вместе. А туфли-то 38 размера. © Подслушано / VK

© ASphotofamily / Freepik Катюша Азаренко 1 день назад Ну и что ? Муж мог легко отбрехаться фразой в стиле "я в курсе, что у тебя 36, а подарок 38-го размера. Просто в магазине сказали, что они маломерки, вот я и взял побольше ". - - Ответить

Работаю в визовом отделе одного из туроператоров. Был у нас постоянный клиент. В очередной раз принесли от него комплект документов для оформления визы на 2 туристов — самого мужика и его спутницы. Принимала комплект наша новая сотрудница, она обнаружила, что не хватает каких-то документов. Решила связаться с туристом. Позвонила на мобильный — не отвечает, ну она и набрала на домашний. Сказала что-то в стиле: «Добрый день! Вас беспокоит туристическая компания, визовый отдел. Нам нужен Такой-то Такойтович или Такая-то Такаятовна по поводу недостающих документов на визу». Естественно, трубку взяла жена. Дальше все по классике жанра: супруга поняла, что муж собрался в отпуск не с ней, а с Такой-то Такойтовной. Клиент позвонил в этот же вечер и очень ругался. Больше услугами нашей фирмы он не пользовался. © HaBblXoD / Pikabu

Ко мне в гости часто заходила соседская девочка, чтоб поиграть с нашей собакой. Мне было жаль малышку, ведь ее маме не до нее, поэтому я была не против. Однажды девочка рассказала, что, когда я ухожу на вторую работу, к нам домой приходит другая девушка и уходит незадолго до моего возвращения домой. А потом я нашла на кровати длинный вьющийся волос. © ChaosCoordinator72 / Reddit

Я была на третьем месяце беременности. Мы с будущим счастливым папашей (ну я думала, что он рад) пошли на прием ко врачу. Это был первый раз, когда мы услышали сердцебиение малыша! Момент очень волнительный, но отцу ребенка было как-то по барабану. Это побудило меня изучить его аккаунты в социальных сетях. Увидела, как он ставит сердечки какой-то девахе. Написала ей и узнала, что у них, оказывается, отношения. Короче говоря, парня я бросила, родила, воспитываю ребенка одна. А они до сих пор вместе. Все еще жду, пока карма сотворит свои чудеса. © xdumpz / Reddit

В старших классах любили подделывать освобождения на физкультуру от школьной медички. И спалились мы очень тупо: она вышла замуж и сменила подпись, а мы еще месяц таскали освобождения со старой, пока физрук не заметил. © Подслушано / VK

Мой парень, с которым мы встречались 5 лет, пришел домой и рассказал, как его коллега-лопух спалился перед женой, причем банально — из-за видеорегистратора. Через пару месяцев просто ради интереса я решила посмотреть, где же мой благоверный задерживается. Видеорегистратор! А он еще пытался оправдаться и врал, глядя в глаза. © Подслушано / VK

Бонус: иногда все гораздо проще, чем кажется

Я заметила, что мужу скрытые сообщения приходят, и решила покопаться в его телефоне. Женаты мы 13 лет, двое детей. Нашла у него фотку девчонки с ребенком. Думаю: «Ну все: гуляет, еще и ребенка заделал!» Открыла-таки скрытые сообщения. И оказалось, что сообщения были из банка. Мой благоверный маленький кредит взял ( я ему не разрешаю), вот и скрыл. А фото девушки — это из рабочего чата, все фотки с него автоматически у мужа сохраняются. Перетрясло меня, конечно, знатно. Такого накрутила себе! Решила, что в телефон мужа больше лазить не буду. © ManuwaMala / Pikabu